IRW-News: Modern Plant Based Foods Inc.: Modern Meat konzentriert sich auf aggressiven Expansionsplan für den Vertrieb von Modern Crumble

IRW-PRESS: Modern Plant Based Foods Inc.: Modern Meat konzentriert sich auf aggressiven Expansionsplan für den Vertrieb von Modern Crumble

VANCOUVER, BC, 4. November 2022 - Modern Plant Based Foods Inc., (CSE: MEAT) (Modern Plant Based Foods) oder (das Unternehmen), ein Hersteller von preisgekrönten pflanzlichen Lebensmitteln, freut sich bekannt zu geben, dass seine Tochtergesellschaft Modern Meat, ein Hersteller mit Schwerpunkt auf dem Sektor der gefrorenen Fleischalternativen mit der Umsetzung seines aggressiven Expansionsplans begonnen hat, der sich auf sein Produkt Modern Crumble durch zwei der größten nordamerikanischen Lebensmittelhändler - Gordon Food Service (GFS) und Sysco Corporation (Sysco) - konzentriert. Modern Meat richtet sein Augenmerk auf die Ausweitung des Vertriebs von Modern Crumble, indem es neuen und etablierten Unternehmen Co-Packing- und White-Label-Möglichkeiten bietet. Da GFS allein in Kanada über 100.000 Kunden beliefert und Sysco weltweit über 650.000 Kunden betreut, wird der strategische Fokus des Unternehmens auf größeren Restaurantketten und etablierten Herstellern liegen, die nach zusätzlichen Produktionskapazitäten in Kanada suchen.

Modern Crumble ist eine Ersatzprodukt für Hackfleisch auf Basis von Erbsenprotein, Sellerie, Karotten, Zwiebeln, Pilzen und verschiedenen anderen Zutaten, das eine beeindruckende geschützte Rezeptur mit Zutaten bietet, die der Verbraucher kennt und versteht. Modern Crumble weist außerdem einen hohen Ballaststoffgehalt auf, enthält kein Cholesterin und ist reich an Vitaminen wie Vitamin B12, Vitamin B6, Niacin, Thiamin und Eisen, was das Produkt zu einer besseren Wahl macht. Nach Ansicht der Verbraucher sind die gesundheitlichen Vorteile und die verschiedenen Eiweißquellen die Hauptgründe für den Kauf von Fleisch auf pflanzlicher Basis. Dennoch berichten die beiden beliebtesten Unternehmen für pflanzliches Fleischalternativen - Beyond Meat und Impossible Foods - dass 90 % ihrer Kunden tierische Produkte kaufen, so das Good Food Institute (GFI) in seinem jüngsten Bericht.

Modern Crumble ist das vielseitigste Produkt des Unternehmens, das in einer Vielzahl von Gerichten verwendet werden kann, darunter Tacos, Hackbraten, Nudelsoßen, Aufläufe, Chili, Pizzen, Shepherds Pie und vieles mehr. Es ist auch eines der profitabelsten Produkte von Modern Meat, was einer der Hauptgründe dafür ist, dass dieser Artikel einen Schwerpunkt im Expansionsplan darstellt. Fact MR berichtet: Die Nachfrage nach Fleischersatzprodukten wurde im Jahr 2021 auf 10 Milliarden US-Dollar geschätzt und wird bis Ende 2022 voraussichtlich 13 Milliarden US-Dollar erreichen, was einem jährlichen Wachstum von 30 % entspricht. Es wird erwartet, dass der Umsatz mit Fleischersatzprodukten im Bewertungszeitraum 2022-2032 mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 33,6 % auf 235 Milliarden US-Dollar ansteigen wird.

Als Teil des Expansionsplans für den Vertrieb von Modern Crumble hat Modern Meat beschlossen, Co-Packing- und White-Label-Möglichkeiten für das Produkt voranzutreiben, um eine breitere Kundenbasis und Möglichkeiten für B2B-Verkäufe zu eröffnen. Wir sehen einen großen Wert in der Co-Packing-Möglichkeit für Modern Crumble, da wir dadurch bereits bestehende Verkaufskanäle eines großen Pools von Lebensmittelmarken erschließen und zugleich weiterhin Produkte unter dem Dach von Modern entwickeln und herstellen können, sagt Avtar Dhaliwal, CEO von Modern Plant Based Foods Inc. Die White-Label-Kunden werden von Skaleneffekten profitieren, die erhebliche Kostenvorteile gegenüber einer traditionellen Markteinführung bieten, bei der ein neues Produkt von Grund auf neu entwickelt wird.

Das Unternehmen geht davon aus, dass der Expansionsplan das Wachstum im Jahr 2023 erheblich beeinflussen und vom anhaltenden Wachstum im Bereich der pflanzlichen und gesundheitsfördernden Lebensmittel profitieren wird.

Über Modern Plant Based Foods

Modern Plant Based Foods ist ein kanadisches Lebensmittelunternehmen mit Sitz in Vancouver, British Columbia, das ein Portfolio pflanzlicher Produkte anbietet, unter anderem Fleisch und milchfreie Alternativen, Suppen und vegane Snacks. Unsere Produkte sind in ausgewählten Restaurants und Einzelhandelsgeschäften in ganz Kanada erhältlich, unter anderem in unserer eigenen Modern Wellness Bar in Vancouver. Wir verfolgen einen ganzheitlichen Ansatz für pflanzliche Ernährung und verstehen die Bedeutung der Bereitstellung nährstoffreicher und nachhaltiger Alternativen für die Konsumenten, ohne Einbußen beim Geschmack hinzunehmen. Wir möchten, dass die Menschen beim Essen ein gutes Gefühl haben; daher wählen wir ganz bewusst Zutaten, die frei von Soja, Gluten, Nüssen und genetisch veränderten Organismen sind. Unser Ziel ist es, eine Veränderung bei der Produktion und dem Konsum von Lebensmitteln herbeizuführen, was den Menschen, den Tieren und der Umwelt zugutekommt. Dafür setzen wir natürliche pflanzliche Zutaten ein.

Weitere Informationen erhalten Sie über:

Cassidy McCord

Chief Corporate Officer

cassidy@modernfoods.ca

604-395-0974

MODERN PLANT BASED FOODS INC.

700 W Georgia St #2500,

Vancouver, BC V7Y 1B3

Vorsorglicher Hinweis bezüglich zukunftsgerichteter Informationen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen gemäß den geltenden kanadischen Wertpapiergesetzen, die keine historischen Fakten sind. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bestimmten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen, Prognosen und Chancen erheblich von jenen unterscheiden, die in solchen Aussagen direkt oder indirekt erwähnt werden. Zu den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung gehören unter anderem Aussagen in Bezug auf: das Unternehmen und seine Geschäfte und Perspektiven; die Zielsetzungen, Ziele oder Zukunftspläne des Unternehmens; das Umsatzwachstum des Unternehmens, die geplante Expansion, die Bekanntheit der Marken des Unternehmens, das zukünftige Vertriebs- und Umsatzwachstum, sowie das Geschäft, den Betrieb, das Management und die Kapitalausstattung des Unternehmens. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren zwangsläufig auf einer Reihe von Schätzungen und Annahmen, die zwar vernünftig sind, aber dennoch bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren unterliegen, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von jenen unterscheiden, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen explizit oder implizit zum Ausdruck gebracht wurden. Solche Faktoren beinhalten, sind aber nicht beschränkt auf: allgemeine geschäftliche, wirtschaftliche und soziale Ungewissheiten; lokale und globale Markt- und wirtschaftliche Ungewissheiten, die sich in Bezug auf die COVID-19-Pandemie ergeben; Rechtsstreitigkeiten; die Verfügbarkeit der wichtigsten Produktzutaten; legislative, umweltbezogene und andere gerichtliche, behördliche, politische und wettbewerbliche Entwicklungen; die Fähigkeit, die Herstellungs- und Produktionskapazität effektiv auszubauen; die Fähigkeit, Einzelhandelspartner für den Vertrieb der Produkte des Unternehmens zu finden; den Erfolg der Marketinginitiativen und die Fähigkeit, die Markenbekanntheit zu steigern; die Fähigkeit, Beziehungen mit wichtigen strategischen Partnern in der Gastronomie aufzubauen, zu wahren und auszubauen; die Fähigkeit, die Geschmackspräferenzen der Verbraucher vorherzusagen; Verzögerungen oder Unfähigkeit, behördliche Genehmigungen einzuholen; die Angemessenheit unseres Barbestands zur Deckung des Liquiditätsbedarfs; jene zusätzliche Risiken, die in den öffentlichen Dokumenten des Unternehmens, die auf SEDAR unter www.sedar.com veröffentlicht wurden, aufgeführt sind; und andere in dieser Pressemitteilung genannten Angelegenheiten. Dementsprechend kann es sein, dass die in dieser Pressemitteilung genannten zukunftsgerichteten Aussagen aufgrund dieser bekannten und unbekannten Risikofaktoren und Ungewissheiten, die sich auf das Unternehmen auswirken, nicht eintreten und erheblich abweichen können. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die Annahmen und Faktoren, die bei der Erstellung der zukunftsgerichteten Aussagen verwendet wurden, angemessen sind, sollten die Leser sich nicht übermäßig auf diese Aussagen, die nur zum Zeitpunkt ihrer Äußerung gelten, verlassen. Es kann keine Gewähr dafür übernommen werden, dass solche Ereignisse in den angegebenen Zeiträumen oder überhaupt eintreten werden. Das Unternehmen lehnt jegliche Absicht oder Verpflichtung, zukunftsgerichtete Informationen offiziell zu aktualisieren, ab, sei es aufgrund neuer Informationen oder zukünftiger Ereignisse bzw. aus sonstigen Gründen, sofern dies nicht gesetzlich gefordert wird.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

