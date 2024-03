IRW-News: Legible Inc. : Legible startet in Millionen von Fahrzeugen mit Google built-in

IRW-PRESS: Legible Inc. : Legible startet in Millionen von Fahrzeugen mit Google built-in

VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, den 15. März 2024 - Legible Inc. (CSE: READ) (OTCQB: LEBGF) (FWB: D0T) (Legible / Unternehmen), ein globaler eBook- und Hörbuch-Streaming-Dienst sowie Vorreiter bei KI-gestützten Büchern, mit denen man sprechen kann, freut sich sehr, dass seine Inhalte jetzt auch bei führenden Automobilherstellern, wie beispielsweise Ford, General Motors, Volvo, Honda, Nissan, Renault und Polestar, in den Dashboards der mit Google built-in ausgestatteten Fahrzeuge verfügbar sind.

Mit diesem strategischen Schritt festigt Legible seine Position als dominierende eBook-/Hörbuch-App im Automobilmarkt der Zukunft, die Mitgliedern von Legible Unbound auf der ganzen Welt ein vielfältiges Unterhaltungsangebot ins Fahrzeug liefert. Dank der Einbindung in Google built-in ist Legible in den Dashboards von Millionen von Fahrzeugen verfügbar, so dass Kunden ohne Unterbrechung eine riesige Auswahl an Hörbüchern und eBooks genießen können, während sie in ihrem Auto unterwegs sind - genauso wie in der Legible-App auf ihren Smartphones oder im Browser auf ihrem PC. Die Datensynchronisierung über alle Plattformen hinweg sorgt für ein umfassendes Literaturerlebnis.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/73951/Legible_Google_080324_DE-KB_PRcom.001.png

Fahrer und Beifahrer können über das Dashboard und die Bildschirme auf den Rücksitzen nun direkt auf das bereits vorinstallierte umfangreiche Unterhaltungsangebot von Legible zugreifen, damit jeder im Auto sicher und bequem sein eigenes Hör- und Leseerlebnis genießen kann.

Laut Angaben von Nova One Advisor erzielte der weltweite Markt für Kfz-Infotainmentsysteme im Jahr 2023 ein Umsatzvolumen von rund 14,99 Mrd. USD und wird bis zum Jahr 2033 voraussichtlich auf 38,88 Mrd. USD anwachsen. Daraus ergibt sich für den Prognosezeitraum von 2024 bis 2033 ein durchschnittliches jährliches Wachstum (CAGR) in Höhe von 10 Prozent.

Wir von Legible sind begeistert, dass unsere App nun in Autos mit Google built-in verfügbar ist und damit Millionen von Fahrern und Passagieren weltweit zur Verfügung steht, sagte Kaleeg Hainsworth, CEO von Legible. Mit unserer innovativen Plattform wollen wir das Fahrerlebnis noch ansprechender und angenehmer gestalten, damit die App-Nutzer auch unterwegs pure Unterhaltung genießen können. Wir wollen Legible als erste Wahl der Autofahrer positionieren.

Der monatliche Mitgliedschaftsservice von Legible namens Legible Unbound bietet - von jedem verbundenen Gerät aus - unbegrenzten Zugang zu Hörbüchern und eBooks. Mit der direkten Bereitstellung dieses Service in Fahrzeugen mit Google built-in erweitert Legible nun sein Angebot auf alle Geräteplattformen und bietet so einen nahtlosen Zugriff zu seinen Lese- und Audioformaten im Auto, am Handy, am Desktop oder am Tablet.

Der Einstieg von Legible in die Dienste, die mit Google built-in geliefert werden, ist ein bedeutender Meilenstein im Rahmen von Legibles Zielsetzung, die Möglichkeiten des menschlichen Literaturkonsums in verschiedenen Lebenssituationen, wie etwa während des täglichen Pendelns zur Arbeit, zu erweitern. Dank modernster Technologie und strategischer Partnerschaften mit führenden Automobilherstellern etabliert Legible eine bevorzugte Plattform für Infotainment im Auto, mit der das Fahrerlebnis insgesamt verbessert wird.

Nähere Informationen finden Sie unter https://built-in.google/cars. Google, Google Play und Google Maps sind eingetragene Marken von Google LLC.

Wesentliche Eckdaten:

- Legible kündigt seine Einführung in Autos mit Google built-in an und bietet damit Fahrern sowie Passagieren Zugriff auf ein umfangreiches, mehrsprachiges Unterhaltungsangebot.

- Durch die sofortige Verfügbarkeit im Dashboard von Fahrzeugen führender Hersteller wie Ford, General Motors, Volvo, Honda, Nissan, Renault, Polestar (und schon bald auch Porsche) wird die Legible-App fester Bestandteil von Millionen von Fahrzeugen weltweit.

- Legible hat sich zum Ziel gesetzt, durch den sicheren und bequemen Zugang zu unterhaltsamem Lesestoff das Fahrerlebnis für alle Beteiligten angenehmer zu gestalten.

- Diese zusätzliche Komponente im Rahmen von Legibles Einstieg in den Kfz-Markt ist ein wesentlicher Schritt, der dem App-Nutzer noch mehr Möglichkeiten bietet, diese während der Autofahrt zu nutzen.

Über Legible Inc.

Legible ist ein bahnbrechendes, auf mobile Endgeräte fokussierte und weltweit agierendes Unternehmen, das sich auf eBooks und Hörbuch-Unterhaltung spezialisiert hat und ein Marktpotenzial von mehreren Milliarden Dollar besitzt. Die umfangreichen Partnerschaften von Legible umfassen vier der Top-5-Verlage und den weltweit größten eBook-Vertriebshändler. Dadurch kann es die nahtlose Bereitstellung von über zwei Millionen eBooks und Hörbüchern gewährleisten und jedes smarte Gerät in eine dynamische Bibliothek und einen eBook-Shop verwandeln.

Das Herzstück der Innovation von Legible ist sein LibrarianAI, der weltweit erste KI-Assistent, der das Leseerlebnis verbessert. Der Verlagsbereich von Legible revolutioniert die Branche, indem es proprietäre, mit KI angereicherte Multimediabücher entwickelt, die neue Maßstäbe in der Literaturvermittlung setzen.

Legible steht bei der Neugestaltung der digitalen Verlagslandschaft an vorderster Front und hat sich zum Ziel gesetzt, durch die Bereitstellung innovativer Verlagslösungen aus dem 21. Jahrhundert und die Bereicherung des weltweiten Leseerlebnisses einen bedeutenden Marktanteil zu gewinnen.

Bitte besuchen Sie www.legible.com und entdecken Sie den Ort, an dem eBooks zum Leben erweckt werden.

Kontakt Legible Inc.

Deborah Harford

EVP, Global Strategic Partnerships

E-Mail: invest@legible.com

Website: https://invest.legible.com

Legible IR-Kontakt

Mr. Neil Simon, CEO

Investor Cubed Inc.

Tel.: +1 (647) 258 3310

E-Mail: nsimon@investor3.ca

Vorsichtshinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Informationen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Aussagen, die zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen darstellen (zukunftsgerichtete Aussagen), einschließlich Aussagen über das Geschäft von Legible. Solche zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen zahlreichen Risiken und Unwägbarkeiten, von denen einige außerhalb der Kontrolle von Legible liegen. Dazu gehören die Auswirkungen der allgemeinen Wirtschaftslage, Branchenbedingungen, Währungsschwankungen, die mangelnde Verfügbarkeit von qualifiziertem Personal oder Management, die Volatilität der Aktienmärkte und die Fähigkeit, auf ausreichendes Kapital aus internen und externen Quellen zuzugreifen. Obwohl Legible davon ausgeht, dass die Erwartungen in den zukunftsgerichteten Aussagen angemessen sind, basieren sie auf Faktoren und Annahmen in Bezug auf zukünftige Ereignisse, die sich als unzutreffend erweisen können. Diese Faktoren und Annahmen beruhen auf den derzeit verfügbaren Informationen. Solche Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die die tatsächlichen Ergebnisse oder Ereignisse beeinflussen und dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Ereignisse erheblich von den in den zukunftsgerichteten Informationen angegebenen, erwarteten oder implizierten abweichen. Die Leser werden daher davor gewarnt, sich auf die zukunftsgerichteten Informationen zu verlassen, da keine Garantie für zukünftige Ergebnisse, Aktivitäten oder Leistungen gegeben werden kann. Die in diesem Dokument enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich auf das Datum dieses Dokuments. Sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben, übernimmt Legible keine Verpflichtung, die enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen. Die in diesem Dokument enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen werden durch diesen Warnhinweis ausdrücklich qualifiziert.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=73951

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=73951&tr=1

