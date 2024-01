IRW-News: Neotech Metals Corp.: Neotech Metals stellt eine umfassende ESG-Strategie für nachhaltiges Wachstum vor, strebt Explorationsprogramm zur Förderung des wirtschaftlichen Potenzials des Konzessionsgebietes TREO an und verlängert Marketingvereinbar

IRW-PRESS: Neotech Metals Corp.: Neotech Metals stellt eine umfassende ESG-Strategie für nachhaltiges Wachstum vor, strebt Explorationsprogramm zur Förderung des wirtschaftlichen Potenzials des Konzessionsgebietes TREO an und verlängert Marketingvereinbarung

Vancouver, British Columbia - 22. Januar 2024 / IRW-Press / Neotech Metals Corp. (CSE: NTMC | OTCQB: NTMFF | FWB: V690) (Neotech oder das Unternehmen) freut sich, die Entwicklung seiner Umwelt-, Sozial- und Governance-Strategie (ESG) bekannt zu geben, die mit seinem ehrgeizigen Explorationsprogramm im Vorzeigekonzessionsgebiet TREO des Unternehmens im Einklang steht.

Während wir unsere Explorationsarbeiten in den Konzessionsgebieten TREO und Thor beschleunigen, ist es unerlässlich, dass wir dies mit einem scharfen Auge auf Nachhaltigkeit, gesellschaftliches Engagement und unternehmerische Verantwortung tun, sagte Reagan Glazier, CEO und Direktor von Neotech Metals. Unsere ESG-Strategie ist nicht nur eine Verpflichtung auf dem Papier, sondern ein grundlegender Ansatz für unser Handeln. Wir sind bestrebt, unser Wachstum verantwortungsvoll zu gestalten, die Umwelt zu schützen, das Wohlergehen der Gemeinschaft zu fördern und uns an eine ethische Unternehmensführung zu halten.

Verantwortung für die Umwelt

Das Herzstück der ESG-Strategie von Neotech ist das unerschütterliche Engagement für die Minimierung der Umweltauswirkungen. Durch den Einsatz von Spitzentechnologie und branchenweit bewährten Verfahren ist das Unternehmen bestrebt, Emissionen zu reduzieren und den Ressourcenverbrauch zu optimieren. Regelmäßige Umweltverträglichkeitsprüfungen und die strikte Einhaltung nachhaltiger Standards sind Eckpfeiler des betrieblichen Ethos von Neotech.

Soziales Engagement

Neotech engagiert sich stark für die Förderung positiver Beziehungen zu den lokalen Gemeinden. Dieses Engagement beinhaltet die Schaffung von sinnvollen Beschäftigungsmöglichkeiten und die Unterstützung von Initiativen zur Entwicklung der Gemeinden, insbesondere in den Gebieten im Umkreis des Konzessionsgebietes TREO, einschließlich Prince George und Bear Lake. Wir wollen mehr sein als nur ein Unternehmen, das in diesen Gebieten tätig ist; wir wollen ein proaktives und unterstützendes Mitglied dieser Gemeinden sein, betonte Glazier.

Ethische Unternehmensführung

Integrität, Transparenz und Verantwortlichkeit bilden die Säulen der Unternehmensführung von Neotech. Durch die strikte Einhaltung gesetzlicher und behördlicher Standards hält das Unternehmen ein Höchstmaß der Geschäftsethik ein.

Neotech Metals Corp. wird in Zukunft seine Explorationsaktivitäten im Konzessionsgebiet TREO weiter vorantreiben und dabei sicherstellen, dass jeder Schritt im Einklang mit den ESG-Verpflichtungen steht. Unser Ziel ist, das Potenzial der Konzessionsgebiete TREO und Thor auf eine Weise zu erschließen, die nicht nur unserem Unternehmen und unseren Aktionären, sondern auch der Umwelt und den Gemeinden, in denen wir tätig sind, zugutekommt, schloss Glazier.

Explorationsschwerpunkt von Neotech Metals

Neotech Metals Corp. verbessert aktiv seine Kenntnis der Konzessionsgebiete TREO und Thor durch eine sequenzielle und mehrphasige Explorationsinitiative. Mit Blick auf die Zukunft wird Neotech seine Explorationsbemühungen auf beiden Projekten ausweiten. Dazu gehören geplante luftgestützte geophysikalische (radiometrische und magnetische) Arbeiten, zusätzliche geologische und geochemische Kartierungen/Probenahmen sowie Bohrungen, die alle darauf abzielen, das Potenzial der Konzessionsgebiete weiter zu validieren.

- Probenahme- und Vermessungsprogramm bei Thor: 35 km von der Lagerstätte Mountain Pass entfernt; eine umfassende Untersuchung, Überprüfung und Bestätigung historischer Abbaustellen.

- Sommerprogramm bei TREO: Vorbehaltlich der Genehmigungen wird ein bevorstehendes Explorationsprogramm, bestehend aus geophysikalischen und geologischen Probenahmen/Kartierungen sowie Bohrungen, beginnen.

- Zusätzliches Projekt-Scoping: Umfassende Evaluierung der Ziel- und Projektgenerierung sowohl auf als auch außerhalb der aktuellen Mineral-Claims ist im Gange.

Verlängerung der Marketingvereinbarung

Neotech Metals gibt außerdem bekannt, dass das Unternehmen eine Vereinbarung mit Financial Star News Inc. (FSN) (Adresse: 701 West Georgia Street, #1500, Vancouver, B.C. V7Y 1C6, E-Mail info@thefinancialstar.com) über die Erbringung von Marketingdienstleistungen für bis zu sechs Monate ab dem 17. Januar 2024 abgeschlossen hat, wobei die Laufzeit der Marketingdienstleistungen nach Ermessen des Unternehmens verlängert oder verkürzt werden kann, was unter anderem von der Effizienz der Marketingdienstleistungen abhängt.

Die von FSN zu erbringenden Leistungen umfassen die Erstellung von Kampagnen, Anzeigengruppen, Textanzeigen, Display-Anzeigen, detaillierte Keyword-Recherchen, die Einrichtung und Verwaltung von Weitervermarktungskampagnen, die Optimierung von Keyword-Optionen, die Koordination von Online-Werbern und -Vermarktern, die Abstimmung mit Online-Marketing-Zielen, die Erstellung von Zielseiten für Werbekampagnen und die allgemeine Werbung für das Unternehmen. Die von FSN durchgeführten Werbemaßnahmen werden auf einer Zielseite, www.thefinancialstar.com, sowie über Google-Anzeigen und sogenanntes Native Advertising erfolgen.

Das Unternehmen wird eine Gebühr von 500.000 USD (zuzüglich Mehrwertsteuer) für die Fortsetzung der Marketingdienstleistungen zahlen. Das Unternehmen wird keine Wertpapiere an FSN als Entschädigung für seine Marketingdienstleistungen ausgeben. Zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung besitzt FSN (einschließlich seiner Direktoren und leitenden Angestellten) nach Kenntnis des Unternehmens keine Wertpapiere des Unternehmens und steht in einem unabhängigen Verhältnis zum Unternehmen.

Qualifizierter Sachverständiger

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen wurden von Herrn Ike Osmani, P.Geo., einem Berater des Unternehmens, der ein qualifizierter Sachverständiger im Sinne der Vorschrift National Instrument 43-101 - Standard of Disclosure for Mineral Projects ist, geprüft und genehmigt.

Über Neotech Metals Corp.

Das Unternehmen ist ein Mineralexplorationsunternehmen mit Sitz in Vancouver, British Columbia, Kanada. Es besitzt 38 Seltene-Erden-Claims im TREO-Konzessionsgebiet im Norden von British Columbia, Kanada. Außerdem hat es Optionen auf das Nickel-Kobalt-Konzessionsgebiet EBB in British Columbia, Kanada, und 22 Bergbauclaims, die das REE-Konzessionsgebiet Thor umfassen, ein Konzessionsgebiet im frühen Explorationsstadium in der östlichen Mojave-Wüste, rund 119 Kilometer südlich von Las Vegas.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte hierin enthaltene Informationen stellen gemäß der kanadischen Wertpapiergesetzgebung zukunftsgerichtete Informationen dar. Die zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung enthalten Aussagen zu den Konzessionsgebieten des Unternehmens, einschließlich in Bezug auf zukünftige Explorationspläne für diese. Im Allgemeinen sind zukunftsgerichtete Informationen an der Verwendung von zukunftsgerichteten Begriffen wie wird, wird sein oder Abwandlungen solcher Wörter und Ausdrücke oder an Aussagen zu erkennen, wonach bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse eintreten werden. Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf den Meinungen und Einschätzungen des Managements zum Zeitpunkt der Abgabe dieser Aussagen und unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich abweichen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf den Erhalt aller erforderlichen behördlichen Genehmigungen und Zugang zu wichtigen Beratern und Mitarbeitern für die Durchführung der geplanten Arbeitsinitiativen. Obwohl das Management des Unternehmens versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in zukunftsgerichteten Aussagen oder zukunftsgerichteten Informationen enthaltenen Ergebnissen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen verlassen. Das Unternehmen wird keine zukunftsgerichteten Aussagen oder zukunftsgerichteten Informationen aktualisieren, auf die hier Bezug genommen wird, es sei denn, dies ist nach den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich.

Die CSE hat den Inhalt dieser Pressemeldung weder geprüft noch genehmigt oder abgelehnt.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

