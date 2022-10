IRW-News: MicroVision, Inc.: MicroVision beginnt mit dem Verkauf von Mustergeräten seines MAVIN DR Dynamic View Lidar

IRW-PRESS: MicroVision, Inc.: MicroVision beginnt mit dem Verkauf von Mustergeräten seines MAVIN DR Dynamic View Lidar

Mit diesen Warenmustern können Automobilhersteller und Tier-1-Zulieferer den MAVIN-Sensor testen und bewerten

REDMOND, WA / ACCESSWIRE / Oktober 11, 2022 / MicroVision, Inc. (NASDAQ:MVIS), führender Anbieter von MEMS-basierten Solid-State-Automotive-Lidar und Fahrerassistenzsystemen (ADAS) beginnt mit dem Ausliefern von Mustergeräten seines MAVIN-DR-Dynamic-View-Lidar-Systems an Automobilhersteller und Tier-1-Zulieferer. Damit ist der Sensor mit dem dynamischen Sichtfeld für den Nah-, Mittel- und Fernbereich weltweit für OEMs, Zulieferer und weitere potenzielle Kunden als Mustergerät erhältlich. Der Sensor bietet eine hohe Auflösung für alle Entfernungen und eine geringe Latenz. Dies ermöglicht neue sicherheitskritische ADAS-Anwendungen, wie Automobilhersteller sie verlangen.

Ich freue mich, dass wir nun beginnen, die Muster unseres Sensors MAVIN DR an OEM- und Tier-1-Kunden zu liefern, sagt Sumit Sharma, CEO von MicroVision. Dies ist ein bedeutender Meilenstein für die Einführung unserer Technologie und erleichtert es uns, an Ausschreibungen teilzunehmen.

MAVIN DR fasst das Scannen im Kurz-, Mittel- und Langbereich sowie Sichtfelder in einem Formfaktor zusammen. Diese dynamische Reichweite und die Object Level Software von MicroVision sind essenziell für die Nutzung von Fahrerassistenzsystemen bei hohen Geschwindigkeiten. Bei Geschwindigkeiten von 130 km/h und darüber benötigen Assistenzsysteme mehr Zeit, um Entscheidungen zu treffen und zu reagieren. Um proaktiv eingreifen zu können, brauchen sie also hohe Auflösung bei hoher Reichweite. Der Sensor von MicroVision erstellt eine ultrahochauflösende Punktwolke und zeigt die befahrbaren und nicht-befahrbaren Teile der vorausliegenden Fahrbahn. Dank der Punktwolke mit geringer Latenz (30 Hertz) befähigt die MAVIN-Produktlinie Fahrerassistenzsysteme dazu, schneller zu reagieren, in Sekundenbruchteilen Entscheidungen zu treffen und bei hoher Geschwindigkeit einzugreifen.

MAVIN ist zuallererst auf Automotive OEMs ausgelegt, die den Sensor nahtlos in das Fahrzeugdesign integrieren können, ohne Abstriche bei der Ästhetik, der Aerodynamik oder der Designsprache zu machen. Wir haben den Sensor auch im Hinblick auf die Lieferketten der Hersteller entwickelt. Er wird aus Materialien hergestellt, mit denen OEMs vertraut sind und die ohnehin in ihren Lieferketten vorkommen. Damit ist MAVIN skalierbar, in seinen Bestandteilen nachvollziehbar und auf kostengünstige Herstellung ausgelegt, so Sharma.

Über MicroVision

MicroVision ist Vorreiter auf dem Gebiet der MEMS-basierten Laser-Scan-Technologie. Das Unternehmen integriert MEMS, Laser, Optik, Elektronik, Algorithmen und Machine-Learning-Software in seine selbst entwickelten Systeme und vertreibt diese in bestehenden und neuen Märkten. Der integrierte Ansatz des Unternehmens nutzt die firmeneigene Technologie zur Entwicklung von LiDAR-Sensoren für die Automobilindustrie sowie für Lösungen für fortschrittliche Fahrerassistenzsysteme (ADAS). Dabei stützt sich das Unternehmen auf seine Erfahrung bei der Entwicklung von Augmented-Reality-Mikro-Displays, interaktiven Display-Modulen und Lidar-Modulen für Verbraucher:innen.

Weitere Informationen unter https://www.microvision.com/de/ sowie auf Facebook www.facebook.com/microvisioninc und auf Twitter @MicroVision.

MicroVision is a trademark of MicroVision, Inc. in the United States and other countries. All other trademarks are the properties of their respective owners.

Medienkontakt:

Schwartz Public Relations

Sebastian Weinstock / Stephanie Thoma

T.: +49 89 211 8 -72 / -46

E.: MicroVision@schwartzpr.de

SOURCE: MicroVision, Inc.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=67752

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=67752&tr=1

