IRW-News: Nano One Materials Corp.: Nano One gibt Abschluss eines strategischen Investment- und Kooperationsvertrages mit Rio Tinto bekannt

IRW-PRESS: Nano One Materials Corp.: Nano One gibt Abschluss eines strategischen Investment- und Kooperationsvertrages mit Rio Tinto bekannt

17. Juni 2022 - Vancouver, Kanada (TSX: NANO) (OTC: NNOMF) (Frankfurt: LBMB)

Nano One® Materials Corp. (Nano One oder das Unternehmen), ein sauberes Technologieunternehmen mit patentierten Verfahren für die kostengünstige und umweltfreundliche Herstellung von Hochleistungskathodenmaterialien, die in Lithium-Ionen-Batterien verwendet werden, freut sich, den Abschluss der strategischen Kapitalbeteiligung und Zusammenarbeit mit Rio Tinto, einem führenden globalen Bergbau- und Metallkonzern, bekannt zu geben, wie am 9. Juni 2022 (https://www.irw-press.com/de/news/nano-one-und-der-bergbaukonzern-rio-tinto-vermelden-strategische-partnerschaft-und-10-millionen-usd-investment_66186.html?isin=CA63010A1030) angekündigt (die Transaktion).

Rio Tinto hat 10 Millionen USD in Nano One investiert und die beiden Unternehmen haben einen Kooperationsvertrag (das CA) abgeschlossen, in dessen Rahmen sie zusammenarbeiten werden, um Möglichkeiten zu erkunden und zu bewerten, wie die Lokalisierung der Lithium-Ionen-Batterie-Wertschöpfungskette, insbesondere in Québec, weiter vorangetrieben werden kann, und um die Beschleunigung der Kommerzialisierung der patentierten Kathodentechnologie von Nano One zu unterstützen.

Investment und Kooperation

Rio Tinto Western Holdings Limited, eine Tochtergesellschaft von Rio Tinto, hat im Rahmen einer Privatplatzierung 4.643.148 Stammaktien (Aktien) von Nano One zu einem Preis von 2,70 CAD pro Aktie erworben, was einer Gesamtinvestition in Nano One von 10 Millionen USD entspricht, rund 12.536.500 CAD. Die im Rahmen der Privatplatzierung ausgegebenen Aktien entsprechen rund 4,9 Prozent der derzeit ausgegebenen und ausstehenden Aktien von Nano One.

Der Kooperationsvertrag umfasst unter anderem eine Studie über die Batteriemetallprodukte von Rio Tinto, einschließlich Eisenpulver aus der Fer et Titane-Anlage von Rio Tinto in Sorel-Tracy, Québec, als Ausgangsmaterial für die Produktion der Kathodenmaterialien von Nano One. Rio Tinto wird das Know-how seines Zentrums für kritische Mineralien und Technologie beisteuern, das ein außergewöhnliches Fachwissen bei der Gewinnung und Verarbeitung kritischer Mineralien wie Lithium und Scandium sowie Mineralien aus Kanada, den USA und anderen internationalen Quellen entwickelt hat. Rio Tinto wird auch in technischen und wirtschaftlichen Fragen unterstützen, soweit dies für die Entwicklung, den Entwurf, den Bau und den Betrieb von Kathodenproduktionsanlagen erforderlich ist.

Nano One hat an Rio Tinto 1.000.000 nicht übertragbare Optionsscheine zum Erwerb von Aktien (ein Optionsschein) als Gegenleistung für seine technischen und unterstützenden Dienstleistungen gemäß dem Kooperationsvertrag ausgegeben. Jeder Optionsschein berechtigt Rio Tinto zum Kauf einer Aktie zu einem Ausübungspreis von 4,00 CAD bis zum 16. Juni 2023.

Das Unternehmen beabsichtigt, dieses Kapital für die Technologie- und Lieferkettenentwicklung, die Kommerzialisierung, die Übernahme der Candiac-Anlage in Québec durch Nano One (angekündigt am 25. Mai 2022 (https://www.irw-press.com/de/news/nano-one-uebernimmt-johnson-matthey-battery-materials-canada_65954.html?isin=CA63010A1030), vorbehaltlich des Abschlusses) und deren Umstellung auf das One-Pot-Verfahren für Lithiumeisenphosphat (LFP) sowie die Erprobung von CAM-Technologien für andere kathodenaktive Materialien von Nano One im industriellen Maßstab und für Betriebskapitalzwecke zu verwenden. Alle im Rahmen des Kooperationsvertrages ausgegebenen Wertpapiere unterliegen gemäß der geltenden kanadischen Wertpapiergesetzgebung einer Haltefrist von vier Monaten und einem Tag.

Zusammen mit dem Abschluss der Privatplatzierung und des Kooperationsvertrages schloss das Unternehmen einen Vertrag über Investorenrechte mit Rio Tinto ab, in der das Unternehmen Rio Tinto ein Beteiligungsrecht an allen zukünftigen Eigenkapitalfinanzierungen einräumte, um seine anteilige Beteiligung bis spätestens 16. Juni 2027 aufrechtzuerhalten. Rio Tinto stimmte zudem einer Sperrfrist für Wertpapierveräußerungen und einem Stillhalteabkommen für einen Zeitraum von 12 Monaten ab dem Abschlussdatum zu, vorbehaltlich bestimmter Ausnahmen.

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren in den USA dar. Die Wertpapiere wurden und werden nicht gemäß dem United States Securities Act von 1933 in seiner geänderten Fassung (der U.S. Securities Act) oder den Wertpapiergesetzen der einzelnen Bundesstaaten registriert und dürfen nicht in den USA oder U.S.-Personen (wie im U.S. Securities Act definiert) angeboten oder an sie verkauft werden, es sei denn, sie sind gemäß dem U.S. Securities Act und den geltenden Wertpapiergesetzen der einzelnen Bundesstaaten registriert oder es liegt eine Befreiung von dieser Registrierung vor.

Über Rio Tinto

Rio Tinto ist ein Bergbau- und Metallkonzern, der in 35 Ländern auf der ganzen Welt tätig ist und Materialien produziert, die für den menschlichen Fortschritt unerlässlich sind. Das Unternehmen ist bestrebt, den Weg in eine nachhaltigere Zukunft zu ebnen, indem es sich an der Entwicklung von Technologien beteiligt, die den Aluminiumschmelzprozess völlig frei von direkten Treibhausgasemissionen machen, und die Welt mit den Materialien versorgt, die sie für den Aufbau einer neuen, kohlenstoffarmen Wirtschaft und für Produkte wie Elektrofahrzeuge und Smartphones benötigt - beispielsweise Kupfer und Titan.

Rio Tinto blickt auf eine lange Geschichte in Québec, Kanada, zurück, wo das Unternehmen bedeutende Aluminium-, Eisen- und Titanprojekte betreibt. Rio Tinto ist dabei, ein führendes Unternehmen im Bereich der Batteriematerialien aufzubauen, mit drei Lithiumprojekten in den USA, Argentinien und Serbien.

Über Nano One

Nano One® Materials (Nano One) ist ein Unternehmen für saubere Technologien mit einem patentieren, kohlenstoffarmen Verfahren zur Herstellung von kostengünstigen, leistungsstarken Lithium-Ionen-Batteriekathodenmaterialien. Diese Technologie ist anwendbar für Elektrofahrzeuge, Energiespeicher, Verbrauchselektronik und Batterien der neuen Generation zur Unterstützung der weltweiten Bemühungen um eine kohlenstofffreie Zukunft.

Nano Ones One Pot-Verfahren, seine beschichteten Nanokristall-Materialien und seine Metal to Cathode Active Material-(M2CAM®)-Technologien adressieren grundlegende Leistungsanforderungen und Beschränkungen in der Lieferkette bei gleichzeitiger Reduzierung der Kosten und der Klimabilanz.

Nano One hat Finanzmittel aus verschiedenen Regierungsprogrammen erhalten. Das derzeitige Projekt Scaling of Advanced Battery Materials wird von Sustainable Development Technology Canada (SDTC) und dem Innovative Clean Energy (ICE) Fund der Provinz British Columbia gefördert. Weitere Informationen finden Sie unter www.nanoone.ca.

Neue Wege in der Herstellung von Batteriematerialien

Bestimmte hierin enthaltene Informationen können zukunftsgerichtete Informationen und zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze darstellen. Alle Aussagen, die nicht auf historischen Fakten beruhen, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Zu den zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung gehören unter anderem Aussagen in Bezug auf: den Abschluss des bevorstehenden Erwerbs der Anlage in Candiac (Québec), die Entwicklung der Technologie, der Lieferketten und der Pläne für den Bau und den Betrieb von Kathodenproduktionsanlagen, die erfolgreiche Zusammenarbeit mit Rio Tinto und die Umsetzung der zukünftigen Geschäftsstrategie des Unternehmens, die alle von Partnerschaften, Unterstützung und Zuschüssen sowie der Vermarktung der Technologie und der Patente des Unternehmens abhängen. Im Allgemeinen sind zukunftsgerichtete Informationen an der Verwendung von Begriffen wie glauben, erwarten, vorhersagen, planen, beabsichtigen, fortsetzen, schätzen, können, werden, sollten, laufend, Ziel, konzentrieren", "aufbauen", "engagieren", potenziell oder Abwandlungen solcher Wörter und Phrasen oder an Aussagen, dass bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse eintreten "werden", erkennbar. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den aktuellen Meinungen und Schätzungen des Managements zum Zeitpunkt der Äußerung dieser Aussagen, und stellen keine Garantie für zukünftige Ergebnisse oder Ereignisse dar. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Aktivitäten, Leistungen oder Errungenschaften des Unternehmens wesentlich von denjenigen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen oder zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden, einschließlich, aber nicht beschränkt auf:; der Abschluss des bevorstehenden Erwerbs der Candiac-Anlage in Quebec; die Entwicklung der Technologie, der Lieferketten und der Pläne für den Bau und den Betrieb von Kathodenproduktionsanlagen; die erfolgreiche Zusammenarbeit mit Rio Tinto; die Umsetzung der zukünftigen Geschäftsstrategie des Unternehmens; alle zukünftigen Kooperationen, die mit Bergbauunternehmen, OEMs oder anderen erfolgen könnten; die Fähigkeit des Unternehmens, seine erklärten Ziele zu erreichen, die Kommerzialisierung der Technologie und der Patente des Unternehmens; sowie andere Risikofaktoren, wie sie im Lagebericht (MD&A) von Nano One und dem Jahresinformationsblatt vom 28. März 2022, beide für das am 31. Dezember 2021 endende Jahr, sowie in den jüngsten Wertpapiereinreichungen der Unternehmen, die unter www.sedar.com verfügbar sind. Obwohl die Geschäftsleitung des Unternehmens versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen enthaltenen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Die Leser werden daher darauf hingewiesen, dass zukunftsgerichtete Aussagen bzw. zukunftsgerichtete Informationen nicht verlässlich sind. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen oder zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, auf die hier verwiesen wird, es sei denn, dies ist nach den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich. Anleger sollten sich nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com oder auf der Firmenwebsite!

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

