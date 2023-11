IRW-News: Neotech Metals Corp.: Neotech Metals Corp. verstärkt sein Team mit der Ernennung des Geowissenschaftlers Dr. David James Turner zum strategischen Berater für das Seltene Erden-Metallprojekt TREO

IRW-PRESS: Neotech Metals Corp.: Neotech Metals Corp. verstärkt sein Team mit der Ernennung des Geowissenschaftlers Dr. David James Turner zum strategischen Berater für das Seltene Erden-Metallprojekt TREO

Vancouver, British Columbia, 28. November 2023 / IRW-Press / - Neotech Metals Corp. (CSE: NTMC | OTC: NTMFF | FWB: V690), ein führendes Unternehmen im Metall- und Bergbausektor, ist stolz, die Ernennung von Dr. David James Turner, PhD, P.Geo., zum strategischen Berater bekannt geben zu können. Dr. Turner wird sich speziell auf das unternehmenseigene Seltene Erden-Metallkonzessionsgebiet TREO in der Nähe von Wicheeda konzentrieren.

Diese Ernennung ist ein bedeutender Schritt für die strategische Entwicklung und Verpflichtung von Neotech, Innovationen und nachhaltige Praktiken in der Metallexploration und -gewinnung voranzutreiben. Dr. Turner verfügt bekanntermaßen über umfangreiches Fachwissen in den Geowissenschaften, insbesondere im Bereich der seltenen und strategischen Metalle, weshalb seine Beiträge zur Erschließung des Seltene Erden-Metallprojekts TREO von Neotech von unschätzbarem Wert sein werden. Seine illustre Karriere, die sich über zwei Jahrzehnte erstreckt, zeichnet sich durch bemerkenswerte Leistungen und Beiträge sowohl in der Industrie als auch in der Wissenschaft aus.

Als Inhaber und leitender Geowissenschaftler der Firma Turner Geoscience Consulting Ltd. hat Dr. Turner seit 2006 für die erfolgreiche Leitung zahlreicher bedeutender geowissenschaftlicher Projekte in verschiedenen Regionen wie Kanada, den Vereinigten Staaten, Grönland, der Dominikanischen Republik und Mexiko verantwortlich gezeichnet. Seine profunden Kenntnisse und Erfahrungen mit seltenen und strategischen Metallen wie REE, W, Sn, Li, Ta, Nb und Edelsteinen machen ihn zu einem der führenden Experten in diesen wichtigen Bereichen.

In seiner derzeitigen Funktion als Senior Geoscientist bei Regeneration Enterprises in Washington D.C. (USA) hat Dr. Turner eine entscheidende Rolle bei der Anwendung fortschrittlicher Technologien für die Auswahl und Sanierung von Bergbaustandorten gespielt. Dies ist ein Beispiel für sein Engagement für umweltverträgliche Bergbaupraktiken. Seine einflussreiche Arbeit bei der Ausweitung des Salmon-Gold-Programms stellt seine Verpflichtung für einen nachhaltigen Bergbau unter Beweis.

Während seiner Zeit bei MineSense Technologies Ltd. als Senior Geoscience Consultant und Industrial Post-Doctoral Research Fellow tat sich Dr. Turner durch die Integration sensorbasierter Technologien in den Bergbaubetrieb hervor, wodurch sowohl betriebliche Effizienz als auch ökologische Nachhaltigkeit verbessert wurden. Sein innovativer Ansatz und sein Engagement für den Einsatz von Technologien in der Mineralexploration stehen mit den Visionen und Zielen von Neotech Metals Corp. im Einklang.

Dr. Turner promovierte in Geological Sciences an der University of British Columbia, was sein tiefes wissenschaftliches Verständnis in den Bereichen Mineralogie und Geochemie weiter untermauert. Dank seiner kombinierten Erfahrung in Forschung und Praxis ist er auf einzigartige und umfassende Weise für die Herausforderungen und Möglichkeiten der Metall- und Bergbauindustrie gerüstet.

Reagan Glazier, CEO von Neotech Metals Corp. sagt dazu: Die Ernennung von Dr. Turner zum strategischen Berater mit Schwerpunkt auf das Seltene Erden-Metallprojekt TREO in der Nähe von Wicheeda ist ein entscheidender Schritt für unser Unternehmen. Sein beispielloses Fachwissen über seltene und strategische Metalle wird zur Ausrichtung unserer strategischen Initiativen beitragen und unser Engagement für nachhaltige und verantwortungsvolle Bergbaupraktiken verstärken.

Dr. Turner wird Neotech Metals Corp. in seiner neuen Funktion im Hinblick auf die nächsten Wachstums- und Innovationsphasen strategisch beraten und sich dabei insbesondere auf die Exploration und Erschließung des Seltene Erden-Metallkonzessionsgebiets TREO konzentrieren. Seine Aufnahme in das Team unterstreicht das Engagement von Neotech, eine führende Rolle in der Branche einzunehmen und die Grenzen von Wissenschaft und Technologie zu erweitern, um die Zukunft des Metallbergbaus neu zu gestalten.

Das Unternehmen freut sich ferner bekannt zu geben, dass es David Turner 50.000 Aktienoptionen (die Optionen) zum Erwerb von Stammaktien des Unternehmens (die Optionsaktien) gewährt hat. Die Optionen werden zu 100 % am 20. März 2024 unverfallbar und können für einen Zeitraum von zwei Jahren ab dem Ausgabetag zu einem Ausübungspreis von 0,90 $ pro Optionsaktie ausgeübt werden.

Für weitere Informationen über Neotech Metals Corp. und die Ernennung von Dr. David Turner wenden Sie sich bitte an CEO Reagan Glazier.

Über Neotech Metals Corp.

Das Unternehmen ist ein Mineralexplorationsunternehmen mit Sitz in Vancouver, British Columbia, das 38 Seltene Erden-Claims (das TREO-Konzessionsgebiet) besitzt und eine Option auf das Nickel-Kobalt-Konzessionsgebiet EBB hält, die sich alle in British Columbia, Kanada, befinden.

Kontaktdaten

Weiterführende Informationen erhalten Sie unter:

Reagan Glazier, Chief Executive Officer

E-Mail: reagan@neotechmetals.com

Tel: (403) 815-6663

Zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte hierin enthaltene Informationen stellen gemäß der kanadischen Wertpapiergesetzgebung zukunftsgerichtete Informationen dar. Die zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung enthalten Aussagen über die Konzessionsgebiete und Aussichten des Unternehmens. Im Allgemeinen sind zukunftsgerichtete Informationen an der Verwendung von zukunftsgerichteten Begriffen wie wird, wird sein oder Abwandlungen solcher Wörter und Ausdrücke oder an Aussagen zu erkennen, wonach bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse eintreten werden. Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf den Meinungen und Einschätzungen des Managements zum Zeitpunkt der Abgabe dieser Aussagen und unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich abweichen, einschließlich des Erhalts aller erforderlichen behördlichen Genehmigungen. Obwohl das Management des Unternehmens versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in zukunftsgerichteten Aussagen oder zukunftsgerichteten Informationen enthaltenen Ergebnissen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen verlassen. Das Unternehmen wird keine zukunftsgerichteten Aussagen oder zukunftsgerichteten Informationen aktualisieren, auf die hier Bezug genommen wird, es sei denn, dies ist nach den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich.

Die CSE hat den Inhalt dieser Pressemeldung weder geprüft noch genehmigt oder abgelehnt.

