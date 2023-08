IRW-News: Manuka Resources Ltd. : Manuka Resources Limited - Wiederaufnahme der Goldlieferungen & Absicherung einer kontinuierlichen Produktion

IRW-PRESS: Manuka Resources Ltd. : Manuka Resources Limited - Wiederaufnahme der Goldlieferungen & Absicherung einer kontinuierlichen Produktion

Wichtige Eckdaten

- Manuka kann mit großer Freude berichten, dass die dritte entgeltliche Goldlieferung an die Verarbeitungsanlage ABC am Donnerstag, den 3. August erfolgt ist.

- Morgen (am Dienstag, den 8. August) ist eine weitere Lieferung geplant.

- Im Zuge von Manukas Aufarbeitung der diversen Lagerbestände von Roherzen (ROM) und Abraummaterial aus seinem Goldprojekt Mt. Boppy sollen die Lieferungen nun regelmäßig im Wochenintervall erfolgen.

- Die Siebung des Materials verläuft gemäß Minenplan.

- Bei der Verarbeitung des gesiebten Materials wird eine Goldausbeute von über 77 % erzielt.

- Per Ende Juli waren über 1300 Unzen Gold im Kreislauf.

7. August 2023 / IRW-Press / - Manuka Resources Limited

Per Ende Juli betrug die Menge an gesiebtem Abraummaterial und ROM-Erzen insgesamt 96.060 Tonnen. Der Gesamtertrag von gesiebtem Material beläuft sich auf 60.108 Tonnen, davon entfallen 51.767 Tonnen auf die Fraktion unter 8 mm (insgesamt 54 %) und 8.341 Tonnen auf die Fraktion 8-20 mm (insgesamt 9 %).

Die wichtigsten Projektkennzahlen stimmen mit den ursprünglichen Erwartungen an das Projekt überein (Goldgehalt nach Siebung über 1,7 g/t Au).

Dies stimmt uns zuversichtlich, dass wir unser Projektziel - zwischen 350 und 450 Unzen Gold pro Woche - auch erreichen können.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/71568/Manuka_070823_DEPRCOM.001.jpeg

Diese Mitteilung wurde vom Board von Manuka Resources Limited zur Veröffentlichung freigegeben.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

Dennis Karp

Executive Chairman

Manuka Resources Limited

0412 268 114

Medienkontakt:

Angela East

M+C Partners

0428 432 025

Wichtige Informationen

Dieser Bericht enthält zukunftsgerichtete Aussagen und Kommentare über zukünftige Ereignisse, einschließlich der Erwartungen des Unternehmens hinsichtlich der Performance seiner Geschäfte. Zukunftsgerichtete Begriffe wie erwarten, sollten, könnten, könnten, vorhersagen, planen, werden, glauben, prognostizieren, schätzen, anstreben oder andere ähnliche Ausdrücke sollen zukunftsgerichtete Aussagen kennzeichnen. Solche Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten, Annahmen und andere wichtige Faktoren, von denen viele außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen und die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften erheblich von den in solchen Aussagen ausgedrückten oder implizierten abweichen. Zukunftsgerichtete Aussagen dienen lediglich als allgemeine Orientierungshilfe und sollten nicht als Hinweis oder Garantie für künftige Leistungen angesehen werden. In Anbetracht dieser Unwägbarkeiten werden die Empfänger darauf hingewiesen, dass sie sich nicht auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen sollten. Vorbehaltlich fortbestehender Verpflichtungen nach geltendem Recht lehnt das Unternehmen jegliche Verpflichtung oder Zusage ab, Aktualisierungen oder Überarbeitungen von zukunftsgerichteten Aussagen in diesem Bericht zu veröffentlichen, um veränderten Erwartungen in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen oder veränderten Ereignissen, Bedingungen oder Umständen, auf denen eine solche Aussage beruht, Rechnung zu tragen. Weder die beschränkte Partei noch irgendeine andere Person gibt eine Zusicherung oder Garantie, dass die in den zukunftsgerichteten Aussagen dieses Berichts ausgedrückten oder implizierten Ereignisse eintreten werden.

Über Manuka Resources Limited

Manuka Resources Limited (ASX: MKR) ist ein australisches Bergbau- und Explorationsunternehmen, das über bedeutsame Aktiva im Cobar Basin im mittleren Westen von New South Wales verfügt. Neben der jüngsten Übernahme der Firma Trans-Tasman Resources Limited, dem Eigentümer des Vanadium-Titan-Magnetit-(VTM)-Projekts Taranaki, hält das Unternehmen auch sämtliche Rechte an zwei vollständig genehmigten Bergbauprojekten, einem Goldprojekt und einem Silberprojekt, die sich beide im Cobar Basin befinden, und zwar:

- Gold: Die Goldmine Mt. Boppy samt einem Bergbaucamp für 48 Personen sowie benachbarten Pachtgrundstücken. Die Mine beherbergt eine obertägige Mineralressource1 sowie ROM-Erze und Material aus Abraum/Verarbeitungsrückständen, die allesamt durch Siebung aufgewertet werden könnten. Das Unternehmen hat ein Projekt zur Siebung und Goldgewinnung gestartet, das Produkt wird in der Betriebsanlage Wonawinta verarbeitet. Das Unternehmen ist zuversichtlich, dass das Gold aus diesen Quellen über einen Zeitraum von rund drei Jahren gewinnbringend extrahiert werden kann. Manuka wartet außerdem die Ergebnisse seines bevorstehenden Explorationsprogramms ab, mit dem festgestellt werden soll, ob der Bergbau zur Erweiterung der Mine Mt. Boppy in Zukunft unter oder über Tage stattfinden soll.

- Silber: Das Silberprojekt Wonawinta samt Mine, Bergbaucamp für 84 Personen, Verarbeitungsanlage und benachbarten Pachtgrundstücken. Diese Mine war früher als größter Produktionsbetrieb für primäres Silber in Australien bekannt und beherbergt eine umfangreiche JORC-konforme Ressource2. Die Verarbeitungsanlage Wonawinta ist für eine Kapazität von über 850.000 Tonnen jährlich ausgelegt (die das Unternehmen nun auf über 1,0 Mio. Tonnen jährlich erweitern will). Das Unternehmen hat vor kurzem eine Betriebsanlage errichtet und die metallurgische Ausbeute optimiert.

Auf dem etwa 1.150 km² großen Konzessionsgebietspaket von Manuka im Cobar Basin gibt es eine Reihe äußerst vielversprechender Basismetall-Explorationsziele.

Für das VTM-Eisensandprojekt Taranaki wurde vor kurzem eine erste Vanadiumressource veröffentlicht3, dank der das Projekt zu einem der größten Vanadium-Bohrprojekten weltweit avanciert. Das Projekt, das über eine Bergbaulizenz verfügt, ist im untersten Quartil der Kostenkurve für die Eisenerzproduktion angesiedelt. Das Unternehmen wartet noch die neue Umweltgenehmigung ab, bevor es mit den Arbeiten an seiner bankfähigen Machbarkeitsstudie beginnt.

1 ASX-Meldung vom 29. Juli 2022

2 ASX-Meldung vom 1. April 2021

3 ASX-Meldung vom 1. März 2023

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=71568

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=71568&tr=1

