IRW-News: Legible Inc. : Legible schließt erste Tranche seiner Privatplatzierung ab und erhöht den Umfang des Emissionsangebots auf 1.500.000 CAD

IRW-PRESS: Legible Inc. : Legible schließt erste Tranche seiner Privatplatzierung ab und erhöht den Umfang des Emissionsangebots auf 1.500.000 CAD

Vancouver, British Columbia, den 6. Juni 2023 / IRW-Press / - Legible Inc. (CSE: READ) (OTCQB: LEBGF) (FWB: D0T) (Legible oder das Unternehmen) gibt bekannt, dass das Unternehmen im Nachgang zu seiner Pressemitteilung vom 26. Mai 2023 den Umfang seiner nicht über einen Broker vermittelten Privatplatzierung von Einheiten (Einheiten) im Volumen von 540.000 CAD auf bis zu 1.500.000 CAD erhöht hat (die Privatplatzierung).

Außerdem gibt Legible bekannt, dass es die erste Tranche der Privatplatzierung für einen Bruttoerlös von 758.602,69 CAD (von welchen 481.542,66 CAD der Begleichung ausstehender Verbindlichkeiten entsprechen) abgeschlossen hat. Legible gab 8.428.921 Einheiten des Unternehmens zu einem Preis von 0,09 CAD pro Einheit aus, wobei jede Einheit aus einer Stammaktie (Stammaktie) und einem Optionsschein zum Kauf einer Stammaktie (Optionsschein) besteht. Jeder Optionsschein berechtigt den Inhaber zum Kauf einer weiteren Stammaktie zu einem Preis von 0,12 CAD, und zwar zu einem beliebigen Zeitpunkt vor 17:00 Uhr (Ortszeit Vancouver) an dem Tag, der ein (1) Jahr nach Transaktionsabschluss liegt. Unter der Voraussetzung, dass der volumengewichtete Durchschnittskurs der Stammaktien des Unternehmens an der CSE während eines Zeitraums von 5 aufeinanderfolgenden Handelstagen bei mindestens 0,25 CAD pro Aktie liegt, kann das Ablaufdatum der Optionsscheine auf einen Tag vorverlegt werden, der nicht weniger als 21 Tage nach dem Datum liegt, an dem eine Benachrichtigung über diese Vorverlegung in Form einer Pressemitteilung an die Inhaber der Optionsscheine erfolgt.

Wir freuen uns außerordentlich über das große Interesse der Investoren an unserer Privatplatzierung, was ein Beleg für die Stärke unserer strategischen Vision und unserer jüngsten bedeutenden Errungenschaften ist. Die Überzeichnung der ersten Tranche ermöglicht uns die Beschleunigung wichtiger Entwicklungen, unter anderem unserer bahnbrechenden Living Books und Librarian AI, während wir gleichzeitig die Nutzererfahrung weiter verbessern, sagte Kaleeg Hainsworth, CEO und Gründer von Legible.

Wir werden uns weiterhin darauf konzentrieren, das Leseerlebnis zu revolutionieren, unsere Marktreichweite zu vergrößern und einzigartige, multimedial angereicherte Inhalte bereitzustellen. Diese zusätzlichen Finanzmittel werden als Katalysator für unser Wachstum und unsere Innovationen dienen und uns ermöglichen, Mehrwert für unsere Anteilseigner zu schaffen.

Die Legible-Direktoren, David Van Seters und Shannon Kaustinen, zeichneten im Rahmen der Privatplatzierung jeweils 166.667 Einheiten. Legible hat festgestellt, dass Befreiungen von den diversen Anforderungen der Vorschrift Multilateral Instrument 61-101 für die Ausgabe der Einheiten zur Verfügung stehen (Formale Bewertung - Der Emittent ist nicht an darin festgehaltenen Märkten notiert; Genehmigung der Minderheitsaktionäre nicht erforderlich - Fairer Marktwert beträgt nicht mehr als 2.500.000 CAD).

Legible erwartet den Abschluss der zweiten Tranche der Privatplatzierung in den kommenden Wochen. Das Unternehmen hat die Absicht, den Erlös aus dem Emissionsangebot als allgemeines Betriebskapital zu verwenden, unter anderem für die Technologieentwicklung, die Veröffentlichung neuer Produkte und Funktionalitäten, Marketing-Sensibilisierungs- und Konversionskampagnen.

Alle Wertpapiere, die im Zusammenhang mit der Privatplatzierung ausgegeben werden, unterliegen einer Haltefrist, die am 6. Oktober 2023 endet. Im Zusammenhang mit dem Abschluss der ersten Tranche der Privatplatzierung wurde keine Vermittlungsprovision gezahlt.

Über Legible Inc.

Legible ist ein auf Bücher spezialisiertes Unterhaltungs- und Medienunternehmen, das es als seine Aufgabe sieht, Milliarden von Leser weltweit mit Millionen von Büchern zu versorgen. Dank Legible kommt jeder Nutzer eines internetfähigen Geräts über das innovative eReading jederzeit und überall in den Genuss eines völlig neuen Leseerlebnisses.

Legible hat zwei hochwertige Geschäftsbereiche geschaffen: eine browserbasierte B2C-eBook-Unterhaltungsplattform für mobile Geräte, die einen internationalen Online-Buchladen und ein Lesesystem für das zukunftsorientierte Web mit hohem Wachstumspotenzial namens Legible.com unterstützt, und ein internationales B2B-eBook-Konvertierungs- und Produktionsservice mit hohem Umsatzpotenzial namens Legible Publishing. Legible revolutioniert die digitale Verlagsbranche und sichert sich als Anbieter von innovativen Verlagsdiensten und globalen Leseerfahrungen für das 21. Jahrhundert entsprechende Marktanteile. Die zentralen Werte des Unternehmens sind Nachhaltigkeit, Erreichbarkeit und weltweite Alphabetisierung.

Bitte besuchen Sie Legible.com und entdecken Sie den Ort, an dem eBooks zum Leben erwachen.

Kontaktdaten Legible Inc.

Deborah Harford

EVP, Global Strategic Partnerships

1 (672) 514-2665

(CSE: READ) (OTCQB: LEBGF) (FSE: D0T)

invest@legible.com

Website: https://invest.legible.com

Vorsichtshinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Informationen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Aussagen, die zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen darstellen (zukunftsgerichtete Aussagen), einschließlich Aussagen über das Geschäft von Legible und die Privatplatzierung. Solche zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen zahlreichen Risiken und Unwägbarkeiten, von denen einige außerhalb der Kontrolle von Legible liegen. Dazu gehören die Auswirkungen der allgemeinen Wirtschaftslage, Branchenbedingungen, Währungsschwankungen, die mangelnde Verfügbarkeit von qualifiziertem Personal oder Management, die Volatilität der Aktienmärkte und die Fähigkeit, auf ausreichendes Kapital aus internen und externen Quellen zuzugreifen. Obwohl Legible davon ausgeht, dass die Erwartungen in den zukunftsgerichteten Aussagen angemessen sind, basieren sie auf Faktoren und Annahmen in Bezug auf zukünftige Ereignisse, die sich als unzutreffend erweisen können. Diese Faktoren und Annahmen beruhen auf den derzeit verfügbaren Informationen. Solche Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die die tatsächlichen Ergebnisse oder Ereignisse beeinflussen und dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Ereignisse erheblich von den in den zukunftsgerichteten Informationen angegebenen, erwarteten oder implizierten abweichen. Die Leser werden daher davor gewarnt, sich auf die zukunftsgerichteten Informationen zu verlassen, da keine Garantie für zukünftige Ergebnisse, Aktivitäten oder Leistungen gegeben werden kann. Die in diesem Dokument enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich auf das Datum dieses Dokuments. Sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben, übernimmt Legible keine Verpflichtung, die enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen. Die in diesem Dokument enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen werden durch diesen Warnhinweis ausdrücklich qualifiziert.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=70847

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=70847&tr=1

