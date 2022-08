IRW-News: Jackpot Digital Inc.: Jackpot Digital präsentiert auf der Gaming-Messe in Oklahoma seinen dealerlosen Pokertisch

IRW-PRESS: Jackpot Digital Inc.: Jackpot Digital präsentiert auf der Gaming-Messe in Oklahoma seinen dealerlosen Pokertisch

Vancouver, British Columbia, 9. August 2022 - Jackpot Digital Inc. (das Unternehmen oder Jackpot) (TSXV: JJ) (TSX-V: JJ.WT.B) (TSX-V: JJ.WT.C) (US OTCQB: JPOTF) (FWB: LVH3) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen die nächste Generation seiner Jackpot Blitz® 2.0-Spieltische diese Woche auf der Kongressmesse der Oklahoma Indian Gaming Association (OIGA) 2022 vorstellen wird.

Die Live-Vorführung des vom Unternehmen entwickelten revolutionären dealerlosen Pokertisches Jackpot Blitz® 2.0 findet am Stand Nr. 614 im Cox Business Center im Geschäftsviertel der Stadt Tulsa in Oklahoma statt, und zwar am:

- Mittwoch, 10. August, von 12.00 bis 19.00 Uhr (Ortszeit) und

- Donnerstag, 11. August, von 12.00 bis 15.00 Uhr (Ortszeit)

Die nächste Generation von Jackpot Blitz® punktet mit einer sogenannten Ticket-In-Ticket-Out-(TITO)-Funktion, die es den Casinogästen ermöglicht, während des Spiels direkt am Tisch mit Bargeld zu bezahlen. Außerdem unterstützt der neue Jackpot Blitz® das Slot Accounting System-(SAS)-Protokoll und damit die nahtlose Einbindung in die Verwaltungssysteme der meisten Spielcasinos. Die beiden neuen Funktionen werden von den meisten regulierten Casinos vorgeschrieben und sind der letzte große Schritt zur Entwicklung von Jackpot Blitz® für den Massenmarkt. Den neuen Jackpot Blitz® können Sie im nachstehenden Video erleben:

https://m.youtube.com/watch?v=nYUiKEEI4C8

Auf der OIGA Conference and Trade Show bietet sich für das Unternehmen die Gelegenheit, Jackpot Blitz® erstmals in Oklahoma, einem der führenden US-Bundesstaaten für sogenannte Indianercasinos, zu präsentieren.

Jake Kalpakian, President & CEO von Jackpot, meint dazu: Wir können es kaum erwarten, diese positive und bahnbrechende Technologie unseres Unternehmens dem Glücksspielmarkt in Oklahoma vorzustellen. Der Begriff hands-dealt-per-hour ist eine wichtige Leistungskennzahl für Spieltische in Oklahoma. Jackpot Blitz ist hier in puncto Geschwindigkeit den herkömmlichen Dealern klar überlegen und bietet zugleich ein unterhaltsames und fehlerfreies Spielerlebnis. Der Mangel an Casino-Dealern, die hohen Personalkosten und der unaufhaltsame Trend hin zum digitalen Glücksspiel wirken sich allesamt auf die steigende Nachfrage nach unserem Produkt aus.

Über Jackpot Digital Inc.

Jackpot Digital Inc. ist ein führender Hersteller elektronischer Spieltische für die Kreuzfahrtschiffbranche und die regulierte Casino-Industrie. Das Unternehmen spezialisiert sich auf Mehrspieler-Gaming-Produkte, unter anderem Poker und Casino-Spiele, die durch ein solides Angebot an Backend-Tools für Betreiber ergänzt werden, mit welchen diese ihr Gaming-Geschäft effizient kontrollieren und optimieren können.

Nähere Informationen über das Unternehmen erhalten Sie über Jake H. Kalpakian, President und CEO, unter (604) 681- 0204, Durchwahl 6105, oder auf der Website des Unternehmens unter www.jackpotdigital.com.

Für das Board of Jackpot Digital Inc.,

Jake H. Kalpakian

Jake H. Kalpakian,

President & CEO

Der Handel mit den Wertpapieren des Unternehmens sollte als spekulativ angesehen werden.

Die TSX Venture Exchange hat den Inhalt dieser Pressemitteilung weder genehmigt noch missbilligt.

Die TSX Venture Exchange und ihre Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung.

Bestimmte hierin enthaltene Aussagen sind zukunftsorientiert. Zukunftsgerichtete Aussagen können unter anderem Aussagen über zukünftige Pläne, den Erhalt der üblichen behördlichen Genehmigungen für neue Kunden, geplante Finanzierungen, Kosten, Ziele, wirtschaftliche oder technische Leistungen oder die Annahmen, die den vorgenannten Aussagen zugrunde liegen, beinhalten. In dieser Pressemitteilung werden Wörter wie können, würden, könnten, werden, wahrscheinlich, ermöglichen, fühlen, anstreben, projizieren, vorhersagen, potenziell, sollten, könnten, Ziel, glauben, sein, erwarten, vorschlagen, antizipieren, beabsichtigen, planen, plant, schätzen und ähnliche Wörter verwendet, um zukunftsgerichtete Aussagen zu identifizieren. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen einer Vielzahl von Risiken und Ungewissheiten sowie anderen Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse erheblich von den ausgedrückten oder implizierten abweichen. Obwohl das Management der Ansicht ist, dass die Erwartungen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck kommen, auf vernünftigen Annahmen, Prognosen und Schätzungen beruhen, kann nicht garantiert werden, dass diese Annahmen, Prognosen oder Schätzungen zutreffend sind. Die Leser, Aktionäre und Investoren werden daher davor gewarnt, sich auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen, da die Pläne, Annahmen, Absichten oder Erwartungen, auf denen sie beruhen, möglicherweise nicht eintreten.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=66993

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=66993&tr=1

