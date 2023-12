IRW-News: Klimat X Developments Inc.: Klimat X gewinnt mit BP Carbon Trading Limited den ersten Finanzierungspartner für sein Waldsanierungsprojekt

IRW-PRESS: Klimat X Developments Inc.: Klimat X gewinnt mit BP Carbon Trading Limited den ersten Finanzierungspartner für sein Waldsanierungsprojekt

VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 18. Dezember 2023 / IRW-Press / - Klimat X Developments Inc. (Klimat X oder das Unternehmen) (TSXV: KLX) (FWB: Q1C), ein führender Anbieter von hochwertigen technologiebasierten Emissionszertifikaten, die ausschließlich aus Neuaufforstungs- und Wiederaufforstungsprojekten stammen, welche vom Unternehmen und seinen Stakeholdern erschlossen wurden und sich in deren Besitz befinden, freut sich bekannt zu geben, dass die im Vereinigten Königreich ansässige Firma BP Carbon Trading Limited als erster Finanzierungspartner für das Waldsanierungsprojekt des Unternehmens in Sierra Leone gewonnen werden konnte.

Wie bereits angekündigt, wurden im Rahmen der Finanzierungsvereinbarung 2,5 Mio. USD für die Bepflanzung und den Wiederaufbau von 5.000 Hektar beeinträchtigten Grundflächen in Sierra Leone bereitgestellt. Im Rahmen von partizipativen Kartierungen und unter Anwendung eines selbstbestimmten Entscheidungsfindungsprozesses (Free Prior and Informed Consent/FPIC) wurden mit Kleinbauern in Sierra Leone Grundbesitzvereinbarungen geschlossen. Diese werden für die Verpachtung entschädigt und sind darüber hinaus direkt am Vorteilsausgleich beteiligt. Die Nichtregierungsorganisation Namati, die indigenen Kommunen Rechtsbeistand bietet und sich damit für soziale und ökologische Gerechtigkeit einsetzt, erklärt: Dass die Kommunen hier einen Nutzen haben ist ebenso wichtig wie die Wiederherstellung der Wälder des Landes. Das Projekt sorgt in den Kommunen für Einkommen aus Beschäftigung und trägt gleichzeitig zur Wiederherstellung bzw. Sanierung der einheimischen, artenreichen Wälder bei. Im Laufe der Zeit und mit dem Heranwachsen des Regenwaldes, dem Vorteilsausgleich aus den Gewinnen der verkauften Zertifikate und dem neuen Landgesetz dürften auch die Pachteinnahmen steigen.

BP Carbon Trading Ltd. führte im Oktober 2023 eine Standortbegehung durch. Die Projektunterlagen für die Drittbegutachtung wurden eingereicht und das Unternehmen geht von einem Abschluss Anfang 2024 gemäß dem neuen Verra-Aufforstungsprotokoll und dem CCB-Standard aus.

James Tansey, der CEO von Klimat X, meint dazu: Die Herausforderungen des Klimawandels haben ein so großes Ausmaß angenommen, dass wir auf jede verfügbare Strategie zur Senkung der Emissionen zurückgreifen müssen. Laut einer von Fachleuten geprüften Studie haben der Verlust und die Schädigung der Wälder zu einer Emissionslast von über 185 Milliarden Tonnen geführt; dieses Projekt ist ein Paradebeispiel dafür, wie man diesen Schaden rückgängig machen kann. Nachdem sich die Welt zunehmend von der Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen löst, können wir Maßnahmen ergreifen und durch naturbasierte Lösungen zur Wiederherstellung einiger der produktivsten Ökosysteme der Welt beitragen. Wir sind stolz darauf, diesen wichtigen Beitrag eines weltweit führenden Unternehmens zur Bekämpfung des Klimawandels ankündigen zu können.

- Das Unternehmen strebt die Wiederaufforstung von über 50.000 ha Regenwald an. Bis dato hat das Unternehmen nahezu 1.500 ha Wald aufgeforstet und über 20.000 ha Land in Privatbesitz von Kleinbauern kartiert.

- Es wird erwartet, dass mit der Wiederaufforstung der ersten 5.000 Hektar rund 1,9 Millionen Tonnen Emissionszertifikate während der gesamten Projektlaufzeit generiert werden. Das bis dato identifizierte Projektgebiet weist anhand der bislang durchgeführten Modellierungen das Potenzial auf, Emissionszertifikate für über 35 Millionen t für die Aufforstung und den Schutz von Wäldern zu erzeugen. Das Unternehmen baut seine Pipeline durch die Entwicklung neuer Projekte kontinuierlich aus.

- Laut der Task Force on Scaling Voluntary Carbon Markets https://www.iif.com/tsvcm

weisen naturbasierte Lösungen das Potenzial auf, bis 2030 bis zu 85 % des gesamten vom Markt nachgefragten Volumens an Zertifikaten zu liefern.

Unter der Leitung von Mohamed Kamara, seines Zeichens Local Managing Director und Staatsbürger von Sierra Leone, entwickelt das Unternehmen derzeit ein neues baumbezogenes Technologiesystem für Kleinbauern namens Carbon Done Right, das den Kleinbauern den Zugang zu Technologien ermöglicht, welche dazu beitragen, dass die Wertschöpfung aus dem Verkauf von Emissionszertifikaten auch den Familien, denen das Land gehört, zugute kommt. Dank automatisierter Zahlungstools und einer Blockchain-Software zur Rückverfolgbarkeit, die den Tausch von Zertifikaten an einer entsprechenden Handelsbörse gegen eine Prämie ermöglicht, ist eine rasche Bezahlung der Bauern gesichert. Es ist von großem Nutzen, wenn man technologiegestützt arbeiten und jeden gepflanzten Baum vom Weltraum aus überwachen kann. Dabei kommen eigene baumbezogene KI-Modelle zum Einsatz, mit denen die Gesundheit jedes Baumes gemessen und überwacht und die Daten zur Kohlenstoffsequestrierung für die Bauern und BP genau verfolgt werden können.

Auf der COP 28-Konferenz traf das Team mit Regierungsvertretern von Sierra Leone und dem neu ernannten und dynamischen Minister für Umwelt und Klimawandel, Jiwoh Abdulai, zusammen. Letzterer erklärte: Wir begrüßen die Wiederherstellung unserer geschädigten Wälder durch Initiativen wie 'Carbon Done Right' und freuen uns auf die Zusammenarbeit an einer Technologieplattform, die uns beim Aufbau eines Marktes für Emissionszertifikate unterstützen wird. Das Projekt soll im Einklang mit den zukünftigen Regeln und Vorschriften im Hinblick auf den Emissionshandel in Sierra Leone stehen.

Über Klimat X

Klimat X ist Eigentümer und Betreiber von naturbasierten Kohlenstoffaktiva, der die steigende Nachfrage nach Emissionszertifikaten von Unternehmen bedient, die ihre Ziele in puncto Klimaneutralität erreichen möchten. Das Unternehmen erreicht dies, indem es in die Renaturierung und die Pflege von Land- und Meeressystemen investiert, die entweder geschützt werden können, um die Bindung von Treibhausgasen zu verbessern, oder von einem degradierten Status zu voll produktiven Ökosystemen wiederhergestellt werden können. Die Leidenschaft des Unternehmens für den Umweltschutz und seine solide Pipeline an Projekten mit Emissionszertifikaten machen es zu einem vertrauenswürdigen Partner der weltweit größten Käufer von Emissionszertifikaten. Klimat X stellt im Rahmen unterschiedlicher Vereinbarungen (wie z.B. Kooperations-, Abtretungs- und Produktionsbeteiligungsabkommen) mit staatlicher Beteiligung in einer Reihe geeigneter Rechtsstaaten wie Sierra Leone, Yukatan, Guyana und Surinam Risikokapital bereit. Dabei kommen auch modernste Technologien und Lebenserhaltungsmaßnahmen vor Ort zum Einsatz.

