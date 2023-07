IRW-News: International Graphite Limited: International Graphite - Untersuchung einer Graphit-Massenprobe aus Springdale als Impulsgeber für Machbarkeitsstudien

IRW-PRESS: International Graphite Limited: International Graphite - Untersuchung einer Graphit-Massenprobe aus Springdale als Impulsgeber für Machbarkeitsstudien

ECKDATEN

- Derzeit finden metallurgische Untersuchungen im Pilotmaßstab an einer Massenprobe von Erz aus dem Graphitprojekt Springdale statt

- Aus 1,5 Tonnen Probenmaterial sollen rund 100 kg Graphitkonzentrat hergestellt werden

- Das Erz stammt aus den bereits definierten Mineralressourcen bei Springdale und aus Neuentdeckungen bei Springdale Central und Masons Bay Siehe ASX-Mitteilung vom 8. Juni 2023

- Das hergestellte Konzentrat ermöglicht den weiteren Ausbau der Testarbeiten für die nachgelagerte Verarbeitung bei Collie

13. Juli 2023 / IRW-Press / - International Graphite (ASX: IG6) gibt bekannt, dass die metallurgischen Untersuchungen der Erzproben aus dem Graphitprojekt Springdale in die nächste Phase eingetreten sind: Mehr als 1,5 Tonnen Material wird derzeit in den Pilotanlagen für die Konzentratherstellung von ALS Metallurgy in Perth (Westaustralien) einer Laboranalyse unterzogen.

David Pass, Chief Technical Officer und ein Director von International Graphite, ist für die Planung und direkte Aufsicht über die aktuellen Untersuchungen zuständig. Seinen Berichten zufolge erzielt das Unternehmen derzeit rasche Fortschritte bei der technischen Evaluierung seines geplanten Tagebaubetriebs bei Springdale an der westaustralischen Südküste. Die Fertigstellung einer Machbarkeitsstudie ist Mitte 2024 geplant.

Die Ergebnisse aus den Untersuchungen der Massenprobe werden wichtige Daten für die Planung unserer Konzentratoranlage bei Springdale liefern, so Herr Pass.

Die ersten Untersuchungen haben bereits gezeigt, dass sich der Graphit aus Springdale gut für die Herstellung von Batterieanodenmaterial (BAM) eignet. Die in der Anlage von ALS hergestellten Konzentrate stehen für weitere BAM-Tests, unter anderem in unserer eigenen BAM-Forschungs- und Entwicklungseinrichtung bei Collie, zur Verfügung.

Die Massenerzprobe enthält auch Material, das aus dem Bereich der definierten Mineralressourcen bei Springdale und aus den jüngsten Graphitentdeckungen bei Springdale Central und Masons Bay stammt Siehe ASX-Mitteilung vom 8. Juni 2023

. Die beiden letzteren zählen zu vier neuen Graphitfunden, die während des vom Unternehmen in den vergangenen 12 Monaten bei Springdale absolvierten, umfangreichen RC-Bohrprogramms ermittelt wurden.

Wir sind mit den bei Springdale erzielten Fortschritten sehr zufrieden. Die endgültige Auswertung der Bohrkampagne bei Springdale 2022/2023 wird voraussichtlich bis spätestens Ende des Monats (Juli 2023) vorliegen; daran soll eine überarbeitete Mineralressourcenschätzung für Springdale anschließen.

Wir arbeiten daran, Springdale langfristig als einen stabilen und zuverlässigen Lieferanten von hochwertigen Graphitkonzentraten für die BAM-Verarbeitung zu etablieren. Das ist der Kernpunkt unserer Vision für eine integrierte Lieferkette in Westaustralien, die von der Förderung bis hin zur Vermarktung reicht und die Bedürfnisse der wachstumsstarken Energiemärkte erfüllt.

Diese Pressemitteilung wurde vom Board von International Graphite Limited zur Veröffentlichung freigegeben.

Andrew Worland

Managing Director & CEO

Über International Graphite

International Graphite ist ein aufstrebender Lieferant von verarbeiteten Graphitprodukten, einschließlich Batterieanodenmaterial, für die globalen Märkte für Elektrofahrzeuge und erneuerbare Energie. Das Unternehmen entwickelt eine souveräne australische Mine-to-Market-Fähigkeit mit integrierten Betrieben, die zur Gänze in Western Australia angesiedelt sind. Das Unternehmen beabsichtigt, mit dem zukünftigen Abbau und der Produktion von Graphitkonzentraten vom zu 100 % unternehmenseigenen Graphitprojekt Springdale und der nachgelagerten Verarbeitung im kommerziellen Maßstab in Collie auf dem Ruf Australiens für technische Exzellenz und herausragende ESG-Leistungen aufzubauen. International Graphite notiert an der ASX (ASX: IG6) sowie an der Börse Frankfurt (FWB: H99, WKN: A3DJY5) und ist ein Mitglied der European Battery Alliance (EBA250) sowie der European Raw Minerals Alliance (ERMA).

