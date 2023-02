IRW-News: Madoro Metals Corp.: Madoro schließt Optionsvereinbarung zum Erwerb von 100%iger Beteiligung am Lithiumprojekt First Green in Quebec ab

IRW-PRESS: Madoro Metals Corp.: Madoro schließt Optionsvereinbarung zum Erwerb von 100%iger Beteiligung am Lithiumprojekt First Green in Quebec ab

1. FEBRUAR 2023 - VANCOUVER, British Columbia, / IRW-Press / - Madoro Metals Corp. (Madoro oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen eine Optionsvereinbarung (die Vereinbarung) abgeschlossen hat, wonach es sämtliche Anteile (100 %) am Lithiumprojekt First Green (das Konzessionsgebiet) erwerben kann. Das Konzessionsgebiet umfasst 213 Claims mit 12.325 Hektar Grundfläche und befindet sich im aufstrebenden Lithiumgebiet Cadillac-Pontiac in der Region Abitibi Témiscamingue, etwa 75 Kilometer südwestlich von Val-dOr (Québec) (Abbildung 1).

Dusan Berka, President und CEO von Madoro, erklärt: Die Aufnahme des Lithiumprojekts First Green in das Projektportfolio von Madoro stellt eine risikoarme und potenziell lohnende Gelegenheit für unsere Aktionäre dar. Aufgrund der auf Rekordhöhen gestiegenen Preise und der sehr starken Nachfrage seitens der Märkte für Elektrofahrzeuge und Batteriespeicher besteht ein noch nie dagewesenes Interesse an inländischen Lithiumquellen. Quebec unterstützt die Exploration, Produktion und Verarbeitung kritischer strategischer Minerale in hohem Maße und entwickelt sich zu einem der wichtigsten Lieferanten von Lithium für die nordamerikanischen Märkte. Der Erwerb des Konzessionsgebiets First Green ist der Einstieg unseres Unternehmens in einen stark nachgefragten Rohstoff in einem stabilen Rechtsgebiet.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/69104/February12023-MadoroEntersintoOptionAgreementQuebec_DE_PRcom.001.jpeg

Abbildung 1. Standort des Lithiumkonzessionsgebiets First Green im Lithiumgebiet Cadillac-Pontiac

Die Unternehmen, die das Gebiet Cadillac-Pontiac bereits auf Lithium-Cesium-Tantal-(LCT)-Pegmatite erkunden, beinhalten Sayona Mining, Vision Lithium, Brunswick Exploration, Winsome Resources und High Tide Resources. First Green liegt westlich und nördlich des Projekts Tansim von Sayona Mining.

Durch historische staatliche Kartierungen wurden zahlreiche Pegmatitausbisse ermittelt; es gibt jedoch keine Aufzeichnungen über frühere Mineralexplorationsarbeiten auf dem Konzessionsgebiet oder über eine LCT-Analyse. Ein Netz von Forststraßen und die Nähe zu den Bergbauzentren Malartic und Val-dOr werden kostengünstige Explorationsarbeiten ermöglichen. Madoro beabsichtigt, hochauflösende magnetische und radiometrische Flugmessungen in Verbindung mit einer interpretativen Studie unter Verwendung von hochauflösenden LiDAR-Daten durchzuführen, um aussichtsreiche LCT-Pegmatit-Ziele zu identifizieren.

Einzelheiten der Vereinbarung

Gemäß der Vereinbarung kann das Unternehmen sämtliche Anteile am Konzessionsgebiet erwerben, indem es über einen Zeitraum von drei Jahren Barzahlungen in Höhe von insgesamt 165.000 Dollar leistet und insgesamt 5.400.000 Stammaktien des Unternehmens begibt. Darüber hinaus muss das Unternehmen bis zum dritten Jahrestag der Vereinbarung Explorationsausgaben in Höhe von insgesamt 1.000.000 Dollar tätigen. Die unabhängigen Verkäufer werden eine NSR-Lizenzgebühr von 2,0 % (netto) einbehalten; das Unternehmen hat das Recht, 0,5% der Lizenzgebühr für 1.000.000 Dollar zurückzukaufen. Das Unternehmen hat sich überdies zu Meilensteinzahlungen in Höhe von 500.000 Dollar bei Vorlage einer Machbarkeitsstudie bzw. von 1.000.000 Dollar bei Beginn der kommerziellen Produktion verpflichtet. Die Meilensteinzahlungen können nach Ermessen des Unternehmens in bar oder durch die Ausgabe von Aktien geleistet werden und gelten als Vorschuss an die Verkäufer, der mit zukünftigen Lizenzgebühren verrechnet werden kann. Im Zusammenhang mit der Vereinbarung ist eine Vermittlungsprovision in Höhe von 17.500 Dollar an eine unabhängige Partei zu zahlen. Die Vereinbarung steht noch unter dem Vorbehalt der Genehmigung durch die TSX Venture Exchange.

Über Madoro

Madoro Metals Corp. (MDM | TSX Venture Exchange; MSTXF | OTC) ist ein aufstrebendes Rohstoffunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf die Bewertung, den Erwerb und die Exploration von Mineralkonzessionen in Mexiko und Kanada gerichtet ist. Das Unternehmen ist mit der Exploration von drei Gold-Silber-Projekten im mexikanischen Bundesstaat Oaxaca befasst. Die Projekte Yautepec, Magdalena und Rama de Oro bestehen jeweils aus großen epithermalen Systemen, die großes Potenzial für Edelmetallvorkommen in strukturellen und geologischen Umgebungen ähnlich jener der nahe gelegenen produzierenden Minen aufweisen. Madoro besitzt auch eine 50%ige Beteiligung am Mineralkonzessionsgebiet Ralleau im Gebiet Urban Barry in Lebel-sur-Quévillon (Quebec). Für weitere Informationen werden Investoren und Aktionäre gebeten, die Website des Unternehmens unter www.madorometals.com zu besuchen, sich unter der Telefonnummer 1-604-681-1568 oder gebührenfrei unter 1-877-377-6222 an die Zentrale zu wenden oder eine E-Mail an info@madorometals.com zu senden.

Qualitätssicherung/Qualitätskontrolle und qualifizierter Sachverständiger

Die wissenschaftlichen und technischen Informationen, die die Grundlage für Teile dieser Pressemeldung bilden, wurden von John Langton (P.Geo.) in seiner Eigenschaft als ein qualifizierter Sachverständiger im Sinne der Vorschrift National Instrument 43-101 geprüft und genehmigt.

FÜR DAS BOARD OF DIRECTORS

DUAN BERKA

Duan Berka, P. Eng., President und CEO

Madoro Metals Corp.

Suite 1450 - 789 West Pender Street,

Vancouver, BC, Kanada V6C 1H2

Tel.: (604) 681-1568, Fax: (604) 681-8240,

gebührenfreie Rufnummer: 1-877-377-6222

www.madorometals.com

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung.

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der kanadischen Wertpapiergesetze, einschließlich Aussagen in Bezug auf eine Verletzung der Optionsvereinbarungen und die rechtlichen Schritte des Unternehmens zur Durchsetzung seiner Ansprüche auf die Projekte Rama de Oro und Magdalena. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass solche Aussagen aufgrund der aktuellen Umstände angemessen sind, kann es nicht garantieren, dass sich diese Erwartungen als richtig erweisen werden. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die nicht auf historischen Fakten beruhen und sich naturgemäß auf zukünftige Ereignisse beziehen. Das Unternehmen weist darauf hin, dass zukunftsgerichtete Aussagen auf den Überzeugungen, Schätzungen und Meinungen des Managements des Unternehmens zu dem Zeitpunkt beruhen, an dem die Aussagen gemacht werden, und dass sie eine Reihe von Risiken und Ungewissheiten beinhalten, einschließlich der Möglichkeit, dass das Unternehmen mit seiner Klage zur Durchsetzung der Erfüllung der Optionsvereinbarungen nicht erfolgreich ist.

Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse wesentlich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht vorbehaltlos auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen. Das Unternehmen lehnt jegliche Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist laut Gesetz oder den Richtlinien der TSX Venture Exchange vorgeschrieben. Den Lesern wird empfohlen, die vollständigen öffentlichen Bekanntmachungen des Unternehmens auf SEDAR unter www.sedar.com einzusehen.

