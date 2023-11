IRW-News: Labrador Gold Corp. : Labrador Gold übt Option zum Erwerb von 100 % des Konzessionsgebietes Hopedale aus

IRW-PRESS: Labrador Gold Corp. : Labrador Gold übt Option zum Erwerb von 100 % des Konzessionsgebietes Hopedale aus

Ein Projekt von Bezirksgröße mit beträchtlichem Gold-, Kupfer- und Nickelpotenzial

Toronto, Ontario, 22. November 2023 / IRW-Press / Labrador Gold Corp. (TSX.V: LAB | OTCQX: NKOSF | FWB: 2N6) (LabGold oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen die Bedingungen des Hopedale-Optionsabkommens vom 7. Dezember 2020 erfüllt und seine Option auf den Erwerb von 100 % der vier Lizenzen, die 695 Claims umfassen und das Konzessionsgebiet Hopedale bilden, ausgeübt hat. Das Projekt Hopedale unterliegt weiterhin einer 2%igen NSR-Lizenzgebühr (Net Smelter Return Royalty).

Das bezirksgroße Konzessionsgebiet Hopedale erstreckt sich über eine Streichlänge von 43 km des Grünsteingürtels Florence Lake. Der Gürtel ist typisch für Grünsteingürtel auf der ganzen Welt, wurde aber im Vergleich dazu nur wenig erforscht. Die bisherigen Arbeiten von LabGold haben zur Entdeckung von drei Goldvorkommen geführt, die sich zusammen mit dem bereits bekannten Vorkommen Thurber Dog über einen 3 km langen Abschnitt des nördlichen Teils des Grünsteingürtels erstrecken. Die vier Goldvorkommen weisen bedeutende Goldgehalte auf, darunter: Thurber North bis zu 3,8 g/t Au; TD500 bis zu 21,59 g/t Au; Thurber Dog bis zu 11,4 g/t Au; Thurber South bis zu 4,1 g/t Au. Zusätzliche Goldanomalien im Gestein und im Boden weisen auf das Potenzial für weitere Entdeckungen von Goldvorkommen entlang dieses Trends hin.

Die Entnahme von Schlitzproben aus dem Vorkommen TD500 im Jahr 2022 lieferte 48 Proben mit einem Gehalt von mehr als 100 ppb (0,1 g/t) Au, darunter 19 Proben mit mehr als 1 g/t Au. Zu den wichtigsten Ergebnissen der Schlitzproben gehören 2,91 g/t Au über 5,17 m, einschließlich 14,02 g/t über 0,61 m, 2,35 g/t Au über 6,88 m und 4,23 g/t über 5,04 m (siehe Pressemitteilung vom 19. Januar 2023).

Es besteht auch ein erhebliches Potenzial für die kritischen Metalle Kupfer und Nickel in Verbindung mit mafischem und ultramafischem Vulkangestein entlang des Gürtels. LabGold identifizierte das Kupfervorkommen Kaapak im Jahr 2021 mittels Stichproben, die einen Gehalt zwischen 131 ppm und 10,2 % Cu aufwiesen. Aus dem Vorkommen wurden im Jahr 2022 Schlitzproben entnommen, die 3,31 % Cu über 0,76 m, 2,4 % Cu über 0,6 m und 1,55 % Cu über 1 m enthielten (siehe Pressemitteilung vom 19. Januar 2023).

Die Nickelmineralisierung, die zuvor von LabGold identifiziert wurde, tritt über eine Streichlänge von 1,2 km in alteriertem ultramafischem Gestein im südlichen Teil des Grünsteingürtels auf, wobei Gesteinsproben bis zu 3.375 ppm (0,34 %) Nickel, 4.198 ppm (0,42 %) Kupfer und 134 ppm Kobalt enthielten. Bodenproben aus demselben Gebiet, das Rusty Ridge genannt wird, weisen Gehalte von bis zu 1.529 ppm Nickel und 152 ppm Kobalt auf.

Das Arbeitsprogramm 2023 bei Hopedale konzentrierte sich auf die Erweiterung der bekannten Kupfer- und Nickelvorkommen sowie auf die Weiterverfolgung zusätzlicher Anomalien im Boden und im anstehenden Gestein an anderen Stellen des Konzessionsgebietes. Die Arbeiten umfassten Kartierungen, Prospektionsarbeiten und die Entnahme von Bodenproben. Drohnengestützte regionale magnetische Untersuchungen und detailliertere bodengestützte magnetische VLF-Untersuchungen wurden über ultramafischem und umliegendem Gestein durchgeführt, um Anomalien zu identifizieren, die das Potenzial haben, Nickel- und/oder Kupfermineralisierungen zu beherbergen. Die Analyseergebnisse und die Ergebnisse der geophysikalischen Untersuchungen stehen noch aus.

Unser bezirksgroßes Projekt Hopedale deckt einen Großteil des Grünsteingürtels Florence Lake ab, der viele der Merkmale von Grünsteingürteln in anderen Teilen der Welt aufweist, aber im Vergleich dazu wenig erforscht ist. Zusätzlich zu der bisher entdeckten Goldmineralisierung hat das Projekt das Potenzial für die kritischen Metalle Kupfer, Nickel und Kobalt, sagte Roger Moss, President und CEO. Der drei Kilometer lange Thurber-Dog-Trend umfasst vier einzelne Goldvorkommen und ist ein interessantes Gebiet für zukünftige Arbeiten mit erheblichem Potenzial für weitere Entdeckungen. Sowohl das Kupfervorkommen Kaapak mit seinem nachgewiesenen hochgradigen Kupfer als auch die Nickelanomalien in Verbindung mit ultramafischem Gestein bei Rusty Ridge sind spannende kritische Metallziele, die weiterverfolgt werden müssen, um ihr wahres Ausmaß zu bestimmen.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/72753/LAB_112223_DEPRcom.001.png

Abbildung 1. Lage des Projekts Hopedale im östlichen Zentrum von Labrador

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/72753/LAB_112223_DEPRcom.002.png

Abbildung 2. Wichtigste Ergebnisse der Gold- und Kupferuntersuchungen auf dem 3 km langen Thurber-Trend.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/72753/LAB_112223_DEPRcom.003.png

Abbildung 3. Wichtigste Nickelgehalte im Boden und im Gestein - Gebiet Rusty Ridge.

QA/QC

Die Gesteinsproben umfassen Schlitzproben und Stichproben, wobei es sich bei Letzteren um selektive Proben handelt, die nicht unbedingt repräsentativ für die Mineralisierung im Konzessionsgebiet sind. Die Proben werden vor dem Versand an Eastern Analytical Laboratory in Springdale, Neufundland, zur Untersuchung sicher gelagert. Eastern Analytical ist ein nach ISO/IEC17025 akkreditiertes Labor. Die Proben werden mittels einer standardmäßigen 30-g-Brandprobe mit anschließendem Atomabsorptionsverfahren routinemäßig auf Gold sowie mittels ICP-OES auf weitere 34 Elemente untersucht. Das Unternehmen sendet Blindproben und zertifizierte Referenzstandards, deren Anzahl 5 % jeder Probencharge entspricht.

Qualifizierter Sachverständiger

Roger Moss, PhD., P.Geo., President und CEO von LabGold, ein qualifizierter Sachverständiger im Sinne der kanadischen behördlichen Bestimmungen gemäß NI 43-101, hat die wissenschaftlichen und technischen Informationen, die den Angaben in dieser Mitteilung zugrunde liegen, gelesen und genehmigt.

Das Unternehmen bedankt sich für die finanzielle Unterstützung bei der Exploration des Konzessionsgebiets Hopedale im Rahmen des 2023 Junior Exploration Assistance (JEA) Programs beim Ministerium für natürliche Ressourcen der Provinz Neufundland und Labrador und im Rahmen der Critical Minerals Assistance bei der Atlantic Canada Opportunities Agency.

Über Labrador Gold

Labrador Gold ist ein kanadisches Rohstoffexplorationsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf den Erwerb und die Erkundung von aussichtsreichen Goldprojekten in Ostkanada gerichtet ist.

Das Aushängeschild von Labrador Gold ist das zu 100 % unternehmenseigene Projekt Kingsway in der Region Gander in Neufundland. Die vier Lizenzen des Projekts Kingsway decken ungefähr 12 Kilometer der Appleton-Verwerfungszone ab, die mit zahlreichen Goldvorkommen in der Region in Zusammenhang steht. Die Infrastruktur in diesem Gebiet ist ausgezeichnet. Das Projekt befindet sich nur 18 Kilometer von der Stadt Gander entfernt. Das Projekt ist über den Straßenweg erreichbar und in der Nähe gibt es Stromleitungen und eine ausreichende lokale Wasserversorgung. LabGold bohrt voraussichtlich 100.000 Meter, um eine hochgradige epizonale Goldmineralisierung entlang der Appleton Fault Zone zu erkunden; mit ermutigenden Ergebnissen. Das Unternehmen verfügt über ein Working Capital von 9 Millionen Dollar und ist gut kapitalisiert, um das geplante Programm durchzuführen.

Das Konzessionsgebiet Hopedale deckt einen Großteil des über 60 Kilometer langen Grünsteingürtels Florence Lake ab. Der Gürtel ist typisch für Grünsteingürtel weltweit, wurde jedoch im Vergleich nur wenig erkundet. Bisherige Arbeiten von Labrador Gold zeigen Goldanomalien in Gestein, Böden und Seesedimenten über einen 3 Kilometer langen Abschnitt des nördlichen Teils des Grünsteingürtels Florence Lake an. Entlang dieses Trends liegen vier Goldvorkommen, von denen drei - Thurber North, TD500 und Thurber South - von LabGold entdeckt wurden. Anomale Goldgehalte in Boden- und Seesedimentproben kommen auch auf etwa 40 km entlang des südlichen Abschnitts des Grünsteingürtels vor. LabGolds jüngste Explorationsarbeiten haben auch das Potenzial für die kritischen Metalle Kupfer, Nickel und Kobalt in diesem Gürtel aufgezeigt.

Das Unternehmen verfügt über 170.009.979 ausgegebene und ausstehende Stammaktien und notiert an der TSX Venture Exchange unter dem Kürzel LAB.

Nähere Informationen erhalten Sie über:

Roger Moss, President und CEO

Tel: 416-704-8291

Besuchen Sie auch unsere Website unter: www.labradorgold.com

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/72753/LAB_112223_DEPRcom.004.png

@LabGoldCorp

Die TSX Venture Exchange und ihre Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Mitteilung.

Zukunftsgerichtete Aussagen: Diese Pressemeldung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die Risiken und Ungewissheiten unterworfen sind, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den getroffenen Aussagen abweichen. Bei Verwendung in dieser Mitteilung dienen die Wörter können, würden, könnten, werden, beabsichtigen, planen, rechnen mit, glauben, schätzen, erwarten und ähnliche Ausdrücke der Kenntlichmachung von zukunftsgerichteten Aussagen. Diese Aussagen spiegeln unsere gegenwärtigen Ansichten in Bezug auf zukünftige Ereignisse wider und sind mit Risiken und Unsicherheiten behaftet. Viele Faktoren können dazu führen, dass unsere tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den getroffenen Aussagen abweichen, einschließlich der Faktoren, die in den von uns bei den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden eingereichten Unterlagen beschrieben sind. Sollten eines oder mehrere dieser Risiken und Ungewissheiten, wie z.B. die tatsächlichen Ergebnisse der laufenden Explorationsprogramme, die allgemeinen Risiken in Zusammenhang mit dem Bergbausektor, der Preis von Gold und anderen Metallen, Währungs- und Zinsschwankungen, erhöhter Wettbewerb sowie allgemeine Wirtschafts- und Marktfaktoren, eintreten oder sollten sich die Annahmen, die den zukunftsgerichteten Aussagen zugrunde liegen, als unrichtig erweisen, können die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von jenen abweichen, die hier als beabsichtigt, geplant, vorausgesehen oder erwartet beschrieben werden. Wir beabsichtigen nicht und übernehmen keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben. Die Aktionäre werden davor gewarnt, sich in unangemessener Weise auf solche zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen.

