IRW-News: Klondike Gold Corp.: Klondike Gold schließt erste Tranche der Privatplatzierung im Wert von 1.023.450 $ ab

IRW-PRESS: Klondike Gold Corp.: Klondike Gold schließt erste Tranche der Privatplatzierung im Wert von 1.023.450 $ ab

NICHT ZUR WEITERGABE AN US-NACHRICHTENDIENSTE ODER ZUR VERBREITUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN BESTIMMT

Vancouver, British Columbia, 19. Dezember 2023 / IRW-Press / Klondike Gold Corp. (TSX.V: KG; FWB: LBDP; OTC: KDKGF) (Klondike Gold oder das Unternehmen) freut sich unter Bezugnahme auf seine Pressemeldungen vom 27. November 2023 und 14. Dezember 2023 bekannt zu geben, dass das Unternehmen die erste Tranche seiner nicht vermittelten Privatplatzierung abgeschlossen und damit einen Erlös von 1.023.450,12 $ - davon 699.450 $ an Flow-Through-Mitteln - eingenommen hat.

Mit dem Abschluss der ersten Tranche begab das Unternehmen 7.771.668 Flow-Through-Einheiten zu einem Preis von 0,09 $ pro Flow-Through-Einheit, wobei jede Flow-Through-Einheit aus einer Stammaktie, die für kanadische Einkommenssteuerzwecke eine Flow-Through-Aktie ist, und einem Aktienkaufwarrant besteht. Das Unternehmen begab zudem 4.050.000 Non-Flow-Through-Einheiten zu einem Preis von 0,08 $ pro Einheit, wobei jede Einheit aus einer Stammaktie und einem Aktienkaufwarrant besteht.

In Verbindung mit der ersten Tranche wurden insgesamt 11.821.668 Stammaktienkaufwarrants begeben, welche bis zum 18. Dezember 2025 ausgeübt und zum Preis von je 0,18 $ gegen eine Aktie eingelöst werden können.

Das Unternehmen zahlte außerdem Vermittlungsprovisionen in Höhe von 39.630 $ und begab 446.333 Vermittler-Warrants (die Vermittler-Warrants). Eventus Capital Corp. erhielt eine Barzahlung in Höhe von 34.500 $ sowie 383.333 Vermittler-Warrants, Haywood Securities Inc. 5.130 $ und 63.000 Vermittler-Warrants. Jeder Vermittler-Warrants berechtigt seinen Inhaber bis zum 18. Dezember 2025 zum Kauf einer Stammaktie des Unternehmens (eine Vermittler-Warrant-Aktie) zu einem Preis von 0,18 $ pro Vermittler-Warrant-Aktie.

Alle Wertpapiere, die im Rahmen der ersten Tranche begeben werden, sind im Einklang mit den geltenden Wertpapiergesetzen und den Statuten der TSX Venture Exchange an eine gesetzlich vorgeschriebene Haltedauer von vier Monaten und einem Tag gebunden, die am 19. April 2024 abläuft.

Ein Insider des Unternehmens beteiligte sich an der ersten Tranche und erwarb insgesamt 1.050.000 Einheiten. Die Käufe durch diesen Insider stellen Related Party Transactions (Transaktionen mit verbundenen Parteien) im Sinne der Vorschrift Multilateral Instrument 61-101 - Protection of Minority Security Holders in Special Transactions (MI 61-101) dar. Die Emissionen sind von den Anforderungen bezüglich der formalen Bewertung und der Genehmigung durch die Minderheitsaktionäre gemäß MI 61-101 ausgenommen, da es sich um eine Zuteilung von Wertpapieren gegen Bargeld handelt und der Marktwert der an den Insider ausgegebenen Einheiten sowie die von ihm gezahlte Gegenleistung nicht mehr als 25 % der Marktkapitalisierung des Unternehmens beträgt. Durch den Abschluss der ersten Tranche der Privatplatzierung wurden weder neue Insider geschaffen, noch kam es zu einer Änderung der Kontrolle über das Unternehmen.

Das Unternehmen beabsichtigt, den Erlös aus der Finanzierung für die weitere Exploration und Erschließung der unternehmenseigenen Konzessionsgebiete im kanadischen Yukon sowie als allgemeines Betriebskapital (Working Capital) zu verwenden.

ÜBER KLONDIKE GOLD CORP.

Klondike Gold ist ein in Vancouver ansässiges Goldexplorationsunternehmen, das sein zu 100 % unternehmenseigenes Goldprojekt Klondike District in Dawson City, Yukon Territory, einer der führenden Bergbauregionen der Welt, erschließt. Die Explorationen im Goldprojekt Klondike District zielen auf jenes Gold ab, das in Verbindung mit der 55 Kilometer langen distriktweiten orogenen Verwerfungen des berühmten Seifenerzgebiets Klondike Goldfields steht. Es wurden neben anderen Zielgebieten in der Zone Lone Star und in der Zone Stander Goldmineralisierungen über mehreren Kilometern identifiziert. Das Unternehmen hat eine erste Mineralressource im Umfang von 469.000 Unzen in der Kategorie angedeutet und 112.000 Unzen in der Kategorie vermutet durchgeführt - ein Meilenstein für den Klondike-Bezirk. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Erkundung und Erschließung seines 586 Quadratkilometer großen Konzessionsgebiets, das sowohl über Linienflüge als auch über gut gewartete staatliche Straßen erreichbar ist. Das Konzessionsgebiet befindet sich außerhalb der Stadt Dawson City (Yukon) in einem Gebiet, das traditionell der Trondëk Hwëchin First Nation gehört.

IM AUFTRAG VON KLONDIKE GOLD CORP.

Peter Tallman

Peter Tallman,

President und CEO

Für weitere Informationen:

Telefon: (604) 609-6138

E-Mail: info@klondikegoldcorp.com

Webseite: www.klondikegoldcorp.com

IR-Kontakt für deutschsprachige Investoren:

ir-europe@klondikegoldcorp.com

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Bestimmte in dieser Pressemitteilung enthaltene Aussagen stellen "zukunftsgerichtete Aussagen" dar. Wenn in diesem Dokument die Worte "erwartet", "erwarten", "geschätzt", "prognostiziert", "geplant" und ähnliche Ausdrücke verwendet werden, sollen sie zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen kennzeichnen. Diese Aussagen basieren auf den aktuellen Erwartungen der Unternehmensleitung, unterliegen jedoch bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung abweichen. Die Leser werden davor gewarnt, sich auf diese Aussagen zu verlassen. Klondike Gold übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen nach dem Datum dieser Pressemitteilung zu revidieren oder zu aktualisieren, es sei denn, dies wird von den Wertpapiergesetzen verlangt.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=73087

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=73087&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG: </b></p>

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA4989033010

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.