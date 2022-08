IRW-News: Karora Resources Inc.: Karora-Bohrungen auf Beta Hunt erweitern die Western Flanks Mineralisierung 150 Meter unterhalb der Mineralressource und zeigen 13,6 g/t Gold auf 5,3 Metern

IRW-PRESS: Karora Resources Inc.: Karora-Bohrungen auf Beta Hunt erweitern die Western Flanks Mineralisierung 150 Meter unterhalb der Mineralressource und zeigen 13,6 g/t Gold auf 5,3 Metern

TORONTO, 2. August 2022 - Karora Resources Inc. (TSX:KRR; OTCQX:KRRGF) ("Karora" oder das "Unternehmen" - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/karora-resources-inc/ ) freut sich, Bohrergebnisse bekannt zu geben, die die Beständigkeit der Western Flanks Main Scher-Mineralisierung bis zu 150 Meter unterhalb der aktuellen Mineralressource bestätigen. Die Western Flanks sind die größte Zone von Beta Hunt und diese Ergebnisse geben Zuversicht für die weitere Erweiterung der Ressourcenbasis von Karora. Neben der Erweiterung der Main-Shear-Mineralisierung haben die Bohrungen auch eine bedeutende Footwall-Mineralisierung beschrieben, die nicht in der aktuellen Mineralressource enthalten ist.

Die Highlights der Abschnitte des Western Flanks Deeps und des laufenden Infill-Diamantbohrprogramms unter Tage sind unter1. aufgeführt:

Western Flanks Deeps (außerhalb der Mineralressourcen)

- WW-SP2-003AE:-13,6 g/t auf 5,3 Metern, einschließlich 0,6 m mit 113 g/t

- WW-SP2-009AE:-2,1 g/t über 7,6 Meter

- WW-SP2-002AE:-2,7 g/t über 6,7 Meter

- WW-SP2-002AE:-4,0 g/t über 8,3 Meter - Fußwand

Western Flanks Infill

- WW-SP2-006AR:-2,8 g/t über 17,7 Meter

- WW386SP-06AR:-3,1 g/t über 11,7 Meter es

- WW386SP-01AR:-5,9 g/t über 5,1 Meter

- WW-SP2-004AR: 6,1 g/t über 4,5 Meter

1. Die Intervalllängen sind geschätzte tatsächliche Breiten.

Paul Andre Huet, Chairman und CEO, kommentierte: "Ich freue mich über die jüngsten Bohrergebnisse aus der Zone Western Flanks von Beta Hunt, die weiterhin das Wachstumspotenzial der Mineralressourcen der Mine belegen.

Die heute bekannt gegebenen Ergebnisse untermauerten erfolgreich die beiden Hauptziele des Western Flanks-Bohrprogramms, indem sie die goldmineralisierte Zone um 150 Meter in die Tiefe verlängerten, wie ein Abschnitt mit 13,6 g/t Au auf 5,3 Metern zeigte, und die Infill-Bohrungen zeigten das Potenzial zur Aufwertung der aktuellen Mineralressource, einschließlich eines Ergebnisses von 5,9 g/t Au auf 5,1 Metern.

Western Flanks ist derzeit das größte bekannte Schersystem bei Beta Hunt und das anhaltende Wachstum der Zone ist sowohl für das kurzfristige Abbaupotenzial als auch für die Verlängerung der Lebensdauer der Mine ermutigend. Abgesehen von Western Flanks unterstreicht das Potenzial für zusätzliche Goldmineralressourcen in den Bohrungen bei A Zone North, Fletcher, Gamma und der neu entdeckten Sorrenson Zone unser Ziel, die zahlreichen Scherzonen, die derzeit im Untertagebetrieb definiert sind, zu erweitern."

Beta Hunt Bohrungen Update

Vom 1. Mai 2022 bis zum 30. Juni 2022 wurden bei Beta Hunt insgesamt 55 Goldressourcen-Definitions- und Explorationsbohrungen über 12.685 Meter niedergebracht. Die Goldbohrungen konzentrierten sich auf die Erweiterung und Auffüllung der Western Flanks und der Zone Larkin. Die Nickelbohrungen beschränkten sich auf den Beta-Block und zielten auf die Zone 25C (südlich der Zone 30C) sowie auf die Erprobung des interpretierten Trogs 44C westlich der Western Flanks ab; ein Update wird veröffentlicht, sobald alle Ergebnisse vorliegen und interpretiert wurden (voraussichtlich im dritten Quartal 2022).

Ergebnisse der Bohrungen

Bedeutende Bohrergebnisse und deren Standorte im Zeitraum vom 1. Mai bis 23. Juli 2022 sind in Abbildung 1 dargestellt und in Tabelle 1 detailliert beschrieben. Die Ergebnisse für die Zone Larkin wurden bereits in der Karora-Pressemitteilung vom 19. Juli 2022 gemeldet.

Abbildung 1: Planansicht von Beta Hunt mit den jüngsten Goldergebnissen für den Zeitraum Mai - Juli 2022

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2022/66914/Karora_02082022_DEPRcom.001.png

Western Flanks Deeps: Die Bohrungen wurden konzipiert, um den Wachstumsplan von Karora durch die Aufwertung und Erweiterung der aktuellen Mineralressource zu unterstützen. Im Rahmen des aktuellen Programms wurde bei den Bohrungen die neigungsabwärts verlaufende Fortsetzung der Goldmineralisierung unterhalb des zentralen Teils der Lagerstätte bis zu 150 Meter unterhalb der bestehenden Ressource getestet. Bedeutende Goldergebnisse dieser Bohrungen werden im Folgenden hervorgehoben:

- WW-SP2-003AE: 13,6 g/t über 5,3 Meter, einschließlich 113 g/t über 0,6 Meter

- WW-SP2-009AE: 2,1 g/t über 7,6 Meter

- WW-SP2-002AE: 2,7 g/t über 6,7 Meter

- WW-SP2-002AE: 4,0 g/t über 8,3 Meter (Fußwand)

1. Die Intervalllängen sind geschätzte tatsächliche Breiten.

Die Ergebnisse zeigen eine starke Mineralisierung in der angepeilten Hauptscherungszone, die bis zu 150 Meter unterhalb der aktuellen Ressource liegt, und bestätigen die Stärke des Goldsystems Western Flanks, das in der Tiefe weiterhin offen ist. Die Hauptscherungszone erstreckt sich nun über 350 Meter neigungsabwärts. Neben der Hauptscherungsmineralisierung haben die Bohrungen auch eine neue Fußwandmineralisierung aufgezeigt, die bisher in keinem Ressourcenmodell enthalten war.

Abbildung 2: Western Flanks Deeps X-Schnitte mit Blick nach Norden. Die Abschnitte liegen 80 m voneinander entfernt in der Ebene der Hauptscherung. Siehe Abbildung 1 für die Lage.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2022/66914/Karora_02082022_DEPRcom.002.png

Definition der Western Flanks-Ressourcen: Bei den Infill-Bohrungen dominierten die Ergebnisse von Western Flanks Central mit einigen Ergebnissen vom südlichen Ende der Lagerstätte. Die Ergebnisse stützen im Allgemeinen die aktuelle Mineralressource und haben diese in einigen Fällen sogar noch verbessert. Signifikante Goldergebnisse sind im Folgenden aufgelistet:

- WW-SP2-006AR: 2,8 g/t auf 17,7 Metern;

- WW386SP-06AR: 3,1 g/t über 11,7 Meter

- WW386SP-01AR: 5,9 g/t auf 5,1 Metern;

- WW-SP2-004AR: 6,1 g/t über 4,5 Meter

1. Intervalllängen sind geschätzte wahre Breiten

Die Ergebnisse der Exploration und der Ressourcendefinition werden voraussichtlich die aktuelle Mineralressource Western Flanks erweitern, die die größte einzelne Mineralressource von Karora darstellt und insgesamt 8,8 Mio. T @ 2,7 g/t Au, 772.000 Unzen (gemessen und angezeigt) und 5,0 Mio. t @ 2,7 g/t, 437.000 Unzen (abgeleitet) umfasst. Die Ergebnisse werden in die aktualisierte konsolidierte Mineralressource einfließen, die im vierten Quartal 2022 veröffentlicht werden soll.

Zone A Nord: Die endgültigen Ergebnisse wurden von zwei Bohrlöchern geliefert, die im Rahmen des Oberflächen-Diamantbohrprogramms gebohrt wurden, mit einem besten Ergebnis von 8,1 g/t auf 1,6 Metern (geschätzte tatsächliche Mächtigkeit) in der anvisierten Position der Zone A. Dieses Ergebnis wird zusammen mit den Ergebnissen des restlichen Oberflächenbohrprogramms in die aktualisierte konsolidierte Mineralressource aufgenommen.

Die Goldbohrergebnisse der Infill-Nickelbohrlöcher, die die Zonen 25C und 30C im Beta Block anpeilen, wurden ebenfalls übermittelt. Diese Bohrungen wiesen 12,6 g/t Au auf 2,4 Metern (geschätzte tatsächliche Mächtigkeit) innerhalb der Zone Larkin auf. Die Ergebnisse von Larkin wurden bereits in der Karora-Pressemitteilung vom 19. Juli 2022 gemeldet.

Konformitätserklärung (JORC 2012 und NI 43-101)

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen wurden von Stephen Devlin, FAusIMM, Group Geologist, Karora Resources Inc. geprüft und genehmigt, einer qualifizierten Person gemäß NI 43-101.

Bei Beta Hunt werden alle Bohrkernproben von Karora-Personal entnommen. Die Proben für die Goldanalyse werden an SGS Mineral Services in Kalgoorlie geschickt, wo sie aufbereitet und mittels einer 50-Gramm-Brandprobenanalyse untersucht werden. Alle Gold-Diamantbohrproben, die zur Untersuchung eingereicht werden, enthalten mindestens eine Leerprobe und ein zertifiziertes Referenzmaterial ("CRM") pro Charge sowie ein CRM oder eine Leerprobe pro 20 Proben. Bei Proben mit sichtbarer Goldmineralisierung wird nach der sichtbaren Goldmineralisierung ein grober Blindwert eingefügt, der sowohl als grobe Spülung dient, um eine Verunreinigung nachfolgender Proben zu verhindern, als auch als Test für das Verschmieren von Gold von einer Probe zur nächsten, das möglicherweise auf eine unzureichende Reinigung des Brechers und der Mühle zurückzuführen ist. Das Labor muss außerdem mindestens 1:20 Nasssiebe an den pulverisierten Proben durchführen, um sicherzustellen, dass mindestens 90 % bei -75 µm durchgehen. Die Proben für die Nickelanalyse werden zur Aufbereitung an SGS Australia Mineral Services in Kalgoorlie verschickt. Die Pulpe wird dann zur Untersuchung nach Perth transportiert. Die Analysetechnik ist ICP41Q, ein ICP-AES-Paket mit vier Säureaufschlüssen. Proben, die über der oberen Nachweisgrenze (25.000 ppm Ni) liegen, werden mit der gleichen Technik und einer größeren Verdünnung (ICP43B) erneut analysiert. Alle zur Nickeluntersuchung eingereichten Proben enthalten mindestens ein zertifiziertes Referenzmaterial (ZRM) pro Charge, wobei mindestens ein ZRM pro 20 Proben verwendet wird. Wo bei QAQC-Kontrollen Probleme festgestellt wurden, haben das Personal von Karora und das Laborpersonal von SGS die Probleme aktiv verfolgt und als Standardverfahren korrigiert.

Über Karora Resources

Karora ist bestrebt, die Goldproduktion in seiner integrierten Beta Hunt Goldmine und den Higginsville Gold Operations ("HGO") in Westaustralien bis 2024 auf eine Zielspanne von 185.000 bis 205.000 Unzen zu steigern. Bei der Higginsville-Aufbereitungsanlage handelt es sich um eine kostengünstige Verarbeitungsanlage mit einer Kapazität von 1,6 Mtpa, die von Karoras Untertage-Mine Beta Hunt und den Higginsville-Minen gespeist wird. Karora hat vor kurzem die 1,0 Mtpa Lakewood Mill in Westaustralien erworben. Bei Beta Hunt befinden sich eine robuste Goldmineralressource und -reserve in mehreren Goldscharen, wobei die Goldabschnitte entlang einer Streichlänge von 4 km in mehreren Richtungen offen sind. HGO verfügt über eine beträchtliche mineralische Goldressource und -reserve sowie ein aussichtsreiches Landpaket von insgesamt etwa 1.900 Quadratkilometern. Das Unternehmen besitzt auch das hochgradige Projekt Spargos Reward, das im Jahr 2021 in Produktion ging. Karora verfügt über ein starkes Board- und Managementteam, das sich auf die Schaffung von Aktionärswert und einen verantwortungsvollen Bergbau konzentriert, wie Karoras Engagement für die Reduzierung von Emissionen in allen seinen Betrieben zeigt. Die Stammaktien von Karora werden an der TSX unter dem Kürzel KRR und am OTCQX-Markt unter dem Kürzel KRRGF gehandelt.

Vorsichtsmaßnahme in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Informationen", einschließlich, jedoch nicht darauf beschränkt, Aussagen bezüglich der Produktionsprognose und des Potenzials der Mine Beta Hunt, des Goldbetriebs Higginsville, des Projekts Aquarius und des Goldprojekts Spargos, des Beginns des Abbaus beim Goldprojekt Spargos und des Abschlusses der Ressourcenschätzung.

Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge von Karora wesentlich von den zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden. Zu den Faktoren, die das Ergebnis beeinflussen könnten, zählen unter anderem: zukünftige Preise und das Angebot an Metallen; die Ergebnisse von Bohrungen; die Unfähigkeit, das Geld aufzubringen, das notwendig ist, um die Ausgaben zu tätigen, die für den Erhalt und die Weiterentwicklung der Grundstücke erforderlich sind; (bekannte und unbekannte) Umwelthaftungen; allgemeine geschäftliche, wirtschaftliche, wettbewerbsbezogene, politische und soziale Unwägbarkeiten; Ergebnisse von Explorationsprogrammen; Unfälle, Arbeitskonflikte und andere Risiken der Bergbauindustrie; politische Instabilität, Terrorismus, Aufstände oder Krieg; oder Verzögerungen bei der Erlangung von behördlichen Genehmigungen, prognostizierte Barbetriebskosten, das Versäumnis, behördliche oder Aktionärsgenehmigungen zu erhalten. Eine detailliertere Erörterung solcher Risiken und anderer Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von jenen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert wurden, finden Sie in den Unterlagen, die Karora bei den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden eingereicht hat, einschließlich des jüngsten Jahresberichts, der auf SEDAR unter www.sedar.com verfügbar ist.

Obwohl Karora versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen beschriebenen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse von den erwarteten, geschätzten oder beabsichtigten abweichen. Karora lehnt jede Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder Ergebnisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist durch die geltenden Wertpapiergesetze vorgeschrieben.

Tabelle 1: Signifikante Goldergebnisse von Beta Hunt - 1. Mai 2022 bis 23. Juli 2022 (ohne die Ergebnisse von Larkin, die in der Pressemitteilung von Karora vom 19. Juli 2022 gemeldet wurden)

Ziel / Prospekt Bohrung ID Teilintervall Von (m) Nach (m) Bohrloch Intervall Geschätzte wahre Au (g/t) 1.

(m) Breite

25C B25-20-016NR 11 16 5 4.6 1.7

B25-20-019NE 59 62.7 3.7 3.2 2.7

B25-20-021NE 78 79 1 0.9 7.8

B25-20-025NE 72 76 4 3.2 1.5

30C B30-1890-18NR 43 48.5 5.5 4.4 1.8

76 83 7 5.6 1.6

90.7 99 8.3 6.6 1.3

B30-1890-19NR 58 66 8 5.5 2.8

B30-1890-20NR 113 116 3 2.4 12.6

LARK BL1890-15AR 9 16 7 5.4 1.6

67 70 3 2.3 2.5

275 279 4 3.1 2.1

Western Flanks BW-1704-01AR 101 109 8 6.3 2.2

120 124 4 3.1 1.3

BW-1704-02AR 20 21 1 1 5.8

113 121 8 5.8 2.3

BW-1704-10AR 15.8 18 2.2 1.8 3.9

135 138 3 1.9 2.4

WW386SP-01AR 55 58.5 3.5 3.5 3.8

78 117.1 39.1 25 1.5

einschließlich 78 86 8 8 1.4

einschließlich 88.85 99 10.15 6.5 1.7

einschließlich 102 117.1 15.1 9.7 1.8

124 126 2 1.3 3.6

146 154 8 5.12 5.9

WW386SP-03AR 88 93 5 3.7 1.6

WW386SP-05AR 90 94 4 2.94 1.3

WW386SP-06AR 93 110.2 17.2 11.7 3.1

114 121 7 4.8 1.5

WW386SP-07AR 43 45.78 2.78 2.6 3.5

92 96.66 4.66 2.6 1.6

105.4 109 3.6 2 3.5

162 163 1 0.56 5.5

WW386SP-09AR 40 41.35 1.35 0.95 3.7

76 79 3 2.1 2.6

98 99 1 0.59 8.0

109 114 5 3 3.2

121.4 122.05 0.65 0.4 26.6

WW405DD-01AR 161 167 6 2.8 1.8

WW-SP2-001AR 80.8 92.0 11.3 9.0 2.3

144.0 148.0 4.0 3.2 3.0

150.7 154.0 3.3 2.6 6.1

WW-SP2-002AE 122 142 20 8.3 4.0

183 199.23 16.23 6.7 2.7

204 206 2 0.83 4.6

WW-SP2-003AE 152.9 155 2.1 1.7 10.5

311 315 4 2.4 1.6

340 349 9 5.3 13.6

einschließlich 340 341 1 0.6 113.0

WW-SP2-004AR 107 111 4 3.6 4.9

116 118 2 1.8 2.9

128 129.65 1.65 1.49 6.8

146 157 11 7.4 2.0

160 166 6 5.4 3.8

239 244 5 4.5 6.1

WW-SP2-006AR 100 102.05 2.05 1.9 3.7

110 117 7 6.5 1.8

142 148 6 4 2.3

157 175 18 17.7 2.8

222 226 4 3.9 3.0

236 240 4 3.9 4.7

WW-SP2-008AE 131 135 4 3.5 2.1

211 213.9 2.9 1.9 3.1

222.5 229 6.5 4.3 1.4

WW-SP2-009AE 143 146 3 2.5 3.8

246.2 249 2.8 2.3 2.7

268 287.9 19.9 7.6 2.1

einschließlich 268 278 10 3.7 1.7

einschließlich 281 287.9 6.9 2.5 3.5

WW-SP2-012AE 209.5 212 2.5 1.4 2.9

A ZONE SAZ-005-AE 306 307 1 0.7 5.1

SAZ-007-AE 313 315 2 1.6 8.1

1. Gemeldete Goldgehalte > 1,0 g/t im Bohrloch und Gramm x Meter > 5

Tabelle 2 Beta Hunt - Bohrlochkollars für signifikante Goldergebnisse, die vom 1. Mai 2022 bis zum 23. Juli 2022 gemeldet wurden (ohne die Ergebnisse von Larkin, die in der Karora-Pressemitteilung vom 19. Juli 2022 gemeldet wurden)

Ziel/ Bohrung ID MGA_N MGA_E mRL DIP AZI Gesamtlänge (m)

Aussicht

BETA B25-20-016NR 6542446.9 375823.9 -339.0 61.5 181.9 54

BETA B25-20-019NE 6542424.0 375837.1 -344.0 56.0 203.2 78

BETA B25-20-021NE 6542404.2 375851.2 -348.0 39.4 214.1 104.9

25C B25-20-025NE 6542391.3 375864.3 -351.0 12.8 235.4 140.7

30C B30-1890-18NR 6542754.5 375363.6 -384.9 29.6 47.0 119.6

30C B30-1890-19NR 6542754.4 375363.6 -385.0 26.5 69.1 165

BETA B30-1890-20NR 6542768.0 375345.3 -387.0 25.3 25.8 155.9

LARK BL1890-15AR 6542754.3 375363.7 -387.7 -40.1 84.9 335.9

WF BW-1704-01AR 6543632.9 375352.3 -291.0 -20.4 194.7 167.9

WF BW-1704-02AR 6543632.9 375352.3 -291.0 -34.4 195.3 127.2

WF BW-1704-10AR 6543632.9 375352.3 -291.0 -51.3 201.7 166

AZONE SAZ-005-AE 6545009.0 373873.9 289.0 -77.1 43.0 503.7

AZONE SAZ-007-AE 6544975.8 373921.6 289.4 -74.4 40.2 464.9

WF WW386SP-01AR 6544009.1 374944.1 -381.5 -24.1 269.5 207

WF WW386SP-03AR 6544008.8 374944.1 -381.5 -30.4 248.5 170.9

WF WW386SP-05AR 6544008.8 374944.1 -381.7 -31.8 220.5 141

WF WW386SP-06AR 6544008.7 374944.2 -381.5 -42.2 219.5 194.97

WF WW386SP-07AR 6544007.9 374944.7 -381.8 -29.8 195.5 187.3

WF WW386SP-09AR 6544007.2 374945.2 -381.7 -22.4 179.5 228.2

WF WW405DD-01AR 6543680.7 375262.8 -398.5 -35.3 270.1 242.9

WF WW-SP2-001AR 6544117.0 374904.9 -354.4 -32.8 214.9 206.6

WF WW-SP2-002AE 6544116.5 374905.6 -354.4 -51.4 211.1 337.3

WF WW-SP2-003AE 6544116.1 374906.1 -354.5 -61.7 210.0 360

WF WW-SP2-004AR 6544117.4 374904.5 -354.4 -37.6 230.6 257.9

WF WW-SP2-006AR 6544117.2 374904.5 -354.4 -35.3 240.4 269.9

WF WW-SP2-008AE 6544117.2 374904.6 -354.2 -51.0 251.5 335.1

WF WW-SP2-009AE 6544119.0 374902.0 -354.7 -60.7 243.4 428.7

WF WW-SP2-012AE 6544121.7 374899.8 -354.6 -42.1 270.8 323.9

