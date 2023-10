IRW-News: Klimat X Developments Inc.: Klimat X berichtet über den erfolgreichen Abschluss des zweiten Bepflanzungsjahres in Sierra Leone und die sozialen Auswirkungen auf die Kommune

IRW-PRESS: Klimat X Developments Inc.: Klimat X berichtet über den erfolgreichen Abschluss des zweiten Bepflanzungsjahres in Sierra Leone und die sozialen Auswirkungen auf die Kommune

VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 19. Oktober 2023 / IRW-Press / Klimat X Developments Inc. (Klimat X oder das Unternehmen) (TSXV: KLX) (FWB: Q1C) - ein führender Anbieter von hochwertigen Emissionszertifikaten, die ausschließlich aus Aufforstungs- und Wiederaufforstungsprojekten stammen, die vom Unternehmen und seinen Stakeholdern erschlossen wurden und sich in deren Besitz befinden - gibt mit Freude den Abschluss des zweiten Jahres der erfolgreichen Bepflanzungsaktivitäten in Sierra Leone bekannt, die zur Ausweitung der bepflanzten Fläche auf insgesamt 1.400 Hektar geführt und Zahlungen an 170 direkte Kleinbauern in der Kommune ermöglicht haben. Das Unternehmen informiert im Folgenden über den aktuellen Stand der Projektaktivitäten:

- Das Unternehmen hat die Pachtverträge mit den Grundstückseigentümern abgeschlossen und die entsprechenden Auszahlungen getätigt, die Voraussetzung für die Begründung eines 30-jährigen Pachtverhältnisses nach den Gesetzen von Sierra Leone sind.

- Das Unternehmen hat mittlerweile Grundstücksabgrenzungen auf einer Fläche von mehr als 20.000 Hektar durchgeführt und unter der Aufsicht der Sierra Leone Commercial Bank Zahlungen an 170 Kleinbauern getätigt.

- Alle Transaktionen wurden unter der Aufsicht und Prüfung der international tägigen Nichtregierungsorganisation (NGO) Namati abgeschlossen, die sicherstellt, dass die Kleinbauern über ihre Rechte informiert sind und Pachtverträge auf Basis der freien, vorherigen und informierten Zustimmung unterzeichnen.

- Das Verfahren basiert auf einem umfassenden kommunalen Kartierungsprozess unter der Leitung des Unternehmens und soll sämtliche Grenzstreitigkeiten zwischen den Grundbesitzern, den Dorfältesten, den Chiefdom Councils und den Paramount Chiefs beenden, indem es die eindeutigen Besitzrechte an Grund und Boden und die dazugehörigen Emissionen bestätigt. Die Unterzeichnungszeremonie und die Grundstücksübertragungen wurden in den nationalen Nachrichten von Sierra Leone übertragen.

- Das Unternehmen setzt die Mangrovenaufforstung im Projekt fort und hat weitere 10 Hektar Versuchsflächen mit Setzlingen aus der eigenen Baumschule bepflanzt. Das Unternehmen hat die Kapazitäten der Baumschule für die Mangrovenbepflanzung erhöht und ist dafür gerüstet, noch vor Ende des Kalenderjahres bis zu 300 Hektar zu bepflanzen.

- Das Unternehmen hat auch das Projektdokument (PD) für das Mangrovenaufforstungsprojekt eingereicht - ein entscheidender Schritt, um ein Projekt mit der internationalen Registrierungsstelle Verra abzuwickeln. Das PD für den Mangrovenschutz wird separat entwickelt und schreitet zügig voran.

James Tansey, der CEO von Klimat X Developments, erklärt: Dieser Meilenstein ist Zeugnis der unglaublichen sozialen Auswirkungen, die unsere Projekte auf die ländlichen Gemeinden in Sierra Leone haben. Wir sind davon überzeugt, dass es von entscheidender Bedeutung ist, die Ursachen von Waldrodungen und der Verödung der Böden zu bekämpfen, indem wir die Menschen vor Ort stark und gleichberechtigt am Erfolg dieser Projekte beteiligen. Unseren Kunden ist bewusst, dass dieser Ansatz zur Generierung von Emissionszertifikaten die höchste Qualitätsstufe im Bereich der Emissionsgutschriften darstellt.

Nieks Bezuidenhout, der CEO von Rewilding Malforki, einem Versandpartner von Klimat X in der Region, der schon seit zwei Jahrzehnten im Land aktiv ist, erklärt: Dank unserer fast 20-jährigen Arbeitserfahrung in Sierra Leone haben wir diesen Meilenstein in Rekordzeit erreicht und ein Modell für einen fairen und skalierbaren Ansatz zur Generierung von Emissionszertifikaten geschaffen - nicht nur für die Region, sondern für ganz Afrika.

Über Klimat X

Klimat X ist Eigentümer und Betreiber von naturbasierten Kohlenstoffaktiva, der die steigende Nachfrage nach Emissionszertifikaten von Unternehmen bedient, die ihre Ziele in puncto Klimaneutralität erreichen möchten. Das Unternehmen erreicht dies, indem es in die Exploration, die Wiederherstellung und die Bewirtschaftung von Land- und Meeressystemen investiert, die entweder geschützt werden können, um die Bindung von Treibhausgasen zu verbessern, oder von einem degradierten Status zu voll produktiven Ökosystemen wiederhergestellt werden können. Die Leidenschaft des Unternehmens für den Umweltschutz und seine solide Pipeline an Projekten mit Emissionszertifikaten machen es zu einem vertrauenswürdigen Partner der weltweit größten Käufer von Emissionszertifikaten im Kampf gegen den Klimawandel. Klimat X setzt Risikokapital im Rahmen unterschiedlicher Abkommen (einschließlich Kooperations-, Abtretungs- und Produktionsbeteiligungsabkommen) mit staatlichem Engagement in unterschiedlichen geeigneten Rechtsprechungen in allen Teilen der Welt ein.

