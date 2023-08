IRW-News: IperionX: IperionX wird Titanplatte für Tests durch Lockheed Martin herstellen

Weitere Suchergebnisse zu "IperionX":

IRW-PRESS: IperionX: IperionX wird Titanplatte für Tests durch Lockheed Martin herstellen

17. August 2023 / IRW-Press / IperionX Limited (NASDAQ: IPX, ASX: IPX) hat mit Lockheed Martin (NYSE: LMT) einen Auftrag über die Lieferung von Titanplatten-Komponenten vereinbart, die unter Verwendung des von IperionX in den USA hergestellten Titans produziert werden.

IperionXs fortschrittliche Titanproduktionstechnologien haben das Potenzial, eine kostengünstigere und nachhaltigere US-Lieferkette für Titanrohmaterial zu schaffen.

Die Senkung der Kosten für Titankomponenten wird zu einer breiteren Verwendung dieses Materials führen, um die Leistung unserer Produkte zu erhöhen, sagte Brian Rosenberger, Senior Fellow for Additive Manufacturing Processes and Materials bei Lockheed Martin. Mit diesem Auftrag wird Lockheed Martin eine erste Bewertung der Materialqualität und der mechanischen Leistung des Titanplattenmaterials von IperionX durchführen.

Die Titanplatten-Komponenten für Lockheed Martin werden mit pulvermetallurgischen Fertigungsverfahren und dem fortschrittlichen Titan-Winkelpulver von IperionX hergestellt. Um eine höhere Leistung und Haltbarkeit zu erzielen, wird IperionX auch seine patentierten Technologien zur Wasserstoffsinterung und Phasenumwandlung (HSPT) - eine hochmoderne Technik zur Verbesserung der Mikrostruktur von Titanbauteilen - einsetzen, um Festigkeits- und Ermüdungseigenschaften zu erzielen, die mit denen von Titanknetlegierungen vergleichbar sind.

Titan wird wegen seines guten Verhältnisses zwischen Festigkeit und Gewicht sowie seiner Beständigkeit gegenüber hohen Temperaturen und Korrosion geschätzt. Titan ist ein wichtiger Werkstoff für viele US-Verteidigungssysteme, darunter militärische Kampfflugzeuge und Triebwerke, Munitions- und Waffenkomponenten, Marineplattformen und militärische Bodenfahrzeuge. Lockheed Martin verwendet Titanlegierungen in großem Umfang für kritische Strukturen und andere Schlüsselkomponenten in der gesamten Bandbreite seiner Produkte für die See-, Luft- und Raumfahrt sowie zu Land.

Die Vereinigten Staaten verfügen nur über sehr begrenzte inländische Kapazitäten für primäres Titanmetall (Titanschwamm), was dazu führt, dass die USA über 95 % des für den US-Verteidigungssektor benötigten Titanschwamms importieren. IperionX plant, die Titanmetallproduktion in die USA zu verlagern, die akute Abhängigkeit von Titanimporten aus dem Ausland zu verringern und die heimische Titanlieferkette für wichtige Verteidigungssysteme zu stärken.

Titan wird seit den 1940er Jahren, als das heutige Kroll-Verfahren entwickelt wurde, auf die gleiche Weise in Massenproduktion hergestellt. Das Kroll-Verfahren ist energieintensiv, kostspielig und verursacht hohe Treibhausgasemissionen. Im Gegensatz dazu verbrauchen die Titanproduktionstechnologien von IperionX weniger Energie, um hochfestes Titan zu niedrigeren Kosten und ohne Scope 1- und 2-Emissionen zu produzieren.

Anastasios (Taso) Arima, CEO von IperionX, sagte:

Diese Zusammenarbeit mit Lockheed Martin ist ein weiterer wichtiger Meilenstein auf dem Weg zur raschen Kommerzialisierung der bahnbrechenden kohlenstoffarmen Titantechnologien von IperionX. Diese patentierten Technologien können entweder Titanmineralien oder Titanschrott als Ausgangsmaterial verwenden, um hochwertige Titanprodukte zu deutlich niedrigeren Kosten und mit einer geringeren CO2-Bilanz als bei bestehenden Produktionsverfahren herzustellen.

Diese Pressemitteilung wurde vom CEO und Managing Director zur Veröffentlichung freigegeben.

Für weitere Informationen oder Anfragen kontaktieren Sie:

info@iperionx.com

+1 704 461 8000

Anhang I: Die wichtigsten Bedingungen des Prototypauftrags

Der Preis für den Prototypauftrag von Lockheed Martin orientiert sich an früheren Transaktionen auf dem freien Markt für die Bereitstellung ähnlicher Produkte und Technologiedienstleistungen, und der Gesamtwert des Auftrags ist für die Liquiditätslage oder die Bilanz von IperionX nicht von Bedeutung. IperionX geht davon aus, dass ein erstes Arbeitsprogramm zur Prototypenentwicklung innerhalb von 26 Wochen abgeschlossen sein wird.

Über IperionX

Die Mission von IperionX besteht darin, der führende Entwickler von kohlenstoffarmem Titan für fortschrittliche Industrien wie Luft- und Raumfahrt, Elektrofahrzeuge und 3-D-Druck zu sein. IperionX besitzt eine exklusive Option auf den Erwerb bahnbrechender Titantechnologien, mit denen kohlenstoffarme und vollständig kreislauffähige Titanprodukte hergestellt werden können. IperionX stellt in seinem Pilotbetrieb in Utah Titanmetallpulver aus Titanschrott her und beabsichtigt, die Produktion in einer Titan-Demonstrationsanlage in Virginia zu erweitern. IperionX hält eine 100%ige Beteiligung an einem Titanprojekt, das die größte JORC-konforme Ressource an Titan, Seltenen Erden und zirkonreichen Mineralsanden in den U.S.A aufweist.

Über Lockheed Martin

Die Lockheed Martin Corporation mit Hauptsitz in Bethesda, Maryland, ist ein globales Sicherheits- sowie Luft- und Raumfahrtunternehmen, das weltweit etwa 116.000 Mitarbeiter beschäftigt und sich hauptsächlich mit der Erforschung, dem Design, der Entwicklung, der Herstellung, der Integration und der Wartung von fortschrittlichen Technologiesystemen, Produkten und Dienstleistungen beschäftigt.

Über HSPT

Wasserstoffsintern und Phasenumwandlung (HSPT) ist eine geschützte Technologie, die Teil des umfangreichen Patentportfolios für Titantechnologien von IperionX ist. Das HSPT-Verfahren wurde als kostengünstiges Verfahren der Titanpulvermetallurgie entwickelt, um Hochleistungs-Titanlegierungen mit knetlegierungsähnlichen Mikrostrukturen und mechanischen Eigenschaften herzustellen.

Zhigang Zak Fang, James D. Paramore, Pei Sun, K. S. Ravi Chandran, Ying Zhang, Yang Xia, Fei Cao, Mark Koopman & Michael Free (2018) Powder metallurgy of titanium - Past, present, and future, International Materials Reviews, 63:7, 407-459, DOI: 10.1080/09506608.2017.1366003

Zukunftsgerichtete Aussagen

Die in dieser Mitteilung enthaltenen Informationen stellen zukunftsgerichtete Aussagen dar. Oft, aber nicht immer, können zukunftsgerichtete Aussagen im Allgemeinen durch die Verwendung von zukunftsgerichteten Wörtern wie können, werden, erwarten, beabsichtigen, planen, schätzen, antizipieren, fortsetzen und vorhersehen oder anderen ähnlichen Wörtern identifiziert werden und können, ohne Einschränkung, Aussagen über Pläne, Strategien und Ziele des Managements, erwartete Produktions- oder Baubeginntermine und erwartete Kosten oder Produktionsleistungen beinhalten.

Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen und Erfolge des Unternehmens wesentlich von den zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen. Zu den relevanten Faktoren zählen unter anderem Änderungen der Rohstoffpreise, Wechselkursschwankungen und allgemeine wirtschaftliche Bedingungen, erhöhte Kosten und Nachfrage nach Produktionsmitteln, der spekulative Charakter von Exploration und Projekterschließung, einschließlich des Risikos, die erforderlichen Lizenzen und Genehmigungen zu erhalten und abnehmende Mengen oder Gehalte an Reserven, die Fähigkeit des Unternehmens, die relevanten Vertragsbedingungen für den Zugang zu den Technologien einzuhalten, die Fähigkeit des Unternehmens, die entsprechenden Vertragsbedingungen einzuhalten, um auf die Technologien zuzugreifen, seine geschlossenen Titanproduktionsprozesse kommerziell zu skalieren oder seine geistigen Eigentumsrechte zu schützen, politische und soziale Risiken, Änderungen des regulatorischen Rahmens, innerhalb dessen das Unternehmen operiert oder in Zukunft operieren könnte, Umweltbedingungen, einschließlich extremer Wetterbedingungen, Einstellung und Bindung von Personal, Arbeitsbeziehungen und Rechtsstreitigkeiten.

Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf den gutgläubigen Annahmen des Unternehmens und seines Managements in Bezug auf das finanzielle, marktbezogene, regulatorische und sonstige relevante Umfeld, das in der Zukunft bestehen und sich auf das Geschäft und die Geschäftstätigkeit des Unternehmens auswirken wird. Die Gesellschaft übernimmt keine Gewähr dafür, dass die Annahmen, auf denen zukunftsgerichtete Aussagen beruhen, sich als richtig erweisen oder dass die Geschäftstätigkeit der Gesellschaft nicht wesentlich durch diese oder andere Faktoren beeinflusst wird, die von der Gesellschaft oder der Geschäftsleitung nicht vorhergesehen oder absehbar waren oder die außerhalb der Kontrolle der Gesellschaft liegen.

Obwohl das Unternehmen versucht und versucht hat, Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen genannten abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen, Errungenschaften oder Ereignisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen, und viele Ereignisse liegen außerhalb der Kontrolle des Unternehmens. Dementsprechend wird der Leser davor gewarnt, sich auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen. Zukunftsgerichtete Aussagen in diesen Unterlagen beziehen sich nur auf das Datum der Veröffentlichung. Vorbehaltlich fortbestehender Verpflichtungen nach geltendem Recht oder einschlägigen Börsennotierungsvorschriften übernimmt das Unternehmen mit der Bereitstellung dieser Informationen keine Verpflichtung, die zukunftsgerichteten Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren oder auf Änderungen von Ereignissen, Bedingungen oder Umständen hinzuweisen, auf denen eine solche Aussage beruht.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=71700

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=71700

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=71700&tr=1

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=71700&tr=1

