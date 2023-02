IRW-News: MAG Silver Corp.: MAG Silver schliesst 42,6 Millionen US$ Stammaktienangebot ab

IRW-PRESS: MAG Silver Corp.: MAG Silver schliesst 42,6 Millionen US$ Stammaktienangebot ab

7. Februar 2023 - Vancouver, B.C. MAG Silver Corp. (TSX / NYSE American: MAG) ("MAG" oder das "Unternehmen" - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/mag-silver-corp/) gab heute bekannt, dass das Unternehmen sein zuvor angekündigtes öffentliches Kaufangebot abgeschlossen und 2.905.000 Stammaktien (die "Stammaktien"), einschließlich 170.000 Stammaktien, die im Zuge der teilweisen Ausübung der Mehrzuteilungsoption emittiert wurden, zu einem Preis von 14,65 US$ pro Stammaktie emittiert hat, was einen Bruttoerlös von 42.558.250 US$ (das "Angebot") ergibt. MAG beabsichtigt, den Nettoerlös aus dem Angebot zur Finanzierung der Explorationen bei Juanicipio und den anderen Projekten von MAG, einschließlich Deer Trail, sowie zur Deckung eines bestimmten Kapitalbedarfs beim Projekt Juanicipio, der nicht in den ursprünglichen Projektkapitalschätzungen enthalten war, und für das Betriebskapital und allgemeine Unternehmenszwecke zu verwenden.

Das Angebot wurde von BMO Capital Markets und Raymond James Ltd. als Joint Bookrunner zusammen mit einem Konsortium aus Canaccord Genuity Corp., H.C. Wainwright & Co. LLC, National Bank Financial Inc. und Roth Canada Inc. sowie TD Securities Inc. und Scotia Capital Inc. durchgeführt.

Die Stammaktien wurden mittels eines Kurzprospekts in allen Provinzen und Territorien Kanadas, mit Ausnahme von Québec, und in den Vereinigten Staaten gemäß einem Prospekt angeboten, der als Teil einer wirksamen Registrierungserklärung auf Formular F-10 (Aktennummer 333-269411) (in der jeweils gültigen Fassung, die "Registrierungserklärung") im Rahmen des kanadisch-amerikanischen Systems zur Offenlegung von Informationen in mehreren Rechtsordnungen eingereicht wurde. Diese Dokumente enthalten wichtige Informationen über das Angebot. Diese Pressemitteilung stellt weder ein Verkaufsangebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots dar, noch dürfen die Stammaktien in einer Rechtsordnung verkauft werden, in der ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf vor der Registrierung oder Qualifizierung gemäß den Wertpapiergesetzen der betreffenden Rechtsordnung ungesetzlich wäre.

Der Kurzprospekt ist auf SEDAR unter www.sedar.com verfügbar. Die Registrierungserklärung ist auf der Website der U.S. Securities and Exchange Commission (die "SEC") unter www.sec.gov verfügbar. Exemplare des Prospekts für das Angebot können in Kanada kostenlos bei BMO Nesbitt Burns Inc. ("BMO Capital Markets"), Brampton Distribution Centre C/O The Data Group of Companies, 9195 Torbram Road, Brampton, Ontario, L6S 6H2, telefonisch unter 905-791-3151 Ext 4312 oder per E-Mail unter torbramwarehouse@datagroup.ca angefordert werden, und in den Vereinigten Staaten bei BMO Capital Markets Corp, Attn: Equity Syndicate Department, 151 W 42nd Street, 32nd Floor, New York, NY 10036, oder per Telefon unter (800) 414-3627 oder per E-Mail unter bmoprospectus@bmo.com.

Über MAG Silver Corp. (www.magsilver.com)

MAG Silver Corp. ist ein wachstumsorientiertes kanadisches Erschließungs- und Explorationsunternehmen, das sich darauf konzentriert, ein erstklassiges primäres Silberbergbauunternehmen zu werden, indem es hochgradige Edelmetallprojekte in Nord- und Südamerika erkundet und weiterentwickelt. Das Hauptaugenmerk des Unternehmens liegt auf dem Projekt Juanicipio (44 %), das gemeinsam mit Fresnillo Plc (56 %), dem Betreiber, entwickelt wird. Das Projekt befindet sich im Fresnillo Silver Trend in Mexiko, dem weltweit führenden Silberbergbaugebiet, wo der Betreiber derzeit die Erschließung der Untertagemine vorantreibt und eine Verarbeitungsanlage mit einer Kapazität von 4.000 Tonnen pro Tag in Betrieb nimmt. Die unterirdische Minenproduktion von mineralisiertem Erschließungsmaterial begann im dritten Quartal 2020, und es wurde ein erweitertes Explorationsprogramm durchgeführt, das auf mehrere äußerst aussichtsreiche Ziele bei Juanicipio abzielt. MAG führt auch mehrphasige Explorationsprogramme auf dem Projekt Deer Trail, das zu 100 % in Utah liegt, und auf dem vor kurzem erworbenen Projekt Larder, das sich in der historisch ertragreichen Region Abitibi in Kanada befindet, durch.

Für weitere Informationen im Namen von MAG Silver Corp.

Kontakt Michael J. Curlook, VP Investor Relations und Kommunikation

Telefon: (604) 630-1399

Gebührenfrei: (866) 630-1399

Website: www.magsilver.com

E-Mail: info@magsilver.com

Weder die Toronto Stock Exchange noch die NYSE American haben die Richtigkeit oder Angemessenheit dieser Pressemitteilung, die von der Geschäftsleitung erstellt wurde, überprüft oder übernehmen die Verantwortung dafür.

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger & Marc Ollinger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Vorsichtiger Hinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Aussagen, die als "zukunftsgerichtete Informationen" im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze oder als "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne des US Private Securities Litigation Reform Act von 1995 angesehen werden können. Alle Aussagen in dieser Pressemitteilung, die nicht auf historischen Fakten beruhen, sind zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich Aussagen über die erwartete Verwendung der Erlöse. Zukunftsgerichtete Aussagen sind oft, aber nicht immer, durch die Verwendung von Wörtern wie "anstreben", "antizipieren", "planen", "fortsetzen", "schätzen", "erwarten", "können", "werden", "projizieren", "vorhersagen", "potenziell", "anvisieren", "beabsichtigen", "könnten", "sollten", "glauben" und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet. Diese Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Ereignisse wesentlich von denen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen erwartet werden. Obwohl MAG davon ausgeht, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf vernünftigen Annahmen beruhen, sind solche Aussagen keine Garantie für zukünftige Leistungen, und die tatsächlichen Ergebnisse oder Entwicklungen können erheblich von denen in den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von jenen in den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen, zählen unter anderem die (direkten und indirekten) Auswirkungen von COVID-19, der Zeitplan für den Erhalt der erforderlichen Genehmigungen, Änderungen der geltenden Gesetze, Änderungen der Rohstoffpreise, Änderungen der Mineralproduktionsleistung, Ausbeutungs- und Explorationserfolge, die anhaltende Verfügbarkeit von Kapital und Finanzierung sowie die allgemeine Wirtschafts-, Markt- oder Geschäftslage, politische Risiken, Währungsrisiken und die Inflation der Kapitalkosten. Darüber hinaus unterliegen zukunftsgerichtete Aussagen verschiedenen Risiken, einschließlich der Tatsache, dass die Daten unvollständig sind und beträchtliche zusätzliche Arbeiten erforderlich sein werden, um die weitere Evaluierung abzuschließen, einschließlich aber nicht beschränkt auf Bohrungen, technische und sozioökonomische Studien und Investitionen. Der Leser wird auf die von MAG bei der SEC und den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden eingereichten Unterlagen verwiesen, in denen diese und andere Risikofaktoren offengelegt werden. Es gibt keine Gewissheit, dass zukunftsgerichtete Aussagen eintreffen werden, und Investoren sollten sich nicht auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen.

