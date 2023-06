IRW-News: MindBio Therapeutics Corp. : MINDBIO THERAPEUTICS: Bahnbrechende Entdeckung bei klinischer Mikrodosierungsstudie bestätigt signifikant positive Wirkung auf Schlafqualität

IRW-PRESS: MindBio Therapeutics Corp. : MINDBIO THERAPEUTICS: Bahnbrechende Entdeckung bei klinischer Mikrodosierungsstudie bestätigt signifikant positive Wirkung auf Schlafqualität

- Neue Entdeckung: LSD-Mikrodosierungstherapie von MindBio führt zu besserem Schlaf

- Signifikante Erweiterung von geistigem Eigentum & Know-how

- Umfangreiche Analyse von LSD-Mikrodosierungsdaten aus 3.231 Nächten Schlaf nun abgeschlossen

- Statistisch signifikante Ergebnisse: MindBio kann mit Freude über statistisch signifikante Verbesserungen bei der Schlafqualität berichten, die in der LSD-Mikrodosierungsgruppe im Vergleich zur Placebogruppe beobachtet wurden

VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, den 14. Juni 2023 / IRW-Press / - MindBio Therapeutics Corp. (CSE: MBIO; Frankfurt: WF6), (das Unternehmen oder MindBio), freut sich, über eine wichtige Entdeckung anhand von Schlafdaten aus einer randomisierten kontrollierten Studie zur LSD-Mikrodosierung zu informieren, die von 80 Teilnehmern klinischer Studien aus 3.231 Nächten Schlaf ermittelt wurden.

Die klinische Studie zur LSD-Mikrodosierung von MindBio haben positive Topline-Daten geliefert, darunter auch statistisch signifikante Verbesserungen bei den subjektiven Gefühlen wie Wohlbefinden, Kreativität, Glück, soziale Verbundenheit und Energie. Die im Zuge der Studie erhobenen Schlafdaten ergänzen das geistige Eigentum von MindBio im Rahmen der Big-Data-Strategie des Unternehmens.

Die Forscher von MindBio bereiten derzeit sieben weitere Folgeveröffentlichungen vor, in denen Daten aus der randomisierten kontrollierten Phase-1-Studie zur LSD-Mikrodosierung an 80 gesunden Probanden analysiert werden, bevor in Kürze zwei Phase-2-Studien zur LSD-Mikrodosierung starten.

MindBio freut sich, über die vorläufigen Ergebnisse der Schlafdaten aus 3.231 Nächten Schlaf berichten zu können, in denen die Schlafmuster der Teilnehmer der LSD- Mikrodosierungsbehandlungsgruppe (40 Personen) im Vergleich zur Placebogruppe (40 Personen) aufgezeichnet, gemessen und analysiert wurden.

Das Unternehmen gibt mit Freude bekannt, dass im Hinblick auf die LSD-Mikrodosierungstherapie von MindBio eine wichtige Entdeckung gemacht wurde, mit der positive Schlafreaktionen bestätigt werden konnten. Die LSD-Mikrodosierung verbessert nicht nur das subjektive Stimmungsbild und die Gefühle von Glück, Energie, Kreativität, sozialer Verbundenheit und Wohlbefinden, sondern hat auch einen statistisch signifikanten Einfluss auf die Schlafqualität.

Warum sind positive Schlafdaten in Verbindung mit der LSD-Mikrodosierung so wichtig?

Die bahnbrechenden Erkenntnisse sind insbesondere für Depressionen und einige damit zusammenhängende psychische Erkrankungen von Bedeutung, an denen MindBio ein wissenschaftliches Interesse hat, wie z.B. bei der prämenstruellen dysmorphen Störung, bei der die Schlafqualität unverhältnismäßig stark beeinträchtigt ist und die als ein wesentlicher Faktor für die Verschlechterung der psychischen Gesundheit angesehen wird.

Eine häufige Erstbehandlung von Stimmungs- und Schlafstörungen ist die Verschreibung von Antidepressiva in Verbindung mit Schlaftabletten. Schlafmittel stellen ein potenzielles Abhängigkeits-, Missbrauchs- und Suchtrisiko dar, und die negativen, inakzeptablen Nebenwirkungen von Antidepressiva (wie Gewichtszunahme, Unruhe, Magen-Darm-Beschwerden und sexuelle Impotenz) sind hinlänglich bekannt.1

Die positiven Schlafdaten aus der von MindBio entwickelten LSD-Mikrodosierungstherapie sind eine echte Revolution, wenn es darum geht, die derzeitigen Behandlungsmethoden bei Stimmungs- und Schlafstörungen, die oft nicht wirken und inakzeptable Nebenwirkungen haben, möglicherweise völlig zu ersetzen. MindBios Entdeckung kommt der Big-Data-Strategie des Unternehmens insofern zugute, als das geistige Eigentum zur effektiven Behandlung von Patienten mit psychischen Erkrankungen über das von MindBio entwickelte LSD- Mikrodosierungstherapie-Programm erweitert wird.

Die Phase-2-Studien zur LSD-Mikrodosierung werden in Kürze beginnen.

MindBio hat zwei vollständig durchfinanzierte klinische Phase-2-Studien zur LSD-Mikrodosierung in Planung, die in Kürze beginnen werden. Der Schwerpunkt der ersten Studie liegt auf schweren depressiven Störungen, wobei 20 Patienten, die die DSM-V-Kriterien erfüllen, eine offene achtwöchige LSD-Mikrodosierungsbehandlung in einer naturalistischen häuslichen Umgebung erhalten werden. Diese Studie dient als Grundlage für die Fortsetzung in einer wesentlich größeren, aktiven, placebokontrollierten Phase-2b-Triple-Dummy-Studie bei depressiven Patienten.

In der zweiten Studie wird die Wirksamkeit der LSD-Mikrodosierung in Verbindung mit einer sinnzentrierten Psychotherapie bei Krebspatienten im Spätstadium untersucht, die unter emotionaler Belastung leiden. An dieser randomisierten, doppelblinden und placebokontrollierten Studie werden 40 Patienten teilnehmen, wobei die Rekrutierung von Teilnehmern für die Studie in Kürze beginnen soll.

Justin Hanka, Chief Executive Officer und Mitgründer von MindBio Therapeutics, meint dazu: Wir freuen uns sehr über die laufenden Fortschritte, die wir im Hinblick auf die Wirksamkeit und Verträglichkeit des von MindBio entwickelten LSD- Mikrodosierungstherapiemodells beobachten können. Die Schlafdaten sprechen für eine potenziell verträgliche Alternative zu Schlaftabletten, und wir prüfen derzeit eine ganze Fülle von Daten zur LSD-Mikrodosierung unter randomisierten, kontrollierten Bedingungen, um jene Evidenz zu erhalten, die wir benötigen, um rascher eine Zulassung dieses Medikaments zur wirksamen Behandlung von Stimmungs- und Schlafstörungen zu erwirken.

Die Investitionsthese von MindBio zielt darauf ab, mithilfe der Mikrodosierung ein einzigartiges Behandlungsmodell zu entwickeln, das global skalierbar, sicher, zugänglich und erschwinglich ist, um die bestehenden Herausforderungen in der psychiatrischen Versorgung zu meistern.

Über MindBio Therapeutics

MindBio ist ein Biotech-/Biopharma-Unternehmen, welches sich auf die Entwicklung neuartiger und aufstrebender Behandlungsmethoden für psychische Krankheiten konzentriert und weltweit die ersten klinischen LSD-Mikrodosierungen am Menschen durchführt. MindBio ist führend in der Mikrodosierung psychedelischer Arzneimittel und entwickelt seine Arzneimittel- und Technologie-Protokolle mithilfe klinischer Studien weiter.

MindBio hat eine multidisziplinäre Plattform für die Entwicklung von Therapien entwickelt und ist an der Entwicklung von Psychedelika und digitaler Therapeutika beteiligt. Es hat klinische Phase-1-Studien zur Mikrodosierung von Lysergsäurediethylamid (LSD) an 80 Patienten abgeschlossen und entwickelt eine klinische Phase-2-Studie zur LSD-Mikrodosierung bei Patienten mit Depressionen sowie eine klinische Phase-2-Studie zur LSD-Mikrodosierung bei Krebspatienten im Endstadium, die unter existenziellen Problemen leiden.

MindBio investiert in Forschung, die die Grundlage für die Entwicklung neuartiger und klinisch bewährter Therapien bildet. Dies umfasst digitale Technologien und Interventionen zur Behandlung von belastenden Erkrankungen wie Depressionen, Angstzuständen und anderen damit verbundenen psychischen Erkrankungen.

Wir laden Sie ein, uns dabei zu unterstützen, eine bessere Zukunft für die psychische Gesundheit zu gestalten.

