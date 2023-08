IRW-News: Medaro Mining Corp.: Medaro Mining schließt Explorationsarbeiten 2023 auf der Lithium-Liegenschaft Rapide in Quebec ab

IRW-PRESS: Medaro Mining Corp.: Medaro Mining schließt Explorationsarbeiten 2023 auf der Lithium-Liegenschaft Rapide in Quebec ab

24. August 2023 - Vancouver, B.C. / IRW-Press / - Medaro Mining Corp. (CSE: MEDA) (Medaro oder das Unternehmen) freut sich, den erfolgreichen Abschluss des Explorationsprogramms für das Jahr 2023 (das Programm) auf der Lithium-Liegenschaft Rapide (die Liegenschaft) in Val-dOr, Quebec, Kanada, bekannt zu geben.

Der Schwerpunkt des Arbeitsprogramms 2023 lag darauf, auf den Entdeckungen der Bodenanomalien des Vorjahres aufzubauen, indem das Bodenraster in Richtung Norden erweitert und zwei zusätzliche Bodenraster sowohl im nördlichen als auch im südlichen Sektor der Liegenschaft errichtet wurden (siehe Abbildung 1 unten). Diese gut durchdachte Strategie zielt darauf ab, eine umfassende Abdeckung zu erreichen und tiefere Erkenntnisse für unsere Explorationsbemühungen zu gewinnen. Unser engagiertes Team hat insgesamt 822 Bodenproben entnommen, die anschließend zur gründlichen Probenaufbereitung und -analyse an Activation Laboratories (ACTLABS) in Ancaster, Ontario, geschickt wurden.

Neben der Erweiterung des Bodenrasters umfasste unsere Feldarbeit eine Reihe von Aktivitäten wie Schürfungen, Kartierungen und Gesteinssplitterproben. Das Hauptziel dieser Bemühungen bestand darin, die bei der Entnahme von Bodenproben freigelegten potenziellen Pegmatite gründlich zu untersuchen. Durch unsere sorgfältige Arbeit konnten wir insgesamt 34 Gesteinssplitterproben sammeln, von denen jede zu unserer stetig wachsenden Wissensbasis beiträgt.

Abbildung 1: Abgeschlossenes Bodenraster

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/71763/MEDArapideAug24_de_PRcom.001.png

Medaro freut sich außerdem, ankündigen zu können, dass es in den nächsten 10 Tagen ein Team zum Darlin-Projekt zurückschicken wird. Damit werden die am 6. Juni angekündigten Explorationsarbeiten auf der Liegenschaft Darlin erweitert. Es wurden mehr als 240 Proben entnommen, die sich derzeit im Labor befinden und zur Analyse anstehen. Die Ergebnisse werden nach Erhalt bekannt gegeben.

Michael Mulberry, CEO von Medaro, äußerte sich begeistert: Der Abschluss des Explorationsprogramms 2023 bei Rapide stellt einen bedeutenden Meilenstein für Medaro Mining dar. Unser systematischer Ansatz bei der Erweiterung des Bodenrasters und der Untersuchung auf potenzielle Pegmatite unterstreicht unser Engagement für die Erschließung des vollen Potenzials der Lithium-Liegenschaft Rapide. Das Engagement unseres Feldteams war für den Erfolg dieser Phase unerlässlich. Wir freuen uns auf die Erkenntnisse, die die Analyseergebnisse liefern werden, und darauf, die Zukunft der Lithium-Exploration in Quebec zu gestalten.

Medaro Mining Corp. ist weiterhin bestrebt, die Exploration und Erschließung der Lithium-Liegenschaft Rapide fortzuführen und setzt sich dabei konsequent für verantwortungsvolle und nachhaltige Abbauverfahren ein.

Die Bodenproben wurden an vorbestimmten Standorten entnommen, wobei ein Garmin-GPS verwendet wurde, um eine Genauigkeit von etwa 3 Metern zu erzielen. Dabei wurden etwa 500 Gramm Material ausgewählt, wenn ein B-Bodenhorizont vorhanden war. Alle Proben wurden unter Beachtung der anerkannten Standards in Säcke verpackt und an Activation Laboratories (ACTLABS) in Ancaster, Ontario, geliefert, wo die Proben mit dem Laborcode Ultratrace 7 und der Natriumperoxidfusion (Na2O2) aufbereitet und analysiert wurden. ACTLABS ist ein unabhängiges kommerzielles, akkreditiertes und ISO-zertifiziertes Labor.

Medaro Mining Corp. wird regelmäßig über den Fortschritt des Explorationsprogramms vor Ort berichten, sobald wichtige Meilensteine erreicht sind. Alle Stakeholder und interessierten Parteien werden gebeten, die Pressemitteilungen und die Website des Unternehmens zu verfolgen, um die neuesten Informationen zu erhalten.

Qualifizierter Sachverständiger

Afzaal Pirzada, P.Geo., ein qualifizierter Sachverständiger (Qualified Person) im Sinne von National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects, hat die wissenschaftlichen und technischen Angaben in dieser Pressemeldung geprüft und genehmigt.

Für das Board of Directors

Michael R. Mulberry

CEO & Director

Über das Unternehmen

Das Unternehmen ist ein Lithiumexplorationsunternehmen mit Sitz in Vancouver (BC), und besitzt Optionen auf das Lithiumkonzessionsgebiet Superb Lake in Thunder Bay, Ontario, die Lithiumkonzessionsgebiete Lamotte, Darlin, Rapide, Pontax und CYR South in Quebec sowie das Urankonzessionsgebiet Yurchison im Athabasca-Becken in Saskatchewan. Das Unternehmen ist an einem Joint-Venture-Abkommen beteiligt, das das Unternehmen mit der Entwicklung und Vermarktung eines neuen Verfahrens zur Gewinnung von Lithium aus Spodumenkonzentrat beauftragt.

Anleger, die sich genauer informieren möchten, werden auf die unter www.sedar.com eingereichten Unterlagen zu Medaro verwiesen.

Kontaktdaten

info@medaromining.com

604-602-0001

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Alle Aussagen, bei denen es sich nicht um historische Fakten handelt, einschließlich, aber nicht beschränkt auf, Aussagen über zukünftige Schätzungen, Pläne, Programme, Prognosen, Projektionen, Ziele, Annahmen, Erwartungen oder Überzeugungen in Bezug auf zukünftige Leistungen, einschließlich Aussagen über die Zusammensetzung des Programms und den Zeitplan dafür, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die Erwartungen oder Überzeugungen des Managements des Unternehmens wider, die auf den ihm derzeit zur Verfügung stehenden Informationen beruhen. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen einer Reihe von Risiken und Ungewissheiten, einschließlich derer, die von Zeit zu Zeit in den von dem Unternehmen bei den Wertpapieraufsichtsbehörden eingereichten Unterlagen aufgeführt sind, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen genannten abweichen. Diese Faktoren sollten sorgfältig bedacht werden, und die Leser werden darauf hingewiesen, dass sie sich bedenkenlos auf solche vorausschauenden Aussagen verlassen sollten. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen und Informationen gelten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung, und das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen öffentlich zu aktualisieren oder zu überarbeiten, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies wird von den geltenden Wertpapiergesetze gefordert.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca , www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=71763

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=71763&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG: </b></p>

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA58404N1096

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.