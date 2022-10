IRW-News: Looking Glass Labs Ltd.: Looking Glass Labs legt das Startdatum für die Alpha-Version von Pocket Dimension-Metaversum-Assets fest

IRW-PRESS: Looking Glass Labs Ltd.: Looking Glass Labs legt das Startdatum für die Alpha-Version von Pocket Dimension-Metaversum-Assets fest

Vancouver, British Columbia - 20. Oktober 2022 - Looking Glass Labs Ltd. (LGL oder das Unternehmen) (NEO: NFTX) (OTC: LGSLF) (FWB: H1N), eine führende Web3-Plattform, die auf die Architektur von Non-Fungible Token (NFT), immersive Metaversum-Umgebungen, Play-to-Earn-Tokenisierung sowie Lizenzeinnahmen aus virtuellen Assets spezialisiert ist, gibt bekannt, dass sein Vorzeigestudio House of Kibaa (HoK) den Starttermin für den nächsten Schritt der gestaffelten Veröffentlichung (die Alpha-Version) der Metaversum-Assets Pocket Dimension auf den 1. November 2022 festgelegt hat. Das Metaversum des Unternehmens wurde entwickelt, um die höchste Auflösung und die realistischste Erfahrung zu bieten, die heute technisch möglich ist.

HoK hat seine Metaversum-Assets kontinuierlich weiterentwickelt, um der erwarteten erheblichen Nachfrage im kommenden Jahrzehnt zu begegnen. Wie kürzlich im Wall Street Journal berichtet, könnten laut einem neuen Bericht des Consulting-Unternehmens McKinsey & Co. die jährlichen globalen Ausgaben von Unternehmen und Verbrauchern im Zusammenhang mit dem Metaversum bis 2030 $5 Billionen erreichen. Von der Gesamtsumme entfallen $2,0 bis $2,6 Billionen auf den E-Commerce im Metaversum und auf virtuelle Werbeaktivitäten weitere $144 bis $206 Milliarden1.

Die Alpha-Version wird den Besitzern die allgemeine Metaversum-Erfahrung von HoK vermitteln, mit den spezifischen Zielen, einfache Funktionen jeder Pocket Dimension zu testen, die Umgebungen zu erkunden und die Multiplayer-Fähigkeiten zu testen. Hok hat 11 ultra-realistische Umgebungen entwickelt, darunter zehn originale Pocket Dimension-Umgebungen und eine Genesis Moon-Umgebung, die alle mit Unreal Engine 5 erstellt wurden. Die Alpha-Version plant, den Web3-Metaversum-Erfahrungen jedes Inhabers weitere Funktionen zu verleihen. HoK Genesis-Mitglieder haben auch Zugang zu ihrer Genesis Moon-Umgebung. Die Alpha-Version bietet Zugriff auf frühere Versionen der folgenden Funktionen:

- Inhabern vorbehaltener Zugang;

- Multiplayer Lobby-Optionen;

- Text-Chat-Funktion;

- 2x Standard-Avatar-Spieler;

- NPC-Hosts;

- In-Game-Minispiele;

- NFT-Interaktionen mit Bild, Video und Text sowie

- Verschiedene Architekturen, zum Beispiel die HoK Lava Temple Gallery und das Gutter Cat Gang Trap House

Nach der Alpha-Version wird HoK Feedback von Benutzern sammeln, um weitere Funktionen zu erstellen, mit dem Ziel, den Benutzern 2023 die komplette Pocket Dimension bereitzustellen, damit sie ihre eigenen virtuellen Welten kreieren können.

Hintergrund

Das Pocket Dimension-Metaversum ist eine hyperrealistische digitale Welt, die mit der neuesten Version der Unreal Engine erstellt wird, um den Nutzern ein erstklassiges virtuelles Erlebnis zu bieten. Pocket Dimensions bieten zehn verschiedene Umgebungen, darunter Archipelago, Countryside, Dale, Dunes, Fjord, Marsh, Savanna, Tundra, Woodland und Zen sowie die oben erwähnte Genesis Moon-Umgebung exklusiv für Genesis-Mitglieder. Jede Umgebung bietet den Benutzern verschiedene Nutzungsformen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf das Hosting von Veranstaltungen mit ihrer Community, die Integration benutzerdefinierter Strukturen und das Hinzufügen digitaler Ressourcen.

Pocket Dimension ist ein privater Raum mit einer Fläche von etwa vier Acres, in dem Besitzer Freunde besuchen und einladen, NFTs anzeigen, Einstellungen erstellen, mit anderen zusammenarbeiten oder Erfahrungen durch verschiedene Dienstprogramme und Verwendungen ermöglichen können. Pakete bieten ihren Besitzern zusätzliche einzigartige Vorteile wie Blockchain-Agnostik mit breiter NFT-Kompatibilität (Polygon, Ethereum usw.), ein umfangreiches Avatar-System, ein einzigartiges Host-System für nicht spielbare Charaktere und mehr. Landbesitzer werden auch Zugang zu den umfassenderen Versorgungseinrichtungen haben, die HoK im Laufe der Zeit entwickeln wird.

Kommentar des Managements

Da das Metaversum und NFTs weiterhin ein rasantes Wachstum und eine schnelle Akzeptanz verzeichnen, ist es für HoK wichtig, Pocket Dimension den Nutzern so bald wie möglich bereitzustellen. Frühnutzer, die Pocket Dimension gekauft haben, sind daran interessiert, ihre virtuellen Räume zu erstellen und ihre Präsenz im Metaversum zu etablieren, sagte Dorian Banks, Chief Executive Officer bei LGL. Ich glaube, dass die Zusammenarbeit mit bekannten Musik-, Sport- und Unterhaltungsunternehmen in der Zukunft sowohl für das HoK-Metaversum als auch für das globale Metaversum-Ökosystem ein Katalysator sein wird, fügte Mr. Banks hinzu.

ÜBER LOOKING GLASS LABS

Looking Glass Labs (LGL) mit Hauptsitz in Vancouver in British Columbia ist eine Web3-Plattform, die auf die Architektur von nicht-fungiblen Token (NFT), immersive Metaversum-Umgebungen, Play-to-Earn-Tokenization und Einkünfte aus Lizenzgebühren durch virtuelle Aktiva spezialisiert ist. Die führende Marke, House of Kibaa (HoK), konzipiert und kuratiert ein Metaverse der nächsten Generation für 3-D-Aktiva, das es ermöglicht, dass funktionale Kunst und Sammlerstücke gleichzeitig in unterschiedlichen NFT-Blockchain-Umgebungen bestehen. HoK hat erfolgreich digitale Aktiva veröffentlicht, einschließlich GenZeroes, das in nur 37 Minuten ausverkauft war und LGL Einnahmen in Höhe von insgesamt 6,2 Millionen CAD bescherte - zusätzlich zu einer unbefristeten Lizenzgebühr in Höhe von 5 % auf Sekundärmarktverkäufe. HoK plant, im Jahr 2022 ein hyperrealistisches Metaverse auf Basis der neuesten Version von Unreal-Engine einzuführen.

Im Namen von LOOKING GLASS LABS LTD.

Dorian Banks

Dorian Banks, Chief Executive Officer

Zukunftsgerichtete Informationen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Aussagen in dieser Pressemitteilung, die nicht ausschließlich historischer Natur sind, sind zukunftsgerichtete Aussagen und umfassen alle Aussagen über Überzeugungen, Pläne, Erwartungen oder Absichten in Bezug auf die Zukunft. Zu solchen zukunftsgerichteten Aussagen gehören unter anderem: die Entwicklung von Pocket Dimension; das Ziel des Unternehmens, das führende digitale Studio zu werden, das sich auf NFT-Architektur, immersives Metaversum-Design und Monetarisierungsströme für die Darstellung virtueller Assets spezialisiert; die Absicht, durch Kooperationen, wertsteigernde Akquisitionen und andere Vereinbarungen ein Portfolio dauerhafter NFT-Lizenzgebührenströme aufzubauen, die potenziell zu konsistenten, risikoarmen und passiven Einnahmen führen; und die kurzfristigen Projekte und zukünftigen Projekte.

Zu den wesentlichen Annahmen, auf denen diese zukunftsgerichteten Aussagen beruhen, gehören unter anderem, dass das Unternehmen die mit der Blockchain- und NFT-Branche verbundenen Risiken mindern kann; dass es in der Lage ist, mit anderen Unternehmen auf dem NFT-Markt zu konkurrieren; dass ausreichende Finanzmittel zur Verfügung stehen, um die Geschäftsentwicklungspläne des Unternehmens umzusetzen; günstige Marktbedingungen; die Fähigkeit von HoK, alle oder im Grunde alle seiner Produktangebote zu verkaufen; die Annahme seiner Produkte auf dem Markt; und die Fähigkeit, die Entwicklung von Pocket Dimension zeitgerecht abzuschließen.

Obwohl das Management diese Annahmen auf der Grundlage der ihm derzeit zur Verfügung stehenden Informationen für angemessen hält, können sie sich als falsch erweisen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen sind lediglich Vorhersagen und beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, einschließlich das anhaltende Wachstum und die Akzeptanz von NFT- und Metaverse-Angeboten durch die Verbraucher; die Kosten für die Entwicklung und das Design von NFTs und Metaversen, die wirtschaftlich tragfähig sind; die Fähigkeit des Unternehmens, genügend Arbeitskräfte mit den gewünschten Qualifikationen für die Entwicklung der NFT- und Metaverse-Angebote des Unternehmens zu gewinnen und zu halten; die Verfügbarkeit von Angeboten Dritter auf dem NFT-, Metaverse-Entwicklungs- und Online-Gaming-Markt, um potenzielle Transaktionen zu identifizieren; die zunehmende Akzeptanz von NFTs als Lösung für verschiedene Online-Spiele, Unterhaltung und Sammlerstücke; die Fähigkeit des Unternehmens, die mit der Blockchain- und NFT-Branche verbundenen Risiken zu mindern; und die Fähigkeit, mit anderen Unternehmen auf dem NFT-, Metaverse-Entwicklungs-, Content Creation- und Sammlermarkt zu konkurrieren.

Obwohl das Management diese Annahmen auf der Grundlage der ihm derzeit zur Verfügung stehenden Informationen für angemessen hält, können sie sich als falsch erweisen. Bei diesen zukunftsgerichteten Aussagen handelt es sich lediglich um Vorhersagen, die mit bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren verbunden sind, darunter: das Risiko, dass die Angebote des Unternehmens vom Verbraucher nicht angenommen werden; das Risiko, dass andere Wettbewerber ähnliche digitale Angebote machen; das Risiko, dass sich die allgemeinen wirtschaftlichen und geschäftlichen Bedingungen negativ verändern; das Risiko, dass das Unternehmen einen negativen operativen Cashflow und nicht genügend Kapital hat, um die Entwicklung einer seiner Technologien abzuschließen; das Risiko, dass das Unternehmen nicht in der Lage ist, bei Bedarf zusätzliche Finanzmittel zu erhalten; das Risiko, dass die Kapital- und Betriebskosten steigen; das Risiko, dass die NFT-Technologie Betrug und anderen Fehlern unterliegt; das Risiko, dass es technologische Änderungen und Entwicklungen in der Blockchain gibt, die die NFT-Lösungen veralten lassen; Risiken in Bezug auf regulatorische Änderungen oder Maßnahmen, die die Entwicklung oder den Betrieb der Blockchain-Lösungen behindern können; das Risiko, dass andere Wettbewerber ähnliche Blockchain-Angebote herausbringen; die potenzielle künftige Unrentabilität des NFT-Marktes im Allgemeinen; die schwankenden Kosten des Rechenaufwands, der für die Ausführung bestimmter Vorgänge auf der Blockchain erforderlich ist, und andere allgemeine Risiken im Zusammenhang mit den Blockchain-Lösungen.

Risiken und Ungewissheiten in Bezug auf die Geschäftstätigkeit des Unternehmens werden in den Offenlegungsunterlagen des Unternehmens, einschließlich der bei den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden eingereichten Berichte, die unter www.sedar.com abgerufen werden können, ausführlicher behandelt.

Jedes dieser Risiken kann dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Aktivitäten, Leistungen oder Errungenschaften des Unternehmens erheblich von den zukünftigen Ergebnissen, Aktivitäten, Leistungen oder Errungenschaften abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden. Obwohl das Unternehmen versucht hat, Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Aktivitäten, Leistungen oder Errungenschaften wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen beschriebenen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse, Aktivitäten, Leistungen oder Errungenschaften nicht so ausfallen wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, die zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder die Gründe zu aktualisieren, warum die tatsächlichen Ergebnisse von den in den zukunftsgerichteten Aussagen prognostizierten abweichen könnten, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben, einschließlich der Wertpapiergesetze der Vereinigten Staaten und Kanadas. Obwohl das Unternehmen davon ausgeht, dass die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Überzeugungen, Pläne, Erwartungen und Absichten angemessen sind, kann nicht garantiert werden, dass sich diese Überzeugungen, Pläne, Erwartungen oder Absichten als richtig erweisen. Das Unternehmen übernimmt keine Haftung für die Offenlegung von Informationen, die sich auf andere hier erwähnte Unternehmen beziehen.

Fußnoten:

1. Alcantara, Ann-Marie und Coffee, Patrick, Metaverse Spending to Total $5 Trillion in2030, McKinsey Predicts, 14. Juni 2022, The Wall Street Journal, https://www.wsj.com/articles/metaverse-spending-to-total-5-trillion-in-2030-mckinsey-predicts-11655254794

QUELLE: LOOKING GLASS LABS LTD.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

