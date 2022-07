IRW-News: Nano One Materials Corp.: Nano One: Jahreshauptversammlung und Investoren-Update

IRW-PRESS: Nano One Materials Corp.: Nano One: Jahreshauptversammlung und Investoren-Update

14. Juli 2022, Vancouver, Kanada. Nano One® Materials Corp. (Nano One) (TSX: NANO) (OTC: NNOMF) (Frankfurt: LBMB), ein sauberes Technologieunternehmen mit patentierten Verfahren für die kostengünstige und umweltschonende Produktion von Hochleistungskathodenmaterialien, die in Lithium-Ionen-Batterien verwendet werden, möchte die Aktionäre an die bevorstehende Jahreshauptversammlung am Dienstag, den 26. Juli 2022, 13:30 Uhr Pacific Time erinnern. Das Management von Nano One wird im Anschluss an die Jahreshauptversammlung einen Live-Webcast abhalten und nach der Präsentation können Fragen gestellt werden.

Die Live-Präsentation umfasst eine F&A-Runde mit Mitgliedern des Management-Teams von Nano One. Interessierte Teilnehmer können über die unten angegebenen Anmeldedaten am Webcast teilnehmen und während des Live-Audiocasts Fragen stellen.

Das Unternehmensupdate beginnt um 14:00 Uhr Pacific Time (bitte melden Sie sich einige Minuten vor Beginn der Präsentation an):

Webcast: https://nanoone.ca/annual-meeting-presentation-2022/

Fragen für den Webcast nach der Jahreshauptversammlung:

Fragen können im auch Voraus per E-Mail unter info@nanoone.ca eingereicht werden.

Die Unterlagen für die Hauptversammlung wurden in der Woche vom 20. Juni 2022 an die eingetragenen Aktionäre versendet und sind auch auf der Website unter https://nanoone.ca/investors/agm/ und auf SEDAR unter www.sedar.com abrufbar. Die Stimmabgabe der Aktionäre muss bis zum 22. Juli 2022, 13:30 Pacific Time erfolgt sein. Ihr Feedback und Ihre Stimme sind wichtig, unabhängig von der Anzahl der Aktien, die Sie besitzen. Sie können auf der Jahreshauptversammlung durch eine Stimmrechtsvollmacht und per Stimmrechtsvollmacht im Internet, per Telefon oder Fax gemäß den Anweisungen in den Unterlagen zur Hauptversammlung abstimmen.

Über Nano One

Nano One® Materials (Nano One) ist ein Unternehmen für saubere Technologien mit einem patentieren, kohlenstoffarmen Verfahren zur Herstellung von kostengünstigen, leistungsstarken Lithium-Ionen-Batteriekathodenmaterialien. Diese Technologie ist anwendbar für Elektrofahrzeuge, Energiespeicher, Verbrauchselektronik und Batterien der neuen Generation zur Unterstützung der weltweiten Bemühungen um eine kohlenstofffreie Zukunft.

Nano Ones One Pot-Verfahren, seine beschichteten Nanokristall-Materialien und seine Metal to Cathode Active Material-(M2CAM®)-Technologien adressieren grundlegende Leistungsanforderungen und Beschränkungen in der Lieferkette bei gleichzeitiger Reduzierung der Kosten und der Klimabilanz.

Nano One hat Finanzmittel aus verschiedenen Regierungsprogrammen erhalten. Das derzeitige Projekt Scaling of Advanced Battery Materials wird von Sustainable Development Technology Canada (SDTC) und dem Innovative Clean Energy (ICE) Fund der Provinz British Columbia gefördert. Weitere Informationen finden Sie unter www.nanoone.ca.

Neue Wege in der Herstellung von Batteriematerialien

Firmenkontakt:

Nano One:

Paul Guedes

info@nanoone.ca

+1 (604) 420-2041

Medienkontakt:

Chelsea Nolan

Antenna Group for Nano One

nanoone@antennagroup.com

+1 (646) 854-8721

Nano One Materials Corp.

Suite 101B - 8575 Government St

Burnaby, BC, V3N 4V1, Kanada

Tel 604-420-2041

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=66704

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=66704&tr=1

