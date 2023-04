IRW-News: Medaro Mining Corp.: Medaro Mining gibt geplanten Spin-out der Beteiligung an Global Lithium Extraction Technologies Inc. bekannt

IRW-PRESS: Medaro Mining Corp.: Medaro Mining gibt geplanten Spin-out der Beteiligung an Global Lithium Extraction Technologies Inc. bekannt

24. April 2023 - Vancouver, B.C., Kanada / IRW-Press / - Medaro Mining Corp. (CSE:MEDA; OTC:MEDAF; FWB:1ZY) (Medaro oder das Unternehmen) gibt bekannt, dass es eine strategische Neuorganisation seiner Assets plant, durch die das Unternehmen seine Beteiligung an Global Lithium Extraction Technologies Inc. (GLET) zu einem neugegründeten Unternehmen (das SpinCo) ausgründen würde, welches dann eine unabhängige Notierung an der Canadian Securities Exchange anstreben würde (der Spin-Out). In Folge des Spin-Outs würde sich das SpinCo vollständig auf die Entwicklung und Kommerzialisierung von GLETs Lithiumextraktionstechnologie konzentrieren, und das Unternehmen sich vollständig auf seine Lithium- und Uranexplorationsprojekte in Quebec und Saskatchewan konzentrieren.

Es ist geplant, dass der Spin-Out über einen gesetzlichen Arrangement-Plan gemäß Business Corporations Act (British Columbia) durchgeführt wird. Gemäß den Konditionen des Spin-Outs würden die Aktionäre des Unternehmens Stammaktien des SpinCos erhalten, und zwar im Verhältnis zu der Anzahl der Stammaktien des Unternehmens, die sie am Wirksamkeitsdatum des Spin-Outs besitzen. Die Anteile der Aktionäre am Unternehmen würden sich in Folge des Spin-outs nicht verändern.

Im Zusammenhang mit dem Spin-Out würde das Unternehmen eine nicht-vermittelte Privatplatzierung (die Finanzierung) für das SpinCo abschließen, deren Konditionen noch festgelegt werden müssen. Die daraus resultierenden Erlöse würden dann unter anderem für die Finanzierung des Arbeitskapitals und der Forschungs- und Entwicklungsbedürfnisse des SpinCos verwendet.

Wir sind davon überzeugt, dass ein Spin-out von GLETs Hartgestein-Lithiumextraktionstechnologie (HLT) für die Aktionäre sehr gewinnbringend wäre. Der Spin-out der Technologie-Assets von Medaro wird den Wert der HLT freisetzen, indem sie separat durch ein erfahrenes und versiertes Managementteam entwickelt wird. Außerdem können unsere Aktionäre dadurch Aktien an zwei Unternehmen besitzen, sagte Michael Mulberry, CEO von Medaro Mining Corp. Nach dem Spin-out wird Medaro sich seinen Lithiumexplorations-Assets widmen und sich insbesondere auf die Konzessionsgebiete in Quebec konzentrieren, die alle nah beieinander liegen und über eine ähnliche Geologie verfügen.

Weitere Einzelheiten zum Spin-Out werden bald veröffentlicht. Die Aktionäre werden darauf hingewiesen, dass die endgültigen Einzelheiten des Spin-Outs noch festgelegt werden müssen und es keine Garantie gibt, dass der Spin-Out zu den geplanten Konditionen oder überhaupt stattfinden wird.

Für das Board of Directors

Michael R. Mulberry

CEO & Director

Über das Unternehmen

Das Unternehmen ist ein Lithiumexplorationsunternehmen mit Sitz in Vancouver (BC), das Optionen auf die Lithiumkonzessionsgebiete Darlin, Rapide, Lac La Motte und CYR South in Quebec und das Urankonzessionsgebiet Yurchison im Athabasca-Becken in Saskatchewan besitzt. Das Unternehmen ist an einem Joint-Venture-Abkommen beteiligt, das das Unternehmen mit der Entwicklung und Vermarktung eines neuen Verfahrens zur Gewinnung von Lithium aus Spodumenkonzentrat beauftragt.

Anleger, die sich genauer informieren möchten, werden auf die unter www.sedar.com eingereichten Unterlagen zu Medaro verwiesen.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Alle Aussagen, bei denen es sich nicht um historische Fakten handelt, einschließlich, aber nicht beschränkt auf, Aussagen über zukünftige Schätzungen, Pläne, Programme, Prognosen, Projektionen, Ziele, Annahmen, Erwartungen oder Überzeugungen in Bezug auf zukünftige Leistungen, einschließlich Aussagen über die Durchführung einer strategischen Reorganisation der Vermögenswerte des Unternehmens, die Gründung von SpinCo, die Ausgliederung, die Bedingungen und die Methode der Ausgliederung und die Vorteile derselben sowie die Bedingungen und die Durchführung der Finanzierung sind "zukunftsgerichtete Aussagen". Diese zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die Erwartungen oder Überzeugungen des Managements des Unternehmens wider, die auf den ihm derzeit zur Verfügung stehenden Informationen beruhen. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen einer Reihe von Risiken und Ungewissheiten, einschließlich derer, die von Zeit zu Zeit in den von dem Unternehmen bei den Wertpapieraufsichtsbehörden eingereichten Unterlagen aufgeführt sind, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen genannten abweichen. Diese Faktoren sollten sorgfältig bedacht werden, und die Leser werden darauf hingewiesen, dass sie sich bedenkenlos auf solche vorausschauenden Aussagen verlassen sollten. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen und Informationen gelten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung, und das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen öffentlich zu aktualisieren oder zu überarbeiten, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies wird von den geltenden Wertpapiergesetze gefordert.

