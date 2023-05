IRW-News: Kontron AG: Kontron mit neuer strategischer IoT-Ausrichtung ab sofort im TecDAX

IRW-PRESS: Kontron AG: Kontron mit neuer strategischer IoT-Ausrichtung ab sofort im TecDAX

- Kontron mit neuer strategischer IoT-Ausrichtung ab sofort im TecDAX

- Seit dem 09. Mai 2023 notiert die Kontron AG zusätzlich zum SDAX wieder im deutschen Index der 30 bedeutendsten Unternehmen im Technologiebereich.

Linz, 11.05.2023: Die Kontron AG (https://www.kontron.com, ISIN AT0000A0E9W5, WKN A0X9EJ, KTN) wurde am 09. Mai 2023 in den TecDAX aufgenommen und fließt damit in die Berechnung des deutschen Aktienindex der 30 bedeutendsten Unternehmen im Technologiebereich ein. Kontron ist als führendes IoT-Technologieunternehmen zusätzlich im SDAX notiert.

"Als eines der bedeutendsten IoT-Technologieunternehmen weltweit mit Listing in Deutschland gehört Kontron in den TecDAX. Mit unserer strategischen Neuausrichtung auf den Internet of Things (IoT) Markt am Anfang des Geschäftsjahres 2023 haben wir einen entscheidenden Grundstein für die Zukunft des Unternehmens gelegt. Es freut mich außerordentlich, dass diese Entwicklung nun mit der Aufnahme in den TecDAX abgerundet wird. Zukünftig werden wir im IoT-Markt, mit Wachstumsraten von über 15% pro Jahr, weiterwachsen und uns dabei auf die IoT-Bereiche Smart Factories, Smart Energy, Transportation und Kommunikation fokussieren", sagt Clemens Billek, Finanzvorstand der Kontron AG.

Nach einem operativ erfolgreich abgeschlossenen Geschäftsjahr 2022 startete die neue Kontron mit einem starken Ergebnis in das neue Jahr. Im ersten Quartal 2023 konnte ein Umsatzanstieg von bei 12,4%, auf EUR 277,7 Mio. (Vj.: EUR 247,0 Mio.) verzeichnet werden, wobei das organische Wachstum sogar bei 14,0% lag. Das EBITDA stieg um 24,9% auf EUR 29,6 Mio. (Vj.: EUR 23,7 Mio.) und das Nettoergebnis konnte um 66% auf EUR 16,6 Mio. gesteigert werden (Vj.: EUR 10,0 Mio.). Die Rekordauftragseingänge von EUR 390,7 Mio. und einer daraus resultierenden book-to-bill Ratio von 141% für die gesamte Gruppe indizieren, dass alle Zeichen auf Wachstum stehen.

Hannes Niederhauser, CEO der Kontron AG: "Kontron hat sich mit Abschluss des Verkaufs der IT Service Sparte enorm weiterentwickelt und beschreitet als europäischer Marktführer für IoT Leistungen neue Wege auf einem Wachstumspfad. Ich freue mich, dass dies nun auch mit der Aufnahme in den TecDAX widergespiegelt wird. Die neue Kontron ist sehr gut in das Jahr 2023 gestartet und voll auf Schiene. Mit unseren geplanten Akquisitionen halten wir an unserem Ziel von EUR 2.000 Mio. Umsatz im Jahr 2025 fest - und dass bei deutlich erhöhter Profitabilität."

Über Kontron

Die Kontron AG (www.kontron.com, ISIN AT0000A0E9W5, WKN A0X9EJ, KTN) ist ein führendes IoT-Technologieunternehmen. Seit mehr als 20 Jahren unterstützt Kontron Unternehmen aus den unterschiedlichsten Branchen dabei, mit intelligenten Lösungen wirtschaftliche Ziele zu erreichen. Von automatisierten industriellen Abläufen, intelligenterem und sicherem Transportwesen bis hin zu fortschrittlichen Kommunikations-, Medizin- und Energielösungen bietet das Unternehmen seinen Kunden wertschöpfende Technologien. Kontron ist im SDAX® der Deutschen Börse gelistet und beschäftigt rund 4.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in mehr als 20 Ländern weltweit.

