IRW-News: Karora Resources Inc.: Karora Resources erneuert normales Rückkaufangebot

TORONTO, 30. Oktober 2023 - Karora Resources Inc. (TSX: KRR) (Karora oder das Unternehmen - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/karora-resources-inc/) freut sich, bekannt zu geben, dass das Unternehmen von der Toronto Stock Exchange (die TSX) die Genehmigung erhalten hat, sein normales Rückkaufangebot (das Angebot) zu erneuern, um bis zu 8.886.939 seiner emittierten und ausstehenden Stammaktien (die Stammaktien) zu erwerben.

Die Käufe im Rahmen des Angebots können am 1. November 2023 beginnen. Das Angebot läuft spätestens am 31. Oktober 2024 aus. Der Kauf von Stammaktien erfolgt über die Einrichtungen der TSX in Übereinstimmung mit deren Regeln. Käufe können auch über alternative kanadische Handelssysteme getätigt werden. Das durchschnittliche tägliche Handelsvolumen der Stammaktien in den letzten sechs Kalendermonaten (ADTV, Average Daily Trading Volume) betrug 555.662 Stammaktien. Vorbehaltlich der TSX-Ausnahme für Blockkäufe werden die Käufe im Rahmen des Angebots an einem beliebigen Handelstag 138.915 Stammaktien (25 % des ADTV) nicht überschreiten. Der Preis, den das Unternehmen für die im Rahmen des Angebots gekauften Stammaktien zahlen wird, ist der zum Zeitpunkt des Kaufs geltende Marktpreis. Alle vom Unternehmen aufgekauften Stammaktien werden annulliert.

Zum 25. Oktober 2023 waren 177.738.780 Stammaktien ausgegeben und im Umlauf. Die 8.886.939 Stammaktien, die im Rahmen des Angebots zurückgekauft werden können, entsprechen 5 % der ausgegebenen und ausstehenden Stammaktien.

Etwaige Käufe im Rahmen des Angebots würden neben anderen Faktoren die Überzeugung des Unternehmens widerspiegeln, dass seine Stammaktien mit einem erheblichen Abschlag zu ihrem zugrunde liegenden Wert gehandelt werden.

Der Board of Directors ist der Ansicht, dass das Angebot eine effektive Nutzung der finanziellen Ressourcen der Gesellschaft darstellt, wenn die Stammaktien mit einem erheblichen Abschlag auf den zugrunde liegenden Wert gehandelt werden.

Soweit dem Unternehmen bekannt ist, beabsichtigt derzeit kein Direktor, leitender Angestellter oder sonstiger Insider des Unternehmens, Stammaktien im Rahmen des Angebots zu verkaufen. Es kann jedoch zu Verkäufen durch diese Personen über die Einrichtungen der TSX kommen, wenn sich die persönlichen Umstände einer solchen Person ändern oder eine solche Person eine Entscheidung trifft, die nicht im Zusammenhang mit diesen Käufen im Rahmen des Angebots steht. Wenn das Unternehmen im Laufe des Angebots erfährt, dass diese Personen beabsichtigen, ihre Stammaktien zu verkaufen, wird das Unternehmen diese Stammaktien nicht absichtlich im Rahmen des Angebots erwerben. Die Vorteile für eine solche Person, deren Aktien erworben werden, wären die gleichen wie die Vorteile, die allen anderen Inhabern, deren Aktien erworben werden, zur Verfügung stehen.

Cormark Securities Inc. wurde beauftragt, die Käufe im Rahmen des Angebots durchzuführen.

Über Karora Resources

Karora konzentriert sich darauf, die Goldproduktion in seiner integrierten Goldmine Beta Hunt und den Higginsville Gold Operations (HGO) im australischen Bundesstaat Western Australia bis 2024 auf eine Zielspanne von 170.000 bis 195.000 Unzen zu steigern. Die Aufbereitungsanlage in Higginsville ist eine kostengünstige Verarbeitungsanlage mit einer Kapazität von 1,6 Mio. Tonnen pro Jahr, die von Karoras Untertagemine Beta Hunt und den Higginsville-Minen beschickt wird. Im Juli 2022 erwarb Karora die Lakewood Mill (Aufbereitungsanlage) mit einer Kapazität von 1,0 Mio. Tonnen pro Jahr im australischen Bundesstaat Western Australia. In Beta Hunt sind eine robuste Goldmineralressource und -reserve in mehreren Goldscherzonen beherbergt, wobei die Goldabschnitte entlang einer Streichlänge von 5 km in mehreren Richtungen offen sind. HGO verfügt über eine beträchtliche mineralische Goldressource und -reserve sowie ein höffiges Landpaket von insgesamt ca. 1.900 Quadratkilometern. Karora verfügt über ein starkes Board- und Managementteam, das sich auf die Schaffung von Aktionärswert und einen verantwortungsvollen Bergbau konzentriert, wie das Engagement von Karora zur Reduzierung von Emissionen in allen seinen Betrieben zeigt. Die Stammaktien von Karora werden an der TSX unter dem Kürzel KRR und am OTCQX-Markt unter dem Kürzel KRRGF gehandelt.

Warnhinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Informationen", einschließlich, aber nicht beschränkt auf Aussagen in Bezug auf den Preis der Stammaktien, der den Wert des Unternehmens nicht angemessen widerspiegelt; die Anzahl der Stammaktien, die im Rahmen des Angebots zurückgekauft werden; die Absichten des Unternehmens in Bezug auf das Angebot sowie die Liquidität und die Kapitalressourcen von Karora.

Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge von Karora wesentlich von den zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert wurden. Zu den Faktoren, die das Ergebnis beeinflussen könnten, zählen unter anderem: zukünftige Preise und das Angebot an Metallen; die Ergebnisse von Bohrungen; die Unfähigkeit, das Geld aufzubringen, das notwendig ist, um die Ausgaben zu tätigen, die für den Erhalt und die Weiterentwicklung der Liegenschaften erforderlich sind; (bekannte und unbekannte) Umwelthaftungen; allgemeine geschäftliche, wirtschaftliche, wettbewerbsbezogene, politische und soziale Unwägbarkeiten; Ergebnisse von Explorationsprogrammen; Unfälle, Arbeitskonflikte und andere Risiken der Bergbauindustrie; politische Instabilität, Terrorismus, Aufstände oder Krieg; oder Verzögerungen bei der Erlangung von behördlichen Genehmigungen, prognostizierte Barbetriebskosten, das Versäumnis, behördliche oder Aktionärsgenehmigungen zu erhalten. Eine detailliertere Erörterung solcher Risiken und anderer Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von jenen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden, finden Sie in den Unterlagen, die Karora bei den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden eingereicht hat, einschließlich des jüngsten Jahresberichts, der auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca verfügbar ist.

Obwohl Karora versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen beschriebenen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse von den erwarteten, geschätzten oder beabsichtigten abweichen. Karora lehnt jede Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder Ergebnisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies wird von den geltenden Wertpapiergesetzen verlangt.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Rob Buchanan

Director, Investor Relations

Tel.: (416) 363-0649

www.karoraresources.com

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger & Marc Ollinger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version, Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert, Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein, Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen, Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

