IRW-News: Legible Inc. : Legible erreicht wichtigen Meilenstein bei der Einführung von Inhalten

Vancouver, British Columbia, den 20. Oktober 2022 - Legible Inc. (CSE: READ) (FWB: D0T) (Legible oder das Unternehmen) freut sich, bekanntgeben zu können, dass es das Onboarding hunderttausender neuer Titel von CoreSource® der Ingram Content Group (Ingram), einer der weltweit größten Plattformen für die Verwaltung und den Vertrieb digitaler Inhalte, abgeschlossen hat.

Dieser Meilenstein baut auf Legibles Verträgen mit wichtigen großen wie auch kleineren Verlagen auf, um Legibles eBook-Katalog in seiner Tiefe, Breite und Reichhaltigkeit erheblich zu erweitern, damit Leserinnen und Leser über Legibles browserbasierten, primär mobilen Buchladen darauf zugreifen können, so Angela Doll, Chief Publishing Officer von Legible.

Eine der Hauptgeschäftsstrategien von Legible besteht darin, hochgradig kuratierte, verkaufsfördernde Inhalte mit hoher Sichtbarkeit anzubieten. Mit der aktuellen Katalogerweiterung gewinnt das Unternehmen mehr Möglichkeiten, spezielle Listen für Leser zu kuratieren, wie z.B. Lesevorschläge für Feiertage und verschiedene Jahreszeiten sowie Listen von preisgekrönten Büchern, bemerkenswerten Neuerscheinungen, Büchern zu nachhaltigem Leben, Krimis, Science-Fiction, Literatur für junge Erwachsene und Bücher zu anderen beliebten Themen sowie Bereichen.

Legible freut sich zudem, ein Angebot von Einheiten des Unternehmens zu 0,10 CAD pro Einheit für einen Bruttoerlös von bis zu 500.000 CAD (das Angebot) bekanntgeben zu können, das im Rahmen einer Privatplatzierung gemäß den Ausnahmeregelungen der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze ausgegeben wird.

Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie des Unternehmens (Stammaktie) und einem Optionsschein für den Erwerb einer Stammaktie (Optionsschein), wobei jeder Optionsschein den Inhaber berechtigt, jederzeit vor 17.00 Uhr (Ortszeit Vancouver) am Tag, der ein (1) Jahr nach dem Abschlussdatum liegt, eine zusätzliche Stammaktie zum Preis von 0,15 CAD zu erwerben; vorausgesetzt dass, sofern der volumengewichtete durchschnittliche Kurs der Stammaktien an der CSE zu irgendeinem Zeitpunkt nach dem Datum, das vier Monate und einen Tag nach dem Abschlussdatum liegt, über einen Zeitraum von fünf aufeinanderfolgenden Handelstagen mindestens 0,45 CAD pro Aktie beträgt, das Unternehmen das Verfallsdatum der Optionsscheine auf ein Datum vorverlegen darf, das mindestens 21 Tage nach dem Datum liegt, an dem die Inhaber der Optionsscheine über eine solche Vorverlegung informiert werden. Eine entsprechende Benachrichtigung kann in Form einer allgemeinen Pressemitteilung erfolgen.

Das Unternehmen behält sich das Recht vor, den maximalen Gesamtbruttoerlös im Rahmen des Angebots auf einen Betrag von mehr als 500.000 CAD zu erhöhen. Das Angebot wird voraussichtlich am oder um den 31. Oktober 2022 abgeschlossen, vorbehaltlich der Erfüllung der üblichen Abschlussbedingungen. Es kann in Tranchen abgeschlossen werden.

Das Unternehmen beabsichtigt, die Erlöse aus dem Angebot für die laufende Technologieentwicklung, das Marketing und allgemeine Betriebsmittelzwecke zu verwenden.

Über Legible Inc.

Legible ist ein Buchunterhaltungs- und Medienunternehmen mit einer Mission: Millionen von Büchern Milliarden von Lesern auf der ganzen Welt zur Verfügung zu stellen. Legible hat zwei hochwertige Geschäftsbereiche entwickelt: zum einen eine leicht zugängliche, browserunabhängige B2C-eBook-Unterhaltungsplattform für das aufstrebende Web 3.0 mit hohem Wachstumspotenzial namens Legible.com - eine globale eBook-Unterhaltungsplattform, die schöne, zugängliche und fesselnde Lektüre für die Leser der nächsten Generation bietet.

Andererseits bietet Legible einen globalen B2B-eBook-Konvertierungs- und Web 3.0 Produktionsservice mit hohem Umsatzpotenzial namens Legible Publishing - ein erstklassiger, hochvolumiger, digitaler Konvertierungsservice für Verlage und Unternehmen sowie ein Service zur Verbesserung von eBook-Inhalten für eine barrierefreie Gesellschaft. Legible Publishing erstellt Multimedia-eBooks, die als Living Books bezeichnet werden und es Autoren sowie Verlagen ermöglichen, dynamische und einzigartige Inhalte zu liefern.

Legible, das von einem Team von Technologen, Autoren, eBook-Verlegern, Designern und Kennern der Verlagsbranche gegründet wurde und geleitet wird, revolutioniert die digitale Verlagsbranche und gewinnt Marktanteile durch innovatives Verlagswesen sowie globale Leseerlebnisse des 21. Jahrhunderts.

Legible bietet innovative eBook-Leseerlebnisse für die breite Masse über jedes browserfähige Gerät. Legible ist bestrebt, Lesern, die Wert auf immersive Unterhaltungserlebnisse durch gut strukturierte und inhaltlich dynamische Bücher legen, leichten Zugang dazu zu verschaffen. Legible setzt sich für Nachhaltigkeit, Barrierefreiheit und globale Alphabetisierung ein.

Bitte besuchen Sie Invest.Legible.com / Legible.com und entdecken Sie den Ort, an dem eBooks zum Leben erwachen.

Kontaktinformation:

Deborah Harford

EVP, Global Strategic Partnerships

Legible Inc.

Tel.: +1 (672) 514-2665

E-Mail: deborah@legible.com

Vorsichtshinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Informationen

Bei bestimmten Aussagen in dieser Pressemitteilung handelt es sich um zukunftsgerichtete Aussagen, die sich auf die Zukunft beziehen. Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen nicht auf historischen Fakten, sondern auf aktuellen Erwartungen und Prognosen über zukünftige Ereignisse, von denen viele naturgemäß ungewiss sind und außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen. Sie unterliegen daher Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Diese Aussagen sind im Allgemeinen an der Verwendung von zukunftsgerichteten Begriffen wie können, sollten, werden, könnten, beabsichtigen, schätzen, planen, antizipieren, erwarten, glauben oder fortsetzen bzw. deren Verneinung oder ähnlichen Varianten zu erkennen. Diese Aussagen beinhalten zukunftsgerichtete Aussagen über neue Einnahmequellen und Wachstumspläne für das Unternehmen. Diese Annahmen und Faktoren beruhen auf Informationen, die dem Unternehmen derzeit zur Verfügung stehen. Obwohl das Management des Unternehmens versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen enthaltenen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Zu den wichtigsten Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Informationen und Aussagen prognostizierten Ergebnissen abweichen, gehören: Veränderungen der allgemeinen wirtschaftlichen, geschäftlichen und politischen Bedingungen, einschließlich Veränderungen auf den Finanzmärkten; Veränderungen der geltenden Gesetze; und die Ablenkung der Zeit des Managements. Sollten eines oder mehrere dieser Risiken, Ungewissheiten oder anderen Faktoren eintreten oder sollten sich die Annahmen, die den zukunftsgerichteten Informationen oder Aussagen zugrunde liegen, als unrichtig erweisen, können die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den hierin beschriebenen beabsichtigten, geplanten, antizipierten, geglaubten, geschätzten oder erwarteten Ergebnissen abweichen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Die Leser sollten sich nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen verlassen. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen oder zukunftsgerichtete Informationen, auf die hier Bezug genommen wird, zu aktualisieren oder zu überarbeiten, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist nach den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich. Die vorstehenden Aussagen schränken die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen ausdrücklich ein. Alle nachfolgenden schriftlichen und mündlichen zukunftsgerichteten Informationen und Aussagen, die dem Unternehmen oder in seinem Namen handelnden Personen zuzuschreiben sind, werden in ihrer Gesamtheit ausdrücklich durch diesen Hinweis eingeschränkt.

NICHT ZUR WEITERGABE AN US-NACHRICHTENDIENSTE

ODER VERBREITUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN BESTIMMT

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=67902

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=67902&tr=1

