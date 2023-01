IRW-News: Modern Plant Based Foods Inc.: Modern Plant Based Foods - Kitskitchen kündigt neue Marketingstrategie zur Steigerung des Umsatzes und der Kundennähe im Geschäft an

IRW-PRESS: Modern Plant Based Foods Inc.: Modern Plant Based Foods - Kitskitchen kündigt neue Marketingstrategie zur Steigerung des Umsatzes und der Kundennähe im Geschäft an

VANCOUVER, BC, 23. Januar 2023 - Modern Plant Based Foods Inc., (CSE: MEAT) (Modern Foods) oder (das Unternehmen), ein Hersteller von preisgekrönten pflanzlichen Lebensmitteln, freut sich zu berichten, dass kitskitchen Health Foods Inc. (kitskitchen), ein Portfoliounternehmen von Modern Plant-Based Foods, eine umfassende neue Marketingstrategie zur Steigerung des Umsatzes in der wachsenden Suppenkategorie ankündigt. Kitskitchen wird ein Team von 19 spezialisierten Degustatoren engagieren, um seine Produkte in den Geschäften einiger der größten kanadischen Einzelhändler bei einer Reihe von Verkostungen vorzustellen. Gleichzeitig wird Kitskitchen eine strategische digitale Werbekampagne starten, um die Führungsposition der im Bereich der frischen Suppen wieder zu etablieren und sich auf die Einführung des Angebots von Trockensuppen vorzubereiten.

Kitskitchen hat seit seiner Einführung im Jahr 2014 ein stetiges und konsistentes Wachstum erlebt und konnte in der Folge Kundentreue aufbauen und seinen Umsatz steigern. Wir haben es geschafft, Markenkonsistenz und Loyalität zu etablieren, indem wir köstliche, gesunde Komfortgerichte anbieten, die jeder genießen kann. Der Zeitpunkt könnte nicht besser sein, um eine neue Marketinginitiative in die Wege zu leiten, sodass wir den Status unserer Marke als bekannter Favorit stärken, neue Kundenkreise erreichen und im kommenden Jahr noch größere Umsätze erzielen können, sagt Joni Berg, Chief Executive Officer von Kitskitchen Health Foods. In den vergangenen Jahren haben wir einen direkten Zusammenhang zwischen der Teilnahme an Verkostungen und unserem Umsatzwachstum festgestellt. Unserer Meinung nach ist dies die effektivste Methode, direkt mit unseren Kunden zu interagieren und sie unsere leckeren Suppen probieren zu lassen. Wir haben daher beschlossen, dieses Modell zu erweitern. Kitskitchen hat die ersten Schritte zur Einführung von Anreizprogrammen eingeleitet und sich verpflichtet, im Februar und März dieses Jahres Verkostungen in Filialen von Nesters Market und Natures Fare zu veranstalten.

Nesters Market und Natures Fare betreiben 24 Standorte in Westkanada und sind mit einem Jahresumsatz von über 10 Milliarden Dollar Kanadas zweitgrößtes Unternehmen in Privatbesitz. Der Konzern steht an der Spitze der kanadischen Lebensmittellandschaft und besitzt über 15 Supermarktketten, darunter Save-on-Foods, Buy-Low Foods, Urban Fare, Choices Markets, Meinhardt Fine Foods und Quality Foods. https://en.wikipedia.org/wiki/Jim_Pattison_Group

Kitskitchen wird gleichzeitig eine digitale Marketingkampagne mit einem besonderen Schwerpunkt auf Social-Media-Plattformen und geografisch ausgerichtete Werbung starten. Mehr als 40 % der Menschen informieren sich über Lebensmittel auf digitalem Wege. https://greenseedgroup.com/digital-marketing-food-industry/

Weltweit gibt es über 500 Millionen täglich aktive Nutzer (DAU) auf Instagram. Jeden Monat nutzt die Hälfte der Instagram-Nutzer die Registerkarte Explore, um neue Inhalte und neue Accounts zu entdecken. https://blog.digimind.com/en/trends/instagram-key-global-figures-2019

Kitskitchen hat eine starke Verbindung zu seinen Verbrauchern durch persönliche Interaktionen, in den sozialen Medien und durch seine Partner im Einzelhandel aufgebaut. Die neue Marketingstrategie wird sich auf alle drei Bereiche erstrecken, um die Markenbekanntheit zu stärken, und über ein erhöhtes Budget für eine gezielte digitale Werbekampagne verfügen. Das Unternehmen rechnet mit einer jährlichen Umsatzsteigerung von 20 % als Ergebnis der neuen Marketingmaßnahmen.

Für den Suppenmarkt wird in den kommenden fünf Jahren eine durchschnittliche Wachstumsrate (CAGR) von 2,9 % pro Jahr prognostiziert. Die zunehmende Produktvielfalt, der Konsum von Gesundheits- und Wellnessprodukten und aktive Werbeaktionen der Marktteilnehmer sollen erwartungsgemäß zum Wachstum des Suppenmarktes beitragen. Die steigende Nachfrage nach gesünderen Lebensmitteln wird die Nachfrage nach Suppen voraussichtlich ankurbeln. Der Markt erlebt einen saisonalen Umsatzschub, da die Verbraucher im Winter eher Suppen kaufen als im Sommer. Die zunehmende Produktvielfalt, der Konsum von Gesundheits- und Wellness-Produkten und aktive Werbeaktionen der Marktteilnehmer haben in den letzten Jahren zum Wachstum des Marktes beigetragen. Die steigende Nachfrage nach gesunden Lebensmitteln soll die Nachfrage nach Suppen in der Region ankurbeln, auf die ein erheblicher Anteil des untersuchten Marktes entfällt. https://www.mordorintelligence.com/industry-reports/soup-market

Im letzten Jahr gelang es Kitskitchen, das Wachstum seines Gewinns unter dem Strich durch die Förderung des Verkaufs in bereits bestehenden Märkten anzukurbeln, und das mit minimalen Marketingausgaben. Mit Blick auf das Jahr 2023 will das Unternehmen die neue Marketingstrategie mit dem Mehrgewinn aus dem Vorjahr umsetzen.

Über Modern Plant Based Foods

Modern Plant Based Foods ist ein kanadisches Lebensmittelunternehmen mit Sitz in Vancouver, British Columbia, das ein Portfolio pflanzlicher Produkte anbietet, unter anderem Fleisch und milchfreie Alternativen, Suppen und vegane Snacks. Unsere Produkte sind in ausgewählten Restaurants und Einzelhandelsgeschäften in ganz Kanada erhältlich, unter anderem in unserer eigenen Modern Wellness Bar in Vancouver. Wir verfolgen einen ganzheitlichen Ansatz für pflanzliche Ernährung und verstehen die Bedeutung der Bereitstellung nährstoffreicher und nachhaltiger Alternativen für die Konsumenten, ohne Einbußen beim Geschmack hinzunehmen. Wir möchten, dass die Menschen beim Essen ein gutes Gefühl haben; daher wählen wir ganz bewusst Zutaten, die frei von Soja, Gluten, Nüssen und genetisch veränderten Organismen sind. Unser Ziel ist es, eine Veränderung bei der Produktion und dem Konsum von Lebensmitteln herbeizuführen, was den Menschen, den Tieren und der Umwelt zugutekommt. Dafür setzen wir natürliche pflanzliche Zutaten ein.

Weitere Informationen erhalten Sie über:

Avtar Dhaliwal

Chief Executive Officer

investors@modernfoods.ca

604-395-0974

MODERN PLANT BASED FOODS INC.

700 W Georgia St #2500,

Vancouver, BC V7Y 1B3

Vorsorglicher Hinweis bezüglich zukunftsgerichteter Informationen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen gemäß den geltenden kanadischen Wertpapiergesetzen, die keine historischen Fakten sind. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bestimmten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen, Prognosen und Chancen erheblich von jenen unterscheiden, die in solchen Aussagen direkt oder indirekt erwähnt werden. Zu den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung gehören unter anderem Aussagen in Bezug auf: das Unternehmen und seine Geschäfte und Perspektiven; die Zielsetzungen, Ziele oder Zukunftspläne des Unternehmens; das Umsatzwachstum des Unternehmens, die geplante Expansion, die Bekanntheit der Marken des Unternehmens, das zukünftige Vertriebs- und Umsatzwachstum, sowie das Geschäft, den Betrieb, das Management und die Kapitalausstattung des Unternehmens. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren zwangsläufig auf einer Reihe von Schätzungen und Annahmen, die zwar vernünftig sind, aber dennoch bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren unterliegen, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von jenen unterscheiden, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen explizit oder implizit zum Ausdruck gebracht wurden. Solche Faktoren beinhalten, sind aber nicht beschränkt auf: allgemeine geschäftliche, wirtschaftliche und soziale Ungewissheiten; lokale und globale Markt- und wirtschaftliche Ungewissheiten, die sich in Bezug auf die COVID-19-Pandemie ergeben; Rechtsstreitigkeiten; die Verfügbarkeit der wichtigsten Produktzutaten; legislative, umweltbezogene und andere gerichtliche, behördliche, politische und wettbewerbliche Entwicklungen; die Fähigkeit, die Herstellungs- und Produktionskapazität effektiv auszubauen; die Fähigkeit, Einzelhandelspartner für den Vertrieb der Produkte des Unternehmens zu finden; den Erfolg der Marketinginitiativen und die Fähigkeit, die Markenbekanntheit zu steigern; die Fähigkeit, Beziehungen mit wichtigen strategischen Partnern in der Gastronomie aufzubauen, zu wahren und auszubauen; die Fähigkeit, die Geschmackspräferenzen der Verbraucher vorherzusagen; Verzögerungen oder Unfähigkeit, behördliche Genehmigungen einzuholen; die Angemessenheit unseres Barbestands zur Deckung des Liquiditätsbedarfs; jene zusätzliche Risiken, die in den öffentlichen Dokumenten des Unternehmens, die auf SEDAR unter www.sedar.com veröffentlicht wurden, aufgeführt sind; und andere in dieser Pressemitteilung genannten Angelegenheiten. Dementsprechend kann es sein, dass die in dieser Pressemitteilung genannten zukunftsgerichteten Aussagen aufgrund dieser bekannten und unbekannten Risikofaktoren und Ungewissheiten, die sich auf das Unternehmen auswirken, nicht eintreten und erheblich abweichen können. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die Annahmen und Faktoren, die bei der Erstellung der zukunftsgerichteten Aussagen verwendet wurden, angemessen sind, sollten die Leser sich nicht übermäßig auf diese Aussagen, die nur zum Zeitpunkt ihrer Äußerung gelten, verlassen. Es kann keine Gewähr dafür übernommen werden, dass solche Ereignisse in den angegebenen Zeiträumen oder überhaupt eintreten werden. Das Unternehmen lehnt jegliche Absicht oder Verpflichtung, zukunftsgerichtete Informationen offiziell zu aktualisieren, ab, sei es aufgrund neuer Informationen oder zukünftiger Ereignisse bzw. aus sonstigen Gründen, sofern dies nicht gesetzlich gefordert wird.

