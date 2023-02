IRW-News: International Graphite Limited: International Graphite - Hervorragende Konzentrat-Ergebnisse vom Springdale Graphit-Projekt

IRW-PRESS: International Graphite Limited: International Graphite - Hervorragende Konzentrat-Ergebnisse vom Springdale Graphit-Projekt

HIGHLIGHTS

- Erste Flotationsversuche liefern hervorragende Ergebnisse mit Konzentrat-Gehalten, die mit 97,4 % Gesamtgraphitkohlenstoff (TGC) die kommerzielle Produktqualität übertreffen.

- An RC-Bohrproben vom Explorationsziel SDE_1 wurden zwei konventionelle Sighter-Laborflotationstests durchgeführt.

- An einer 6-Meter-Mischprobe mit einem Durchschnittsgehalt von 20,5 % aus 14 Metern Tiefe wurden Testarbeiten durchgeführt.

- Es wurde eine hervorragende Graphit-Ausbeute im Konzentrat von bis zu 93,7 % mit Konzentrat-Gehalten von über 97 % erzielt.

- Die Ergebnisse bestätigen die Erwartungen hinsichtlich der Fähigkeit, ein einfaches, kostengünstiges Flotationsverfahren anzuwenden, um bei Springdale hochwertige Graphit-Konzentrate für die nachgeschaltete Verarbeitung zu produzieren.

21. Februar 2023 / IRW-Press / - International Graphite Limited (ASX: IG6) hat hervorragende Ergebnisse der ersten beiden metallurgischen Tests von Graphit-Proben aus den jüngsten Bohrungen auf dem Graphit-Projekt Springdale in Westaustralien erhalten.

Die Proben stammen aus dem neuen Explorationsziel SDE_1 (siehe Abbildung 1), das nur 2 km von der bestehenden Springdale Mineralressource entfernt liegt.

Der Managing Director und CEO von International Graphite, Andrew Worland, sagte: Die Ergebnisse liefern einen weiteren Beweis dafür, dass die Graphit-Mineralisierung bei Springdale für ein einfaches und kostengünstiges Flotationsverfahren geeignet ist und ein hochwertiges Konzentrat mit geringen Verunreinigungen produzieren könnte, das sich für die Verarbeitung von Batterieanodenmaterial eignet.

Seit Juni letzten Jahres haben wir mehr als 11.000 Meter an Bohrungen durchgeführt. Neben der Auffüllung der bestehenden Ressource haben wir uns auf neue Ziele konzentriert, die durch eine frühere aero-magnetische Untersuchung identifiziert wurden. Bislang haben wir drei neue Entdeckungen Springdale Far West, Springdale Central and Springdale South, siehe Meldungen vom 13. September 2022, 5. Oktober 2022 and 20. Januar 2023

gemacht, wobei die Ergebnisse der RC-Bohrungen bei SDE_1 noch ausstehen. Die Bohrungen werden innerhalb der bestehenden Mineralressource und bei Springdale Central fortgesetzt, wobei weitere Bohrungen bei SDE_1 zum Abschluss der aktuellen Kampagne wahrscheinlich sind.

Wir freuen uns über die Entwicklung und Integration des Springdale-Graphit-Projekts und unserer nachgelagerten Anlagen bei Collie und über die Fortschritte auf dem Weg zu Westaustraliens erstem Mine-to-Market-Produzenten von Batterieanodenmaterial.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/69363/20230221IG6_de_PRcom.001.jpeg

Abbildung 1: AEM-Vermessungsbild, das leitfähiges Material in Relation zu Ressourcengebieten und neuen Zielen zeigt.

Flotationstestergebnisse

Die Laborergebnisse der neuen Springdale East-Proben (Tabelle 1) stimmen mit früheren metallurgischen Testarbeiten an Proben aus der bestehenden Mineralressourcenschätzung überein.

Testreferenz # Konzentrat TGC % Ausbeute %

BF2369 97,4 81,7

BF2380 97,1 93,7

Tabelle 1: Testergebnisse

Die Ergebnisse der unabhängigen Flotationstests zeigen Folgendes:

- Graphit-Konzentrate mit einem TGC-Gehalt von mehr als 97 % können durch konventionelle Flotation gewonnen werden. Das Ergebnis übertrifft den typischen Richtwert von 95 % TGC.

- Das Flotations-Konzentrat wies eine gleichmäßige Gehaltsverteilung innerhalb der Größenfraktionen auf.

- Die produzierten Konzentrate waren mit weniger als 75 Mikron fein und gelten als sehr geeignet für die Mikronisierung. Mikronisierter Graphit wird häufig in industriellen Anwendungen eingesetzt und ist der erste Schritt in der Weiterverarbeitung von Batterieanodenmaterial.

- Die Verunreinigungen waren mit Siliziumdioxid <1,0 % gering.

Die Tests wurden vom Labor von ALS-Metallurgy Pty Ltd in Perth unter der Leitung von BatteryLimits Pty Ltd durchgeführt. Der erste Sighter-Test BF2369 konzentrierte sich auf die Konzentrat-Qualität. Der zweite Test BF2380 zielte auf die Verbesserung der Ausbeute bei gleichbleibendem Konzentrat-Gehalt ab. Im zweiten Test verbesserte sich die Graphit-Ausbeute um beeindruckende 12,0 % auf 93,7 %, wobei der Konzentrat-Gehalt um nur 0,3 % auf immer noch beeindruckende 97,1 % sank und damit weit über dem Richtwert von 95 % lag.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/69363/20230221IG6_de_PRcom.002.png

Abbildung 2: Lage der internationalen Graphit-Projekte.

Diese Pressemitteilung wurde vom Board of Directors von International Graphite Limited zur Veröffentlichung freigegeben.

Andrew Worland

Managing Director & CEO

Erklärung der sachkundigen Personen

Die Informationen in dieser Mitteilung, die sich auf Explorationsziele, Explorationsergebnisse oder Mineralressourcen beziehen, basieren auf Informationen, die von Herrn Darren Sparks geprüft wurden. Herr Sparks ist der leitende Berater und Vollzeitmitarbeiter von OMNI GeoX Pty Ltd. Er ist Mitglied des Australischen Instituts für Geowissenschaftler ("AIG"). Herr Sparks verfügt über ausreichende Erfahrungen, die für die Art der Mineralisierung und die Art der Lagerstätte, um die es hier geht, sowie für die Tätigkeit, die er ausübt, relevant sind, um sich als kompetente Personen gemäß der Definition in der Ausgabe 2012 des Australasian Code for Reporting of Exploration Results, Mineral Resources and Ore Reserves" (JORC-Code) zu qualifizieren. Herr Sparks erklärt sich mit der Veröffentlichung der Informationen in dieser Mitteilung in der Form und dem Zusammenhang, in dem sie erscheinen, einverstanden.

Die sachkundige Person bestätigt, dass ihr keine neuen Informationen oder Daten bekannt sind, die die in der ursprünglichen Veröffentlichung enthaltenen Informationen wesentlich beeinflussen, und dass im Falle von Schätzungen von Mineralressourcen alle wesentlichen Annahmen und technischen Parameter, die den Schätzungen in der entsprechenden Veröffentlichung zugrunde liegen, weiterhin gelten und sich nicht wesentlich geändert haben. Die Form und der Kontext, in dem die Ergebnisse der zuständigen Person präsentiert werden, wurden gegenüber der ursprünglichen Veröffentlichung nicht wesentlich geändert.

Die Informationen in diesem Dokument, die sich auf die von Battery Limits Pty Ltd (BL) durchgeführten metallurgischen Tests beziehen, beruhen auf Informationen und Unterlagen, die von Herrn David Pass, einem Mitglied des Australasian Institute of Mining and Metallurgy (AusIMM), geprüft wurden, und geben diese korrekt wieder. Herr Pass ist ein Vollzeitangestellter von BL, der von International Graphite Ltd. beauftragt wurde, metallurgische Beratungsleistungen zu erbringen. Herr Pass hat die Aufnahme der auf seinen Informationen basierenden Sachverhalte in dieses Dokument in der Form und dem Zusammenhang, in dem sie erscheinen, genehmigt und zugestimmt.

Über International Graphite

International Graphite ist ein aufstrebender Lieferant von verarbeiteten Graphitprodukten, einschließlich Batterieanodenmaterial, für die globalen Märkte für Elektrofahrzeuge und erneuerbare Energie. Das Unternehmen entwickelt eine souveräne australische Mine-to-Market-Fähigkeit mit integrierten Betrieben, die zur Gänze in Western Australia angesiedelt sind. Das Unternehmen beabsichtigt, mit dem zukünftigen Abbau und der Produktion von Graphitkonzentraten vom zu 100 % unternehmenseigenen Graphitprojekt Springdale und der nachgelagerten Verarbeitung im kommerziellen Maßstab in Collie auf dem Ruf Australiens für technische Exzellenz und herausragende ESG-Leistungen aufzubauen. International Graphite notiert an der ASX (ASX: IG6) sowie an der Börse Frankfurt (FWB: H99, WKN: A3DJY5) und ist ein Mitglied der European Battery Alliance (EBA250) sowie der European Raw Minerals Alliance (ERMA).

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Robert Hodby

CFO/Company Secretary

robert.hodby@internationalgraphite.com.au

+61 407 770 183

Marie Howarth

Director Media and Communication

marie.howarth@internationalgraphite.com.au

+61 412 111 962

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=69363

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=69363&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG: </b></p>

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=AU0000210957

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.