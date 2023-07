IRW-News: Kuniko Limited : Kuniko Limited - Quartalsbericht - Juni 2023

IRW-PRESS: Kuniko Limited : Kuniko Limited - Quartalsbericht - Juni 2023

27.07.2023 / IRW-Press / - Kuniko Limited (Kuniko oder das Unternehmen) legt seinen Quartalsbericht für den Zeitraum bis zum 30. Juni 2023 vor.

Wichtige Eckdaten:

- Kapitalbeteiligung & Termsheet zwecks Abnahme mit Stellantis: Stellantis, ein weltweit führender Automobilhersteller, investierte 5 Mio. (7,8 Mio. A$) in Kuniko, erwarb damit eine 19,99%ige Beteiligung und sicherte sich für neun Jahre das Recht auf die Abnahme von 35 % der Nickel- und Kobaltsulfatproduktion aus den norwegischen Projekten von Kuniko.

- Fast-Track-Initiative der norwegischen Regierung für den Bergbau: Die Einführung der Fast-Track-Initiative für Bergbaugenehmigungen für kritische Minerale erhöht die Sicherheit und Nachhaltigkeit, stärkt die Zusammenarbeit mit der EU und verringert die Abhängigkeit von außereuropäischen Lieferketten.

- Kobaltentdeckungen: Die Analyse des Bohrkerns aus Skuterud bestätigte eine robuste Kobaltmineralisierung im Zielgebiet Middagshvile mit einer außergewöhnlichen hochgradigen Kobaltentdeckung in Oberflächennähe (einschließlich eines beeindruckenden Abschnitts von 6,2 m mit 0,43 % Co ab 25,2 m, darunter 1,0 m mit 1,08 % Co ab 30,4 m). Diese Ergebnisse unterstreichen die Bedeutung des neuen mineralisierten Horizonts. Die festgestellte Kontinuität der Mineralisierung erweitert den mineralisierten Horizont von Middagshvile entlang des Streichens um ~ 550 m, wobei das Potenzial entlang des Streichens und in der Tiefe weiterhin offen ist, was das Gesamtpotenzial der Konzession erhöht.

- Nickelexploration: Erstes Diamantbohrprogramm auf dem Nickelprojekt Ertelien liefert bedeutende Abschnitte, darunter 25,1 m mit 1,14 % Ni, 1,20 % Cu, 0,07 % Co und 0,165 g/t Au. Geophysikalische Messungen im Bohrloch sind geplant, um die Fortsetzung der Mineralisierung anhand historischer Bohrlöcher zu ermitteln.

- Kupferzielgebiete:

o Undal-Nyberget: Die ersten Analyseergebnisse stimmen mit den Beobachtungen bei der Protokollierung überein und belegen Potenzial für weitere Mineraltypen. Bei Loupe-EM-Messungen konnten neue hochrangige Leiterziele entlang des Streichens der Mine Nyberget abgegrenzt werden, wobei künftige Messungen auf andere Gebiete mit aussichtreichen Resonanzen abzielen werden.

o Projekt Vågå: Die Analyseergebnisse der Proben aus der Mine Åsoren liefern äußerst vielversprechende Gehalte einer hochgradigen Zink-, Kupfer- und Kobaltmineralisierung.

o Projekte Fløttum und Gullvåg: Historische Daten und erste Erkundungsproben deuten auf ein bedeutendes Potenzial für eine hochgradige Kupfer- und Zinkmineralisierung hin.

- Lithiumexploration:

o James Bay: Erste Feldarbeiten zur Erkundung der Projekte Fraser und Mia North wurden abgeschlossen; die Analyseergebnisse stehen noch aus. Die Explorationsarbeiten bei Nemaska South werden voraussichtlich im August abgeschlossen.

o Sweden: Kuniko beauftragte die Firma McKnight Resources AB mit der Lithiumexploration im Frühstadium und schloss erste Erkundungsfeldarbeiten bei möglichen lithiumhaltigen Ausbissen und Pegmatitkörpern ab.

CEO Antony Beckmand erklärt:

Anhand der Leistungen, die wir in diesem Quartal erzielt haben, werden unsere bedeutenden Fortschritte, aufregenden Entdeckungen und die hervorragenden Ergebnisse bei unseren Explorationsprojekten deutlich. Die Ergebnisse der zweiten Bohrkampagne auf dem Projekt Skuterud stimmen uns sehr zuversichtlich, insbesondere die Entdeckung einer neuen hochgradigen Kobaltzone nahe der Oberfläche stärkt unser Vertrauen in das Potenzial des Zielgebiets Middagshvile. Darüber hinaus gibt unser Nickelprojekt weiterhin Hoffnung auf Erfolg, nachdem die hochgradigen Analyseergebnisse die Höffigkeit von Ertelien aufzeigen und uns in unserer Zuversicht für zukünftige Entwicklungen bestärken. Auch die jüngsten Explorationsarbeiten auf unseren Kupferprojekten belegen mit der Ermittlung neuer Ziele die mögliche Höffigkeit, was uns insgesamt optimistisch stimmt, dass wir das Potenzial erschließen können.

Darüber hinaus unterstreicht die strategische Investition von Stellantis, einem führenden Automobilhersteller, das Vertrauen in unsere Vision und unterstützt die Erschließung unserer norwegischen Batteriemetallprojekte. Außerdem zeigt die Fast-Track-Initiative der norwegischen Regierung für den Abbau kritischer Minerale ein starkes Engagement für Nachhaltigkeit und ebnet den Weg für potenzielle Vorteile im Zuge der verschiedenen Erschließungsstufen, die unser Projekt durchlaufen wird.

Das Engagement und die Expertise unseres Teams treiben uns weiter voran, und wir werden uns bemühen, aus diesen jüngsten positiven Entwicklungen Kapital zu schlagen, während wir danach streben, uns zu einem wichtigen Akteur im europäischen Batteriemetallsektor zu entwickeln.

Eckdaten

- Erschließung von Kupfer-, Nickel-, Kobalt-, Lithium- und anderen Batteriemetallprojekten

- Ethisch unbedenkliche Beschaffung ist sichergestellt

- Zu 100% dem Ziel einer klimaneutralen Bewirtschaftung verpflichtet (Netto-Null-Emissions-Strategie)

- Betriebsstandorte in Norwegen und Kanada, wo Strom zu 98 % aus erneuerbaren Energien produziert wird

