IRW-News: Medigene AG: Medigene AG: Medigene AG präsentiert auf dem 4. TCR-based Therapies for Solid Tumors Summit in Boston

Planegg/Martinsried (28.03.2023) - Die Medigene AG (Medigene, FWB: MDG1, Prime Standard), ein Immunonkologie-Unternehmen, das sich auf die Erforschung und Entwicklung von T-Zell-Immuntherapien für solide Tumore konzentriert, wird auf dem 4. TCR-based Therapies for Solid Tumors Summit präsentieren, der vom 3. bis 5. April 2023 in Boston stattfinden wird.

Am 4. April 2023 wird Prof. Schendel zunächst am Fireside Chat der Branchenführer zum Thema "What's Next for T-Cell Receptor Therapies?" teilnehmen und anschließend ihren Vortrag halten (Details siehe unten).

TCR-based Therapies for Solid Tumors Summit

https://tcr-therapies-summit.com/

Datum: 4. April 2023

Vortragende: Prof. Dr. Dolores Schendel, CSO

Präsentation: Case Study Spotlight: Introducing Innovations at Each Step of TCR-T Therapy Development

Das Management-Team von Medigene wird während der Veranstaltung für persönliche Gespräche zur Verfügung stehen. Bitte kontaktieren Sie Sandya von der Weid von LifeSci Advisors unter svonderweid@lifesciadvisors.com, um einen Termin zu vereinbaren.

Über Medigene

Medigene AG (FWB: MDG1) ist ein führendes Immuno-Onkologie-Unternehmen, das sich auf die Entwicklung von T-Zell-Therapien zur effektiven Krebsbekämpfung spezialisiert hat. Seine End-to-End-Technologieplattform, die auf mehreren proprietären und exklusiven Produktverbesserungs- und Produktentwicklungstechnologien aufbaut, ermöglicht es Medigene, erstklassige differenzierte T-Zell-Therapien mit T-Zell-Rezeptoren (TCR-T) für mehrere solide Tumorindikationen zu entwickeln, die sowohl hinsichtlich Sicherheit als auch Wirksamkeit optimiert sind. Diese Plattform liefert Produktkandidaten sowohl für die eigene Therapeutika-Pipeline als auch für Partnerschaften. Weitere Informationen unter www.medigene.de

