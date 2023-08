IRW-News: Nano One Materials Corp.: Nano One stellt vierteljährliches Fortschrittsupdate bereit und gibt Ergebnisse für das 2. Quartal 2023 bekannt

IRW-PRESS: Nano One Materials Corp.: Nano One stellt vierteljährliches Fortschrittsupdate bereit und gibt Ergebnisse für das 2. Quartal 2023 bekannt

Höhepunkte des 2. Quartals 2023

- Betriebskapital von 30,0 Mio. CAD; Kassenbestand in Höhe von 34,4 Mio. CAD

- Abschluss der Phase 2 des Vertrages hinsichtlich gemeinsamer Entwicklung mit CBMM

- Vertrag hinsichtlich gemeinsamer Entwicklung mit Our Next Energy (ONE)

- Weiterentwicklung kommerzieller Pläne für Lithiumeisenphosphat (LFP)

- 6 neue Patente in Kanada, den USA und Japan erteilt und zugelassen

- Mittelzufluss von rund 3,0 Mio. CAD im Zuge der Ausübung von Aktienoptionen

10.August 2023, Vancouver (Kanada) (TSX-V: NANO, OTC: NNOMF, Frankfurt: LBMB) / IRW-Press / - Nano One® Materials Corp. (Nano One oder das Unternehmen) ist ein Unternehmen für saubere Technologien mit patentierten Verfahren zur Herstellung von Kathodenmaterialien für Lithium-Ionen-Batterien, die sichere und solide Lieferketten ermöglichen, indem sie die Kosten, die Komplexität, die Energieintensität und den ökologischen Fußabdruck verringern.

Nano One hat seinen gekürzten Konzernabschluss (der Abschluss) und den Lagebericht (der Lagebericht) für die sechs Monate zum 30. Juni 2023 (zweites Quartal 2023) eingereicht und freut sich, die folgenden Höhepunkte des zweiten Quartals 2023 bereitzustellen.

Meilensteine des Unternehmens im 2. Quartal 2023

Vertrag hinsichtlich gemeinsamer Entwicklung mit Our Next Energy (ONE)

Am 14. Juni 2023 gab das Unternehmen die Unterzeichnung eines Vertrags hinsichtlich der gemeinsamen Entwicklung (das JDA) mit ONE bekannt, um bei der Validierung, Qualifizierung und Produktion einer nordamerikanischen Lieferung von Kathodenaktivmaterialien (CAM) aus Lithiumeisenphosphat (LFP) zusammenzuarbeiten. Die LFP-CAM werden in der 200-tpa-Pilotanlage von Nano One in Candiac in Quebec zur Validierung in den LFP-Produktionszellen von ONE hergestellt, die in den Aries- und Gemini-Batterien verwendet werden, wobei das Ziel ein verbindlicher Abnahmevertrag und die Expansion auf zukünftige Produktionsanlagen ist.

Erfolgreicher Abschluss von Phase 2 des Vertrages hinsichtlich gemeinsamer Entwicklung mit CBMM

Am 17. Mai 2023 gab das Unternehmen den erfolgreichen Abschluss von Phase 2 der gemeinsamen Entwicklungsarbeit mit CBMM, dem weltweit führenden Anbieter von Niobprodukten und -technologien, bekannt. In Phase 2 wurde das Niobprodukt von CBMM erfolgreich zur Herstellung von beschichtetem nanokristallinem, nickelreichem (> 90 Prozent Ni) NMC-Kathodenaktivmaterial verwendet. Unter Anwendung des One-Pot-Verfahrens und der Metal to Cathode Active Material (M2CAM®)-Technologie von Nano One wurde eine bessere Langlebigkeit erreicht.

Dieser Erfolg eröffnet den beiden Unternehmen neue Möglichkeiten für die Vermarktung und die Zusammenarbeit mit ihren bestehenden Kunden, um sowohl die patentierte Technologie von Nano One zu vermarkten als auch einen neuen Markt für das nachhaltige, qualitativ hochwertige Produkt von CBMM zu entwickeln. Außerdem wird Nanos Liste an qualifizierten Automobilzulieferern um einen sicheren und soliden Partner erweitert.

Weiterentwicklung kommerzieller Pläne für LFP

Am 20. Juli 2023 gab das Unternehmen hinsichtlich eines Fortschrittberichts vom 24. April 2023 ein Update hinsichtlich seiner kommerziellen Pläne bekannt, die die Kommerzialisierung seines One-Pot-Verfahrens vorantreiben sollen. Um die kommerziellen Probennahmen, die Abnahme und die ersten Umsätze zu beschleunigen, wird die Anlage des Unternehmens in Candiac in Quebec mit den neuen One-Pot-Reaktoren nachgerüstet und im dritten Quartal 2023 zunächst mit 200 Tonnen pro Jahr (tpa) wieder in Betrieb genommen werden, um anschließend schrittweise auf 2.000 tpa im Jahr 2024 und danach auf 10.000 tpa in einer neuen, angrenzenden Anlage aufgerüstet zu werden.

Nano One hat auch mit der Planung einer separaten NMC- und LNMO-Pilotanlage mit einer Kapazität von 100 tpa begonnen. Die Pilotkapazitäten für LFP, NMC und LNMO werden es Nano One ermöglichen, eine neue Generation von CAM-Prototypen zu entwickeln, zu validieren, zu konstruieren und zu testen und die kommerzielle Einführung seiner One-Pot- und sulfatfreien M2CAM-Verfahren zu beschleunigen, um Produktions-, Joint-Venture- und Lizenzierungsmöglichkeiten anzustreben.

Das Unternehmen gab bekannt, dass seine Lithiumeisenphosphat-(LFP)-Testläufe, One-Pot-Reaktoren, Probennahmen und Pilotproduktionspläne wie zuvor beschrieben beschleunigt werden und dass die ersten technischen Pläne für seine erste umfassende kommerzielle Anlage kurz vor dem Abschluss stehen. Nano hat im zweiten Quartal 2023 erfolgreich mit der Produktion von tonnenschweren Chargen unter Nutzung der bestehenden kommerziellen Anlagen begonnen. Parallel dazu installiert Nano kleinere modulare One-Pot-Reaktoren, die in Quebec entwickelt und gebaut werden, um kleinere Testläufe durchzuführen, neue Reaktordesigns zu bewerten und die Pläne zu beschleunigen.

6 neue Patente in Kanada, den USA und Japan erteilt und zugelassen

Nano One gab auch beträchtliche Fortschritte bei Schlüsseltechnologien mit sechs neuen Patenten bekannt, die in Kanada, den USA und Japan zur Erteilung zugelassen sind oder bereits erteilt wurden, wodurch sich die Gesamtzahl der globalen Patente auf 33 erhöht. Vor allem durch die kontinuierliche Unterstützung von Programmen der kanadischen Regierung kann Nano One die kanadische IP-Landschaft und seinen eigenen Schutz weiter ausbauen sowie gleichzeitig die wirtschaftliche Aktivität steigern.

Finanzposition und -ergebnisse für 2. Quartal 2023

- Betriebskapital von 30,0 Mio. CAD; Kassenbestand in Höhe von 34,4 Mio. CAD

- Gesamte Aktiva von 52,6 Mio. CAD (1. Quartal 2023: 56,9 Mio. CAD)

- Gesamte Passiva von 7,4 Mio. CAD (1. Quartal 2023: 7,5 Mio. CAD), keine langfristigen Verbindlichkeiten

- Nettoverwendung von Barmitteln und Barmitteläquivalenten in Höhe von 5,7 Mio. CAD

- Mittelzufluss im Zuge der Ausübung von Aktienoptionen von rund 3,0 Mio. CAD

- Gesamtinvestitionen (kapitalisiert und als Aufwand verbucht) in die Anlage in Candiac, einschließlich Ausrüstung, Nachrüstung, Technik und Erweiterung, in Höhe von 3,4 Mio. CAD (4,3 Mio. CAD seit Jahresbeginn)

Für eine detailliertere Erörterung der vorläufigen Ergebnisse von Nano One für das zweite Quartal 2023 konsultieren Sie bitte den Geschäftsbericht und den Lagebericht des Unternehmens, die unter www.sedar.com verfügbar sind.

Über Nano One®

Nano One Materials Corp. (Nano One) ist ein Unternehmen für saubere Technologien mit einem patentieren, kohlenstoffarmen Verfahren zur Herstellung von kostengünstigen, leistungsstarken Lithium-Ionen-Batteriekathodenmaterialien. Es verfügt über strategische Kooperationen und Partnerschaften, unter anderem mit Automobilherstellern und strategischen Zulieferern wie BASF, Umicore und Rio Tinto. Die Technologie von Nano One ist anwendbar für Elektrofahrzeuge, Energiespeicher, und Unterhaltungselektronik, um Kosten und Kohlenstoffintensität zu senken und gleichzeitig die Umweltverträglichkeit zu verbessern.

Das Unternehmen will seine Technologie als schlüsselfertige Produktionslösungen für Lizenz- und Joint-Venture-Partner und unabhängige Produktionschancen im Pilotversuch erproben und demonstrieren und wird dabei kanadische Experten, wichtige Mineralien, erneuerbare Energien und ein florierendes Ökosystem mit Zugang zu großen aufstrebenden Märkten in Nordamerika, Europa und dem indopazifischen Raum nutzen. Nano One hat zudem Fördermittel von SDTC und der kanadischen Regierung sowie der Regierung von British Columbia erhalten.

Weitere Informationen finden Sie unter www.nanoone.ca.

Firmenkontakt:

Paul Guedes

info@nanoone.ca

+1 (604) 420-2041

Vorsorglicher Hinweis und zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte hierin enthaltene Informationen können zukunftsgerichtete Informationen und zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze darstellen. Alle Aussagen, die nicht auf historischen Fakten beruhen, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Zu den zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung gehören unter anderem Aussagen in Bezug auf: die zukünftigen Geschäftstätigkeiten und Strategien des Unternehmens; die Nachfrage in der Industrie; die erwarteten gemeinsamen Entwicklungsprogramme; das Entstehen von Kosten; die Wettbewerbsbedingungen; die allgemeine Wirtschaftslage; geschätztes zukünftiges Betriebskapital, verfügbare Mittel und die Verwendung von Mitteln sowie zukünftige Investitionsausgaben und andere Ausgaben für bestimmte Tätigkeiten; Schutz des geistigen Eigentums; Marktnachfrage; die Funktionen und beabsichtigten Vorteile der Technologie, Lieferketten und Produkte von Nano One; die Entwicklung der Technologie und Produkte des Unternehmens; laufende und künftige gemeinsame Technik- und Optimierungsforschungsprojekte; Pläne für den Bau, die Erweiterung und den Betrieb eines Pilotzentrums für Mehrfachkathoden; künftige Partnerschaften und die erwarteten Vorteile der Partnerschaften des Unternehmens; die Lizenzierung, die Lieferkette, Joint-Venture-Möglichkeiten und potenzielle Lizenzvereinbarungen des Unternehmens; den Zweck der Erweiterung seiner Anlagen und die Skalierbarkeit der entwickelten Technologie; und die Umsetzung der Pläne des Unternehmens, die von Unterstützung und Zuschüssen abhängig sind. Im Allgemeinen sind zukunftsgerichtete Informationen an der Verwendung von Begriffen wie glauben, erwarten, vorhersagen, planen, beabsichtigen, fortsetzen, schätzen, können, werden, sollten, laufend, Ziel, potenziell oder Abwandlungen solcher Wörter und Phrasen oder an Aussagen, dass bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse eintreten "werden", erkennbar. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den aktuellen Meinungen und Schätzungen des Managements zum Zeitpunkt der Äußerung dieser Aussagen, und stellen keine Garantie für zukünftige Ergebnisse oder Ereignisse dar. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Aktivitäten, Leistungen oder Errungenschaften des Unternehmens wesentlich von denjenigen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen oder zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden, einschließlich, aber nicht beschränkt auf: die allgemeinen und globalen wirtschaftlichen und aufsichtsrechtlichen Änderungen; die nächsten Schritte und die zeitgerechte Umsetzung der Geschäftspläne des Unternehmens; die Entwicklung der Technologie, Lieferketten und Pläne für den Bau und den Betrieb von Kathodenproduktionsanlagen; das Erreichen des industriellen Maßstabs in der Pilotphase, der kommerziellen Demoproduktion und potenzieller Einnahmen; die Nachfrage seitens der Industrie; erfolgreiche aktuelle und zukünftige Kooperationen, die mit den OEMs, Bergbauunternehmen oder anderen stattfinden können; die Umsetzung der Pläne des Unternehmens, die von Unterstützung und Zuschüssen abhängig sind; die Fähigkeit des Unternehmens, seine erklärten Ziele zu erreichen; die Kommerzialisierung der Technologie und der Patente des Unternehmen durch Lizenzen, Joint Ventures und unabhängige Produktion; die erwartete globale Nachfrage nach LFP-Batterien und das damit verbundene prognostizierte Wachstum; sowie andere Risikofaktoren, wie sie in Nano Ones Lagebericht (MD&A) und Jahresinformationsblatt vom 29. März 2023, beide für das am 31. Dezember 2022 endende Jahr, sowie in den jüngsten Wertpapiereinreichungen des Unternehmens, die unter www.sedar.com verfügbar sind. Obwohl das Management des Unternehmens versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen enthaltenen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Die Leser werden daher darauf hingewiesen, dass zukunftsgerichtete Aussagen bzw. zukunftsgerichtete Informationen nicht verlässlich sind. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen oder zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, auf die hier verwiesen wird, es sei denn, dies ist nach den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich. Anleger sollten sich nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com oder auf der Firmenwebsite!

