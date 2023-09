IRW-News: Linus Digital Finance AG: LINUS Digital Finance und LOANLAND begeben Mezzanine-Finanzierung für Wohnimmobilien in exklusiven Lagen in Berlin

IRW-PRESS: Linus Digital Finance AG: LINUS Digital Finance und LOANLAND begeben Mezzanine-Finanzierung für Wohnimmobilien in exklusiven Lagen in Berlin

- LINUS Digital Finance und LOANLAND vergeben ein Mezzanine-Darlehen mit einem hohen einstelligen Millionen-Euro-Betrag

- Finanziert werden zwei wohnwirtschaftlich genutzte Immobilien in exklusiven Lagen in Berlin-Charlottenburg sowie Berlin-Mitte mit einer Fläche von über 4.000 qm

- Zweiter strukturierter Club-Deal von LINUS Digital Finance und LOANLAND

Berlin, 5. September 2023 - LINUS Digital Finance und LOANLAND stellen über zwei jeweils von ihnen beratene Fonds ein Mezzanine-Darlehen mit einem hohen einstelligen Millionen-Euro-Betrag zur Finanzierung von wohnwirtschaftlich genutzten Immobilien in Berlin zur Verfügung. Bei den Immobilien handelt es sich um ein kernsaniertes Altbau-Ensemble in exklusiver Lage in Berlin-Charlottenburg sowie einen Neubau in Berlin-Mitte. Die nahezu vollvermieteten Objekte verfügen über eine Gesamtmietfläche von über 4.000 qm und weisen ein gehobenes Ausstattungsniveau auf.

Das bereitgestellte Mezzanine-Darlehen dient der Freisetzung von Eigenmitteln und ermöglicht dem Sponsor die Umsetzung attraktiver Investment-Opportunitäten im aktuellen Marktumfeld. Bei diesem Darlehen handelt es sich bereits um den zweiten, erfolgreich strukturierten Club-Deal zwischen LINUS Digital Finance und LOANLAND.

Dr. Daniel Schmidt, Geschäftsführer von LOANLAND, kommentierte: "Insbesondere der Markt für klassische Mezzanine-Finanzierungen ist im Zuge der aktuellen Marktverwerfungen mehr oder weniger ausgetrocknet. Vor diesem Hintergrund gewinnt die Kooperation von alternativen Finanzierern zunehmend an strategischer Bedeutung. Damit signalisieren wir, dass die richtigen Deals mit intelligenter Strukturierung weiterhin finanziert werden können."

Lucas Boventer, Co-CEO von LINUS Digital Finance, betonte: "Trotz des angespannten Marktumfeldes schaffen wir es weiterhin, interessante Finanzierungsopportunitäten bei attraktiven Chance-Risiko Profil zu gewinnen sowie diese für unsere breite Spanne an Investoren zu strukturieren. Hierbei freuen wir uns über die Umsetzung einer zweiten gemeinsamen Transaktion mit LOANLAND und unterstreichen erneut unseren Fokus auf den Ausbau von B2B-Partnschaften. Die LINUS Digital Finance-Tranche des Mezzanine-Darlehens war auf unserer digitalen Plattform überzeichnet und konnte somit in kurzer Zeit ausplatziert werden."

Die Transaktion wurde im August 2023 erfolgreich abgeschlossen.

Über LINUS Digital Finance

Die Berliner Linus Digital Finance AG finanziert über von ihr verwaltete und beratene Private Debt-Fonds Immobilienprojekte mit Fremd- und Mezzanine-Kapital und ermöglicht semiprofessionellen, professionellen und institutionellen Anlegern, sich an diesen kurz- bis mittelfristigen Investments über eine digitale Investment-Plattform zu beteiligen. Neben diesen Private Debt-Investmentlösungen vermittelt LINUS Digital Finance über seine Investment-Plattform auch langfristige Equity-Beteiligungen an Bestandsimmobilien mit regelmäßigen Ausschüttungen sowie den Zugang zu langfristigen Beteiligungen an institutionellen Immobilienfonds renommierter Asset Manager. LINUS Digital Finance bleibt als Seed Investor an allen Investments mit eigenen Mitteln bis zum Ende der Investmentlaufzeit beteiligt. Gemeinsam mit ihren Co-Investoren haben die LINUS Digital Finance-Fonds seit der Gründung 2016 knapp 1,4 Mrd. Euro in 70 Immobilienprojekte investiert (Stand: August 2023).

Die Linus Capital Management GmbH, eine Tochtergesellschaft der Linus Digital Finance AG, ist bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) als Kapitalverwaltungsgesellschaft (KVG) registriert. Die Linus Digital Finance AG ist im regulierten Markt (General Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse notiert.

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.linus-finance.com

Pressekontakt:

Linus Digital Finance AG

Lucas Boventer

Co-CEO

Karl-Liebknecht-Str. 5

10178 Berlin

ir@linus-finance.com

Tel. +49 (0) 30 629 3968 10

Über LOANLAND

LOANLAND ist ein Immobilien-Investmentmanager für in Luxemburg ansässige Debt Fonds. Dabei konzentriert sich LOANLAND auf Whole Loans, Mezzanine und Bridge Finanzierungen mit Anlagefokus innerhalb der DACH-Region und in Luxemburg.

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.loan-land.com

Pressekontakte:

Dr. Daniel Schmidt

Managing Director

Goethestr. 13

60313 Frankfurt am Main

+49 (0) 69 90434802

(Ende)

Aussender: Linus Digital Finance AG

Karl-Liebknecht-Straße 5

10178 Berlin

Deutschland

Ansprechpartner: Lucas Boventer, Vorstand (Co-CEO)

Tel.: +49 30 629 3968 10 -

E-Mail: ir@linus-finance.com

Website: www.linus-finance.com

NEWSLETTER REGISTRIERUNG: </b></p>

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=DE000A2QRHL6

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.