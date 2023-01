IRW-News: Neometals Ltd: Neometals Ltd.: Handels-Update zu Primobius

Weitere Suchergebnisse zu "Neometals":

IRW-PRESS: Neometals Ltd: Neometals Ltd.: Handels-Update zu Primobius

Höhepunkte

- Stelco Holdings Inc. und Primobius haben sich auf Laufzeitverlängerungen der Technologielizenzen und der Ende 2021 eingegangenen JV-Optionsvereinbarungen für das Lithiumionenbatterierecycling geeinigt; und

- Der Zeitplan für die Stelco-Liefervereinbarung für die Spoke-Anlage und die Entscheidung über die Optionsausübung wurde an die Fertigstellung der technischen Kostenstudie für die Hub-Anlage im Juni-Quartal 2023 angepasst.

Der aufstrebende Hersteller nachhaltiger Batteriematerialien Neometals Ltd (ASX: NMT & AIM: NMT) (Neometals oder das Unternehmen) gibt bekannt, dass die Primobius GmbH (Primobius), das Joint-Venture-Unternehmen, das zu 50 % Neometals und zu 50% der SMS group GmbH (SMS group) gehört, überarbeitete Vereinbarungen mit Stelco Holdings Inc. (Stelco) abgeschlossen hat. Gemäß der überarbeiteten Technologielizenzvereinbarung (Überarbeitete Stelco-Lizenz) und der Optionsvereinbarung (Überarbeitete Stelco-Option) (gemeinsam als Überarbeitete Stelco-Lizenz und -Option bezeichnet) hat Stelco die Laufzeit der Option, während der Primobius seine Buy-In-Option für das mit Lithiumionenbatterien (LiB) angetriebene Spezialfahrzeug (Stelco SPV) ausüben kann, verlängert.

Seit 2021 führen die Parteien gemeinsam Due-Diligence und Front-End-Ingenieursstudien durch und erstellen ein Geschäftsszenario für eine langfristige, kommerzielle Recyclingbeziehung (weitere Einzelheiten dazu finden Sie in Neometals ASX-Meldung mit dem Titel Primobius steigt in Nordamerika mit Stelco in das Recycling von Batterien für Elektrofahrzeuge ein vom 31. Dezember 2021). Die Stelco SPV plant die Verarbeitung von LiBs aus Altfahrzeugen in Nordamerika, die sich Stelco für seine Stahlschrottanforderungen sichert. Der erste integrierte LiB-Recyclingbetrieb von 50 Tonnen am Tag soll in Stelcos ehemaligen Hamilton Works außerhalb von Toronto, Kanada, gebaut werden.

Primobius Angebot eines Anlagenliefervertrags an Stelco SPV ist jetzt für das September-Quartal 2023 geplant, nachdem im Juni-Quartal 2023 Kundentests und technischen Kostenstudie abgeschlossen werden sollen (weitere Einzelheiten dazu finden Sie in Neometals ASX-Meldung mit dem Titel Betriebs-Update zu Primobius vom 25. November 2022).

Folgendes gilt gemäß der Überarbeiteten Stelco-Lizenz und -Option:

- Primobius hat das Recht, am bzw. bis zum 31. Dezember 2023 zwischen 25% und 50% des Aktienkapitals von Stelco SPV (eine Kooperation mit Sitz in Kanada) zu kaufen.

- Falls Primobius einen Teil des Aktienkapitals von Stelco SPV kauft, wird die Technologielizenz lizenzfrei. Bei Nichtausübung des Rechts bleibt die Lizenzgebühr bei 10% des Bruttoumsatzes.

- Das Datum, zu dem Kündigungsrechte entstehen, falls Stelco SPV keine durchführbaren Term Sheets für Batterieausgangsmaterialien und kritische Reagenzien erhalten hat, wurde für den 31. Dezember 2023 festgelegt.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/68770/2023-01-06_NeoMetals-DEPrcom.001.png

Abb 1 - Diagramm, das die Beziehung zwischen Stelco und der E-Fahrzeug-(Automotive OEM)-Wertschöpfungskette zeigt.

Über Stelco

Seit seiner Gründung im Jahr 1910 ist Stelco schwerpunktmäßig in der Stahl- und Stahlproduktherstellung aktiv. Das Unternehmen ist Eigentümer und Betreiber des neuesten und gleichzeitig eines der technologisch modernsten integrierten Stahlwerke in Nordamerika. Stahlprodukte von Stelco werden an Kunden aus der Bau- und Automobilindustrie, dem Energie- und Hausgerätesektor in Kanada und den Vereinigten Staaten sowie an mehrere Stahl-Service-Center, die regionale Händler für Stahlprodukte sind, geliefert. Stelco ist eine 100-prozentige Tochter der Stelco Holdings Inc., die an der Toronto Stock Exchange unter dem Kürzel STLC gelistet ist.

Bevollmächtigt im Namen von Neometals durch Christopher Reed, Managing Director

ENDE

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Chris Reed

Managing Director

Neometals Ltd

T: +61 8 9322 1182

E: info@neometals.com.au

Jeremy Mcmanus

General Manager - Commercial and IR

Neometals Ltd

T: +61 8 9322 1182

E: jmcmanus@neometals.com.au

Über Neometals Ltd.

Neometals ist ein aufstrebender Produzent nachhaltiger Batteriematerialien. Das Unternehmen hat eine Reihe von Verarbeitungstechnologien für grüne Batteriematerialien entwickelt, durch die die Abhängigkeit vom traditionellen Bergbau und herkömmlichen Verarbeitungstechniken verringert wird und die Prinzipien der Kreislaufwirtschaft unterstützt werden.

Neometals drei Hauptgeschäfte bei Batteriematerialien, die unten aufgeführt sind, kommerzialisieren diese unternehmenseigenen, kostengünstigen und kohlenstoffarmen Verarbeitungstechnologien:

- LiLithiumionenbatterie (LIB) Recycling (50 %-Eigenkapitalbeteiligung) - Herstellung von Nickel, Kobalt und Lithium aus Produktionsschrott und ausgedienten LIBs im Rahmen eines Joint Ventures mit dem weltweit führenden Anlagenbauer SMS group. Das Primobius-Gemeinschaftsunternehmen betreibt einen kommerziellen Entsorgungsdienst in seinem 10-Tonnen-Shredder ''Spoke'' in Deutschland und ist der Recycling-Technologiepartner von Mercedes Benz. Die Investitionsentscheidung für den ersten operativen Betrieb von Primobius mit einer Kapazität von 50 Tonnen pro Tag in Zusammenarbeit mit Stelco in Kanada wird im zweiten Halbjahr 2023 getroffen.

- Vanadium Recovery (Beteiligung von 50%) - zur Produktion von hochreinem Vanadiumpentoxid über die Verarbeitung eines stahlproduzierenden Nebenprodukts (Schlacke). Abschluss von Bewertungsstudien bei einem 300.000 tpa umfassenden Betrieb in Pori, Finland, der von einem zehnjährigen Schlacke-Liefervertrag mit dem führenden skandinavischen Stahlproduzenten SSAB untermauert wird. Entscheidung über ein 50:50-Joint-Venture mit Critical Metals wird im ersten Quartal 2023 erwartet und die Projektinvestitionsentscheidung wird im Juni 2023 erwartet. MOU mit H2Green Steel über bis zu 4 Mio. Tonnen Schlacke untermauert einen potenziellen zweiten Betrieb in Boden, Schweden; und

- Lithium Chemicals (Beteiligung von 35%) - zur Produktion von Lithiumhydroxid in Batteriequalität aus Sole und/oder Festgestein-Ausgangsmaterialien mit dem patentierten ELi®-Elektrolyseverfahren von RAM (70% NMT, 30% Mineral Resource Ltd). Ko-Finanzierung der Pilotanlage und der Bewertungsstudien auf einem 20.000 tpa umfassenden Betrieb in Estarreja mit Portugals größtem Chemieproduzenten, Bondalti Chemicals S.A. Entscheidung über 50:50-Joint-Venture mit Bondalti wird im März 2023 erwartet.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=68770

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=68770&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG: </b></p>

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=AU000000NMT1

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.