IRW-News: Libero Copper & Gold Corporation : Libero Copper fördert gemeinsam mit der National University von Kolumbien Metall von Lagerstätte Mocoa das erste Kupfer, das im Land produziert wurde

IRW-PRESS: Libero Copper & Gold Corporation : Libero Copper fördert gemeinsam mit der National University von Kolumbien Metall von Lagerstätte Mocoa das erste Kupfer, das im Land produziert wurde

6. Dezember 2022 - Libero Copper & Gold Corporation (TSX-V: LBC, OTCQB: LBCMF, DE: 29H) freut sich bekannt zu geben, dass es gemeinsam mit der National University von Kolumbien (UNAL) metallisches Kupfer aus der Trübe der Kupfer-Molybdän-Lagerstätte Mocoa in Kolumbien gewonnen hat. Es ist das erste Kupfer, das in Kolumbien von einer Lagerstätte in Kolumbien produziert wurde. Die Trübe von Mocoa wurde zum Mineralinstitut CIMEX von UNAL gebracht, wo ein Konzentrat aus Kupfermineralien hergestellt und anschließend metallisches Kupfer gewonnen wurde. Das Projekt wurde im Rahmen des Rahmenabkommens zwischen Libero Copper und UNAL durchgeführt.

Weitere Informationen über dieses Projekt erhalten Sie über den folgenden Videolink: https://youtu.be/ap5sDG_Df2s

Kolumbien kehrt der Öl-, Gas- und Kohleindustrie den Rücken, die die Hälfte der Exporte des Landes ausmacht, und wendet sich einer grünen Wirtschaft zu - weg von der Gewinnung hin zu einem Produktionsmodell, bei dem die Übergangsmetalle die Grundlage darstellen. Kupfer steht im Mittelpunkt der Erfassung, Speicherung und Übertragung dieser neuen Energiequellen. Dieser Meilenstein der ersten Kupferproduktion in Kolumbien verdeutlicht unser gemeinsames Engagement für die Schaffung eines vollständig vertikal integrierten, sauberen Energiesystems sowie für die erneute Schwerpunktlegung auf Innovation und die Schaffung von Arbeitsplätzen in Kolumbien, sagte President und CEO Ian Harris. Mocoa ist die größte Kupferressource in Kolumbien und von grundlegender Bedeutung für die Positionierung Kolumbiens als internationaler Marktführer bei der Erzeugung sauberer Energie. Wir arbeiten mit der Regierung zusammen, um einen Fahrplan für Mocoa durch die Kupferproduktion zu erstellen, wobei der Schwerpunkt auf der Einbindung der Universitäten des Landes und unserer Communitys liegt.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2022/68506/Libero_2022Dec6_DEPRcom.001.jpeg

Foto 1: Kupfer von der Lagerstätte Mocoa, das bei CIMEX der National University von Kolumbien extrahiert wurde

Die Energiewende und das Potenzial von Kupfer in Kolumbien sind ein wesentlicher Gegenstand der Debatte im Land. Libero Copper hat landesweit mehrere Interviews gegeben, einschließlich Nachrichtensendungen zur Primetime und der größten Printpresse des Landes, und hat als Gründungsmitglied des Copper Mining Hub weiterhin eine führende Rolle inne.

Darüber hinaus hat Libero Copper mehrere Meetings mit Regierungsvertretern abgehalten, um die Entwicklung einer gemeinsamen Vision für die strategische Planung Kolumbiens zu unterstützen, deren Schwerpunkt auf der Energiewende und dem industriellen Wandel hin zu Produktionsketten auf Basis strategischer Metalle liegt, die integrativ, partizipativ und wissensintensiv sind. An den Meetings nahmen unter anderem der stellvertretende Bergbauminister Giovanni Franco, der Minister für Industrie, Handel und Tourismus, German Umaña, führende Berater des kolumbianischen Präsidenten sowie der National Geological Service teil. Giovanni Franco ist ein Bergbau- und Metallurgietechniker mit einem Ph.D.-Diplom und Professor an der UNAL. Herr Umaña ist seit 1980 Professor für Wirtschaftswissenschaften an der UNAL und war unter anderem Vice Director und Dekan der Wirtschaftsabteilung.

Die 1867 gegründete National University von Kolumbien steht in den Bereichen Studium und Forschung seit über einem halben Jahrhundert an vorderster Front. Sie ist die führende Universität in Kolumbien und eine der repräsentativsten in Lateinamerika. Das Bergbauinstitut wurde 1886 auf dem Campus in Medellín gegründet.

Über die porphyrische Kupfer-Molybdän-Lagerstätte Mocoa

Die Lagerstätte Mocoa befindet sich im Departamento Putumayo, 10 Kilometer von der Stadt Mocoa entfernt. Die Liegenschaften von Libero Copper erstrecken sich über eine Fläche von mehr als 1.000 km2, die den größten Teil des Porphyrgürtels aus dem Jura im Süden Kolumbiens umfasst. Mocoa wurde 1973 entdeckt, als die Vereinten Nationen und die kolumbianische Regierung eine regionale geochemische Untersuchung der Flusssedimente absolvierten. Zwischen 1978 und 1983 wurde ein Explorationsprogramm durchgeführt, das geologische Kartierungen, Oberflächenprobenahmen, geophysikalische Bodenmessungen (IP, Magnetik), 31 Diamantbohrlöcher über insgesamt 18.321 Meter und metallurgische Testarbeiten umfasste und schließlich in einer positiven Vormachbarkeitsstudie gipfelte (die Vormachbarkeitsstudie ist lediglich historischer Natur und sollte nicht als verlässlich angesehen werden, da sie nicht NI 43-101-konform ist). B2Gold führte anschließend in den Jahren 2008 und 2012 Diamantbohrprogramme durch. Libero Copper begann im März 2022 mit den Bohrungen, wobei das erste Loch 840 Meter mit 0,72 % Kupferäquivalent ergab.

Eine grubenbeschränkte vermutete Ressource bei Mocoa enthält 636 Millionen Tonnen mit einem CuÄq von 0,45 % (0,33 % Cu und 0,036 % Mo)1, die unter Verwendung von 3 $/Pfund Cu und 10 $/Pfund Mo ermittelt wurden und 4,6 Milliarden Pfund Kupfer und 511 Millionen Pfund Molybdän enthalten. Das Vorkommen Mocoa scheint entlang des Streichens und in der Tiefe in beide Richtungen offen zu sein. Die aktuellen Arbeiten auf dem Grundstück haben zusätzliche Porphyr-Ziele identifiziert, einschließlich einer möglichen Erweiterung der bekannten Mineralisierung.

Das Vorkommen Mocoa liegt in den östlichen Kordilleren Kolumbiens, einem 30 Kilometer breiten tektonischen Gürtel, mit darunterliegendem Vulkan-Sediment-, Sediment- und Intrusivgestein, dessen Alter von triassisch-jurassisch bis quartär reicht, und Resten paläozoischer Metasedimente und metamorphen Gesteins des Präkambriums. Dieser Gürtel beinhaltet mehrere andere Kupfer-Porphyr-Vorkommen in Ecuador, wie z. B. Mirador (438 Millionen Tonnen nachgewiesen und angedeutet, mit 0,61 % Cu und 235 Millionen Tonnen vermutet, mit 0,52 % Cu)2, San Carlos (600 Millionen Tonnen vermutet, mit 0,59 % Cu)3, Panantza (463 Millionen Tonnen vermutet, mit 0,66 % Cu)4, und Solaris Waritzao in Ecuador.

Kupfer-Molybdän-Mineralisierung ist mit dazitischem Porphyr-Intrusivgesteinen der Mittleren Jurazeit verbunden, das in Andesit- und Dazit-Vulkangestein eingelagert ist. Das Porphyrsystem Mocoa zeigt ein klassisches Zonenmuster hydrothermaler Alterierung und Mineralisierung, mit einem tieferen zentralen Kern kalihaltiger Alterierung, überlagert von Serizit und umgeben von propylitischem Gestein. Die Mineralisierung besteht aus versprengtem Chalkopyrit, Molybdänit und vereinzelt Bornit und Chalkozit, in Verbindung mit Multiphasengängen, Stockwork und hydrothermalen Brekzien. Das Vorkommen Mocoa ist grob zylindrisch mit einem Durchmesser von 600 Meter. Hochgradige Kupfer-Molybdänmineralisierung setzt sich in Tiefen von mehr als 1.000 Metern fort.

1. Technical Report über das Kupfer-Molybdän-Projekt Mocoa, Kolumbien, vom 17. Januar 2022, erstellt von Michel Rowland Brepsant, FAusIMM, Robert Sim, P.Geo, und Bruce Davis, FAusIMM.

2. Technical Report: Kupfer-Molybdän-Projekt Mocoa", zum Stichtag 1. November 2021

3. Technical Report: Mirador Copper-Gold Project 30,000 TPD Feasibility Study, zum Stichtag 3. April 2008

4. Technical Report: Preliminary Assessment Report Panantza & San Carlos Copper Project, zum Stichtag 30. Oktober 2007

Über Libero Copper & Gold

Libero Copper erschließt den Wert einer Sammlung von Kupfer-Porphyrlagerstätten in ganz Amerika in ertragreichen und stabilen Rechtsgebieten. Das Portfolio umfasst das Vorkommen Mocoa in Putumayo (Kolumbien), Esperanza in San Juan (Argentinien), sowie Big Red und Big Bulk im Goldenen Dreieck (BC, Kanada). Der Ausbau dieser Projekte erfolgt unter der Leitung eines kompetenten und erfahrenen Teams von Fachleuten, die auf eine Erfolgsbilanz bei der Entdeckung, Erschließung von Ressourcen und Genehmigungen in Nord-, Mittel- und Südamerika verweisen können.

Weitere Informationen

Ian Harris

Chief Executive Officer

+1 604 294 9039

harris@liberocopper.com

Michelle Borromeo

VP Investor Relations

+1 604 715 6845

borromeo@liberocopper.com

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung. Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die bestimmte Risiken und Ungewissheiten beinhalten. Sämtliche Aussagen, die keine historischen Tatsachen darstellen, sind als zukunftsgerichtete Aussagen zu betrachten. Obwohl Libero Copper der Ansicht ist, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf angemessenen Annahmen beruhen, sind die Aussagen nicht als Garantien zukünftiger Leistungen zu verstehen. Die eigentlichen Ergebnisse oder Entwicklungen könnten wesentlich von den in zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen abweichen. Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen, beinhalten Marktpreise, Abbau- und Explorationserfolge, die anhaltende Verfügbarkeit von Kapital und Finanzierungen, die allgemeine Wirtschafts-, Markt- oder Geschäftslage sowie behördliche und administrative Genehmigungen, Verfahren und Einreichungspflichten. Es gibt keine Gewissheit, dass sich solche Aussagen als richtig herausstellen werden. Den Lesern wird deshalb empfohlen, solche Ungewissheiten nur nach ihren eigenen Maßstäben zu bewerten. Wir sind nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=68506

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=68506&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG: </b></p>

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA53014U3047

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.