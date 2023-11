IRW-News: Musk Metals Corp.: Musk Metals meldet den Start von Oberflächenbohrungen auf seinem zu 100 % unternehmenseigenen Lithiumprojekt Elon in Quebec, Kanada

IRW-PRESS: Musk Metals Corp.: Musk Metals meldet den Start von Oberflächenbohrungen auf seinem zu 100 % unternehmenseigenen Lithiumprojekt Elon in Quebec, Kanada

7. November 2023, VANCOUVER, BC / IRW-Press / - Musk Metals Corp. (Musk Metals oder das Unternehmen) (CSE: MUSK) (OTC: EMSKF) (FWB: 1I30) freut sich bekannt zu geben, dass es sein fünftes Explorationsprogramm für die Phase 1 auf seinem zu 100 % unternehmenseigenen Lithiumprojekt Elon in der kanadischen Provinz Quebec begonnen hat. Bei der Erkundung wird ein motorisierter Schneckenbohrer verwendet, um den Tillit unter den Oberflächensedimenten zu beproben. Zweck der Erkundung ist es, die Verteilung der Plume in der Tillit-Säule in drei Dimensionen (3D) genauer zu bestimmen. Das Programm zielt auf Böden ab, die sich unter dem Eis von identifizierten Magnet- und Bodenanomalien befinden (siehe Pressemitteilung vom 4. März 2022) und nicht während der vorigen Gesteinsbohrphase erklärt werden konnten (siehe Pressemitteilung vom 28. Dezember 2022).

Das Programm

Das Programm zielt auf identifizierte Magnetik- und Bodenanomalien ab, die nicht durch Bohrungen erklärt wurden (Abbildung 1). Der Tillit wird unter Verwendung eines Big-Beaver-Schneckenbohrgeräts bebohrt, das mit einem Split-Löffel-Probenehmer ausgestattet ist. Das Unternehmen wird voraussichtlich circa 46 Bohrlöcher testen. Auf der Basis von Abraummaßen aus der Bohrkampagne 2022 ist die Mächtigkeit des Abraums in dem Gebiet etwa bis zu 25 m dick. Falls kein Tillit gefunden oder erreicht wird, wird das Team vor Ort eine Bodenuntersuchung in dem Sediment parallel zu den Bohrungen durchführen, um Daten über eine MMI (Mobile Metal Ion)-Probe zu erhalten. Der hohle Kern wird das Tillit-Material voraussichtlich unter den oberflächigen Sedimenten antreffen, wo er Material innerhalb des Split-Löffel-Probenehmers sammeln wird. Der Tillit soll beprobt werden, um 1 kg für eine Feinmaterialprobe zu produzieren. Die Probenahme-Stationen liegen ungefähr 40 m entfernt voneinander und senkrecht zur glazialen Strömung.

Auf dem südlichen Teil des Konzessionsgebiets befinden sich Mountainbike-Trails, Langlauf-Loipen und weitere Pfade. Diese sollen genutzt werden, um den Schneckenbohrer zu platzieren. Eine Beschädigung der Pfade sollte minimal ausfallen und wird vor Verlassen repariert werden.

Abbildung 1. Geplante Schneckenbohrer-Stationen

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/72522/MuskMetals_061123_DEPRCOM.001.jpeg

Das Konzessionsgebiet und angrenzende Konzessionsgebiete

Das Konzessionsgebiet Elon ist strategisch in Abitibi im kanadischen Quebec etwa 600 Meter nordöstlich des Projekts North American Lithium (kürzlich von Sayona Québec erworben) gelegen. Früher war es als Mine Québec Lithium bekannt. North American Lithium produzierte von 1955 bis 1965 über 907.000 Tonnen Material mit einem Gehalt von 1,40 % Li2O (Boily et al, 1989). In einer Pressemitteilung vom 28. Juni 2022 wurde die Wiederaufnahme des Betriebs von North American Lithium (NAL) für die Gewinnung von Lithium und Produktion von Spodumenkonzentrat durch Sayona Québec formell genehmigt. Im September 2022 gab Sayona einen Auftrag über 200 Millionen Dollar für den Bergbaubetrieb bekannt (Pressemitteilung vom 27. September 2022). Im März 2023 berichtete Sayona, dass es 1200 Tonnen Lithiumkonzentrat aus North American Lithium produziert hat (Pressemitteilung vom 15. März 2023). Im April 2023 veröffentlichte Sayona eine endgültige Machbarkeitsstudie, die den Wert von NAL mit einem Kapitalwert von 2,2 Mrd. $ bestätigte (Pressemitteilung vom 13. April 2023).

Consolidated Lithium Metals Inc. (früher Jourdan Resources) erkundet derzeit ein Pegmatitfeld etwa 1000 m südöstlich des Elon-Konzessionsgebiets. Es hat über einen Lithiumgehalt von bis zu 2,38 % Li2O über 0,90 Meter und 1,33 % Li2O über 5,25 m in Pegmatiten (Pressemitteilung vom 9. Juni 2022 und 7. Juli 2022); 1,23 % über 4,15 m (Pressemitteilung vom 15. Februar 2023) sowie mehr als 0,82 % über 8,0 m (Pressemitteilung vom 21. März 2023) berichtet. Auf ihrem Konzessionsgebiet Vallée wurde eine Diamantbohrkampagne über 14.500 m angekündigt (Pressemitteilung vom 14. September 2023).

Unternehmensupdate

Das Unternehmen beabsichtigt, insgesamt 81.050 $ an Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen durch die Ausgabe von 1.621.000 Stammaktien zu einem Preis von 0,05 $ pro Aktie zu begleichen. Davon sind 57.350 $ an verbundene Parteien fällig. Nach der Ausgabe unterliegen die Wertpapiere einer gesetzlichen Haltedauer von vier Monaten und einem Tag.

Qualifizierter Sachverständiger

Diese Pressemitteilung wurde von Pierre-Alexandre Pelletier, P.Geo OGQ, und Steven Lauzier, P.Geo OGQ, die qualifizierte Personen gemäß National Instrument 43-101 sind, vorbereitet, und sie haben die in dieser Pressemitteilung enthaltenen geologischen Informationen geprüft und genehmigt.

Über Musk Metals Corp.

Musk Metals ist ein börsennotiertes Explorationsunternehmen, das sich auf die Erschließung von hochaussichtsreichen Mineralkonzessionsgebieten im Entdeckungsstadium konzentriert, die in einer der besten Bergbau-Rechtsprechungen Kanadas liegen. Die Konzessionsgebiete des Unternehmens befinden sich im Allison Lake Batholith im Nordwesten von Ontario und in den Regionen Chapais-Chibougamau, Abitibi und James Bay von Quebec.

Nader Vatanchi

CEO & Direktor

ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Alle Aussagen, die nicht auf historischen Fakten beruhen und sich auf Aktivitäten, Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, von denen das Unternehmen glaubt, erwartet oder voraussieht, dass sie in der Zukunft eintreten werden oder können, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Zu den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung gehören unter anderem Aussagen über die beabsichtigte Verwendung der Erlöse aus dem Angebot und andere Angelegenheiten im Zusammenhang mit den Geschäftsplänen des Unternehmens. Die zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die aktuellen Erwartungen des Managements auf der Grundlage der derzeit verfügbaren Informationen wider und unterliegen einer Reihe von Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen können, dass die Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen genannten abweichen, einschließlich der Tatsache, dass das Unternehmen die Erlöse aus dem Angebot für andere Zwecke als die in dieser Pressemitteilung genannten verwenden könnte, sowie ungünstiger Marktbedingungen und anderer Faktoren, die außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen. Obwohl das Unternehmen davon ausgeht, dass die den zukunftsgerichteten Aussagen zugrundeliegenden Annahmen vernünftig sind, sind zukunftsgerichtete Aussagen keine Garantie für zukünftige Leistungen und dementsprechend sollte man sich aufgrund der ihnen innewohnenden Ungewissheit nicht auf solche Aussagen verlassen. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Ereignisse wesentlich von den gegenwärtigen Erwartungen abweichen, gehören allgemeine Marktbedingungen und andere Faktoren, die außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen. Das Unternehmen lehnt ausdrücklich jegliche Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist durch geltendes Recht vorgeschrieben.

Die Canadian Securities Exchange (betrieben von CNSX Markets Inc.) hat den Inhalt dieser Pressemitteilung weder genehmigt noch abgelehnt.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=72522

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=72522&tr=1

