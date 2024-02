IRW-News: IperionX: IperionX auf gutem Weg zu kommerzieller Titanmetallproduktion

IRW-PRESS: IperionX: IperionX auf gutem Weg zu kommerzieller Titanmetallproduktion

- Die mechanische Endmontage des HAMR-Titanofens von IperionX, der Grundlage für die Herstellung von kostengünstigem Titan, wurde abgeschlossen und der Ofen hat die Werksabnahmeprüfungen durch das technische Team von IPX erfolgreich bestanden.

- Dieser moderne HAMR-Titanindustrieofen wird nun in die USA transportiert und voraussichtlich im ersten Quartal 2024 an den Titanium Manufacturing Campus geliefert werden.

- Die Installation und die Inbetriebnahme des HAMR-Titanofens werden für das zweite Quartal erwartet, ehe Mitte des Jahres 2024 das erste Titanmetall produziert wird.

- Die Errichtung und die Innenausstattung des Titanium Manufacturing Campus gehen wie geplant voran.

- IperionX hat die erste Zahlung in Höhe von 2,4 Millionen USD der DPA Title III-Subvention des Verteidigungsministeriums von insgesamt 12,7 Millionen USD zur Finanzierung der Phase-I-Anlaufphase der Titanproduktionsanlage in Virginia erhalten.

14. Februar 2024 / IRW-Press / - IperionX Limited (IperionX) (NASDAQ: IPX, ASX: IPX) freut sich, beträchtliche Fortschritte bei der Weiterentwicklung der kommerziellen Fertigungskapazitäten von Titanmetallen auf dem Titanium Manufacturing Campus von IperionX in Virginia bekannt zu geben, der die Titanium Production Facility und das Advanced Manufacturing Center umfasst.

Kommerzieller HAMR-Titanofen

Die mechanische Endmontage wurde abgeschlossen und der HAMR-Titanofen hat die vom technischen Team von IperionX geleitete Werksabnahmeprüfungen erfolgreich bestanden. Der Ofen wird zurzeit vom europäischen Hersteller zum Titanium Manufacturing Campus in Virginia transportiert. Es ist davon auszugehen, dass dieser große Titanofen im zweiten Quartal in der Titanium Production Facility installiert wird und somit den Weg für die Produktion von Titanmetall Mitte 2024 ebnet.

Dieser große Titanindustrieofen ist ein kritisches Produktionsaktivum von IperionX und nutzt patentierte Technologien des Unternehmens wie HAMR HAMRTM: Hydrogen Assisted Metallothermic Reduction (Wasserstoffgestützte metallothermische Reduktion)

und HSPT HSPTTM: Hydrogen Sintering and Phase Transformation (Wasserstoffsinterung und Phasenumwandlung)

, um nachhaltige, qualitativ hochwertige und hochfeste Titanmetallprodukte im kommerziellen Maßstab herzustellen. Dieser erste Produktionsmeilenstein wird führende Innovation und Nachhaltigkeit miteinander verbinden und neue Industriestandards in der Titanmetallproduktion setzen.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/73600/240214TitaniumManufacturingCampus_de_PRcom.001.jpeg

Abbildung 1: Der HAMR-Ofen von IperionX, das Herzstück der Titanium Production Facility

Das Risiko der Anwendung dieser konventionellen Ofentechnologie für die Titanproduktion wurde durch ein umfassendes Testprogramm, dem der Ofen unterzogen wurde, gemindert. Im Jahr 2023 schloss das technische Team von IperionX erfolgreich zwei Testläufe hinsichtlich der Serienfertigung von Titan ab, bei denen die wesentlichen angepeilten Produktionsparameter für die Titanium Production Facility übertroffen wurden.

Baufortschritt - Titanium Production Facility, Virginia

Die Errichtung der Titanium Production Facility geht wie geplant voran, wobei die Inbetriebnahme des HAMR-Titanofens und die Produktion des ersten Titanmetalls für Mitte 2024 erwartet werden.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/73600/240214TitaniumManufacturingCampus_de_PRcom.002.png

Abbildung 2: Bauarbeiten bei der Titanium Production Facility

Baufortschritt - Advanced Manufacturing Center, Virginia

Die Errichtung des Advanced Manufacturing Center liegt im Zeitplan und die Anlage wird voraussichtlich im zweiten Quartal 2024 in Betrieb genommen werden. Diese moderne Fertigungseinheit wird angulares und sphärisches Titanpulver aus der Titanium Production Facility verwenden, um eine Vielzahl an kostengünstigen und leistungsstarken Titanprodukten mittels Pulvermetallurgie, HSPT-Schmieden und additiver Fertigung bzw. 3D-Druck herzustellen. Darüber hinaus werden CNC-Bearbeitung, Nachbearbeitungsanlagen und moderne F&E-Labors genutzt, um Kunden und Behörden zu unterstützen.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/73600/240214TitaniumManufacturingCampus_de_PRcom.003.png

Abbildung 3: Das Advanced Manufacturing Center von IperionX

Anastasios (Taso) Arima, CEO von IperionX, sagte:

IperionX steht kurz vor einem wichtigen Meilenstein, der die Titanlieferkette in den USA mit einer einzigartigen End-to-End-Lösung wiederbeleben soll, die von recyceltem Titanschrott bis hin zu geschmiedeten Hochleistungs-Titanprodukten reicht.

Unsere patentierten Titantechnologien ermöglichen die Herstellung einer Vielzahl von Hochleistungs-Titanprodukten - einschließlich angularer und sphärischer Titanpulver, halbfertiger Titanprodukte, endkonturnaher Titanprodukte und additiv gefertigter Titankomponenten - mit überlegener Energieeffizienz, niedrigeren Kosten und geringeren Umweltauswirkungen.

Wir verfügen über eine starke Pipeline potenzieller Finanzierungs- und Anreizprogramme der US-Regierung, die konzipiert wurden, um Versorgungsketten kritischer Mineralien und Metalle wieder ins Land zu holen und zu sichern. Die Inbetriebnahme unseres Virginia Titanium Manufacturing Campus wird ein entscheidender Schritt nach vorne sein und IperionX angesichts einer innovativen End-to-End-Titanlieferkette in eine günstige Position bringen, um leistungsstarke und kostengünstige Titanprodukte für moderne amerikanische Industrien herzustellen.

MARKT- UND ENTWICKLUNGSUPDATE VON IPERIONX

IperionX Titanium: eine innovative End-to-End-Lösung für die US-Titanlieferkette

IperionX hat eine innovative End-to-End-Lösung für die amerikanische Titanlieferkette entwickelt, die von der Produktion von Titanmineralien aus inländischen Quellen über die Technologie zur Veredelung dieser Mineralien auf über 99 % TiO2 bis hin zur Fähigkeit reicht, die größte Bandbreite an recyceltem Titanschrott als Ausgangsmaterial für die kostengünstige Produktion von Titanmetall zu nutzen.

Angesichts eines branchenführenden, patentierten Technologieportfolios kann IperionX kostengünstiges und qualitativ hochwertiges angulares und sphärisches Titanpulver zur Herstellung von halbfertigen Titanlagerwaren (wie Barren, Stangen, Platten, Drähte usw.) für moderne Anwendungen produzieren. IperionX kann diese Titanpulver auch für die Herstellung von endkonturnahen geschmiedeten Formen aus Titanlegierungen und hochwertigen fertigen Titanteilen und -komponenten mittels additiver Fertigung verwenden.

Mit den Technologien von IperionX kann eine große Bandbreite an hochfesten geschmiedeten Titanlegierungen zu geringen Kosten hergestellt werden - mit einer in der Branche führenden Nachhaltigkeit und einer überlegenen Energieeffizienz des Prozesses gegenüber den aktuellen Methoden der Industrie, wie dem Kroll-Verfahren.

Die umfassende Titanproduktpalette von IperionX, die von Titanrohlingen bis hin zu halbfertigen und fertigen Titanteilen reicht, erhöht die potenzielle langfristige Wertschöpfung aus einer US-amerikanischen End-to-End-Titanlieferkette beträchtlich.

Diese Technologien verschaffen IperionX einen nachhaltigen Wettbewerbsvorteil sowie eine erhebliche Wertsteigerung gegenüber den traditionellen Lieferketten der Titanindustrie - von der Veredelung von Titanrohstoffen bis hin zu fertigen Titanprodukten. Die patentierten Technologien von IperionX beseitigen die Notwendigkeit von Titanschwamm und -barren und ermöglichen die direkte Herstellung von hochwertigeren Titanprodukten ab dem Rohlingstadium.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/73600/240214TitaniumManufacturingCampus_de_PRcom.004.png

Abbildung 4: Traditionelle Wertschöpfungskette von Titanmetall mit geschätzten Marktpreisen

Titanium Manufacturing Campus - Virginia

Der Titanium Manufacturing Campus von IperionX in Virginia umfasst die Titanium Production Facility und das Advanced Manufacturing Center. In der Titanium Production Facility werden hochwertige und kostengünstige angulare und sphärische Titanpulver hergestellt. Diese Titanmetallpulver werden an eine Vielzahl von Kunden zur Verwendung in der additiven Fertigung sowie in der Pulverherstellung vermarktet. Die qualitativ hochwertigen Titanpulver werden auch ein wichtiges kostengünstiges internes Ausgangsmaterial für das Advanced Manufacturing Center sein, wo sie zur Herstellung einer Vielzahl von hochwertigeren Titanprodukten verwendet werden, wie etwa halbfertige traditionelle Walzprodukte, endkonturnahe geschmiedete Titankomponenten und hochwertige Titanprodukte, die mittels additiver Fertigung hergestellt werden.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/73600/240214TitaniumManufacturingCampus_de_PRcom.005.png

Abbildung 5: Titanium Manufacturing Campus von IperionX - eine ganzheitliche Wertschöpfungskette für Titanprodukte

Erste Zahlung des Verteidigungsministeriums im Rahmen der DPA Title III-Subvention

IperionX freut sich, die erste Zahlung in Höhe von 2,4 Millionen USD im Rahmen der DPA Title III-Subvention des Verteidigungsministeriums von insgesamt 12,7 Millionen USD erhalten zu haben, die im Jahr 2023 zur Finanzierung der ersten Entwicklungsphase der Titanium Production Facility gewährt wurde. Sobald die erste Phase in Betrieb genommen ist, beabsichtigt IperionX, diese moderne Titanproduktionsanlage - in einem modularen Entwicklungsansatz - auf über 2.000 t pro Jahr am selben Standort in Virginia zu erweitern.

Über IperionX

IperionX ist bestrebt, ein führendes amerikanisches Unternehmen für Titanmetalle und kritische Materialien zu werden, das patentierte Metalltechnologien einsetzt, um Hochleistungs-Titanlegierungen aus Titanmineralien oder -abfällen mit weniger Energie, Kosten und Kohlenstoffemissionen zu produzieren.

Unser Projekt Titan für kritische Mineralien ist eine der größten Mineralressourcen für Titan, Seltene Erden und Zirkon-Mineralsande in den Vereinigten Staaten.

Die Titanmetalle und kritischen Mineralien von IperionX sind essentiell für moderne U.S.-Industrien wie Luft- und Raumfahrt, Verteidigung, Unterhaltungselektronik, Wasserstoff, Elektrofahrzeuge und additive Fertigung.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Die in dieser Mitteilung enthaltenen Informationen stellen zukunftsgerichtete Aussagen dar. Oft, aber nicht immer, können zukunftsgerichtete Aussagen im Allgemeinen durch die Verwendung von zukunftsgerichteten Wörtern wie können, werden, erwarten, beabsichtigen, planen, schätzen, antizipieren, fortsetzen und vorhersehen oder anderen ähnlichen Wörtern identifiziert werden und können, ohne Einschränkung, Aussagen über Pläne, Strategien und Ziele des Managements, erwartete Produktions- oder Baubeginntermine und erwartete Kosten oder Produktionsleistungen beinhalten.

Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen und Erfolge des Unternehmens wesentlich von den zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen. Zu den relevanten Faktoren zählen unter anderem Änderungen der Rohstoffpreise, Wechselkursschwankungen und allgemeine wirtschaftliche Bedingungen, erhöhte Kosten und Nachfrage nach Produktionsmitteln, der spekulative Charakter von Exploration und Projekterschließung, einschließlich des Risikos, die erforderlichen Lizenzen und Genehmigungen zu erhalten und abnehmende Mengen oder Gehalte an Reserven, die Fähigkeit des Unternehmens, die relevanten Vertragsbedingungen für den Zugang zu den Technologien einzuhalten, die Fähigkeit des Unternehmens, die entsprechenden Vertragsbedingungen einzuhalten, um auf die Technologien zuzugreifen, seine geschlossenen Titanproduktionsprozesse kommerziell zu skalieren oder seine geistigen Eigentumsrechte zu schützen, politische und soziale Risiken, Änderungen des regulatorischen Rahmens, innerhalb dessen das Unternehmen operiert oder in Zukunft operieren könnte, Umweltbedingungen, einschließlich extremer Wetterbedingungen, Einstellung und Bindung von Personal, Arbeitsbeziehungen und Rechtsstreitigkeiten.

Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf den gutgläubigen Annahmen des Unternehmens und seines Managements in Bezug auf das finanzielle, marktbezogene, regulatorische und sonstige relevante Umfeld, das in der Zukunft bestehen und sich auf das Geschäft und die Geschäftstätigkeit des Unternehmens auswirken wird. Die Gesellschaft übernimmt keine Gewähr dafür, dass die Annahmen, auf denen zukunftsgerichtete Aussagen beruhen, sich als richtig erweisen oder dass die Geschäftstätigkeit der Gesellschaft nicht wesentlich durch diese oder andere Faktoren beeinflusst wird, die von der Gesellschaft oder der Geschäftsleitung nicht vorhergesehen oder absehbar waren oder die außerhalb der Kontrolle der Gesellschaft liegen.

Obwohl das Unternehmen versucht und versucht hat, Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen genannten abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen, Errungenschaften oder Ereignisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen, und viele Ereignisse liegen außerhalb der Kontrolle des Unternehmens. Dementsprechend wird der Leser davor gewarnt, sich auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen. Zukunftsgerichtete Aussagen in diesen Unterlagen beziehen sich nur auf das Datum der Veröffentlichung. Vorbehaltlich fortbestehender Verpflichtungen nach geltendem Recht oder einschlägigen Börsennotierungsvorschriften übernimmt das Unternehmen mit der Bereitstellung dieser Informationen keine Verpflichtung, die zukunftsgerichteten Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren oder auf Änderungen von Ereignissen, Bedingungen oder Umständen hinzuweisen, auf denen eine solche Aussage beruht.

