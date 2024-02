IRW-News: InnoCan Pharma Corporation: Innocan Pharma stellt am 12. Februar 2024 um 16 Uhr EST ein Unternehmensupdate via Zoom-Livestream bereit

IRW-PRESS: InnoCan Pharma Corporation: Innocan Pharma stellt am 12. Februar 2024 um 16 Uhr EST ein Unternehmensupdate via Zoom-Livestream bereit

Herzliya, Israel und Calgary, Alberta - (5. Februar 2024) / IRW-Press / Innocan Pharma Corporation (CSE: INNO) (FWB: IP4) (das Unternehmen oder Innocan) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen das Unternehmen am 12. Februar 2024 um 16 Uhr EST im Rahmen eines Zoom-Livestream ein Unternehmensupdate für die Anlegergemeinschaft und seine Aktionäre geben wird.

Das Update wird eine Präsentation von Iris Bincovich, ihres Zeichens CEO von Innocan, beinhalten, in der sie die wichtigsten Meilensteine in der Forschungsarbeit, die das Unternehmens bislang erreicht hat, erörtern wird.

Eine Anmeldung für den Zoom-Livestream ist über den folgenden Link möglich: https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZIlf-2hrzItEtD86WAjjfbFPmtLP_Mq52iJ

Über Innocan

Innocan ist ein pharmazeutisches Tech-Unternehmen, das in zwei Hauptsegmenten tätig ist: Pharmazeutika und Consumer Wellness. Im Pharmazeutika-Segment konzentriert sich Innocan auf die Entwicklung innovativer Technologien zur Arzneimittelverabreichung mit der Cannabinoid-Forschung, um verschiedene Erkrankungen zu behandeln, um die Lebensqualität von Patienten zu verbessern. Dieses Segment umfasst zwei Technologien zur Medikamentenverabreichung: (i) LPT: Eine CBD-geladene Liposom-Plattform, die eine exakte Dosierung und die langanhaltende und kontrollierte Freisetzung von CBD in den Blutkreislauf ermöglicht. Die Forschung an der LPT-Plattform befindet sich in der präklinischen Testphase für Schmerzmanagement. Im Segment Consumer Wellness entwickelt und vermarktet Innocan ein breites Portfolio an innovativen und leistungsstarken Produkten zur Selbstmedikation, um einen gesünderen Lebensstil zu fördern. In diesem Segment hat Innocan ein Joint Venture namens BI Sky Global Ltd. gegründet, dessen Schwerpunkt darauf gerichtet ist, einen gezielten Online-Vertrieb zu entwickeln. https://innocanpharma.com/

Weitere Informationen erhalten Sie über:

Iris Bincovich, CEO

+1 5162104025

+972-54-3012842

+442037699377

info@innocanpharma.com

DIE CANADIAN SECURITIES EXCHANGE UND IHRE REGULIERUNGSORGANE HABEN DIE ANGEMESSENHEIT BZW. GENAUIGKEIT DIESER MELDUNG NICHT GEPRÜFT UND ÜBERNEHMEN DIESBEZÜGLICH KEINE VERANTWORTUNG.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=73500

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=73500&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG: </b></p>

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA45783P1027

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.