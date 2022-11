IRW-News: Nano One Materials Corp.: Nano One stellt vierteljährliche Fortschrittsupdate bereit und gibt die Ergebnisse für das dritte Quartal 2022 bekannt

IRW-PRESS: Nano One Materials Corp.: Nano One stellt vierteljährliche Fortschrittsupdate bereit und gibt die Ergebnisse für das dritte Quartal 2022 bekannt

11. November 2022, Vancouver, Kanada (TSX: NANO) (OTC: NNOMF) (FWB: LBMB).

Nano One® Materials Corp. (Nano One oder das Unternehmen) ist ein im Bereich Saubere Energie tätiges Unternehmen mit patentierten Verfahren zur kostengünstigen, umweltverträglichen Produktion hochleistungsfähiger Kathodenmaterialen für Lithium-Ionenbatterien.

Nano One hat seinen untestierten verkürzten Zwischenabschluss (den Abschluss) sowie die Diskussion und Analyse des Managements für das dritte Geschäftsquartal, das am 30. September 2022 (Q3/2022) endete, eingereicht und freut sich, die folgenden Highlights aus dem Q3/2022 zu präsentieren.

Q3 2022: Highlights

- Betriebskapital 45,8 Mio. CAD, Kassenbestand 45,9 Mio. CAD

- Durchführung der Jahreshauptversammlung der Aktionäre

- Erhalt von staatlichen Fördermitteln in Höhe von 1,8 Mio. CAD

- Erteilung von zwei weiteren Patenten

Meilensteine des Unternehmens im dritten Quartal 2022

Validierung von Manganmetall im M2CAM®-Verfahren

Im September 2022 präsentierten das Unternehmen und die Firma Euro Manganese Inc. (Euro Mangan) gemeinsam einen Kathodenrohstoff, der direkt aus dem von Euro Manganese hergestellten elektrolytischen Manganmetall unter Einsatz des von Nano One entwickelten One-Pot-Verfahrens produziert wird. Mit dem patentierten One-Pot-Verfahren von Nano One können Kathodenrohstoffe direkt aus Metallen (M2CAM) und Lithiumkarbonat erzeugt werden, was die Komplexität, die Kosten und auch die Umweltbelastung verringert.

Die entsprechenden Ergebnisse stehen im Einklang mit den Anforderungen, die Automobilbatteriehersteller in Europa und Nordamerika an nachhaltig gewonnene kritische Rohstoffe sowie ökologisch überlegene und differenzierte Lieferketten stellen. Beide Unternehmen entwickeln gemeinsam wirtschaftlich tragfähige und ökologisch nachhaltige Anwendungen für hochreines elektrolytisches Manganmetall (HPEMM) als einen von mehreren Ausgangsstoffen für die Herstellung von aktiven Kathodenmaterialien, wie sie in Lithiumionenbatterien verwendet werden.

Fördermittel von SDTC und BC-ICE in Höhe von 1,8 Mio. CAD und Erteilung von zwei Patenten

Im August 2022 gab das Unternehmen die Erteilung von zwei (2) zusätzlichen Patenten in Japan sowie den Erhalt von nicht-verwässernden und nicht-rückzahlbaren Fördermitteln in Höhe von insgesamt 1.800.000 CAD von Sustainable Development Technology Canada (SDTC) und BC-ICE bekannt. Die Fördermittel wurden im Hinblick auf Meilenstein 4 (der letzte Meilenstein) des Projekts Scaling of Advanced Battery Materials ausgezahlt.

Finanzlage und Finanzergebnis im dritten Quartal 2022

- Gesamtvermögen: 59.100.000 CAD (2. Quartal 2022: 60.700.000 CAD)

- Gesamtverbindlichkeiten: 1.300.000 CAD (2. Quartal 2022: 1.500.000 CAD)

- Nettoverwendung von Barmitteln: 2.000.000 CAD für betriebliche und strategische Maßnahmen (2. Quartal 2022: 800.000 CAD)

- Bruttoaufwendungen für Forschungsaktivitäten: 1.700.000 CAD (2. Quartal 2022: 1.600.000 CAD)

- Erlös aus dem Erhalt von Fördermitteln durch SDTC und BC-ICE: 1.800.000 CAD

- Aktivierte Bruttozugänge zum Anlagevermögen: 936.000 CAD

Die Barmittelzuflüsse während des dritten Quartals 2022 stammen in erster Linie aus Regierungsprogrammen (1.900.000 CAD), Zinserträgen (405.000 CAD) sowie der Ausübung von Aktienoptionen und Warrants (237.000 CAD).

Eine eingehende Erörterung des Finanzergebnisses von Nano One für das dritte Quartal 2022 bzw. das laufende Jahr 2022 finden Sie im Geschäftsbericht sowie in den entsprechenden Erläuterungen und Analysen der Unternehmensführung (MD&A) unter www.sedar.com.

Über Nano One

Nano One® Materials (Nano One) ist ein Unternehmen für saubere Technologien mit einem patentieren, kohlenstoffarmen Verfahren zur Herstellung von kostengünstigen, leistungsstarken Lithium-Ionen-Batteriekathodenmaterialien. Diese Technologie ist anwendbar für Elektrofahrzeuge, Energiespeicher, Verbrauchselektronik und Batterien der neuen Generation zur Unterstützung der weltweiten Bemühungen um eine kohlenstofffreie Zukunft.

Nano Ones One Pot-Verfahren, seine beschichteten Nanokristall-Materialien und seine Metal to Cathode Active Material-(M2CAM®)-Technologien adressieren grundlegende Leistungsanforderungen und Beschränkungen in der Lieferkette bei gleichzeitiger Reduzierung der Kosten und der Klimabilanz.

Nano One hat Finanzmittel aus verschiedenen Regierungsprogrammen erhalten. Das derzeitige Projekt Scaling of Advanced Battery Materials wird von Sustainable Development Technology Canada (SDTC) und dem Innovative Clean Energy (ICE) Fund der Provinz British Columbia gefördert. Weitere Informationen finden Sie unter www.nanoone.ca.

Firmenkontakt:

Paul Guedes

info@nanoone.ca

(604) 420-2041

Bestimmte hierin enthaltene Informationen können zukunftsgerichtete Informationen und zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze darstellen. Alle Aussagen, die nicht auf historischen Fakten beruhen, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Zu den zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung gehören unter anderem: laufende und künftige Kooperations-, Entwicklungs- und Optimierungsforschungsprojekte sowie die Durchführung der Pläne des Unternehmens, die von Unterstützung und Zuschüssen abhängig sind. Im Allgemeinen lassen sich zukunftsgerichtete Informationen an der Verwendung von Begriffen wie "glauben", "erwarten", "vorhersehen", "planen", "beabsichtigen", "fortsetzen", "schätzen", "können", "werden", "sollten", "fortlaufend", "anvisieren", "Ziel", "potenziell" oder Abwandlungen solcher Wörter und Phrasen erkennen oder an Aussagen, dass bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse eintreten "werden". Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den aktuellen Meinungen und Schätzungen des Managements zum Zeitpunkt der Äußerung dieser Aussagen, und stellen keine Garantie für zukünftige Ergebnisse oder Ereignisse dar. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Aktivitäten, Leistungen oder Errungenschaften des Unternehmens wesentlich von denjenigen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen oder zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden, einschließlich, aber nicht beschränkt auf: etwaige künftige Kooperationen mit Minenbetreibern, OEMs oder anderen; die Fähigkeit des Unternehmens, seine erklärten Ziele zu erreichen; die Kommerzialisierung der Technologie und Patente des Unternehmens; die Umsetzung der Pläne des Unternehmens, die Entwicklung von Materialien, Produktionsmethoden und Studien für die Pre-Pilot-, Pilot- und Scale-up-Fertigung auf dem Weg zur Kommerzialisierung; und andere Risikofaktoren, die in der MD&A von Nano One und im Jahresinformationsblatt vom 28. März 2022, beide für das am 31. Dezember 2021 endende Jahr, sowie in den jüngsten Wertpapierdokumenten des Unternehmens, die unter www.sedar.com verfügbar sind, aufgeführt sind. Obwohl die Geschäftsleitung des Unternehmens versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen enthaltenen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Die Leser werden daher darauf hingewiesen, dass zukunftsgerichtete Aussagen bzw. zukunftsgerichtete Informationen nicht verlässlich sind. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen oder zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, auf die hier verwiesen wird, es sei denn, dies ist nach den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich. Anleger sollten sich nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com oder auf der Firmenwebsite

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=68194

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=68194&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG: </b></p>

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA63010A1030

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.