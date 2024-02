IRW-News: Manuka Resources Ltd. : Manuka Resources gibt Abschluss einer 2,5-Mio.-AUD-Cash-Platzierung sowie 2,5-Mio.-AUD-Schuldenumwandlung mit anschließendem Aktienkaufplan bekannt

IRW-PRESS: Manuka Resources Ltd. : Manuka Resources gibt Abschluss einer 2,5-Mio.-AUD-Cash-Platzierung sowie 2,5-Mio.-AUD-Schuldenumwandlung mit anschließendem Aktienkaufplan bekannt

Platzierung und Aktienkaufplan (SPP)

2. Feburar 2024 / IRW-Press / - Manuka Resources Limited (ASX: MKR) (Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen von einer Reihe neuer sowie bestehender qualifizierter Anleger fixe Zusagen für die Aufbringung von Barmittel in Höhe von rund 2,5 Mio. $ zusammen mit einer Schuldumwandlung im Wert von 2,5 Mio. $ erhalten hat. Das ergibt eine Gesamtplatzierung im Wert von rund 5 Mio. $ durch die Ausgabe von 71.433.571 neuen, voll einbezahlten Stammaktien des Unternehmens (jeweils eine neue Aktie) zum Ausgabepreis von 0,07 $ pro neuer Aktie (Platzierung).

Die Platzierung wurde von der Firma Claymore Capital Pty Limited (Lead Manager) abgewickelt.

Zusätzlich zur Platzierung wird das Unternehmen anspruchsberechtigten Aktionären in Australien und Neuseeland die Möglichkeit bieten, neue Aktien im Wert von bis zu 30.000 $ im Rahmen eines Aktienkaufplans (SPP, zusammen mit der Platzierung als Angebot bezeichnet) zu zeichnen. Das Unternehmen hat die Absicht, im Rahmen des SPP weitere Mittel in Höhe von 1 Mio. $ aufzubringen.

Verwendung des Erlöses

Den Erlös aus dem Angebot wird das Unternehmen für folgende Zwecke verwenden:

- für weitere Maßnahmen zum Erhalt der finalen behördlichen Genehmigungen für das VTM-Projekt Taranaki

- für die Weiterführung der Projektstudien bei Mt. Boppy

- für Zahlungen an bestimmte Gläubiger sowie für allgemeine betriebliche Zwecke (Working Capital), einschließlich der Begleichung der Kosten des Angebots Für die Abwicklung der Platzierung hat das Unternehmen den Lead Managern ein Honorar in Höhe von 6 % exkl. Steuern (GST) der über die Platzierung aufgebrachten Summe zugesagt.

- für die Tilgung von Schulden in Höhe von 2,49 Mio. $ über eine Umwandlung von Schulden in Aktien (0,97 Mio. $ davon müssen von den Aktionären gemäß ASX-Börsenvorschrift 10.11 genehmigt werden)

Einzelheiten zur Platzierung

Der Ausgabepreis von 0,07 $ pro neuer Aktie im Rahmen der Platzierung entspricht einem Abschlag von rund 16,6 % auf den letzten gehandelten Kurs der bestehenden Aktien des Unternehmens an der Börse ASX vor Aussetzung des Handels am 29. Januar 2024 (0,084 $).

Die Aktien werden ausgegeben wie folgt:

Aktien an qualifizierte Anleger für Barmittel zu 0,07 $ pro Aktie - 35.862.142 Aktien

Aktien zur Umwandlung von Schulden in Höhe von 1.520.000 AUD in Aktien für nicht verbundene Unternehmen zu 0,07 $ pro Aktie - 21.714.286 Aktien

Aktien zur Umwandlung von Schulden in Höhe von 970.000 AUD in Aktien für mit den Direktoren verbundene Unternehmen zu 0,07 $ pro Aktie - 13.857.143 Aktien

57.576.428 Aktien aus der Platzierung werden unter Wahrnehmung der verfügbaren Platzierungskapazität des Unternehmens gemäß ASX-Börsenvorschrift 7.1 ausgegeben. Die Ausgabe dieser neuen Aktien im Rahmen der Platzierung wird voraussichtlich am 7. Februar 2024 stattfinden.

13.857.143 Aktien, die an mit den Direktoren verbundene Unternehmen gehen, sind von den Aktionären im Rahmen einer Aktionärsversammlung zu genehmigen, die voraussichtlich am 8. März 2024 abgehalten wird.

Einzelheiten des SPP

Wie eingangs erwähnt, plant das Unternehmen, anspruchsberechtigten Aktionären in Australien und Neuseeland die Möglichkeit zu bieten, im Rahmen des SPP neue Aktien im Wert von bis zu 30.000 $ zu zeichnen.

Der Ausgabepreis für die neuen Aktien gemäß dem SPP wird ebenfalls 0,07 $ betragen (diesen Preis haben auch die Anleger für neue Aktien im Rahmen der Platzierung bezahlt) und entspricht damit einem 8%igen Abschlag vom 5-Tages-VWAP.

Für neue Aktien, die im Rahmen des SPP ausgegeben werden, fallen keine Brokerage- oder Transaktionskosten an. Alle neuen Aktien, die im Rahmen des SPP ausgegeben werden, sind ab dem Ausgabedatum mit allen anderen bestehenden Aktien des Unternehmens gleichrangig gestellt.

Eine Angebotsbroschüre für den SPP (in welcher die vollständigen Bedingungen des SPP sowie ein personalisiertes Antragsformular enthalten sind) (Angebotsbroschüre) wird an anspruchsberechtigte Aktionäre (d. h. Aktionäre mit einer eingetragenen Adresse in Australien oder Neuseeland per 1. Februar 2024, 19 Uhr) versandt.

Vorläufiger Zeitplan des SPP

Stichtag für den SPP Mittwoch, den 1. Februar 2024,

19:00 Uhr (Zeit Sydney)

Eröffnungstermin Mittwoch, den 7. Februar 2024,

9:00 Uhr (Zeit Sydney)

Abschlusstermin Freitag, den 23. Februar 2024,

17:00 Uhr (Zeit Sydney)

Bekanntgabe der Ergebnisse Dienstag, den 27. Februar 2024

Ausgabedatum Mittwoch, den 28. Februar 2024

Börsennotierung der neuen Aktien an der ASX Freitag, den 1. März 2024

Der vorstehende Zeitplan ist unverbindlich und Änderungen unterworfen.

Eckdaten der Platzierung

Ereignis Datum

Beginn der Platzierung Montag, den 29. Januar 2024

Abschluss des Bookbuilding-Verfahrens im Rahmen der Platzierung Donnerstag, den 1. Februar 2024,

19:00 Uhr (Zeit Sydney)

Bekanntgabe der Platzierungsergebnisse bei der ASX Freitag, den 2. Februar 2024

Aufhebung der freiwilligen Aussetzung und Wiederaufnahme des Handels an Freitag, den 2. Februar 2024

der

ASX

Abrechnung der Platzierungsaktien Dienstag, den 6. Februar 2024

Zuteilung der Platzierungsaktien Mittwoch, den 7. Februar 2024

Weitere Informationen zum Angebot

Weitere Informationen in Bezug auf das Angebot finden Sie in der Investorenpräsentation des Unternehmens, die am 2. Februar 2024 an der ASX veröffentlicht wurde.

Diese Mitteilung wurde vom Board of Directors von Manuka Resources Limited zur Veröffentlichung freigegeben.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

Dennis Karp

Executive Chairman

Manuka Resources Limited

0412 268 114

Media Contact

Angela East

M+C Partners

0428 432 025

Über Manuka Resources Limited

Manuka Resources Limited (ASX: MKR) ist ein australisches Bergbau- und Explorationsunternehmen, das über bedeutsame Aktiva im Cobar Basin im mittleren Westen von New South Wales verfügt. Neben der jüngsten Übernahme der Firma Trans-Tasman Resources Limited, dem Eigentümer des Vanadium-Titan-Magnetit-(VTM)-Projekts Taranaki, hält das Unternehmen auch sämtliche Rechte an zwei vollständig genehmigten Bergbauprojekten, einem Goldprojekt und einem Silberprojekt, die sich beide im Cobar Basin befinden, und zwar:

- Gold: Die Goldmine Mt. Boppy samt einem Bergbaucamp für 48 Personen sowie benachbarten Pachtgrundstücken. Die Mine beherbergt eine obertägige Mineralressource ASX-Meldung vom 29. Juli 2022

sowie ROM-Erze und Material aus Abraum/Verarbeitungsrückständen, die allesamt durch Siebung aufgewertet werden könnten. Das Unternehmen hat ein Projekt zur Siebung und Goldgewinnung gestartet, das Produkt wird in der Betriebsanlage Wonawinta verarbeitet. Manuka wartet außerdem die Ergebnisse seines bevorstehenden Explorationsprogramms ab, mit dem festgestellt werden soll, ob der Bergbau zur Erweiterung der Mine Mt. Boppy in Zukunft unter oder über Tage stattfinden soll.

- Silber: Das Silberprojekt Wonawinta samt Mine, Bergbaucamp für 84 Personen, Verarbeitungsanlage und benachbarten Pachtgrundstücken. Diese Mine war früher als größter Produktionsbetrieb für primäres Silber in Australien bekannt und beherbergt eine umfangreiche JORC-konforme Ressource ASX-Meldung vom 1. April 2021

. Die Verarbeitungsanlage Wonawinta ist für eine Kapazität von über 850.000 Tonnen jährlich ausgelegt (die das Unternehmen nun auf über 1,0 Mio. Tonnen jährlich erweitern will).

Für das VTM-Eisensand-Projekt Taranaki (VTM = vanadiumhaltiger Titan-Magnetit) wurde vor kurzem eine erste Vanadiumressource veröffentlicht ASX-Mitteilung vom 1. März 2023

, die das Projekt zu einem der größten Vanadium-Bohrprojekte weltweit macht (3,2 Milliarden Tonnen JORC-konforme Ressourcen). Das Projektgelände liegt außerhalb der neuseeländischen Hoheitsgewässer (innerhalb der AWZ bzw. ausschließlichen Wirtschaftszone) und verfügt über eine erteilte Bergbaulizenz (MP55581), die eine Produktion von 5 Millionen Tonnen jährlich erlaubt. Das Projektgelände befindet sich in Gewässern mit nur 20 bis 40 Metern Tiefe. Das Projekt ist im untersten Quartil der Kostenkurve für die Eisenerzproduktion angesiedelt. Das Unternehmen wartet noch die neue Umweltgenehmigung ab, bevor es mit den Arbeiten an seiner bankfähigen Machbarkeitsstudie beginnt.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/73483/Manuka_020224_DEPRCOM.001.jpeg

Wichtige Informationen

Dieser Bericht enthält zukunftsgerichtete Aussagen und Kommentare über zukünftige Ereignisse, einschließlich der Erwartungen des Unternehmens hinsichtlich der Performance seiner Geschäfte. Zukunftsgerichtete Begriffe wie erwarten, sollten, könnten, könnten, vorhersagen, planen, werden, glauben, prognostizieren, schätzen, anstreben oder andere ähnliche Ausdrücke sollen zukunftsgerichtete Aussagen kennzeichnen. Solche Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten, Annahmen und andere wichtige Faktoren, von denen viele außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen und die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften erheblich von den in solchen Aussagen ausgedrückten oder implizierten abweichen. Zukunftsgerichtete Aussagen dienen lediglich als allgemeine Orientierungshilfe und sollten nicht als Hinweis oder Garantie für künftige Leistungen angesehen werden. In Anbetracht dieser Unwägbarkeiten werden die Empfänger darauf hingewiesen, dass sie sich nicht auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen sollten. Vorbehaltlich fortbestehender Verpflichtungen nach geltendem Recht lehnt das Unternehmen jegliche Verpflichtung oder Zusage ab, Aktualisierungen oder Überarbeitungen von zukunftsgerichteten Aussagen in diesem Bericht zu veröffentlichen, um veränderten Erwartungen in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen oder veränderten Ereignissen, Bedingungen oder Umständen, auf denen eine solche Aussage beruht, Rechnung zu tragen. Weder die beschränkte Partei noch irgendeine andere Person gibt eine Zusicherung oder Garantie, dass die in den zukunftsgerichteten Aussagen dieses Berichts ausgedrückten oder implizierten Ereignisse eintreten werden.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca , www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=73483

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=73483&tr=1

