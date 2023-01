IRW-News: Majuba Hill Copper Corp.: Majuba Hill Copper beruft ehemaligen GIS-Berater von MAG Silver in den Beirat von Majuba

IRW-PRESS: Majuba Hill Copper Corp.: Majuba Hill Copper beruft ehemaligen GIS-Berater von MAG Silver in den Beirat von Majuba

VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA - 12. Januar 2023 /IRW-Press/ Majuba Hill Copper Corp. (CSE: JUBA / OTC: JUBAF / FWB: 4NP) (Majuba Hill Copper oder das Unternehmen) hat heute bekannt gegeben, dass Herr Ken Kuiper, ein ehemaliger Berater für Geoinformationssysteme der Firma MAG Silver (Marktkapitalisierung 2,2 Mrd. Dollar), in den Expertenbeirat des Unternehmens berufen wurde.

Herr Kuiper ist Gründer von Ellis Park Media Inc., einer auf Geoinformationssysteme (GIS) und Flugmessungen spezialisierten Firma, deren Zielkunden aus der Rohstoffbranche stammen. Nach seinem Studium der Geographie und Geowissenschaften an der University of Western Ontario sammelte Ken Erfahrungen auf internationaler Ebene bei verschiedenen Unternehmen und Organisationen, unter anderem bei den Vereinten Nationen, bei der Firma MAG Silver und als leitender Berater bei mehreren übernommenen Gesellschaften wie West Timmins Mining (verkauft für 319 Mio. Dollar), Northern Empire (verkauft für 150 Mio. Dollar), Balmoral Resources (150 Mio. Dollar) und Corvus Gold (375 Mio. Dollar).

David Greenway, der CEO und ein Director des Unternehmens, erklärt: Wir heißen Herrn Kuiper im Expertenbeirat des Unternehmens herzlich willkommen. Wir freuen uns schon auf die Zusammenarbeit mit Ken im Jahr 2023 und in den Folgejahren; diese spannende Periode wird für unser wachstumsstarkes Kupferunternehmen von entscheidender Bedeutung sein. In unserer Pressemeldung vom 20. September 2022 wurde ein Modell angekündigt, das das Potenzial für 1,5 Milliarden Pfund Kupfer verdeutlicht - wobei die Ergebnisse noch ausstehend sind und die Möglichkeit besteht, diese Größe beträchtlich zu steigern - und das zur Entwicklung einer Kupferressource gemäß NI 43-101 beitragen wird. Unser mehrstufiger Ansatz ist jene Art und Weise, wie die nächsten großen Kupferminen Amerikas erschlossen werden. Und das in einer Zeit, in der Kupfer so gefragt ist wie nie zuvor, in der der prognostizierte Kupfermangel so groß ist und in der die Notwendigkeit, strategische Kupferreserven in heimischen, sicheren, amerikanischen und bergbaufreundlichen Rechtsprechungen zu finden, so unerlässlich ist.

Wir freuen uns, dass Herr Kuiper das Wachstum unseres Unternehmens und Teams mit seiner fachlichen Expertise begleiten wird.

Über Majuba Hill Copper Corp.

Majuba Hill Copper Corp. beschäftigt sich mit der Identifizierung, der Prüfung und dem Erwerb von Kupfer- und Kupfer-Silber-Gold-Aktiva in fortgeschrittenem Stadium. Das ist eine direkte Reaktion auf die wachsende, weltweite Nachfrage nach und die nicht ausreichende Versorgung mit Edelmetallen, was durch den Green New Deal in den USA und den meisten anderen entwickelten Ländern mit ähnlichen Programmen gegen den Klimawandel hervorgerufen wird. Solche Programme sind stark abhängig von Silber, Gold und insbesondere Kupfer, um E-Fahrzeuge und andere erneuerbare Energiequellen zu produzieren und die für saubere und erschwingliche Elektrizität nötige Infrastruktur aufzubauen.

Sein Vorzeigeprojekt ist der Kupfer-Silber-Gold-Distrikt Majuba Hill, der 156 Meilen außerhalb von Reno (Nevada, USA) liegt. Der Auftrag des Managements besteht darin, sein Hauptaugenmerk auf sichere, bergbaufreundliche Rechtsprechungen zu richten, in denen die Regierungsbestimmungen Bergbaubetriebe unterstützen.

