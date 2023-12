IRW-News: InnoCan Pharma Corporation: Innocan Pharma richtet Expertenteam für den Antrag auf Zulassung der LPT-CBD-Plattform bei der United States Food and Drug Administration ein

IRW-PRESS: InnoCan Pharma Corporation: Innocan Pharma richtet Expertenteam für den Antrag auf Zulassung der LPT-CBD-Plattform bei der United States Food and Drug Administration ein

Herzliya, Israel und Calgary, Alberta (12. Dezember 2023) / IRW-Press / Innocan Pharma Corporation (CSE: INNO) (FWB: IP4) (OTCQB: INNPF) (das Unternehmen oder Innocan), ein Pionier in der Pharma- und Biotechnologiebranche, freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen ein spezialisiertes Team eingerichtet hat, das den Antrag des Unternehmens auf Zulassung seiner LPT-CBD-Plattform für eine Anwendung am Menschen bei der US-amerikanischen Zulassungsbehörde United States Food and Drug Administration (FDA) erstellen wird.

Das Team setzt sich aus erfahrenen Experten für Arzneimittelentwicklung und -zulassung zusammen, die über spezifische Erfahrungen in den Bereichen Pharmakologie, Toxikologie, klinische Studien und erfolgreiche Zusammenarbeit mit der FDA verfügen.

Dr. Robert B. Raffa, PhD, ist außerordentlicher Professor am College of Pharmacy der University of Arizona und emeritierter Professor der School of Pharmacy der Temple University. Er war Forschungsmitarbeiter und Teamleiter für die Arzneimittelforschung im Bereich Analgetika bei Johnson & Johnson Inc. und war maßgeblich an der Aufklärung des Wirkmechanismus und der Entwicklung des Analgetikums Tramadol (Ultram) beteiligt. Er ist Mitbegründer und Vice President of Biology von CaRafe Drug Innovation LLC, Mitbegründer und Mitglied des Scientific Advisory Board von Enalare Therapeutics Inc., Chief Scientific Officer von Neumentum Inc. und Chairman des Scientific Advisory Board von Advantx Pharmaceuticals Inc. Er ist Mitinhaber mehrerer Patente, hat mehr als 400 Artikel in wissenschaftlichen Zeitschriften veröffentlicht, ist Mitautor oder Herausgeber mehrerer Bücher über Pharmakologie und Thermodynamik und wurde mit Forschungs- und Lehrpreisen ausgezeichnet. Er hält weltweit Vorträge und ist als Berater zu Fragen der Pharmakologie in der Arzneimittelentwicklung tätig.

Dr. Kory J. Engelke, PhD, DABT, verfügt über mehr als 26 Jahre Erfahrung im Bereich Arzneimittelentwicklung/-bestimmungen. Er ist ein erfahrener Pharmakologe und staatlich geprüfter Toxikologe mit nachgewiesener Kompetenz in der Planung, Durchführung, Auswertung, Berichterstattung und Verteidigung von nicht-klinischen und klinischen Studien und Strategien gegenüber Aufsichtsbehörden weltweit und potenziellen Geschäftspartnern. Dr. Engelke hatte verschiedene wissenschaftliche Funktionen in der Arzneimittelentwicklungsbranche inne und war unter anderem als Studienleiter, Studiensponsor und Berater tätig. Er wird dem Unternehmen als Berater zu Fragen der Toxikologie zur Verfügung stehen. Dr. Engelke hat mehr als ein Dutzend Publikationen zur Arzneimittelentwicklung in den Bereichen Pharmakologie und Toxikologie veröffentlicht.

Dr. Joseph V. Pergolizzi Jr., MD, ist Mitbegründer und Chief Operating Officer von NEMA Research Inc. und Senior Partner bei Naples Anesthesia and Pain Associates, Inc. Dr. Pergolizzi ist ein international anerkannter Spezialist für perioperative Eingriffe und Schmerzen, der mit den vielfältigen Problemen, mit denen Patienten und Pflegepersonal bei akuten und chronischen Schmerzen konfrontiert sind, bestens vertraut ist. Dr. Pergolizzi hat sein umfangreiches medizinisches, regulatorisches und geschäftliches Fachwissen genutzt, um eine starke Erfolgsbilanz in der Gesundheitsbranche aufzubauen. Zuvor war Dr. Pergolizzi als außerordentlicher Teilzeit-Assistenzprofessor im Fachbereich Medizin an der School of Medicine der Johns Hopkins University, als Ausschussmitglied der Safe Use Initiative der FDA und als spezieller Regierungsmitarbeiter für die Veterans Health Administration tätig. Dr. Pergolizzi ist Autor von mehr als 350 von Fachleuten geprüften Artikeln, Zusammenfassungen, Plattformpräsentationen und Buchkapiteln und wurde mit dem Physician Recognition Award with Commendation der American Medical Association ausgezeichnet.

Iris Bincovich, ihres Zeichens CEO von Innocan, erklärt: Wir bei Innocan setzen die Entwicklung unserer liposomalen CBD-Plattform fort, um in Zukunft eine Rolle bei der wirksamen Bekämpfung verschiedener Krankheiten zu spielen. Deshalb haben wir ein erfahrenes Team zusammengestellt, das uns durch das FDA-Zulassungsverfahren führen wird. Wir freuen uns darauf, mit diesen führenden Experten zusammenzuarbeiten, die Innocan Pharma dabei unterstützen werden, unsere Ziele zu erreichen und das Verfahren des Unternehmens bei der FDA voranzubringen.

Über Innocan

Innocan ist ein pharmazeutisches Tech-Unternehmen, das in zwei Hauptsegmenten tätig ist: Pharmazeutika und Consumer Wellness. Im Pharmazeutika-Segment konzentriert sich Innocan auf die Entwicklung innovativer Technologien zur Arzneimittelverabreichung mit der Cannabinoid-Forschung, um verschiedene Erkrankungen zu behandeln, um die Lebensqualität von Patienten zu verbessern. Dieses Segment umfasst zwei Technologien zur Medikamentenverabreichung: (i) LPT: Eine CBD-geladene Liposom-Plattform, die eine exakte Dosierung und die langanhaltende und kontrollierte Freisetzung von CBD in den Blutkreislauf ermöglicht. Die Forschung an der LPT-Plattform befindet sich in der präklinischen Testphase für zwei Indikationen: Epilepsie- und Schmerzmanagement. Im Segment Consumer Wellness entwickelt und vermarktet Innocan ein breites Portfolio an innovativen und leistungsstarken Produkten zur Selbstmedikation, um einen gesünderen Lebensstil zu fördern. In diesem Segment hat Innocan ein Joint Venture namens BI Sky Global Ltd. gegründet, dessen Schwerpunkt darauf gerichtet ist, einen gezielten Online-Vertrieb zu entwickeln. https://innocanpharma.com/

Hinweise bezüglich zukunftsgerichteter Informationen

Bestimmte Informationen in dieser Pressemitteilung, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Informationen über die Einreichung potenzieller Anträge bei der FDA und anderen Aufsichtsbehörden für die Anwendung der LPT-CBD-Plattform beim Menschen, sind zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Es liegt in der Natur der Sache, dass zukunftsgerichtete Informationen zahlreichen Risiken und Unsicherheiten unterliegen, von denen einige außerhalb der Kontrolle von Innocan liegen. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen basieren auf bestimmten Schlüsselerwartungen und -annahmen von Innocan, einschließlich Erwartungen und Annahmen in Bezug auf den erwarteten Nutzen der Produkte, die Erfüllung der behördlichen Anforderungen in verschiedenen Rechtsordnungen und den zufriedenstellenden Abschluss der erforderlichen Produktions- und Vertriebsvereinbarungen.

Zukunftsgerichtete Informationen unterliegen verschiedenen Risiken und Unwägbarkeiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse und Erfahrungen erheblich von den in dieser Pressemitteilung zum Ausdruck gebrachten erwarteten Ergebnissen oder Erwartungen abweichen. Zu den wichtigsten Risiken und Unwägbarkeiten gehören unter anderem: allgemeine globale und lokale (nationale) Wirtschafts-, Markt- und Geschäftsbedingungen, staatliche und regulatorische Anforderungen und Maßnahmen von Regierungsbehörden sowie die Beziehungen zu Lieferanten, Herstellern, Kunden, Geschäftspartnern und Wettbewerbern. Es gibt auch Risiken, die in der Natur des Produktvertriebs innewohnen, einschließlich Import-/Exportangelegenheiten und das Versäumnis, alle erforderlichen behördlichen und anderen Genehmigungen (oder rechtzeitig) zu erhalten und die Verfügbarkeit von Produktinputs und Endprodukten auf jedem Markt. Der voraussichtliche Zeitplan für den Markteintritt kann sich aus einer Reihe von Gründen ändern, einschließlich der Unfähigkeit, die erforderlichen behördlichen Anforderungen zu erfüllen, oder des Bedarfs an zusätzlicher Zeit für den Abschluss und/oder die Erfüllung der Herstellungs- und Vertriebsvereinbarungen. Aus diesem Grund sollten sich die Leser nicht auf die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen bezüglich des Zeitplans für den Start des Produktvertriebs verlassen. Eine umfassende Erörterung anderer Risiken, die sich auf Innocan auswirken, ist auch in den öffentlichen Berichten und Einreichungen von Innocan zu finden, die unter dem Profil von Innocan unter www.sedar.com abrufbar sind.

Die Leser werden darauf hingewiesen, dass kein unangemessenes Vertrauen in zukunftsgerichtete Informationen gesetzt werden sollte, da die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den zukunftsgerichteten Informationen abweichen können. Innocan verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Informationen aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen zu aktualisieren, zu korrigieren oder zu revidieren, es sei denn, dies wird durch geltendes Recht verlangt.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert.

