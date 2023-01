IRW-News: Millennial Potash Corp.: Millennial Potash Corp. gibt Jason Wilkinson als Chief Executive Officer für die Leitung des Kaliprojekts Banio bekannt

IRW-PRESS: Millennial Potash Corp.: Millennial Potash Corp. gibt Jason Wilkinson als Chief Executive Officer für die Leitung des Kaliprojekts Banio bekannt

31. Januar 2023. Millennial Potash Corp. (MLP: TSX.V) (MLP oder das Unternehmen - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/millennial-lithium-corp/) (ehemals Black Mountain Gold USA Corp.) freut sich, bekannt zu geben, dass es Jason Wilkinson, M. Sc., als Chief Executive Officer (CEO) eingestellt hat, um ab 1. Februar 2023 die Arbeiten des Unternehmens auf seinem neu erworbenen Kaliprojekt Banio in Gabun zu leiten. Der derzeitige CEO Graham Harris wird MLP als Direktor und Senior Vice President Capital Markets erhalten bleiben.

Farhad Abasov, Direktor, kommentierte: Wir freuen uns sehr, dass Jason Wilkinson zu MLP stößt, während wir uns auf die Exploration und Entwicklung unseres neuen Kaliprojekts in Gabun konzentrieren. Jason Wilkinson ist seit fast 15 Jahren im Kaligeschäft tätig, zuletzt bei South Harz Potash für deren Kaliprojekte in Deutschland. Von 2009 bis 2015 war Jason Projektmanager und Chief Operating Officer (COO) der Tochtergesellschaft von Allana Potash in Äthiopien und begleitete das Projekt in der Danakhil-Senke von der Exploration bis zum Abschluss einer Machbarkeitsstudie, der Durchführung erster Testarbeiten mit Untertagelaugung und der anschließenden Übernahme durch Israel Chemicals Ltd. Jason hat in allen Positionen, die er innehatte, hervorragende Arbeit geleistet, und wir sind sehr froh, dass Jason unsere Kalibetriebe bei Millennial leitet. Mit seiner Erfolgsbilanz in verschiedenen Gerichtsbarkeiten und unter schwierigen Bedingungen wird Jason entscheidend dazu beitragen, Millennials Entwicklungsprogramm in den nächsten Monaten voranzutreiben.

Jason Wilkinson hat einen M. Sc. in Mineralexploration von der Royal School of Mines und verfügt über mehr als 25 Jahre Erfahrung im Bergbau und in der Exploration, einschließlich umfangreicher internationaler Erfahrungen in den Bereichen Gold, Kupfer und Kali. Herr Wilkinson war vor kurzem Chief Operating Officer bei South Harz Potash und leitete alle Explorationsprogramme, einschließlich der Durchführung einer Scoping-Studie auf vier Bergbaulizenzen in Thüringen, Deutschland. Vor seiner Zeit bei South Harz war Herr Wilkinson als COO/Geschäftsführer für Allana Potash Corp.s äthiopischer Tochtergesellschaft tätig. Jason beaufsichtigte und leitete das Danakhil-Kaliprojekt von der Explorationsphase über eine Machbarkeitsstudie bis hin zu ersten Testarbeiten an einem der anspruchsvollsten Standorte der Welt mit Temperaturen von konstant über 40 °C.

Mit der Einstellung von Herrn Wilkinson beginnt MLP, sich auf den Kalibereich zu konzentrieren und ein erfahrenes Kali-Entwicklungsteam aufzubauen. Zunächst wird Herr Wilkinson erhebliche Zeit auf dem Projekt verbringen, um unser lokales Team aufzubauen und das anstehende Bohrprogramm voranzutreiben. Weitere Ernennungen zur Verstärkung des Unternehmensteams durch erfahrene Kalifachleute, werden in den kommenden Monaten vorgenommen werden.

GEWÄHRTE OPTIONEN

Das Unternehmen hat bestimmten Direktoren, Beratern und leitenden Angestellten des Unternehmens insgesamt 375.000 leistungsbezogene Aktienoptionen gewährt. Die leistungsbezogenen Aktienoptionen können über einen Zeitraum von 5 Jahren zu einem Ausübungspreis von 0,45 Dollar pro Aktie ausgeübt werden. Die Optionen werden gemäß dem Aktienoptionsplan des Unternehmens gewährt und bedürfen der Genehmigung durch die TSX Venture Exchange.

UNTERNEHMEN SCHLIESST INVESTOR-RELATIONS-VEREINBARUNG AB

Das Unternehmen hat eine Kommunikationsvereinbarung (die Vereinbarung) mit SRC Swiss Resource Capital AG (SRC) abgeschlossen. Die im Rahmen der Vereinbarung zu erbringenden Dienstleistungen umfassen Investor-Relations-Dienstleistungen. Die Vereinbarung hat eine Laufzeit von einem Jahr (automatisch vierteljährlich verlängerbar, sofern sie nicht von einer der Parteien gekündigt wird) und beginnt am 1. Februar 2023. Die Vereinbarung kann von beiden Parteien jederzeit mit einer Frist von sieben (7) Tagen gekündigt werden. Die im Rahmen der Vereinbarung für das Unternehmen zu erbringenden Dienstleistungen umfassen Kommunikationsdienstleistungen, die im Allgemeinen als Investor-Relations angesehen werden, einschließlich der Verbreitung von Informationen an bestehende und potenzielle Aktionäre, der Erstellung von Medienberichten in Form von Interviews und Videos sowie der Unterstützung des Unternehmens (oder der Vertretung des Unternehmens) auf Fach- und Investitionsmessen. SRC wird keine Market-Making-Dienstleistungen erbringen.

Gemäß der Vereinbarung wird SRC ein Honorar von CHF 3.300 (Schweizer Franken) pro Monat erhalten.

SRC ist ein privates Unternehmen mit Sitz in Herisau, Schweiz. SRC wird von Jochen Staiger, CEO, geleitet. SRC verfügt über umfangreiche Erfahrung in der Erbringung von Dienstleistungen für Unternehmen, die an verschiedenen Börsen notiert sind und ihr Profil an den öffentlichen Märkten schärfen wollen. SRC besitzt 100.000 Aktien des Unternehmens zu Investitionszwecken und hat nicht die Absicht, diese zu diesem Zeitpunkt zu verkaufen.

Die Vereinbarung steht unter dem Vorbehalt der Genehmigung durch die TSX Venture Exchange.

