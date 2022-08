IRW-News: Jackpot Digital Inc.: Jackpot Digital erhält Lizenz zur Installation von elektronischen Jackpot BlitzTM-Spieltischen im Sac & Fox Casino

IRW-PRESS: Jackpot Digital Inc.: Jackpot Digital erhält Lizenz zur Installation von elektronischen Jackpot BlitzTM-Spieltischen im Sac & Fox Casino

Vancouver, British Columbia - 31. August 2022 - Jackpot Digital Inc. (das Unternehmen oder Jackpot) (TSXV: JJ) (TSX-V: JJ.WT.B) (TSX-V: JJ.WT.C) (US OTCQB: JPOTF) (Frankfurter Wertpapierbörse: LVH3) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen von der Sac & Fox Nation of Missouri Tribal Gaming Commission, der für das Sac & Fox Casino (Sac & Fox) in Powhattan (Kansas) zuständigen Regulierungsbehörde, die erforderliche Lizenz für die Installation von elektronischen Jackpot BlitzTM-Spieltischen auf dem Kasinogelände erhalten hat.

Das Unternehmen wird bei Sac & Fox zwei (2) seiner revolutionären elektronischen Jackpot BlitzTM-Spieltische, die keine Croupiers benötigen, installieren.

Jake Kalpakian, President und CEO von Jackpot Digital, erklärt: Es freut uns sehr, ein weiteres Kasino mit elektronischen Jackpot BlitzTM-Spieltischen zu bestücken und wir gehen davon aus, die entsprechenden Installationen in den kommenden Wochen durchführen zu können. Unsere Tische werden auf Basis einer Umsatzbeteiligung installiert und bringen monatlich wiederkehrende Einnahmen.

Mr. Kalpakian weiter: Kasinos auf der ganzen Welt erleben Inflationsdruck auf die Gehälter, und in Verbindung mit einer enormen Personalknappheit bei den Croupiers bzw. Kasinomitarbeitern, macht das unser Produkt attraktiver denn je. Unser Unternehmen ist fantastisch positioniert, um von dem Makrotrend zur Automatisierung in der Kasino-Branche entsprechend zu profitieren. Die Kasinobetreiber haben rasch erkannt, dass ihnen die innovative Jackpot BlitzTM-Technologie, bei der keine Croupiers mehr benötigt werden, entsprechende Vorteile bringt. Mit mehr Hands-dealt-per-hour steigen auch die Einnahmen - gepaart mit enormen Kosteneinsparungen und dem Wegfall von Betriebspersonal bzw. Mitarbeitern.

Über Jackpot Digital Inc.

Jackpot Digital Inc. ist ein führender Hersteller elektronischer Spieltische für die Kreuzfahrtschiffbranche und die regulierte Kasino-Industrie. Das Unternehmen spezialisiert sich auf Mehrspieler-Gaming-Produkte, unter anderem Poker und Kasino-Spiele, die durch ein solides Angebot an Backend-Tools für Betreiber ergänzt werden, mit welchen diese ihr Gaming-Geschäft effizient kontrollieren und optimieren können.

