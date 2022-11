IRW-News: Jourdan Resources Inc.: Jourdan erwirbt Bergbau-Claims neben seinem bestehenden Projekt

IRW-PRESS: Jourdan Resources Inc.: Jourdan erwirbt Bergbau-Claims neben seinem bestehenden Projekt

21. November 2022, Toronto (Kanada) - JOURDAN RESOURCES INC. (TSXV: JOR; OTCQB: JORF; FWB:2JR1) (Jourdan oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen zusätzliche 138 Bergbau-Claims erworben hat, die an seine anderen Lithiumkonzessionsgebiete nördlich von Val dOr (Quebec) (die Claims), angrenzen. Siehe Abbildung 1.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2022/68307/Jourdan_211122_DEPRCOM.001.png

Abbildung 1. Die grünen Kästchen stellen die neuen Claims dar; die roten Kästchen stellen die zuvor von Jourdan erworbenen Bergbau-Claims in der Nähe der neuen Claims dar.

Die Claims wurden vom Unternehmen im Rahmen eines Kaufvertrags zwischen den Verkäufern der Claims und Jourdan erworben. Als Gegenleistung für den Erwerb zahlte Jourdan eine Barzahlung in Höhe von insgesamt 50.000 Dollar und gewährte den Verkäufern eine NSR-Lizenzgebühr (Net Smelter Return Royalty) auf die von den Verkäufern übertragenen Claims in Höhe von 0,25 % bis 0,5 %, die bis zu einem Höchstbetrag von insgesamt 1 Million Dollar zurückgekauft werden können.

Bei der Übernahme handelt es sich um eine Transaktion nach dem Fremdvergleichsgrundsatz im Sinne der Statuten der TSX Venture Exchange (TSXV); sie gilt als Exempt Transaction gemäß TSXV-Richtlinie 5.3. Jourdan zahlt im Zusammenhang mit der Übernahme keine Vermittlungsprovisionen.

Rene Bharti, Chief Executive Officer von Jourdan, sagt dazu: Wir freuen uns sehr, diesen strategischen Erwerb der zusätzlichen Claims, die an unseren aktuellen Grundbesitz angrenzen, bekannt zu geben. Unserer Einschätzung nach erstrecken sich die Pegmatitvorkommen mit Spodumen (lithiumhaltiges Pyroxen), die wir auf unseren bestehenden Konzessionsgebieten ermittelten haben, bis in diese neu erworbenen Gebiete.

Wir sind begeistert, dass wir östlich unseres Vorzeigeprojekts Vallée eine ergänzende Liegenschaft erwerben konnten, meint Dr. Andy Rompel, Executive Chairman von Jourdan. Der uns bekannte Pegmatitschwarm streicht in Richtung dieser neu erworbenen Claims und wir sehen der Erkundung dieser Claims im neuen Jahr mit Spannung entgegen.

Über Jourdan Resources Inc.

Jourdan Resources Inc. ist ein junges kanadisches Bergbauexplorationsunternehmen, das an der TSX Venture Exchange unter dem Symbol JOR und an der Börse Stuttgart unter dem Symbol 2JR1 notiert ist. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf dem Erwerb, der Exploration, der Produktion und der Erschließung von Lithiumlagerstätten. Die Konzessionsgebiete des Unternehmens befinden sich in der kanadischen Provinz Quebec, vor allem in den spodumenhaltigen Pegmatiten des La Corne-Batholiths im Umfeld der produzierenden Lithiummine Quebec von North American Lithium.

Nähere Informationen erhalten Sie über:

Rene Bharti, Chief Executive Officer und President

E-Mail: info@jourdaninc.com

Tel: (416) 861-5800

www.jourdaninc.com

Vorsorgliche Hinweise

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Zu den zukunftsgerichteten Informationen zählen unter anderem Aussagen in Bezug auf die Einschätzung des Unternehmens, dass sich die zuvor ermittelten Pegmatite in den Claims fortsetzen sowie die Fähigkeit des Unternehmens, die Claims im neuen Jahr zu erkunden und seinen Geschäftsplan umzusetzen. Im Allgemeinen sind zukunftsgerichtete Informationen an der Verwendung von zukunftsgerichteten Begriffen wie plant, erwartet oder erwartet nicht, wird erwartet, budgetiert, geplant, schätzt, prognostiziert, beabsichtigt, sieht voraus oder sieht nicht voraus oder glaubt bzw. Abwandlungen solcher Wörter und Phrasen oder Aussagen erkennbar, wonach bestimmte Maßnahmen, Ereignisse oder Ergebnisse ergriffen werden, eintreten oder erreicht werden können, könnten, würden, dürften oder werden. Zukunftsgerichtete Informationen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Aktivitäten, Leistungen oder Errungenschaften von Jourdan wesentlich von denen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Informationen ausgedrückt oder angedeutet werden, einschließlich aber nicht beschränkt auf: den Erhalt der erforderlichen Genehmigungen; allgemeine geschäftliche, wirtschaftliche, wettbewerbsbezogene, politische und soziale Ungewissheiten; zukünftige Mineralienpreise und Marktnachfrage; Unfälle, Arbeitskonflikte und -engpässe sowie andere Risiken der Bergbaubranche. Obwohl Jourdan versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von jenen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Informationen enthalten sind, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Informationen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht vorbehaltlos auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen. Jourdan verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, es sei denn, dies geschieht in Übereinstimmung mit den geltenden Wertpapiergesetzen.

DIE TSX VENTURE EXCHANGE UND IHRE REGULIERUNGSDORGAN (IN DEN STATUTEN DER TSX VENTURE EXCHANGE ALS REGULATION SERVICES PROVIDER BEZEICHNET) ÜBERNEHMEN KEINE VERANTWORTUNG FÜR DIE ANGEMESSENHEIT ODER GENAUIGKEIT DIESER MITTEILUNG.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

