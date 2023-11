IRW-News: Latitude Uranium Corp.: Latitude Uranium kündigt 5.000.000 C$ Bought Deal Privatplatzierung an

IRW-PRESS: Latitude Uranium Corp.: Latitude Uranium kündigt 5.000.000 C$ Bought Deal Privatplatzierung an

Toronto, ON, 8. November 2023 - Latitude Uranium Inc. ("LUR" oder das "Unternehmen") (CSE: LUR, OTCQB: LURAF, FRA: EI1) - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/latitude-uranium-inc/ - freut sich bekannt zu geben, dass es eine Vereinbarung mit Red Cloud Securities Inc. geschlossen hat, um als Co-Lead Underwriter und alleiniger Bookrunner im Namen eines Konsortiums von Underwritern, einschließlich Haywood Securities Inc, als Co-Lead-Underwriter (zusammen die "Underwriter"), abgeschlossen hat, wonach die Underwriter 22.727.273 Flow-Through-Einheiten des Unternehmens (jeweils eine "FT-Einheit") zu einem Preis von 0,22 C$ pro FT-Einheit (der "Angebotspreis") im Rahmen einer Privatplatzierung auf "Buy-Deal"-Basis für einen Bruttoerlös von 5.000.000 C$ (das "Angebot") zum Wiederverkauf erwerben werden.

Jede FT-Einheit besteht aus einer Stammaktie von LUR (jeweils eine "FT-Aktie"), die als "Flow-Through-Aktie" im Sinne des kanadischen Einkommenssteuergesetzes ("ITA") ausgegeben wird, und einem halben Optionsschein zum Kauf von Stammaktien (jeweils ein ganzer Optionsschein, ein "Optionsschein"). Jeder Warrant berechtigt den Inhaber zum Kauf einer Stammaktie des Unternehmens (jeweils eine "Warrant-Aktie") zu einem Preis von 0,30 C$ pro Warrant-Aktie zu einem beliebigen Zeitpunkt an oder vor dem Datum, das 24 Monate nach dem Abschlussdatum des Angebots liegt.

Das Unternehmen hat den Konsortialbanken die Option eingeräumt, bis zu 4.545.455 zusätzliche FT-Einheiten zum Angebotspreis zum Wiederverkauf zu erwerben, um zusätzliche Bruttoerlöse von bis zu 1.000.000 C$ zu erzielen (die "Mehrzuteilungsoption"). Die Mehrzuteilungsoption kann bis zu 48 Stunden vor dem Abschlussdatum des Angebots ganz oder teilweise ausgeübt werden.

Die Erlöse aus der Emission von FT-Anteilen werden voraussichtlich für die Tätigung zulässiger kanadischer Explorationsausgaben" gemäß der Definition des ITA verwendet, die als kritische Flow-Through-Mineralienabbauausgaben" gemäß der Definition des ITA gelten, und LUR wird die kanadischen Explorationsausgaben (anteilig) an jeden Zeichner von FT-Anteilen mit einem Gültigkeitsdatum bis spätestens 31. Dezember 2023 gemäß dem ITA abtreten.

Das Angebot soll am oder um den 28. November 2023 abgeschlossen werden und unterliegt bestimmten Bedingungen, unter anderem dem Erhalt aller erforderlichen behördlichen und sonstigen Genehmigungen, einschließlich der Genehmigung der Canadian Securities Exchange. Die im Rahmen des Angebots ausgegebenen Wertpapiere unterliegen einer Haltefrist von vier Monaten und einem Tag ab dem Abschlussdatum des Angebots. Der Erlös aus dem Angebot wird voraussichtlich für die Exploration des unternehmenseigenen Projekts Angilak in Nunavut und der Grundstücke im Central Mineral Belt in Zentral-Labrador verwendet werden.

Im Zusammenhang mit dem Angebot erhalten die Konsortialbanken eine Barprovision in Höhe von 6,0 % des Bruttoerlöses des Angebots und eine Anzahl nicht übertragbarer Broker-Warrants (die "Broker-Warrants"), die 6,0 % der Gesamtzahl der im Rahmen des Angebots verkauften FT-Einheiten entspricht. Jeder Broker Warrant kann innerhalb eines Zeitraums von 24 Monaten nach dem Abschlussdatum des Angebots zum Erwerb einer Stammaktie des Unternehmens zu einem Preis von 0,30 C$ pro Aktie ausgeübt werden.

Keines der Wertpapiere, die im Rahmen des Angebots ausgegeben werden sollen, wurde oder wird gemäß dem United States Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung (der "U.S. Securities Act") registriert, und diese Wertpapiere dürfen in den Vereinigten Staaten nicht angeboten oder verkauft werden, es sei denn, es liegt eine U.S.-Registrierung oder eine Ausnahme von den U.S.-Registrierungsvorschriften vor. Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren dar.

Über Latitude Uranium Inc.

Latitude Uranium erkundet und entwickelt zwei Uranprojekte in Kanada. Unser Hauptaugenmerk liegt auf der Erweiterung der Ressourcenbasis bei Angilak, das zu den hochgradigsten Uranlagerstätten der Welt außerhalb des Athabasca-Gebietes zählt. Darüber hinaus treiben wir das CMB-Projekt voran, das im produktiven Central Mineral Belt in Zentral-Labrador neben der Lagerstätte Michelin liegt und zahlreiche Vorkommen von Uran, Kupfer und potenziellen IOCG-artigen Mineralisierungen aufweist.

Vorsichtsmaßnahme in Bezug auf "zukunftsgerichtete" Informationen

Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Informationen" im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Zu den zukunftsgerichteten Informationen zählen unter anderem Aussagen in Bezug auf den Abschluss des Angebots, den erwarteten Bruttoerlös des Angebots, die Verwendung des Erlöses aus dem Angebot, das voraussichtliche Datum für den Abschluss des Angebots, geplante Explorationsaktivitäten und andere Aktivitäten, Ereignisse oder Entwicklungen, die in der Zukunft erwartet werden, vorauszusehen sind oder eintreten könnten, jedoch nicht darauf beschränkt sind. Im Allgemeinen, aber nicht immer, sind zukunftsgerichtete Informationen und Aussagen an der Verwendung von Wörtern wie "plant", "erwartet", "wird erwartet", "budgetiert", "geplant", "schätzt", "prognostiziert", "beabsichtigt", "sieht voraus" oder "glaubt" bzw. an der negativen Konnotation dieser Wörter und Phrasen oder an Aussagen, dass bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse "können", "könnten", "würden", "könnten" oder "werden", "auftreten" oder "erreicht werden" bzw. an der negativen Konnotation dieser Wörter und Phrasen erkennbar.

Zukunftsgerichtete Informationen und Aussagen basieren auf unseren derzeitigen Erwartungen, Überzeugungen, Annahmen, Schätzungen und Prognosen über das Geschäft von LUR und die Branche und Märkte, in denen es tätig ist. Solche zukunftsgerichteten Informationen und

Aussagen beruhen auf zahlreichen Annahmen, unter anderem darauf, dass sich die allgemeinen geschäftlichen und wirtschaftlichen Bedingungen nicht wesentlich nachteilig verändern werden, dass die Standorte historischer Mineralressourcenschätzungen zu neuen Mineralisierungsentdeckungen führen und möglicherweise als aktuelle Mineralressourcenschätzungen verifiziert werden können, dass die Finanzierung bei Bedarf und zu angemessenen Bedingungen für die Durchführung weiterer Explorations- und Betriebsaktivitäten zur Verfügung stehen wird und dass Drittanbieter, Ausrüstung und Zubehör sowie behördliche und andere Genehmigungen, die für die Durchführung der geplanten Explorationsaktivitäten von LUR erforderlich sind, zu angemessenen Bedingungen und rechtzeitig zur Verfügung stehen werden. Obwohl die Annahmen, die von LUR bei der Bereitstellung von zukunftsgerichteten Informationen oder bei der Abgabe von zukunftsgerichteten Aussagen getroffen wurden, von der Geschäftsleitung zu diesem Zeitpunkt als angemessen erachtet werden, kann nicht garantiert werden, dass sich diese Annahmen als richtig erweisen werden.

Zukunftsgerichtete Informationen und Aussagen beinhalten auch bekannte und unbekannte Risiken und Ungewissheiten sowie andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen und Erfolge von LUR wesentlich von den Prognosen der Ergebnisse, Leistungen und Erfolge von LUR abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Informationen oder Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden, einschließlich unter anderem: begrenzte Betriebserfahrung, negativer operativer Cashflow und Abhängigkeit von Drittfinanzierungen, Ungewissheit über zusätzliche Finanzierungen, Verzögerungen oder Versäumnisse bei der Erlangung erforderlicher Genehmigungen und behördlicher Zulassungen, keine bekannten Mineralressourcen/-reserven, Probleme mit den Eigentumsrechten der Ureinwohner und Konsultationen, Abhängigkeit von wichtigen Führungskräften und anderem Personal, potenzielle Abschwünge in der Wirtschaftslage, Verfügbarkeit von Drittunternehmen, Verfügbarkeit von Ausrüstungen und Zubehör, Versagen von Ausrüstungen beim Betrieb wie erwartet; Unfälle, Witterungseinflüsse und andere Naturphänomene sowie andere Risiken, die mit der Mineralexplorationsbranche verbunden sind; Gesetzes- und Regulierungsänderungen, Wettbewerb und nicht versicherbare Risiken, Beziehungen zu den Gemeinden, Verzögerungen bei der Erlangung von behördlichen oder anderen Genehmigungen sowie die Risikofaktoren in Bezug auf LUR, die im jährlichen Informationsformular von LUR für das am 30. November 2022 zu Ende gegangene Geschäftsjahr aufgeführt sind, das bei den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden eingereicht wurde und unter dem Profil von LUR auf SEDAR unter www.sedar.com.

Obwohl LUR versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von denen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Informationen enthalten sind oder durch zukunftsgerichtete Informationen impliziert werden, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Informationen und Aussagen als richtig erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den erwarteten, geschätzten oder beabsichtigten abweichen können. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen verlassen. LUR ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Informationen aufgrund neuer Informationen oder Ereignisse zu aktualisieren oder neu herauszugeben, es sei denn, dies ist nach den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich.

