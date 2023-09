IRW-News: Newcore Gold Ltd.: Newcore Gold gibt Ernennung von Vice President, Projects bekannt

IRW-PRESS: Newcore Gold Ltd.: Newcore Gold gibt Ernennung von Vice President, Projects bekannt

Beginn von aktualisierter vorläufiger wirtschaftlicher Bewertung für Goldprojekt Enchi in Ghana

8. September 2023

TSX-V: NCAU, OTCQX: NCAUF

Vancouver (British Columbia) / IRW-Press / - Newcore Gold Ltd. (Newcore oder das Unternehmen) (TSX-V: NCAU, OTCQX: NCAUF) freut sich, die Ernennung von Branden Fraser, P. Eng., zum Vice President, Projects per 8. September 2023 bekannt zu geben. Newcore freut sich auch bekannt zu geben, dass es mit dem Prozess der Beauftragung eines unabhängigen technischen Ingenieurbüros begonnen hat, um eine aktualisierte vorläufige wirtschaftliche Bewertung (PEA) gemäß National Instrument 43-101 für das zu 100 % unternehmenseigene Goldprojekt Enchi (Enchi oder das Projekt) in Ghana zu erstellen.

Luke Alexander, President und CEO von Newcore, sagte: Wir freuen uns, Branden in unserem Team willkommen zu heißen. Seine umfassende Erfahrung im Bereich der Minenerschließung, sowohl im Studienmanagement als auch bei der Errichtung und beim Betrieb, wird uns bei der weiteren Erschließung unseres Goldprojekts Enchi in Ghana von großem Nutzen sein. Gleichzeitig freuen wir uns, mit dem Prozess zur Fertigstellung einer aktualisierten PEA für das Projekt zu beginnen, in die die aktualisierte Mineralressourcenschätzung, die zu Beginn dieses Jahres bekannt gegeben wurde, sowie die umfassenden metallurgischen Testarbeiten, die seit der Fertigstellung der letzten wirtschaftlichen Studie im Jahr 2021 beim Projekt durchgeführt wurden, integriert werden. Wir werden die Erschließung unseres Goldprojekts Enchi weiter vorantreiben und das Risiko verringern und wir freuen uns darauf, einen beträchtlichen Wert für unsere Aktionäre zu schaffen.

Herr Fraser, P. Eng., kann bei der Errichtung und beim Betrieb von Bergbau- und Verarbeitungsanlagen sowie beim Studienmanagement und im Bereich der Beratung eine Erfahrung von über zehn Jahren vorweisen. Seine Beiträge umfassen unterschiedliche Regionen, einschließlich Südamerika, Mittelamerika, Europa, Afrika und des subarktischen Kanadas. Herr Fraser war zunächst fünf Jahre lang bei Bergbau- und Mühlenbetrieben tätig, ehe er im Jahr 2014 zu Canadian Northern Mining Corp. und JDS Mining and Energy Inc. wechselte, wo er als Projekt- und Feldtechniker fungierte. Er fungierte insbesondere als Projekt-, Feld- und Inbetriebnahmetechniker bei der Errichtung und die Inbetriebnahme der Mine Silvertip von JDS Silver im Jahr 2015 sowie der Goldmine Eagle von Victoria Gold Corp. im Jahr 2017. Nach der erfolgreichen Inbetriebnahme der Goldmine Eagle im Jahr 2019 übernahm Herr Fraser die Rolle des Heap Leach Engineer am Standort. Gleichzeitig leistete er beratende Unterstützung für vorläufige und Pre-Feasibility-Designs und -Bewertungen für mehrere Haufenlaugungsprojekte, einschließlich der PEA von Newcore aus dem Jahr 2021. Bevor er zu Newcore Gold kam, war Branden als Process Engineer und Project Manager bei BBA tätig. Herr Fraser besitzt ein Bachelor of Science-Diplom in Mining and Mineral Processing Engineering von der Montana Technological University und ist ein eingetragener professioneller Ingenieur bei Engineers & Geoscientists British Columbia.

Newcore hat Herrn Fraser 300.000 Aktienoptionen zu einem Preis von 0,12 $ pro Aktie für einen Zeitraum von fünf Jahren gewährt. Diese Optionen unterliegen einer behördlichen Genehmigung, werden im Rahmen des langfristigen Incentive-Plans des Unternehmens gewährt und beinhalten Unverfallbarkeitsbestimmungen.

Über Newcore Gold Ltd.

Newcore Gold entwickelt sein Goldprojekt Enchi in Ghana, dem größten afrikanischen Goldproduzenten, weiter(1). Das Projekt beherbergt derzeit eine angedeutete Mineralressource von 743.500 Unzen Gold mit 0,55 g/t und eine vermutete Mineralressource von 972.000 Unzen Gold mit 0,65 g/t (2). Newcore Gold bietet Investoren eine einzigartige Kombination aus erstklassigen Führungskräften, die durch ihre 20-%-Eigentümerschaft am Firmenkapital mit den Aktionären in Einklang stehen, und erstklassigen Explorationsmöglichkeiten auf regionaler Ebene. Das 216 Quadratkilometer große Landpaket von Enchi erstreckt sich über 40 Kilometer der produktiven Scherzone Bibiani in Ghana, einem Goldgürtel, der mehrere Goldvorkommen mit fünf Millionen Unzen beherbergt, einschließlich der 50 Kilometer weiter nördlich gelegenen Mine Chirano. Die Vision von Newcore ist der Aufbau eines reaktionsschnellen, kreativen und leistungsstarken Goldunternehmens, das die Renditen für die Aktionäre maximiert.

Für das Board of Directors von Newcore Gold Ltd.

Luke Alexander

President, CEO & Director

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

Mal Karwowska | Vice President, Corporate Development and Investor Relations

+1 604 484 4399

info@newcoregold.com

www.newcoregold.com

(1) Quellangabe: Produktionsvolumen für 2022 nach Angaben des World Gold Council

(2) Anmerkungen zur Mineralressourcenschätzung:

1. Für die Ressourcenschätzung wurden die Definitionsstandards des Canadian Institute of Mining Metallurgy and Petroleum ("CIM") herangezogen.

2. Die Ressourcenmodelle für 2023 verwendeten eine gewöhnliche Kriging (OK)-Gehaltsschätzung innerhalb eines dreidimensionalen Blockmodells mit mineralisierten Zonen, die durch Drahtgitterkörper definiert und durch Grubenschalen für Sewum, Boin und Nyam eingegrenzt wurden. Kwakyekrom und Tokosea verwendeten das Verfahren der inversen quadratischen Distanz (ID2).

3. Die Cut-off-Gehalte im Tagebau variierten zwischen 0,14 g/t und 0,25 g/t Au auf der Grundlage der Abbau- und Verarbeitungskosten sowie der Gewinnung in unterschiedlich verwittertem Material.

4. Der Cutoff-Gehalt für die Haufenlaugung variierte von 0,14 g/t bis 0,19 g/t im Grubengebäude und 1,50 g/t für den Untertagebau, basierend auf den Abbaukosten, der metallurgischen Gewinnung, den Mahlkosten und den Gemeinkosten.

5. Der CIL-Cutoff-Gehalt variiert von 0,25 g/t bis 0,27 g/t in der Grubenhülle und 1,50 g/t für den Untertagebau, basierend auf den Bergbaukosten, der metallurgischen Gewinnung, den Mahlkosten und den G&A-Kosten.

6. Zur Bestimmung des Cutoff-Gehalts wurde ein Goldpreis von 1.650 US$/Unze zugrunde gelegt.

7. Die metallurgische Ausbeute wurde auf fünf einzelne Lagerstätten und jeweils drei Materialtypen (Oxid-, Übergangs- und Frischgestein) angewendet.

8. Es wurde eine Dichte von 2,19 g/cm3 für Oxid, 2,45 g/cm3 für den Übergang und 2,72 g/cm3 für frisches Gestein verwendet.

9. Die Neigungswinkel der Optimierungsgrube variierten je nach Gesteinsart.

10. Angemessene Abbauformen schränken die Mineralressourcen in unmittelbarer Nähe der Grubenhülle ein.

11. Mineralressourcen, die keine Mineralreserven sind, haben keine wirtschaftliche Rentabilität. Die Zahlen addieren sich aufgrund von Rundungen möglicherweise nicht.

12. Die Ressourcenschätzung wurde von Todd McCracken, P. Geo, von BBA E&C Inc. in Übereinstimmung mit dem National Instrument 43-101 Standards of Disclosure for Mineral Projects erstellt. Todd McCracken ist eine unabhängige qualifizierte Person ("QP") im Sinne von National Instrument 43-101. Ein vollständiger technischer Bericht, der in Übereinstimmung mit den National Instrument 43-101 Standards of Disclosure for Mineral Projects erstellt wurde, ist auf Newcores SEDAR-Profil unter www.sedar.com verfügbar.

Die TSX Venture Exchange und ihre Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemitteilung.

Warnhinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält Aussagen, die zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetzgebung enthalten (zukunftsgerichtete Aussagen). Alle Aussagen, die nicht auf historischen Fakten beruhen, sind zukunftsgerichtete Aussagen und basieren auf Erwartungen, Schätzungen und Prognosen zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung. Jede Aussage, die eine Diskussion in Bezug auf Vorhersagen, Erwartungen, Überzeugungen, Pläne, Projektionen, Ziele, Annahmen, zukünftige Ereignisse oder Leistungen beinhaltet (oft, aber nicht immer unter Verwendung von Formulierungen wie plant, erwartet, wird erwartet, budgetiert, geplant, schätzt, prognostiziert, beabsichtigt, antizipiert oder glaubt oder Variationen - einschließlich negativer Variationen - solcher Wörter und Phrasen oder Aussagen, wonach bestimmte Maßnahmen, Ereignisse oder Ergebnisse ergriffen werden, eintreten oder erzielt werden können", könnten, würden, dürften oder werden) sind keine Aussagen über historische Fakten und können zukunftsgerichtete Aussagen sein. In dieser Pressemitteilung beziehen sich zukunftsgerichtete Aussagen unter anderem auf: Aussagen über die Schätzung von Mineralressourcen, Zeitplan und Fertigstellung einer aktualisierten PEA, Ergebnisse von metallurgischen Tests, Ergebnisse von Bohrungen, die Größe oder Qualität der Minerallagerstätten; voraussichtliche Weiterentwicklung von Mineralkonzessionsgebieten oder -programmen; und die zukünftige Explorationsaussichten.

Diese zukunftsgerichteten Aussagen und alle Annahmen, auf denen sie beruhen, werden in gutem Glauben gemacht und spiegeln unsere derzeitige Einschätzung hinsichtlich der Richtung unseres Geschäfts wider. Die Annahmen, die den zukunftsgerichteten Aussagen zugrunde liegen, basieren auf Informationen, die Newcore derzeit zur Verfügung stehen. Obwohl die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen auf Annahmen beruhen, die das Management von Newcore für vernünftig hält oder zu diesem Zeitpunkt für vernünftig hielt, kann Newcore seinen Aktionären nicht zusichern, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit solchen zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen werden, da es andere Faktoren geben kann, die dazu führen können, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Zukunftsgerichtete Informationen beinhalten auch bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften des Unternehmens wesentlich von den zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen, die in den zukunftsgerichteten Informationen ausgedrückt oder impliziert werden. Zu diesen Faktoren gehören unter anderem: Risiken in Zusammenhang mit dem spekulativen Charakter des Geschäfts des Unternehmens; das formative Entwicklungsstadium des Unternehmens; die finanzielle Lage des Unternehmens; mögliche Schwankungen der Mineralisierung, des Gehalts oder der Gewinnungsraten; die tatsächlichen Ergebnisse der laufenden Explorationsaktivitäten; Schwankungen der allgemeinen makroökonomischen Bedingungen; Schwankungen der Wertpapiermärkte; Schwankungen der Kassa- und Terminpreise von Gold und anderen Rohstoffen; Schwankungen der Währungsmärkte (wie etwa der Wechselkurs des kanadischen Dollars zum US-Dollar); Änderungen der nationalen und lokalen Regierung, der Gesetzgebung, der Besteuerung, der Kontrollen, der Vorschriften und der politischen oder wirtschaftlichen Entwicklungen; Risiken und Gefahren, die mit dem Geschäft der Mineralexploration, - erschließung und des Bergbaus verbunden sind (einschließlich Umweltgefahren, ungewöhnlicher oder unerwarteter geologischer Formationen); das Vorhandensein von Gesetzen und Vorschriften, die den Bergbau einschränken könnten; die Beziehungen zu den Mitarbeitern; die Beziehungen zu und Ansprüche von lokalen Gemeinden; der spekulative Charakter der Mineralexploration und - erschließung (einschließlich der Risiken, die mit der Erlangung der erforderlichen Lizenzen, Genehmigungen und Zulassungen durch die Regierungsbehörden verbunden sind); und die Eigentumsrechte an Konzessionsgebieten.

Die hier enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen entsprechen dem Stand der Dinge zum Zeitpunkt, als diese Pressemitteilung erstellt wurde. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, weder aufgrund neuer Informationen oder zukünftiger Ereignisse bzw. Ergebnisse noch aus sonstigen Gründen, es sei denn, dies wird in den geltenden Wertpapiergesetzen ausdrücklich gefordert. Es kann nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Aussagen als wahrheitsgemäß herausstellen. Tatsächliche Ergebnisse und zukünftige Ereignisse können unter Umständen wesentlich von solchen Aussagen abweichen. Die Leser sollten sich daher nicht vorbehaltslos auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=71898

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=71898

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=71898&tr=1

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=71898&tr=1

