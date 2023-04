IRW-News: Legible Inc. : Legible unterzeichnet Partnerschaftsvertrag mit Macmillan Publishers und erweitert damit seine Reichweite auf vier der fünf weltweit führenden Verlagshäuser

IRW-PRESS: Legible Inc. : Legible unterzeichnet Partnerschaftsvertrag mit Macmillan Publishers und erweitert damit seine Reichweite auf vier der fünf weltweit führenden Verlagshäuser

Die Zusammenarbeit mit dieser Tochtergesellschaft der Verlagsgruppe Georg von Holtzbrinck GmbH ermöglicht den Zugang zu preisgekrönten Titeln und steigert das Image von Legible in der Verlagswelt

Vancouver, British Columbia, den 10. April 2023 / IRW-Press / - Legible Inc. (CSE: READ) (OTCQB: LEBGF) (FWB: D0T) (Legible oder das Unternehmen) gibt mit großer Freude bekannt, dass das Unternehmen einen Agenturvertrag mit Macmillan Publishers (Macmillan) unterzeichnet hat. Macmillan ist eines der größten, renommiertesten und traditionsreichsten Verlagshäuser der Welt und hat einige der einflussreichsten und denkwürdigsten Werke der Weltliteratur veröffentlicht.

Macmillan zählt zu den fünf weltweit führenden Verlagsgruppen, die für das Erscheinen von rund 60 Prozent aller englischsprachigen Bücher verantwortlich zeichnen. Dazu zählen Penguin Random House, Hachette, HarperCollins, Simon & Schuster und Macmillan.

Dank der aktuellen Vertragsunterzeichnung unterhält Legible nunmehr Partnerschaften mit Hachette, HarperCollins, Simon & Schuster und Macmillan sowie dem weltgrößten Buchvertrieb Ingram CoreSource. Damit kann das Unternehmen seine Position als führende Plattform für Leser und Autoren weiter festigen und seinen mittlerweile beachtlichen Katalog von rund zwei Millionen eBooks um zusätzlich Zehntausende von Veröffentlichungen erweitern.

Es ist uns eine große Ehre, nun auch die Firma Macmillan als echtes Powerhouse im Verlagswesen zu unserem immer größer werdenden Katalog zählen zu dürfen, freut sich Angela Doll, Chief Publishing Officer bei Legible. Durch die Aufnahme der vielfältigen und hochwertigen Literatursammlung von Macmillan können wir unseren Nutzern ein noch breiteres Literaturangebot anbieten und die globale Gemeinschaft von Anhängern der transformativen Kraft der Literatur fördern.

Macmillan kann mit einer reichhaltigen Auswahl an preisgekrönten Bestsellern in den verschiedensten Genres, von Belletristik und Sachliteratur über Kinderbücher bis hin zu Lehrmaterialien, aufwarten. Diese Partnerschaft ermöglicht den Lesern von Legible einen nahtlosen, browserbasierten Zugriff auf das umfangreiche Literaturangebot von Macmillan, wodurch sie in den Genuss einer Fülle von vielfältigen und ansprechenden Inhalten kommen. Gleichzeitig kann das Unternehmen seine Umsätze über neue Verkaufsmöglichkeiten und Bestsellertitel steigern.

Dieser Meilenstein bei der Erweiterung des Legible-Katalogs ist die ideale Ergänzung zur jüngsten Veröffentlichung unseres weltweit ersten KI-gestützten Buchentdeckungstools LibrarianAI - derzeit in der Open Beta verfügbar - und unserer bahnbrechenden Partnerschaft mit Metrolinx, einem der größten Verkehrsbetriebe Kanadas, dessen Transportmittel jährlich von 70 Millionen Menschen genutzt werden, erläutert Kaleeg Hainsworth, CEO von Legible. Wir bieten sowohl den Lesern als auch den Verlagshäusern einen echten Mehrwert. Gleichzeitig arbeiten wir daran, das Nutzererlebnis der Legible-Kunden mit der bevorstehenden Markteinführung unserer Hörbuch-, App- und Abo-Angebote noch weiter zu verbessern.

Macmillan Publishers ist der US-amerikanische Handelszweig der Holtzbrinck Publishing Group, eines großen Medienkonzerns in Familienbesitz mit Firmenzentrale in Stuttgart (Deutschland), der auch international renommierte Verlagsgrößen mit einer breiten Palette an preisgekrönten Publikationen für Kinder und Erwachsene in allen Kategorien und Formaten zu seinen Unternehmen zählt.

Zu den Verlagen in den USA zählen Celadon Books, Farrar, Straus and Giroux, Flatiron Books, Henry Holt & Company, Macmillan Audio, Macmillan Childrens Publishing Group, The St. Martin's Publishing Group und Tor Publishing Group. Im Vereinigten Königreich sowie in Australien, Indien und Südafrika publiziert Macmillan unter dem Namen Pan Macmillan. Zur deutschen Verlagsgruppe Holtzbrinck Deutsche Buchverlage zählen Firmen wie S. Fischer, Kiepenheuer & Witsch, Rowohlt und Droemer Knaur.

Mit der Aufnahme des Macmillan-Produktkatalogs avanciert Legible zu einer noch wertvolleren Ressource für Leser, Autoren, Verleger sowie die gesamte internationale Literaturgemeinschaft.

Über Legible Inc.

Legible Inc. ist ein auf Bücher spezialisiertes Unterhaltungs- und Medienunternehmen, das es als seine Aufgabe sieht, Milliarden von Leser weltweit mit Millionen von Büchern zu versorgen. Dank Legible kommt jeder Nutzer eines internetfähigen Geräts über das innovative eReading jederzeit und überall in den Genuss eines völlig neuen Leseerlebnisses.

Legible hat zwei hochwertige Geschäftsbereiche geschaffen: eine browserbasierte B2C-eBook-Unterhaltungsplattform für mobile Geräte, die einen internationalen Online-Buchladen und ein Lesesystem für das zukunftsorientierte Web mit hohem Wachstumspotenzial namens Legible.com unterstützt, und ein internationales B2B-eBook-Konvertierungs- und Produktionsservice namens Legible Publishing. Legible revolutioniert die digitale Verlagsbranche und sichert sich als Anbieter von innovativen Verlagsdiensten und globalen Leseerfahrungen für das 21. Jahrhundert entsprechende Marktanteile. Die zentralen Werte des Unternehmens sind Nachhaltigkeit, Erreichbarkeit und weltweite Alphabetisierung.

Bitte besuchen Sie Legible.com und entdecken Sie den Ort, an dem eBooks zum Leben erwachen.

Kontaktinformation Legible Inc.:

Deborah Harford

EVP, Global Strategic Partnerships

Tel.: +1 (672) 514-2665

(CSE: READ) (FWB: D0T) (OTC: LEBGF)

invest@legible.com

Website: https://invest.legible.com

Vorsichtshinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Informationen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Aussagen, die zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen darstellen ("zukunftsgerichtete Aussagen"), einschließlich Aussagen über das Geschäft von Legible. Solche zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen zahlreichen Risiken und Unwägbarkeiten, von denen einige außerhalb der Kontrolle von Legible liegen. Dazu gehören die Auswirkungen der allgemeinen Wirtschaftslage, Branchenbedingungen, Währungsschwankungen, die mangelnde Verfügbarkeit von qualifiziertem Personal oder Management, die Volatilität der Aktienmärkte und die Fähigkeit, auf ausreichendes Kapital aus internen und externen Quellen zuzugreifen. Obwohl Legible davon ausgeht, dass die Erwartungen in den zukunftsgerichteten Aussagen angemessen sind, basieren sie auf Faktoren und Annahmen in Bezug auf zukünftige Ereignisse, die sich als unzutreffend erweisen können. Diese Faktoren und Annahmen beruhen auf den derzeit verfügbaren Informationen. Solche Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die die tatsächlichen Ergebnisse oder Ereignisse beeinflussen und dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Ereignisse erheblich von den in den zukunftsgerichteten Informationen angegebenen, erwarteten oder implizierten abweichen. Die Leser werden daher davor gewarnt, sich auf die zukunftsgerichteten Informationen zu verlassen, da keine Garantie für zukünftige Ergebnisse, Aktivitäten oder Leistungen gegeben werden kann. Die in diesem Dokument enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich auf das Datum dieses Dokuments. Sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben, übernimmt Legible keine Verpflichtung, die enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen. Die in diesem Dokument enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen werden durch diesen Warnhinweis ausdrücklich qualifiziert.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=70031

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=70031&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG: </b></p>

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA52475E1060

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.