IRW-News: Libero Copper & Gold Corporation : Libero Copper unterstützt kolumbianische Regierung in Rahmen von Partnerschaft, um sichere und strategische Kupferquelle für nachhaltige Industrien in Kolumbien zu erschließen

5. April 2023 / IRW-Press / - Libero Copper & Gold Corporation (TSX-V: LBC, OTCQB: LBCMF, DE: 29H) freut sich, ein Update hinsichtlich der Zusammenarbeit mit nationalen Universitäten, Gemeinden und lokalen Start-up-Unternehmen in Kolumbien für den grünen Weg bereitzustellen. In Übereinstimmung mit der kolumbianischen Entwicklungsstrategie hat die Partnerschaft gemeinsam einen Fahrplan namens grüner Weg (la Ruta Verde) erstellt, um eine nachhaltige, sichere und rückverfolgbare Kupferlieferkette zu schaffen. Ein primäres Ziel ist die Maximierung des Gehalts bei Mocoa und regional in Putumayo - mit Zwischen- und Endprodukten für nachhaltige Energie und Elektrofahrzeuge in Kolumbien. Kupfer ist ein wesentlicher Bestandteil bei der Herstellung von Elektrofahrzeugen, Infrastrukturen für erneuerbare Energien und anderen Technologien, die für das Erreichen dieser Ziele von grundlegender Bedeutung sind.

Im Rahmen des grünen Wegs ist geplant, mit recyceltem Kupfer zu beginnen, was durch die Kupfer- und Molybdänlagerstätte Mocoa (das Projekt oder das Projekt Mocoa) unterstützt wird, die als sichere und strategische Kupferquelle für die Zukunft fungieren soll, wobei die höchsten Umwelt- und Sozialstandards eingehalten werden. Zurzeit ist die einzige Quelle für metallisches Kupfer in Kolumbien der nationale und importierte Kupferschrott. Mit dieser Initiative leistet der grüne Weg auch einen Beitrag zur Politik der gerechten und nachhaltigen Energiewende und Reindustrialisierung der kolumbianischen Regierung, die darauf abzielt, auf sauberere Energiequellen umzusteigen und neue grüne Industrien zu schaffen, um das Wirtschaftswachstum anzukurbeln.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/69987/LiberoMocoaColombiaUpdateApr5_DEPRcom.001.png

Foto 1: Explorationsbohrkern vom Kupfer-Molybdän-Porphyr-Projekt Mocoa und der Schlüssel zur Energiewende in Kolumbien, der an der Nationalen Universität von Kolumbien aus Kupfermineralien von der Lagerstätte Mocoa hergestellt wurde.

Wir freuen uns, eine strategische Rolle bei der Schaffung der Zukunft der neuen grünen Industrie in Kolumbien zu spielen, die den Zugang zu zuverlässigem und verantwortungsvollem Kupfer in den Mittelpunkt stellt und einen Wettbewerbsvorteil für die Schaffung lokaler und nationaler Unternehmen und einer ganzheitlichen Kupferindustrie bietet. Wir sind bestrebt, mit unseren bestehenden und neuen lokalen und nationalen Partnern sowie der kolumbianischen Regierung zusammenzuarbeiten, um sicherzustellen, dass unsere Ziele übereinstimmen, die Vorteile maximiert und die ökologischen sowie sozialen Auswirkungen minimiert werden, sagte Ian Harris, CEO und President von Libero Copper. Die Erfahrung unseres Teams umfasst die erfolgreiche Entwicklung einiger der bedeutsamsten Kupferprojekte in Lateinamerika, einschließlich der beiden Mocoa am nächsten gelegenen Kupferbetriebe. Dieses kollektive Know-how hat uns gelehrt, dass Projekte von nationaler Bedeutung, wie die Kupfer-Molybdän-Lagerstätte Mocoa, nur durch verantwortungsvolle Geschäftspraktiken, die mit den Zielen der Regierung übereinstimmen, sowie durch lokale und nationale Zusammenarbeit und Innovation umgesetzt werden können. Wir sind davon überzeugt, dass Lösungen, die sowohl den Gemeinden als auch dem Planeten zugutekommen, von grundlegender Bedeutung für den langfristigen Erfolg auf dem Weg in eine nachhaltige Zukunft sind.

Kürzlich wurden unterschiedliche Regierungsinitiativen ins Leben gerufen und bekannt gegeben und Libero Copper hat sich in vielerlei Hinsicht als Partner und Teilnehmer etabliert.

Der grüne Weg wurde am 10. Februar 2023 auf Ansuchen des Ministeriums für Handel, Industrie und Tourismus (MINCIT) eingereicht. Der grüne Weg wurde in mehreren hochrangigen Regierungssitzungen mit Ministern, Vizeministern und Direktoren unterschiedlicher Regierungsabteilungen wie dem Ministerium für Finanzen und öffentliche Kredite (MinHacienda), dem Ministerium für Energie und Bergbau (MinMinas) und dem nationalen Planungsamt (DNP) präsentiert.

Am 20. Februar 2023 gab das MINCIT die Reindustrialisierungspolitik mit dem Ziel bekannt, von einer Abbauwirtschaft zu einer produktiven und nachhaltigen Wissenswirtschaft überzugehen. Die Reindustrialisierungspolitik wurde vom MINCIT mit der Beteiligung von MinHacienda und dem DNP entwickelt. Der grüne Weg unterstützt drei der vier Ziele der Politik, einschließlich der Schließung von Produktivitätslücken, der Stärkung von Produktionsketten und Investitionen sowie der Diversifizierung und Verfeinerung des internen und exportfähigen Angebots im zentralen Produktionszentrum der Energiewende.

Am 3. März 2023 besuchte der Minister für Energie und Bergbau die Stadt Mocoa in Putumayo und gab die Schaffung ständiger Gesprächstische hinsichtlich des Projekts Mocoa bekannt. Zwischen 15. und 18. März brachten unterschiedliche Gruppen ihre Unterstützung für die verantwortungsvolle Erschließung des Projekts sowie ihr Interesse an einer Teilnahme am Dialog zum Ausdruck. Diese beinhalteten alle sieben Gemeinden, die das Projekt umgeben, durch ihre gewählten kommunalen Aktionsausschüsse (JACs), die Aufsichtsbehörde für Wandel und totalen Frieden mit 910 Unterstützungsunterschriften, einen Zusammenschluss lokaler Dienstleister sowie andere, die mehrere Tausend Einzelpersonen und Familien repräsentieren. Die Stadt Mocoa zählt laut Volkszählung von 2018 38.457 Einwohner.

Am 15. März 2023 veröffentlichte die kolumbianische Regierung eine Pressemitteilung mit dem Titel Eine gerechte und nachhaltige Energiewende, in der sie das grundlegende Ziel der Regierung, eine faire und nachhaltige Energiewende zu fördern bekannt gab. Die Strategie umfasst fünf Säulen, einschließlich beträchtlicher Investitionen in saubere Energie und Dekarbonisierung sowie der Reindustrialisierung der kolumbianischen Wirtschaft. Der Zeitplan für die Energiewende wird von den Ergebnissen dieser Säulen abhängen, um den Fortschritt an den Wandel von Exporten mit einer diversifizierteren Wirtschaft, die weniger von Öl und Kohle abhängig ist, anzupassen. Die Pressemitteilung enthält auch sechs Schlüsselinstrumente der nationalen Regierung, einschließlich der Förderung der Diversifizierung des Exportkorbs hin zu Zwischen- und Endprodukten mit höherem Mehrwert sowie der Förderung der Exploration, Produktion und Industrialisierung kritischer Mineralien, wobei insbesondere Kupfer, Kobalt und Lithium erwähnt werden. Die nationale Regierung und die technischen Teams von MINCIT, MinHacienda und MinMinas werden die Entwicklung der Strategie kontinuierlich bewerten.

Am 28. und 29. März 2023 wurde Libero Copper als einziges Unternehmen der Bergbaubranche als Moderator und Diskussionsteilnehmer zur Teilnahme am allerersten Colombia Green Energy Summit eingeladen. Der Gipfel wurde vom Minister für Energie und Bergbau eröffnet und Libero Copper war eines der drei zugelassenen Unternehmen, die den Minister bei der anschließenden nationalen Pressekonferenz begleiten durften. Libero Copper befindet sich in fortgeschrittenen Gesprächen mit mehreren Unternehmen des öffentlichen und privaten Sektors, die Interesse an einer Beteiligung an der Allianz des grünen Weges bekundet haben.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/69987/LiberoMocoaColombiaUpdateApr5_DEPRcom.002.png

Foto 2: CEO und President Ian Harris bei der Pressekonferenz des Colombia Green Energy Summit zusammen mit Irene Vélez Torres, Ministerin für Energie und Bergbau (dritte von links); Camilo Salsedo, Business Development Manager von Aggreko (links); Ester Teijeiro, Regionaldirektorin des Colombia Green Energy Summit (zweite von links); und Steve Freeman, Leiter des Bereichs Energiewende von SLB (rechts)

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/69987/LiberoMocoaColombiaUpdateApr5_DEPRcom.003.png

Foto 3: Der Dialog hinsichtlich der Energiewende und der Bedeutung von Kupfer in der kolumbianischen Reindustrialisierungsstrategie hat sich zu einem wichtigen Thema in den Medien des Landes entwickelt. In den letzten Tagen wurde Libero Copper in mehreren Printmedien und TV-Nachrichtensendungen als renommierter Branchenexperte präsentiert.

Libero Copper freut sich darauf, weitere Updates hinsichtlich seiner Partnerschaft mit der kolumbianischen Regierung bereitzustellen, während es weiter an der Entwicklung einer sicheren Kupferquelle für eine neue Industrie arbeitet, deren Schwerpunkt auf der Energiewende und Elektrofahrzeugen liegt.

Über die porphyrische Kupfer-Molybdän-Lagerstätte Mocoa

Die Lagerstätte Mocoa befindet sich im Departamento Putumayo, 10 Kilometer von der Stadt Mocoa entfernt. Die Liegenschaften von Libero Copper erstrecken sich über eine Fläche von mehr als 1.000 km2, die den größten Teil des Porphyrgürtels aus dem Jura im Süden Kolumbiens umfasst. Mocoa wurde 1973 entdeckt, als die Vereinten Nationen und die kolumbianische Regierung eine regionale geochemische Untersuchung der Flusssedimente absolvierten. Zwischen 1978 und 1983 wurde ein Explorationsprogramm durchgeführt, das geologische Kartierungen, Oberflächenprobenahmen, geophysikalische Bodenmessungen (IP, Magnetik), 31 Diamantbohrlöcher über insgesamt 18.321 Meter und metallurgische Testarbeiten umfasste und schließlich in einer positiven Vormachbarkeitsstudie gipfelte (die Vormachbarkeitsstudie ist lediglich historischer Natur und sollte nicht als verlässlich angesehen werden, da sie nicht NI 43-101-konform ist). B2Gold führte anschließend in den Jahren 2008 und 2012 Diamantbohrprogramme durch. Libero Copper führte im Jahr 2022 Bohrungen bei Mocoa durch und durchschnitt dabei 840 Meter mit 0,72 % Kupferäquivalent (siehe Pressemitteilung vom 26. April 2022).

Eine grubenbeschränkte vermutete Ressource bei Mocoa enthält 636 Millionen Tonnen mit einem CuÄq von 0,45 % (0,33 % Cu und 0,036 % Mo)1, die unter Verwendung von 3 $/Pfund Cu und 10 $/Pfund Mo ermittelt wurden und 4,6 Milliarden Pfund Kupfer und 511 Millionen Pfund Molybdän enthalten (Technischer Report vom 1. November 2021). Das Vorkommen Mocoa scheint entlang des Streichens und in der Tiefe in beide Richtungen offen zu sein. Die aktuellen Arbeiten auf dem Grundstück haben zusätzliche Porphyr-Ziele identifiziert, einschließlich einer möglichen Erweiterung der bekannten Mineralisierung.

Das Vorkommen Mocoa liegt in den östlichen Kordilleren Kolumbiens, einem 30 Kilometer breiten tektonischen Gürtel, mit darunterliegendem Vulkan-Sediment-, Sediment- und Intrusivgestein, dessen Alter von triassisch-jurassisch bis quartär reicht, und Resten paläozoischer Metasedimente und metamorphen Gesteins des Präkambriums. Dieser Gürtel beinhaltet mehrere andere Kupfer-Porphyr-Vorkommen in Ecuador, wie z. B. Mirador, San Carlos, Panantza, und Solaris Waritzao.

Kupfer-Molybdän-Mineralisierung ist mit dazitischem Porphyr-Intrusivgesteinen der Mittleren Jurazeit verbunden, das in Andesit- und Dazit-Vulkangestein eingelagert ist. Das Porphyrsystem Mocoa zeigt ein klassisches Zonenmuster hydrothermaler Alterierung und Mineralisierung, mit einem tieferen zentralen Kern kalihaltiger Alterierung, überlagert von Serizit und umgeben von propylitischem Gestein. Die Mineralisierung besteht aus versprengtem Chalkopyrit, Molybdänit und vereinzelt Bornit und Chalkozit, in Verbindung mit Multiphasengängen, Stockwork und hydrothermalen Brekzien. Das Vorkommen Mocoa ist grob zylindrisch mit einem Durchmesser von 600 Meter. Hochgradige Kupfer-Molybdänmineralisierung setzt sich in Tiefen von mehr als 1.000 Metern fort.

Über Libero Copper & Gold

Libero Copper erschließt den Wert einer Sammlung von Kupfer-Porphyrlagerstätten in ganz Amerika in ertragreichen und stabilen Rechtsgebieten. Das Portfolio umfasst das Vorkommen Mocoa in Putumayo (Kolumbien), Esperanza in San Juan (Argentinien), sowie Big Red und Big Bulk im Goldenen Dreieck (BC, Kanada). Der Ausbau dieser Projekte erfolgt unter der Leitung eines kompetenten und erfahrenen Teams von Fachleuten, die auf eine Erfolgsbilanz bei der Entdeckung, Erschließung von Ressourcen und Genehmigungen in Nord-, Mittel- und Südamerika verweisen können.

Weitere Informationen

Ian Harris

Chief Executive Officer

+1 604 294 9039

harris@liberocopper.com

Michelle Borromeo

VP Investor Relations

+1 604 715 6845

borromeo@liberocopper.com

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung. Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die bestimmte Risiken und Ungewissheiten beinhalten. Sämtliche Aussagen, die keine historischen Tatsachen darstellen, sind als zukunftsgerichtete Aussagen zu betrachten. Obwohl Libero Copper der Ansicht ist, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf angemessenen Annahmen beruhen, sind die Aussagen nicht als Garantien zukünftiger Leistungen zu verstehen. Die eigentlichen Ergebnisse oder Entwicklungen könnten wesentlich von den in zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen abweichen. Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen, beinhalten Marktpreise, Abbau- und Explorationserfolge, die anhaltende Verfügbarkeit von Kapital und Finanzierungen, die allgemeine Wirtschafts-, Markt- oder Geschäftslage sowie behördliche und administrative Genehmigungen, Verfahren und Einreichungspflichten. Es gibt keine Gewissheit, dass sich solche Aussagen als richtig herausstellen werden. Den Lesern wird deshalb empfohlen, solche Ungewissheiten nur nach ihren eigenen Maßstäben zu bewerten. Wir sind nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=69987

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=69987&tr=1

