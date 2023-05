IRW-PRESS: Liacon GmbH: Liacon stellt "bahnbrechende" 12V LFP-Batterie mit überragender Leistung vor

- Überlegene und nachhaltigere Alternative zu Blei-Säure-Batterien, die eine größere Energiespeicherung und eine Leistung von 1.000 Ampere beim Anlassen bietet.

Itzehoe, Deutschland, den 11. Mai 2023 - Liacon, ein führendes Unternehmen in der Batterietechnologie und -herstellung, freut sich, die Einführung seiner neuen Gruppe 31 LFP 12,8V 150 Ah-Batterie bekannt zu geben. Diese innovative Batterie ist ein perfekter Ersatz für alle auf dem Markt befindlichen Blei-Säure-Batterien der Gruppe 31 und lässt sich nahtlos in eine Vielzahl von Anwendungen einbauen.

Die LFP-Batterie von Liacon bietet sowohl eine überragende Energiespeicherkapazität als auch eine hohe Leistung und ist damit ideal für Deep-Cycle-Anwendungen wie die Speicherung erneuerbarer Energien, Freizeitfahrzeuge und die Schifffahrt. Mit 1.000 Ampere kann sie auch Dieselmotoren starten, was sie zu einer flexiblen Lösung für eine Reihe von Stromanwendungen macht. Im Gegensatz zu anderen Lithium-Ionen-Batterien enthalten die LFP-Batterien von Liacon keine Schwermetalle wie Kobalt, was sie zu einer nachhaltigen Batterielösung für Endverbraucher macht.

Unsere neue LFP-Batterie ist ein Meilenstein für die Industrie", sagte Philip M. Meek, CEO von Liacon. Unser außergewöhnliches Design vereinfacht den Einsatz in einer Vielzahl von Anwendungen und bietet eine überragende Leistung und Sicherheit sowie niedrigere Gesamtbetriebskosten über die gesamte Lebensdauer der Anwendung im Vergleich zu Blei-Säure-Batterien.

Tim Mayne, CEO von TRION Battery Technologies, sagte: Ich möchte unserem Liacon-Team zum Erreichen dieses wichtigen Meilensteins für die neue Gruppe 31 LFP 12,8V 150 Ah-Batterie gratulieren, der unsere Fähigkeit unter Beweis stellt, modernste Batterietechnologien auf den Markt zu bringen und unseren Kunden überlegene, nachhaltige und kostengünstige Lösungen anzubieten.

Liacon nimmt an der Battery Show Europe teil, die vom 23. bis 25. Mai in Stuttgart stattfindet, und stellt dort am Stand 6-D65 seine neuen 12V-Batterien der Gruppe 31 LFP sowie weitere neue Produkte vor.

Über Liacon

Das 2014 in Deutschland gegründete Unternehmen Liacon betreibt eine der größten Lithium-Ionen-Batteriefabriken in Europa mit Zellmontageanlagen, die von weltweit führenden Automatisierungsunternehmen entwickelt wurden. Mit der eigenen Fähigkeit, Zellen zu Batteriepacks für die Endanwendung zu montieren, ist Liacon ein Branchenführer in der vertikal integrierten Batterieentwicklung und -produktion. Weitere Informationen über die LFP-Batterien von Liacon und ihre innovativen Lösungen finden Sie unter www.liacon.com.

Über TRION Battery Technologies

TRION Battery Technologies Inc. ist ein aufstrebender, weltweit führender Anbieter von Siliziumlösungen der nächsten Generation und kommerzieller Batterieproduktion mit Hauptsitz in Calgary, Kanada. TRION schloss im Juli 2022 die strategische Akquisition von Liacon ab und ist damit das einzige Unternehmen für Batteriematerialien im Frühstadium, das über Produktionskapazitäten für Batterien im großen Maßstab sowie über eine eigene Batterietechnologie der nächsten Generation verfügt.

Geschäftsanfragen:

Philip M. Meek, Geschäftsführer

Jens Simmank, COO

Telefon: +49 (0) 35205 - 4767 - 0

E-Mail: info@liacon.com

Liacon GmbH

Fraunhoferstraße 3

25524 Itzehoe

Produktion Dresden:

Schutterwalder Str. 27

01458 Ottendorf-Okrilla-

Website: www.liacon.com

Medienkontakt:

Angela Egerton-Warburton

Telefon: +1 (423) 635-8656

E-Mail: Egerton-Warburton@TRIONbattery.com

