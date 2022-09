IRW-News: Liberty Defense Holdings Inc.: Liberty Defense beginnt mit Betatests mit Maryland Stadium Authority und den Baltimore Orioles im Camden Yards Sports Complex

IRW-PRESS: Liberty Defense Holdings Inc.: Liberty Defense beginnt mit Betatests mit Maryland Stadium Authority und den Baltimore Orioles im Camden Yards Sports Complex

Baltimore (Maryland) und Wilmington (Massachusetts, USA), 20. September 2022 - Liberty Defense Holdings Ltd. (Liberty oder das Unternehmen) (TSX-V: SCAN, OTCQB: LDDFF, Frankfurt: LD2A), ein führender Technologieanbieter von Erkennungslösungen für versteckte Waffen und Bedrohungen, freut sich bekannt zu geben, dass HEXWAVE am Standort der Maryland Stadium Authority (MSA) im Camden Yards Sports Complex in der Stadt Baltimore Betatests unterzogen wird.

Die MSA ist eine staatliche Einrichtung, die die Sportstätten im Camden Yards Sports Complex besitzt und verwaltet, in dem das MLB-Team Baltimore Orioles und das NFL-Team Baltimore Ravens beheimatet sind. Die Betatests finden in den Bereichen für Mitarbeiter- und VIP-Kontrollen des Komplexes statt, bevor die MLB-Spiele der Baltimore Orioles während dieses Testzeitraums stattfinden. Zurzeit werden Hunderte von Mitarbeitern der Orioles beim Betreten des Oriole Park in den Camden Yards mit Magnetometern kontrolliert.

Wir freuen uns darauf, diese aufregende neue Technologie im Camden Yards Sports Complex zu testen, sagte Vernon J. Conaway Jr., Vice President, Safety and Security der Maryland Stadium Authority. Die Sicherheit unserer Mitarbeiter und Gäste hat höchste Priorität - ebenso wie die Sicherstellung eines großartigen Erlebnisses für sie. Obwohl wir von unseren aktuellen Systemen überzeugt sind, geht es bei unserer Teilnahme an diesem Testlauf von HEXWAVE darum, eine Sicherheitserkennungstechnologie der nächsten Generation zu testen, mit der wir neuen Bedrohungen einen Schritt voraus sein können.

HEXWAVE ist ein Walkthrough-Screening-Portal, das automatisch versteckte Waffen und andere potenzielle Bedrohungen aufspüren kann, einschließlich sowohl metallischer als auch nicht metallischer Gegenstände wie Geisterwaffen aus dem 3-D-Drucker und improvisierter Flüssig-, Pulver- oder Plastiksprengstoffe. Das System nutzt Technologien wie Millimeterwellen, 3-D-Videobildgebung und künstliche Intelligenz (KI), um potenzielle Bedrohungen zu erkennen und dem Sicherheitspersonal in Echtzeit eine automatische Go/No-Go-Entscheidung zu bereitzustellen.

Wir sind begeistert, dass wir HEXWAVE in der Live-Sicherheitsumgebung eines Sportstadions testen können, sagte Bill Frain, CEO von Liberty Defense. Die Möglichkeit, Daten zu erheben und Einblicke in die Sicherheitsbedürfnisse der MLB zu erhalten, und unsere Fähigkeit, die KI-Algorithmen von HEXWAVE an deren Bedürfnisse anzupassen, ist für das Unternehmen von großem Vorteil.

Wie bereits zuvor bekannt gegeben, wird das Unternehmen weitere Betatests in unterschiedlichen Einrichtungen durchführen, einschließlich einer großen staatlichen Universität und großer Flughäfen. Betatests wurden bereits in einem der größten Hindu-Tempel Nordamerikas durchgeführt. Es ist geplant, die Betatests in den kommenden zwölf Wochen an diesen unterschiedlichen Standorten fortzusetzen.

Über Liberty Defense

Liberty Defense (TSXV: SCAN, OTCQB: LDDFF, FWB: LD2A) bietet Multi-Technologie-Sicherheitslösungen für die Erkennung verborgener Waffen in Gebieten mit hohem Verkehrsaufkommen und Orten, an denen erhöhte Sicherheit erforderlich ist, wie Flughäfen, Stadien, Schulen und mehr. Das Liberty-Produkt HEXWAVE, für das das Unternehmen eine exklusive Lizenz vom Massachusetts Institute of Technology (MIT) sowie eine Technologietransfer-Vereinbarung für Patente im Zusammenhang mit der aktiven 3D-Radarbildungstechnologie erworben hat, bietet diskreten, modularen und skalierbaren Schutz für die mehrschichtige, kontaktlose Detektion von Metall- und Nichtmetall-Waffen. Liberty hat kürzlich auch die millimeterwellenbasierten HD-AIT-Technologien (High-Definition Advanced Imaging Technology) für Körperscanner und Schuhscanner als Teil seines Technologieportfolios lizenziert. Liberty setzt sich für den Schutz von Gemeinden und die Bewahrung der Sicherheit durch überlegene Sicherheitsdetektionslösungen ein. Weitere Informationen: LibertyDefense.com

Zukunftsgerichtete Aussagen

Bei Verwendung in dieser Pressemeldung dienen die Wörter schätzen, projizieren, glauben, antizipieren, beabsichtigen, erwarten, planen, vorhersagen, können oder sollten sowie die Verneinung dieser Wörter oder deren Abwandlungen oder vergleichbare Begriffe der Kenntlichmachung von zukunftsgerichteten Aussagen und Informationen. Obwohl Liberty der Ansicht ist, dass die Erwartungen, die sich in den zukunftsgerichteten Aussagen und Informationen in dieser Pressemitteilung widerspiegeln, in Anbetracht der Erfahrung der jeweiligen leitenden Angestellten und Board-Mitglieder, der aktuellen Bedingungen und der erwarteten zukünftigen Entwicklungen sowie anderer Faktoren, die als angemessen erachtet wurden, angemessen sind, sollte kein übermäßiges Vertrauen in sie gesetzt werden, da die Parteien keine Gewähr dafür bieten können, dass sich diese Aussagen als richtig erweisen werden. Solche Aussagen und Informationen spiegeln die gegenwärtige Sichtweise von Liberty wider. Es bestehen Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen und Informationen genannten abweichen.

Zukunftsgerichtete Aussagen sind naturgemäß mit bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren verbunden, die dazu führen können, dass unsere tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge oder andere zukünftige Ereignisse erheblich von den in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen. Es gibt eine Reihe wichtiger Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse von Liberty wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen und Informationen angegebenen oder implizierten abweichen. Zu diesen Faktoren gehören unter anderem: Währungsschwankungen, eine begrenzte Geschäftshistorie der Parteien, Störungen oder Veränderungen auf den Kredit- oder Wertpapiermärkten, Ergebnisse von Betriebsaktivitäten und Projektentwicklungen, Projektkostenüberschreitungen oder unvorhergesehene Kosten und Ausgaben sowie allgemeine Entwicklungs-, Markt- und Branchenbedingungen. Die Parteien sind nicht verpflichtet, Analysen, Erwartungen oder Erklärungen Dritter in Bezug auf ihre Wertpapiere oder ihre jeweiligen Finanz- oder Betriebsergebnisse (soweit zutreffend) zu kommentieren.

Liberty weist darauf hin, dass die vorstehende Liste der wesentlichen Faktoren nicht vollständig ist. Investoren und andere Personen, die sich bei ihren Entscheidungen auf die zukunftsgerichteten Aussagen und Informationen von Liberty stützen, sollten die vorgenannten Faktoren sowie andere Ungewissheiten und mögliche Ereignisse sorgfältig berücksichtigen. Liberty geht davon aus, dass die im vorstehenden Absatz genannten wesentlichen Faktoren nicht dazu führen werden, dass diese zukunftsgerichteten Aussagen und Informationen wesentlich von den tatsächlichen Ergebnissen oder Ereignissen abweichen. Die Liste dieser Faktoren ist jedoch nicht erschöpfend und kann sich ändern, und es kann nicht garantiert werden, dass diese Annahmen das tatsächliche Ergebnis dieser Punkte oder Faktoren widerspiegeln. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen stellen die Erwartungen von Liberty zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung dar und können sich dementsprechend nach diesem Zeitpunkt ändern. Liberty verpflichtet sich nicht, diese Informationen zu einem bestimmten Zeitpunkt zu aktualisieren, es sei denn, dies ist in Übereinstimmung mit den geltenden Gesetzen erforderlich.

Die TSX Venture Exchange und ihre Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung.

